Інфіковані "Омікроном" на 50-70% рідше потрапляють в лікарні, ніж інфіковані "Дельтою"

Люди, в яких виявили штам коронавірусу "Омікрон", у середньому мають на 50-70% менший ризик бути ушпиталеними через ускладнення COVID-19, ніж інфіковані штамом "Дельта".

Про це повідомляє Управління з питань охорони здоров'я Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

Відомство проаналізувало дані щодо всіх інфікованих штатами "Дельта" і "Омікрон" із листопада 2021 року. Зокрема йдеться про 132 випадки шпиталізації й 14 смертей у інфікованих "Омікроном" протягом 28 днів після виявлення COVID-19.

З’ясувалося, що інфіковані "Омікроном" на 31-45% рідше потрапляли у відділення швидкої допомоги і на 50-70% рідше були госпіталізовані, ніж заражені "Дельтою".

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Водночас, висока заразність "Омікрона" означає, що лікарні все одно можуть бути перевантажені, якщо захворіють одночасно багато людей, зазначає британське Управління з питань охорони здоров’я. Другу добу поспіль у Великій Британії фіксують рекордні понад 100 тисяч інфікованих COVID-19 на день.

Крім того, залишається незрозумілим, як "Омікрон" впливає на людей старшого віку, оскільки поки що у британські лікарні потрапляли хворі на COVID-19 віком молодше 40 років.

Дослідження британського відомства також виявило, що дієвість бустерних доз, імовірно, з часом спадає – якщо точніше, через 10 тижнів після бустерного щеплення ймовірність інфікуватися "Омікроном" зростає на 15-25%.

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Як нагадує BBC, уряд Великої Британії заявляв, що не буде вводити додаткових коронавірусних обмежень на різдвяні свята через поширення "Омікрону".