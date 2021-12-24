Инфицированные "Омикроном" на 50-70% реже попадают в больницы, чем инфицированные "Дельтой"
Люди, у которых обнаружили штамм коронавируса "Омикрон", в среднем имеют на 50-70% меньший риск быть госпитализированы из-за осложнений COVID-19, чем инфицированные штаммом "Дельта".
Об этом сообщает Управление по вопросам здравоохранения Великобритании, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.
Ведомство проанализировало данные по всем инфицированным штамамми "Дельта" и "Омикрон" с ноября 2021 года. В частности, речь идет о 132 случаях госпитализации и 14 смертях у инфицированных "Омикроном" в течение 28 дней после обнаружения COVID-19.
Выяснилось, что инфицированные Омикроном на 31-45% реже попадали в отделение скорой помощи и на 50-70% реже были госпитализированы, чем зараженные Дельтой.
В то же время высокая заразность "Омикрона" означает, что больницы все равно могут быть перегружены, если заболевают одновременно много людей, отмечает британское Управление по вопросам здравоохранения. Вторые сутки подряд в Великобритании фиксируют рекордные более 100 тысяч инфицированных COVID-19 в день.
Кроме того, остается непонятным, как "Омикрон" влияет на людей старшего возраста, поскольку пока в британские больницы попадали больные COVID-19 моложе 40 лет.
Исследование британского ведомства также выявило, что действенность бустерных доз, вероятно, со временем спадает – если точнее, через 10 недель после бустерной прививки вероятность инфицироваться "Омикроном" растет на 15-25%.
Как напоминает BBC, правительство Великобритании заявляло, что не будет вводить дополнительные коронавирусные ограничения на рождественские праздники из-за распространения "Омикрона".
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Получается что Омикрон эффективнее вакцин...😀
Но тут интересен другой аспект - как только речь заходит про 3 дозу или про первые две для тех, кто ещё не сделал ни одной, то возникает какой то когнитивный диссонанс... Нам говорят, что два укола не предохраняют от последнего штамма и нужно делать третий укол, но в Израиле уже почти половина населения получила третий укол и там сейчас тот же самый разговор про последний "страшный штамм" и страшный подъём заражаемости, который не спасает третий укол и уже начинают колоть "группы риска", а это люди старше 65 лет и те, у кого прошло от последнего 3 укола больше 4-х месяцев, в четвёртый раз... Кто мне что объяснит в связи с этим??????
Мутации вирусов случайны. И если люди рождаются в темпе большем, чем убивает вирус, то он может тысячелетиями заражать людей, не снижая летальности. А если будет убивать в большем темпе - то плотность населения упадет и упадет скорость передачи вируса. Система будет в равновесии, пока не начнут массовую вакцинацию.
" И все эпидемиологи скажут, что в период пандемии не проводят вакцинацию..." прививки от кори делают во время вспышек и эпидемий. Более того, после контакта невакцинированного с заболевшим невакцинированным, положительный эффект будет от вакцинации в течение 72 часов с момента контакта. От оспы прививали людей как раз в очагах заболеваний. Вакцинацию от дифтерии в 90-х проводили тоже в разгар вспышки.
Так что не надо ля-ля.
якщо омікрон переноситься в легкій формі -то як получається :
інфіковані "Омікроном" на 31-45% рідше потрапляли у відділення
швидкої допомоги і на 50-70% рідше були госпіталізовані, ніж заражені "Дельтою".
хіба що інфіковані з легкими формами ПРОСТО не звертаються на тестування...
тобто дана статистика ГІВНО ВАРТА.
я правильно понимаю, что это тонкий намек на 4ый бустер уже через 10 нед. после 3го??
Они прикалываются????