УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9584 відвідувача онлайн
Новини Оборона
2 924 45

У Міноборони розпочався аудит виконання бюджетних програм за 2019-2021 роки

У Міноборони розпочався аудит виконання бюджетних програм за 2019-2021 роки

Державна аудиторська служба 21 грудня розпочала фінансовий аудит виконання Міністерством оборони України низки бюджетних програм за період з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2021 року з обсягом бюджетних призначень 332,4 млрд грн.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Зокрема, будуть перевірені такі програми: 2101150 "Розвиток, закупівля, модернізація та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання"; 2101190 "Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних сил України"; 2101210 "Утилізація боєприпасів, рідинних компонентів ракетного палива, озброєння, військової техніки та іншого військового майна, забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів Збройних сил України", - йдеться в повідомленні.

Державні аудитори також вивчать окремі підпрограми бюджетної програми "забезпечення діяльності Збройних сил України, підготовка кадрів і військ, медичне забезпечення особового складу, ветеранів військової служби та членів їхніх сімей, ветеранів війни" (щодо їх квартирно-експлуатаційного забезпечення, медичного забезпечення, підготовки кадрів ЗСУ тощо).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заступник начальника управління Міноборони хотів підкупити аудитора 24 мільйонами гривень, йому загрожує до 8 років

У Міноборони зазначають, що під час аудиту будуть перевірені основні структурні підрозділи Міноборони і Генеральний штаб ЗСУ.

"Зокрема, будуть проведені контрольні заходи більше ніж на 50 підконтрольних установах, серед яких квартирно-експлуатаційні органи, медичні установи, бази зберігання озброєння і боєприпасів, навчальні заклади та інші розпорядники бюджетних коштів", - уточнюють у відомстві.

Орієнтовний термін проведення аудиту - 6 місяців.

Також читайте: Резніков про Держоборонзамовлення: "Держава замовляє для армії не те, що запланувала, а те, що здатні виробити наші підприємства"

Автор: 

армія (3770) аудит (566) Міноборони (7333) оборона (4774) ЗСУ (7519)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+8
Аудит... Миші все з'їли
показати весь коментар
21.12.2021 21:13
+6
Гарантирую, нарушения будут найдены только за каденцию Порошенко.... С приходом наркоклоуна МО работает , как часы...
показати весь коментар
21.12.2021 21:24
+5
Значит за слова ты свои не отвечаешь?😂🌷
показати весь коментар
21.12.2021 21:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Аудит... Миші все з'їли
показати весь коментар
21.12.2021 21:13 Відповісти
Відповідаєте за свої слова?
показати весь коментар
21.12.2021 21:29 Відповісти
Стоп,стоп,стоп.Ты накинуло на вентилятор,отвечаешь за вышенаписанное или балабол?
показати весь коментар
21.12.2021 21:39 Відповісти
Тебя спросили,отвечаешь за свои слова?😂🌷
показати весь коментар
21.12.2021 21:35 Відповісти
Значит за слова ты свои не отвечаешь?😂🌷
показати весь коментар
21.12.2021 21:40 Відповісти
Троль подоляка. Примітивно лльє лайно на конкурента.
показати весь коментар
21.12.2021 21:44 Відповісти
Так ты отвечаешь за написанное сверху или как коцапская шлюха балабольная?😂🌷
показати весь коментар
21.12.2021 21:50 Відповісти
И не ной,а то как телка коцапская,сперва всеукареки,а потом-слив😂🌷
показати весь коментар
21.12.2021 21:44 Відповісти
Где паника?Ты высрало,за высер отвечать не хочешь.Обычеая кацапская шлюха.😂🌷
показати весь коментар
21.12.2021 21:55 Відповісти
А где я оправдывал?Только точно напиши,без слива😂🌷
показати весь коментар
21.12.2021 22:06 Відповісти
Место выбирает собака,такая брехливая как ты.Был аудит при Порошенко или нет?Ты написал-нет.Ты врешь.Ты коцап?Почему коцапы всегда врут?😂🌷
показати весь коментар
21.12.2021 22:38 Відповісти
Так был аудит или нет?😂🌷
показати весь коментар
21.12.2021 22:45 Відповісти
Ну простой же вопрос.Был или нет?😂🌷
показати весь коментар
21.12.2021 22:50 Відповісти
лаптєрог-балалаєчнік, тримай нагороду від падляка, заробив
показати весь коментар
21.12.2021 22:50 Відповісти
Чего удрал?😂🌷
показати весь коментар
21.12.2021 22:54 Відповісти
https://defence-ua.com/people_and_company/v_ukroboronpromi_na_an_178_dlja_zbrojnih_sil_ukrajini_zamovili_dviguni_z_rf_dokumenti-5674.html В "Укроборонпромі" на Ан-178 для Збройних Сил України замовили двигуни з РФ (документи)
показати весь коментар
21.12.2021 21:19 Відповісти
Гарантирую, нарушения будут найдены только за каденцию Порошенко.... С приходом наркоклоуна МО работает , как часы...
показати весь коментар
21.12.2021 21:24 Відповісти
Чоловіче,це не ті двигуни про які ви думаєте.Це допоміжні двигуни для звпуску
показати весь коментар
21.12.2021 21:46 Відповісти
Ну, тогда, конечно... И Вы не к тому обратились
показати весь коментар
22.12.2021 00:20 Відповісти
На фоні 150 тисячного угрупування скажених свинособак на кордоні саме час робити аудит. З огляду на те, що Гімнокомандувач зібрав собі команду зрадників і колаборантів, то це не перевірка, а розвідка ворога.
показати весь коментар
21.12.2021 21:32 Відповісти
Уже 150?
показати весь коментар
21.12.2021 21:35 Відповісти
Ви взагалі знали, що Антимонопольним комітетом у нас керує сестра сусідки Зеленських по Кривому Рогу?
І що її рідна сестра є одним зі спонсорів партії Слуга Народу, а також директором кіпрської офшорної компанії Олени Зеленської San Tommaso S.R.L., що є формальним власником 15-кімнатної дачі Зеленських в Італії.
Такий милий сімейний підряд.
Зеленський не соромлячись застовбив всю Україну своїми кумами, друзями дитинства і сусідами по пісочниці.
Пам'ятаю, колись мені у 19му доводили, що такого кумівства як при Януковичу не буде, бо звідки ж у Кривому Розі стільки кумів набрати.
Ага, не буде. Квартал виявився якимось бездонним. Я вітаю всіх наших донецьких, київських, харківських і дніпровських - вас зробила "кварталівська мафія".
Це як повстання пластикових пупсів, тільки у реальному житті. - Тамара Горіха Зерня
показати весь коментар
21.12.2021 21:39 Відповісти
показати весь коментар
21.12.2021 21:57 Відповісти
При Порхе таких новостей не помню? Был там, когда аудит?
показати весь коментар
21.12.2021 22:25 Відповісти
Да.В 17 году.
показати весь коментар
21.12.2021 22:32 Відповісти
И какие результаты? А какие последствия?
показати весь коментар
21.12.2021 22:38 Відповісти
Есть гугл.Нет времени и я не могу тебе пересказать сотни страниц.
показати весь коментар
21.12.2021 22:39 Відповісти
Да вон в статье, без сотен страниц обошлись.
показати весь коментар
21.12.2021 23:06 Відповісти
100%😂
показати весь коментар
21.12.2021 23:25 Відповісти
Что, уже результат есть?
показати весь коментар
22.12.2021 00:22 Відповісти
 
 