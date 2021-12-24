Інфіковані "Омікроном" на 50-70% рідше потрапляють в лікарні, ніж інфіковані "Дельтою"
Люди, в яких виявили штам коронавірусу "Омікрон", у середньому мають на 50-70% менший ризик бути ушпиталеними через ускладнення COVID-19, ніж інфіковані штамом "Дельта".
Про це повідомляє Управління з питань охорони здоров'я Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.
Відомство проаналізувало дані щодо всіх інфікованих штатами "Дельта" і "Омікрон" із листопада 2021 року. Зокрема йдеться про 132 випадки шпиталізації й 14 смертей у інфікованих "Омікроном" протягом 28 днів після виявлення COVID-19.
З’ясувалося, що інфіковані "Омікроном" на 31-45% рідше потрапляли у відділення швидкої допомоги і на 50-70% рідше були госпіталізовані, ніж заражені "Дельтою".
Водночас, висока заразність "Омікрона" означає, що лікарні все одно можуть бути перевантажені, якщо захворіють одночасно багато людей, зазначає британське Управління з питань охорони здоров’я. Другу добу поспіль у Великій Британії фіксують рекордні понад 100 тисяч інфікованих COVID-19 на день.
Крім того, залишається незрозумілим, як "Омікрон" впливає на людей старшого віку, оскільки поки що у британські лікарні потрапляли хворі на COVID-19 віком молодше 40 років.
Дослідження британського відомства також виявило, що дієвість бустерних доз, імовірно, з часом спадає – якщо точніше, через 10 тижнів після бустерного щеплення ймовірність інфікуватися "Омікроном" зростає на 15-25%.
Як нагадує BBC, уряд Великої Британії заявляв, що не буде вводити додаткових коронавірусних обмежень на різдвяні свята через поширення "Омікрону".
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Получается что Омикрон эффективнее вакцин...😀
Но тут интересен другой аспект - как только речь заходит про 3 дозу или про первые две для тех, кто ещё не сделал ни одной, то возникает какой то когнитивный диссонанс... Нам говорят, что два укола не предохраняют от последнего штамма и нужно делать третий укол, но в Израиле уже почти половина населения получила третий укол и там сейчас тот же самый разговор про последний "страшный штамм" и страшный подъём заражаемости, который не спасает третий укол и уже начинают колоть "группы риска", а это люди старше 65 лет и те, у кого прошло от последнего 3 укола больше 4-х месяцев, в четвёртый раз... Кто мне что объяснит в связи с этим??????
Мутации вирусов случайны. И если люди рождаются в темпе большем, чем убивает вирус, то он может тысячелетиями заражать людей, не снижая летальности. А если будет убивать в большем темпе - то плотность населения упадет и упадет скорость передачи вируса. Система будет в равновесии, пока не начнут массовую вакцинацию.
" И все эпидемиологи скажут, что в период пандемии не проводят вакцинацию..." прививки от кори делают во время вспышек и эпидемий. Более того, после контакта невакцинированного с заболевшим невакцинированным, положительный эффект будет от вакцинации в течение 72 часов с момента контакта. От оспы прививали людей как раз в очагах заболеваний. Вакцинацию от дифтерии в 90-х проводили тоже в разгар вспышки.
Так что не надо ля-ля.
якщо омікрон переноситься в легкій формі -то як получається :
інфіковані "Омікроном" на 31-45% рідше потрапляли у відділення
швидкої допомоги і на 50-70% рідше були госпіталізовані, ніж заражені "Дельтою".
хіба що інфіковані з легкими формами ПРОСТО не звертаються на тестування...
тобто дана статистика ГІВНО ВАРТА.
я правильно понимаю, что это тонкий намек на 4ый бустер уже через 10 нед. после 3го??
Они прикалываются????