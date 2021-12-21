У Міноборони розпочався аудит виконання бюджетних програм за 2019-2021 роки
Державна аудиторська служба 21 грудня розпочала фінансовий аудит виконання Міністерством оборони України низки бюджетних програм за період з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2021 року з обсягом бюджетних призначень 332,4 млрд грн.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
"Зокрема, будуть перевірені такі програми: 2101150 "Розвиток, закупівля, модернізація та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання"; 2101190 "Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних сил України"; 2101210 "Утилізація боєприпасів, рідинних компонентів ракетного палива, озброєння, військової техніки та іншого військового майна, забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів Збройних сил України", - йдеться в повідомленні.
Державні аудитори також вивчать окремі підпрограми бюджетної програми "забезпечення діяльності Збройних сил України, підготовка кадрів і військ, медичне забезпечення особового складу, ветеранів військової служби та членів їхніх сімей, ветеранів війни" (щодо їх квартирно-експлуатаційного забезпечення, медичного забезпечення, підготовки кадрів ЗСУ тощо).
У Міноборони зазначають, що під час аудиту будуть перевірені основні структурні підрозділи Міноборони і Генеральний штаб ЗСУ.
"Зокрема, будуть проведені контрольні заходи більше ніж на 50 підконтрольних установах, серед яких квартирно-експлуатаційні органи, медичні установи, бази зберігання озброєння і боєприпасів, навчальні заклади та інші розпорядники бюджетних коштів", - уточнюють у відомстві.
Орієнтовний термін проведення аудиту - 6 місяців.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
І що її рідна сестра є одним зі спонсорів партії Слуга Народу, а також директором кіпрської офшорної компанії Олени Зеленської San Tommaso S.R.L., що є формальним власником 15-кімнатної дачі Зеленських в Італії.
Такий милий сімейний підряд.
Зеленський не соромлячись застовбив всю Україну своїми кумами, друзями дитинства і сусідами по пісочниці.
Пам'ятаю, колись мені у 19му доводили, що такого кумівства як при Януковичу не буде, бо звідки ж у Кривому Розі стільки кумів набрати.
Ага, не буде. Квартал виявився якимось бездонним. Я вітаю всіх наших донецьких, київських, харківських і дніпровських - вас зробила "кварталівська мафія".
Це як повстання пластикових пупсів, тільки у реальному житті. - Тамара Горіха Зерня