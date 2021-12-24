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Избрание руководителя САП: конкурсная комиссия снова не утвердила результаты конкурса

Избрание руководителя САП: конкурсная комиссия снова не утвердила результаты конкурса

Комиссия по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в пятницу вечером вновь не утвердила результаты конкурса, по которым детектив НАБУ Александр Клименко получил 246 баллов для занятия должности руководителя САП, а прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк получил 229 баллов для занятия должности заместителя руководителя САП.

За такое решение у комиссии не нашлось голосов на заседании в пятницу вечером, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Ранее глава комиссии Катерина Коваль заявила в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", что комиссия по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) намерена приложить все усилия для того, чтобы сделать невозможным обжалование результатов конкурса.

21 декабря, комиссия утвердила, что детектив НАБУ Александр Клименко получил 246 баллов для занятия должности руководителя САП, а прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк получил 229 баллов для занятия должности заместителя руководителя САП, но члены комиссии трижды не проголосовали за это.

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Таким образом, победители конкурса есть, но технически не утверждены результаты, - комиссия не набрала достаточное количество голосов для утверждения проекта решения. На это утверждение "международники" в комиссии отметили, что решение ОАСК не вступило в силу.

Во вторник комиссия собралась в полном составе и утвердила повестку дня: проведение собеседований с кандидатами на административные должности САП и с кандидатами на должность руководителя САП, оценивание результатов, определение победителей конкурса. Комиссия получила решение Окружного административного суда Киева (ОАСК) относительно законности порядка проведения конкурса, собеседования были продолжены.

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Окружной административный суд Киева отменил порядок конкурсной комиссии по избранию руководителя САП, что вызвало опасения относительно переноса заседания конкурсной комиссии и проблем с утверждением победителя конкурса. Решение суд мотивировал тем, что в связи с изменениями в законодательстве, начиная с 16 июля 2015 года, ответчик по делу – Конкурсная комиссия по проведению открытого конкурса на занятие административных должностей в САП, была лишена полномочий на принятие обжалуемого Порядка. При этом законодательно не был определен орган, которому такие полномочия передавались бы.

Собеседования кандидатов на пост руководителя САП были запланированы на 21 декабря 2021 года, после чего конкурсная комиссия должна была определиться с победителем.

Ранее генпрокурор Ирина Венедиктова пояснила, что конкурс по избранию руководителя САП затягивается из-за того, что комиссия не может собраться, в промедлении есть "субъективные факторы отдельных людей".

Президент Украины Владимир Зеленский надеется на избрание руководителя САП до конца текущего года.

Обновленный меморандум экономической и финансовой политики Украины с Международным валютным фондом предусматривает избрание нового руководителя САП до декабря 2021 года.

После практического задания на профессиональную компетентность комиссия неоднократно не могла собраться, чтобы назначить дату проведения завершающего конкурс собеседования двух претендентов на эту должность.

На должность руководителя САП претендуют детектив НАБУ Александр Клименко и прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк.

Автор: 

конкурс (1142) САП (2059)


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Топ комментарии
+33
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24.12.2021 19:15
+30
Якщо одного члена комісії повісити сьогодні ввечері, а іншого завтра зранку, то до обіду керівник САП буде затверджений без зволікань.
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24.12.2021 19:19
+28
нехай США та ЕС вкючать всіх тих "членів" у чорні списки та анулюють візи - процес піде ))
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24.12.2021 19:15
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Це перэмога?
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24.12.2021 19:13 Ответить
Довбаний ЗЕцирк з ЗЕклоунами!
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24.12.2021 19:29 Ответить
Перемога. Клоунів над здоровим глуздом.
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24.12.2021 19:50 Ответить
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24.12.2021 19:51 Ответить
"ты чего к бедным артистам пристал?"(c)
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24.12.2021 20:13 Ответить
как неожиданно...
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24.12.2021 19:14 Ответить
после трускавецких курсов у зебыдла чтото пошло не так.
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24.12.2021 19:14 Ответить
Вважаю що керівником САМ має стати сам Зеленський. Тоді всі протиріччя зникнуть водночас
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24.12.2021 19:14 Ответить
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24.12.2021 19:15 Ответить
нехай США та ЕС вкючать всіх тих "членів" у чорні списки та анулюють візи - процес піде ))
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24.12.2021 19:15 Ответить
А ось авторитетна думка патріота України :

Глава Офиса президента Андрей Ермак не собирается баллотироваться в президенты, поскольку считает, что "у нас сейчас лучший президент за все время". Об этом он заявил в http://focus.ua/politics/501541-andrey-ermak-o-peregovorah-s-rossiey-planah-po-donbassu-i-lichnoy-borbe интервью Фокусу.

На вопрос, есть ли у него президентские амбиции, Ермак ответил: "Нет. Я считаю, что у нас сейчас лучший президент за все время... Я всегда повторял, что пришел с ним и уйду с ним".

Ермак считает, что после прихода к власти Зеленский "остался порядочным, честным человеком", но "стал жестче, потому что каждый день слышать о себе потоки грязи - это непросто".
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24.12.2021 19:16 Ответить
а ось авторитетна думка ДержДепа США
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24.12.2021 20:14 Ответить
Для Ермака Зеля может и лучший. При каком презе Ермак смог бы так быстро стать мультимиллионером или миллиардером?
Да, ни при каком.
А то что вместе уйдут, то это и не удивительно. Как говорится, "связаны одной цепью коррупционной", рука руку мыла и т.д.
А какой президент лучший, вообще-то решает народ, а не завхоз Ермак, неизвестно какого настоящего хозяина имеющий.
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24.12.2021 21:30 Ответить
причем миллионеры и миллиардеры? Страна в опасности, на балалайках не хотим играть, надо отбиваться, не все мы наркеты, мало кто смотрит в коричневый глаз "в поисках мира"
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25.12.2021 01:47 Ответить
эх, ребят - так скоро нас оставят без безвиз и наедине с Московией..

- вот так злой, тупой, трусливый и гундосый карлик может уничтожить целую страну...

- мелкое говно - уничтожит самую большую страну в Европе со всеми малоросами в ней проживающими..
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24.12.2021 19:17 Ответить
к мелкому говну вопросов нет - то что это мелкое говно видно уже много лет
НО ЕСТЬ ВОПРОСЫ К 73% ДЕБИЛОВ ЧТО ЗА НЕГО ПРОГОЛОСОВАЛИ
НУ КАКИМ ДАУНОМ НУЖНО БЫТЬ ?????
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24.12.2021 19:43 Ответить
малоросьня без достоинства..
как еще ответить?
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24.12.2021 19:45 Ответить
цікаво що ти зробив. щоб зе не нищив державу. і чи ти вважаєш себе великою купою гівна чи лайна.
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25.12.2021 14:45 Ответить
Якщо одного члена комісії повісити сьогодні ввечері, а іншого завтра зранку, то до обіду керівник САП буде затверджений без зволікань.
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24.12.2021 19:19 Ответить
А нет, 229 таки =246. Правда это буз учета вовка.
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24.12.2021 19:24 Ответить
Бенєсуела у всій красі.
Зелені уроди погрязли в корупції, зраді, ложили болт на країни G7.
Зефани, ви таку хотіли "країну мрії" Голобородьки ?
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24.12.2021 19:24 Ответить
Яка ганьба.Бояться незалежного прокурора САП,бо рило в пушку майже у половина слуг та влади. Ганьба на ввесь світ.І все це творять представники Коломойського у комісії.Він головний мафіозі в Україні.
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24.12.2021 19:26 Ответить
От **** Зеля, яка ж ти мерзота !
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24.12.2021 19:26 Ответить
Надо эту комиссию на кол посадить
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24.12.2021 19:35 Ответить
Оце лизнув , так лизнув
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24.12.2021 20:09 Ответить
честно не утверждают победителя )
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24.12.2021 20:14 Ответить
и не говори.. что еще раз подтверждает мнение Госдепа США:
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24.12.2021 20:15 Ответить
"закон" несколько по дебильному написан! а КТО писал? а-у!
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24.12.2021 19:43 Ответить
знамо хто якщо по дебільному.
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25.12.2021 14:47 Ответить
У главаря ОП не только рыло в пуху, он весь в пуху, и продолжает набирать на себя преступления, он уже обогнал януковича и порошенко вместе взятых по сумме преступлений. надеюсь и срок будет достойный.
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24.12.2021 19:46 Ответить
Устали и кошечек кормить пора
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24.12.2021 19:49 Ответить
Зеленскому - 111 статью! На нее он заработал сполна!
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24.12.2021 19:59 Ответить
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24.12.2021 20:08 Ответить
Які прокурори?
Які антикорупційні?
Це що "тонкій юмор уморітельних мальчиков".
Юрист на постсовковому просторі , це націоналіст
"Моя мама русская, а папа юрист"© Жириновский.
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24.12.2021 20:12 Ответить
Из кожии вон лез комик долбаный что будут посадки.Сам в результате коррупцию возглавил.Чмо будет трусится на лукьяновке,это точно.Мерзость.
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24.12.2021 20:13 Ответить
на что зелох надеется интересно
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24.12.2021 20:13 Ответить
вішайте хоч всіх членів комісії, але рішення вони приймуть тільки тоді, коли Зе і Єрмак дадуть відмашку. А нинішні кандидати їх і команду СН, не влаштовують. Команді потрібні ручні керівники САП, а тут мабуть щось не зростається.
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24.12.2021 20:16 Ответить
Люди на такие должности лучше присылались, да хоть из США, в командировку типа. Коррупция сама себя не поборет никогда. Это бесполезный цирк.
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24.12.2021 20:20 Ответить
Присылал вам Байден сына своего,Бурисму разорили сына споили.
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25.12.2021 10:55 Ответить
Квасьневский тоже прилично на бабки влетел,тоже был совладелец Бурисмы а мелких акционеров вообще пруд пруди,так что с трудом верится что кто-то захочет связываться.
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25.12.2021 11:00 Ответить
Єрмак планує поговорити телефоном з радником президента РФ Козаком.
Він допустив імовірність проведення зустрічі Зе та Путіна на відкритті Олімпійських ігор 4 лютого в Пекіні.. От так-плювок зелепнів в обичча США, які блокують ці ігри..але ж зазирнути в очі і отримати інструкції
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24.12.2021 20:29 Ответить
По суті, це самий справжній саботаж і держзрада
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24.12.2021 21:34 Ответить
Диктатура бубочки - цахєса...
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24.12.2021 21:52 Ответить
Да чего там переживать , в Штатах и ЕС давно поняли , что Осел Оманский еще более брехливое мудило , чем ***** , по тому тупорылый клоун просто лишний раз доказал , что оно брехливый дебил. Оно потом поймет , что ему это вылезет боком , НО ТО БУДЕТ ПОТОМ,
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25.12.2021 11:28 Ответить
 
 