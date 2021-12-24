Обрання керівника САП: конкурсна комісія знову не затвердила результати конкурсу
Комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) у п'ятницю ввечері знову не затвердила результати конкурсу, за якими детектив НАБУ Олександр Клименко отримав 246 балів для зайняття посади керівника САП, а прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк отримав 229 балів для зайняття посади заступника керівника САП.
За таке рішення у комісії не знайшлося голосів на засіданні у п'ятницю ввечері, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Раніше голова комісії Катерина Коваль заявила у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", що комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) має намір докласти всіх зусиль для того, щоб унеможливити оскарження результатів конкурсу.
21 грудня комісія затвердила, що детектив НАБУ Олександр Клименко отримав 246 балів для зайняття посади керівника САП, а прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк отримав 229 балів для зайняття посади заступника керівника САП, але члени комісії тричі не проголосували за це.
Отже, переможці конкурсу є, але технічно не затверджено результати, - комісія не набрала достатньої кількості голосів для затвердження проекту рішення. На це твердження "міжнародники" у комісії зазначили, що рішення ОАСК не набуло чинності.
У вівторок комісія зібралася у повному складі та затвердила порядок денний: проведення співбесід із кандидатами на адміністративні посади САП та з кандидатами на посаду керівника САП, оцінювання результатів, визначення переможців конкурсу. Комісія отримала рішення Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) щодо законності порядку проведення конкурсу, співбесіди було продовжено.
Окружний адміністративний суд Києва скасував порядок конкурсної комісії з обрання керівника САП, що викликало побоювання щодо перенесення засідання конкурсної комісії та проблем із затвердженням переможця конкурсу. Рішення суд мотивував тим, що у зв'язку зі змінами в законодавстві, починаючи з 16 липня 2015 року, відповідач у справі – Конкурсна комісія з проведення відкритого конкурсу на зайняття адміністративних посад у САП була позбавлена повноважень на ухвалення оскаржуваного порядку. Водночас законодавчо не було визначено орган, якому такі повноваження передавалися б.
Співбесіди кандидатів на посаду керівника САП було заплановано на 21 грудня 2021 року, після чого конкурсна комісія мала визначитися з переможцем.
Раніше генпрокурор Ірина Венедіктова пояснила, що конкурс з обрання керівника САП затягується через те, що комісія не може зібратися, і у зволіканні є "суб'єктивні фактори окремих людей".
Президент України Володимир Зеленський сподівається на обрання керівника САП до кінця цього року.
Оновлений меморандум економічної та фінансової політики України з Міжнародним валютним фондом (передбачає обрання нового керівника САП до грудня 2021 року.
Після практичного завдання на професійну компетентність комісія неодноразово не могла зібратися, щоб призначити дату проведення завершальної співбесіди конкурсу двом претендентам на цю посаду.
На посаду керівника САП претендують детектив НАБУ Олександр Клименко та прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк.
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Глава Офиса президента Андрей Ермак не собирается баллотироваться в президенты, поскольку считает, что "у нас сейчас лучший президент за все время". Об этом он заявил в http://focus.ua/politics/501541-andrey-ermak-o-peregovorah-s-rossiey-planah-po-donbassu-i-lichnoy-borbe интервью Фокусу.
На вопрос, есть ли у него президентские амбиции, Ермак ответил: "Нет. Я считаю, что у нас сейчас лучший президент за все время... Я всегда повторял, что пришел с ним и уйду с ним".
Ермак считает, что после прихода к власти Зеленский "остался порядочным, честным человеком", но "стал жестче, потому что каждый день слышать о себе потоки грязи - это непросто".
Да, ни при каком.
А то что вместе уйдут, то это и не удивительно. Как говорится, "связаны одной цепью коррупционной", рука руку мыла и т.д.
А какой президент лучший, вообще-то решает народ, а не завхоз Ермак, неизвестно какого настоящего хозяина имеющий.
- вот так злой, тупой, трусливый и гундосый карлик может уничтожить целую страну...
- мелкое говно - уничтожит самую большую страну в Европе со всеми малоросами в ней проживающими..
НО ЕСТЬ ВОПРОСЫ К 73% ДЕБИЛОВ ЧТО ЗА НЕГО ПРОГОЛОСОВАЛИ
НУ КАКИМ ДАУНОМ НУЖНО БЫТЬ ?????
как еще ответить?
Зелені уроди погрязли в корупції, зраді, ложили болт на країни G7.
Зефани, ви таку хотіли "країну мрії" Голобородьки ?
Які антикорупційні?
Це що "тонкій юмор уморітельних мальчиков".
Юрист на постсовковому просторі , це націоналіст
"Моя мама русская, а папа юрист"© Жириновский.
Він допустив імовірність проведення зустрічі Зе та Путіна на відкритті Олімпійських ігор 4 лютого в Пекіні.. От так-плювок зелепнів в обичча США, які блокують ці ігри..але ж зазирнути в очі і отримати інструкції