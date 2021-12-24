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Новини Коронавірус і карантин
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Інфіковані "Омікроном" на 50-70% рідше потрапляють в лікарні, ніж інфіковані "Дельтою"

Інфіковані

Люди, в яких виявили штам коронавірусу "Омікрон", у середньому мають на 50-70% менший ризик бути ушпиталеними через ускладнення COVID-19, ніж інфіковані штамом "Дельта".

Про це повідомляє Управління з питань охорони здоров'я Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

Відомство проаналізувало дані щодо всіх інфікованих штатами "Дельта" і "Омікрон" із листопада 2021 року. Зокрема йдеться про 132 випадки шпиталізації й 14 смертей у інфікованих "Омікроном" протягом 28 днів після виявлення COVID-19.

З’ясувалося, що інфіковані "Омікроном" на 31-45% рідше потрапляли у відділення швидкої допомоги і на 50-70% рідше були госпіталізовані, ніж заражені "Дельтою".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна - шоста у світі та четверта у Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Водночас, висока заразність "Омікрона" означає, що лікарні все одно можуть бути перевантажені, якщо захворіють одночасно багато людей, зазначає британське Управління з питань охорони здоров’я. Другу добу поспіль у Великій Британії фіксують рекордні понад 100 тисяч інфікованих COVID-19 на день.

Крім того, залишається незрозумілим, як "Омікрон" впливає на людей старшого віку, оскільки поки що у британські лікарні потрапляли хворі на COVID-19 віком молодше 40 років.

Дослідження британського відомства також виявило, що дієвість бустерних доз, імовірно, з часом спадає – якщо точніше, через 10 тижнів після бустерного щеплення ймовірність інфікуватися "Омікроном" зростає на 15-25%.

Також читайте: В Україні зафіксували новий варіант штаму "Дельта", - НАНУ

Як нагадує BBC, уряд Великої Британії заявляв, що не буде вводити додаткових коронавірусних обмежень на різдвяні свята через поширення "Омікрону".

Велика Британія (5539) дослідження (605) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+3
В Лондоне прошел, нехилый такой марш и власти GB поняли, шо та не дуже він ото й страшний той омікрон.
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24.12.2021 10:55
+3
Все - отменяйте локдаун. И вообще завязывайте с этим ковидобесием.
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24.12.2021 11:15
+2
Может вирус вырождается?Дай бог чтобы так и было.Вирусы старше людей на этой планете, и организм человека постепено адаптировался к ним. Где то читала, что если бы первобытный человек попал в сегодняшнее время от умер бы от вирусов , на котрые мы даже не реагируем.
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24.12.2021 11:23
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В Лондоне прошел, нехилый такой марш и власти GB поняли, шо та не дуже він ото й страшний той омікрон.
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24.12.2021 10:55 Відповісти
Сестра везет больного на каталке, он жалобно стонет: - Сестра, а может клизмочку? - Нет! - А может, укольчик? - Нет! - А может, все-таки, в реанимацию? - Доктор сказал "в морг" - значит в морг!
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24.12.2021 12:25 Відповісти
Цензору та іншим нашим ЗМДІ то не цікаво.
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24.12.2021 12:37 Відповісти
Все - отменяйте локдаун. И вообще завязывайте с этим ковидобесием.
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24.12.2021 11:15 Відповісти
Согласен, уже почти все вакцинированые, поэтому ограничения надо снимать
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24.12.2021 11:39 Відповісти
Почти всем вакцинированным! Лично для них будут находиться постоянно новые вирусы и куча бустеров. Это невакцинированным нечего переживать, а для вакцинированных любое промедление с дополнительной дозой будет подобно смерти.
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24.12.2021 12:14 Відповісти
Может вирус вырождается?Дай бог чтобы так и было.Вирусы старше людей на этой планете, и организм человека постепено адаптировался к ним. Где то читала, что если бы первобытный человек попал в сегодняшнее время от умер бы от вирусов , на котрые мы даже не реагируем.
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24.12.2021 11:23 Відповісти
так же как и мы умерли бы от вирусов которыми болел первобытный человек
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24.12.2021 11:44 Відповісти
Учитывая то что мы без отопления начинаем кашлять и сопливить, мы бы в пещере зимой точно не вижили))А без интернета.... вообще молчу.
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24.12.2021 11:51 Відповісти
ой... не надо нас успокаивать !))))
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24.12.2021 11:24 Відповісти
Понты они в Африке понты...,хоть от ВОЗ хоть ЗОВ
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24.12.2021 11:29 Відповісти
Дослідні генно-модифікуючі людину вштрикування треба проводити щодвамісяці. Тоді ймовірність зараження "омікроном з дельтою" (символ всевидюще око масонів-ілюмінатів) становитиме лише 1%.
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24.12.2021 11:48 Відповісти
О как...
Получается что Омикрон эффективнее вакцин...😀
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24.12.2021 11:50 Відповісти
А если сравнить Омикрон с серым веществом в твоей черепной коробке. То я вааще молчу.
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24.12.2021 18:52 Відповісти
По поводу облегчения симптомов - это абсолютно закономерный процесс, так как вирусу нужно, чтобы человек жил и распространял новые вирусы, а не умирал, поэтому и происходит мутация в лучшую для человека и его жизни сторону...
Но тут интересен другой аспект - как только речь заходит про 3 дозу или про первые две для тех, кто ещё не сделал ни одной, то возникает какой то когнитивный диссонанс... Нам говорят, что два укола не предохраняют от последнего штамма и нужно делать третий укол, но в Израиле уже почти половина населения получила третий укол и там сейчас тот же самый разговор про последний "страшный штамм" и страшный подъём заражаемости, который не спасает третий укол и уже начинают колоть "группы риска", а это люди старше 65 лет и те, у кого прошло от последнего 3 укола больше 4-х месяцев, в четвёртый раз... Кто мне что объяснит в связи с этим??????
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24.12.2021 12:15 Відповісти
А что тут непонятного? Бабло надо зарабатывать как-то? Вот они и подкидывают новые штаммы, на которые предыдущие "вакцины" не действуют. Мне это напоминает махинации производителей антивирусов для компьютеров. Чтобы заставить тупых пользователей покупать их продукты, они специально писали вирусы и распространяли их в Интернете.
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24.12.2021 12:55 Відповісти
Вирус бешенства имеет 100%-ную летальность для людей и животных. Известен он еще до нашей эры. И не мутировал в менее летальный вариант.
Мутации вирусов случайны. И если люди рождаются в темпе большем, чем убивает вирус, то он может тысячелетиями заражать людей, не снижая летальности. А если будет убивать в большем темпе - то плотность населения упадет и упадет скорость передачи вируса. Система будет в равновесии, пока не начнут массовую вакцинацию.
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24.12.2021 14:34 Відповісти
Да не предохраняет от заражения вакцина, сколько уже об этом говорено и переговорено... И все эпидемиологи скажут, что в период пандемии не проводят вакцинацию... Это тоже прописные истины... Вспомните когда делают прививку от гриппа, если рост заболевания прогнозируют например в январе? Её делают в ноябре, чтобы к январю в организме уже был иммунный ответ... А с учётом того фактора, что, как они говорят, нужно через 6 месяцев опять повторять укол, то принцип должен быть такой же...
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24.12.2021 15:26 Відповісти
Вакцина предохраняет от заражения, но степень защиты зависит от штамма. От омикрона защита двух доз м-РНК вакцин, сделанных против Альфы составляет порядка 20-25%, что довольно мало.
" И все эпидемиологи скажут, что в период пандемии не проводят вакцинацию..." прививки от кори делают во время вспышек и эпидемий. Более того, после контакта невакцинированного с заболевшим невакцинированным, положительный эффект будет от вакцинации в течение 72 часов с момента контакта. От оспы прививали людей как раз в очагах заболеваний. Вакцинацию от дифтерии в 90-х проводили тоже в разгар вспышки.
Так что не надо ля-ля.
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24.12.2021 15:41 Відповісти
Только от оспы и кори нужен один укол, а не каждые 6 месяцев или даже как сейчас уже говорят каждые 3 - 4 месяца делать... Так что не нужно путать круглое с мягким...
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24.12.2021 15:59 Відповісти
Откуда Вы такие умные лезете? От кори нужно две вакцинации , а противооспенная вакцина вводится не уколом, а чем-то средним между микроуколом и царапиной и однократная вакцинация от оспы защищает лет на 5, для длительной защиты там тоже нужна ревакцинация.
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24.12.2021 16:08 Відповісти
Х...ня получається з даною статистикою..

якщо омікрон переноситься в легкій формі -то як получається :

інфіковані "Омікроном" на 31-45% рідше потрапляли у відділення
швидкої допомоги і на 50-70% рідше були госпіталізовані, ніж заражені "Дельтою".

хіба що інфіковані з легкими формами ПРОСТО не звертаються на тестування...

тобто дана статистика ГІВНО ВАРТА.
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24.12.2021 12:56 Відповісти
"дієвість бустерних доз, імовірно, з часом спадає - якщо точніше, через 10 тижнів після бустерного щеплення ймовірність інфікуватися "Омікроном" зростає на 15-25%"

я правильно понимаю, что это тонкий намек на 4ый бустер уже через 10 нед. после 3го??

Они прикалываются????
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24.12.2021 15:42 Відповісти
" імовірно". Этим все сказано. Iмовiрный ты наш.
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24.12.2021 18:55 Відповісти
 
 