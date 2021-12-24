Инфицированные "Омикроном" на 50-70% реже попадают в больницы, чем инфицированные "Дельтой"

Люди, у которых обнаружили штамм коронавируса "Омикрон", в среднем имеют на 50-70% меньший риск быть госпитализированы из-за осложнений COVID-19, чем инфицированные штаммом "Дельта".

Об этом сообщает Управление по вопросам здравоохранения Великобритании, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

Ведомство проанализировало данные по всем инфицированным штамамми "Дельта" и "Омикрон" с ноября 2021 года. В частности, речь идет о 132 случаях госпитализации и 14 смертях у инфицированных "Омикроном" в течение 28 дней после обнаружения COVID-19.

Выяснилось, что инфицированные Омикроном на 31-45% реже попадали в отделение скорой помощи и на 50-70% реже были госпитализированы, чем зараженные Дельтой.

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В то же время высокая заразность "Омикрона" означает, что больницы все равно могут быть перегружены, если заболевают одновременно много людей, отмечает британское Управление по вопросам здравоохранения. Вторые сутки подряд в Великобритании фиксируют рекордные более 100 тысяч инфицированных COVID-19 в день.

Кроме того, остается непонятным, как "Омикрон" влияет на людей старшего возраста, поскольку пока в британские больницы попадали больные COVID-19 моложе 40 лет.

Исследование британского ведомства также выявило, что действенность бустерных доз, вероятно, со временем спадает – если точнее, через 10 недель после бустерной прививки вероятность инфицироваться "Омикроном" растет на 15-25%.

Как напоминает BBC, правительство Великобритании заявляло, что не будет вводить дополнительные коронавирусные ограничения на рождественские праздники из-за распространения "Омикрона".