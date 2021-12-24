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Обрання керівника САП: конкурсна комісія знову не затвердила результати конкурсу

Обрання керівника САП: конкурсна комісія знову не затвердила результати конкурсу

Комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) у п'ятницю ввечері знову не затвердила результати конкурсу, за якими детектив НАБУ Олександр Клименко отримав 246 балів для зайняття посади керівника САП, а прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк отримав 229 балів для зайняття посади заступника керівника САП.

За таке рішення у комісії не знайшлося голосів на засіданні у п'ятницю ввечері, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Раніше голова комісії Катерина Коваль заявила у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", що комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) має намір докласти всіх зусиль для того, щоб унеможливити оскарження результатів конкурсу.

21 грудня комісія затвердила, що детектив НАБУ Олександр Клименко отримав 246 балів для зайняття посади керівника САП, а прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк отримав 229 балів для зайняття посади заступника керівника САП, але члени комісії тричі не проголосували за це.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конкурс на голову САП: ОП-шні члени комісії намагаються протиснути обман, але це помітили "міжнародники", - Шабунін

Отже, переможці конкурсу є, але технічно не затверджено результати, - комісія не набрала достатньої кількості голосів для затвердження проекту рішення. На це твердження "міжнародники" у комісії зазначили, що рішення ОАСК не набуло чинності.

У вівторок комісія зібралася у повному складі та затвердила порядок денний: проведення співбесід із кандидатами на адміністративні посади САП та з кандидатами на посаду керівника САП, оцінювання результатів, визначення переможців конкурсу. Комісія отримала рішення Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) щодо законності порядку проведення конкурсу, співбесіди було продовжено.

Також читайте: Фіналіст конкурсу на керівника САП Синюк оскаржить результат відбору: "Мені невірно виставили бали за практичне завдання"

Окружний адміністративний суд Києва скасував порядок конкурсної комісії з обрання керівника САП, що викликало побоювання щодо перенесення засідання конкурсної комісії та проблем із затвердженням переможця конкурсу. Рішення суд мотивував тим, що у зв'язку зі змінами в законодавстві, починаючи з 16 липня 2015 року, відповідач у справі – Конкурсна комісія з проведення відкритого конкурсу на зайняття адміністративних посад у САП була позбавлена повноважень на ухвалення оскаржуваного порядку. Водночас законодавчо не було визначено орган, якому такі повноваження передавалися б.

Співбесіди кандидатів на посаду керівника САП було заплановано на 21 грудня 2021 року, після чого конкурсна комісія мала визначитися з переможцем.

Раніше генпрокурор Ірина Венедіктова пояснила, що конкурс з обрання керівника САП затягується через те, що комісія не може зібратися, і у зволіканні є "суб'єктивні фактори окремих людей".

Також читайте: Відповідальність за зрив конкурсу з обрання керівника САП лежить на Зеленському, - Жернаков

Президент України Володимир Зеленський сподівається на обрання керівника САП до кінця цього року.

Оновлений меморандум економічної та фінансової політики України з Міжнародним валютним фондом (передбачає обрання нового керівника САП до грудня 2021 року.

Після практичного завдання на професійну компетентність комісія неодноразово не могла зібратися, щоб призначити дату проведення завершальної співбесіди конкурсу двом претендентам на цю посаду.

На посаду керівника САП претендують детектив НАБУ Олександр Клименко та прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк.

конкурс (1285) САП (2208)


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Топ коментарі
+33
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24.12.2021 19:15
+30
Якщо одного члена комісії повісити сьогодні ввечері, а іншого завтра зранку, то до обіду керівник САП буде затверджений без зволікань.
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24.12.2021 19:19
+28
нехай США та ЕС вкючать всіх тих "членів" у чорні списки та анулюють візи - процес піде ))
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24.12.2021 19:15
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Це перэмога?
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24.12.2021 19:13 Відповісти
Довбаний ЗЕцирк з ЗЕклоунами!
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24.12.2021 19:29 Відповісти
Перемога. Клоунів над здоровим глуздом.
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24.12.2021 19:50 Відповісти
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24.12.2021 19:51 Відповісти
"ты чего к бедным артистам пристал?"(c)
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24.12.2021 20:13 Відповісти
как неожиданно...
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24.12.2021 19:14 Відповісти
после трускавецких курсов у зебыдла чтото пошло не так.
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24.12.2021 19:14 Відповісти
Вважаю що керівником САМ має стати сам Зеленський. Тоді всі протиріччя зникнуть водночас
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24.12.2021 19:14 Відповісти
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24.12.2021 19:15 Відповісти
нехай США та ЕС вкючать всіх тих "членів" у чорні списки та анулюють візи - процес піде ))
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24.12.2021 19:15 Відповісти
А ось авторитетна думка патріота України :

Глава Офиса президента Андрей Ермак не собирается баллотироваться в президенты, поскольку считает, что "у нас сейчас лучший президент за все время". Об этом он заявил в http://focus.ua/politics/501541-andrey-ermak-o-peregovorah-s-rossiey-planah-po-donbassu-i-lichnoy-borbe интервью Фокусу.

На вопрос, есть ли у него президентские амбиции, Ермак ответил: "Нет. Я считаю, что у нас сейчас лучший президент за все время... Я всегда повторял, что пришел с ним и уйду с ним".

Ермак считает, что после прихода к власти Зеленский "остался порядочным, честным человеком", но "стал жестче, потому что каждый день слышать о себе потоки грязи - это непросто".
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24.12.2021 19:16 Відповісти
а ось авторитетна думка ДержДепа США
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24.12.2021 20:14 Відповісти
Для Ермака Зеля может и лучший. При каком презе Ермак смог бы так быстро стать мультимиллионером или миллиардером?
Да, ни при каком.
А то что вместе уйдут, то это и не удивительно. Как говорится, "связаны одной цепью коррупционной", рука руку мыла и т.д.
А какой президент лучший, вообще-то решает народ, а не завхоз Ермак, неизвестно какого настоящего хозяина имеющий.
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24.12.2021 21:30 Відповісти
причем миллионеры и миллиардеры? Страна в опасности, на балалайках не хотим играть, надо отбиваться, не все мы наркеты, мало кто смотрит в коричневый глаз "в поисках мира"
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25.12.2021 01:47 Відповісти
эх, ребят - так скоро нас оставят без безвиз и наедине с Московией..

- вот так злой, тупой, трусливый и гундосый карлик может уничтожить целую страну...

- мелкое говно - уничтожит самую большую страну в Европе со всеми малоросами в ней проживающими..
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24.12.2021 19:17 Відповісти
к мелкому говну вопросов нет - то что это мелкое говно видно уже много лет
НО ЕСТЬ ВОПРОСЫ К 73% ДЕБИЛОВ ЧТО ЗА НЕГО ПРОГОЛОСОВАЛИ
НУ КАКИМ ДАУНОМ НУЖНО БЫТЬ ?????
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24.12.2021 19:43 Відповісти
малоросьня без достоинства..
как еще ответить?
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24.12.2021 19:45 Відповісти
цікаво що ти зробив. щоб зе не нищив державу. і чи ти вважаєш себе великою купою гівна чи лайна.
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25.12.2021 14:45 Відповісти
Якщо одного члена комісії повісити сьогодні ввечері, а іншого завтра зранку, то до обіду керівник САП буде затверджений без зволікань.
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24.12.2021 19:19 Відповісти
А нет, 229 таки =246. Правда это буз учета вовка.
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24.12.2021 19:24 Відповісти
Бенєсуела у всій красі.
Зелені уроди погрязли в корупції, зраді, ложили болт на країни G7.
Зефани, ви таку хотіли "країну мрії" Голобородьки ?
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24.12.2021 19:24 Відповісти
Яка ганьба.Бояться незалежного прокурора САП,бо рило в пушку майже у половина слуг та влади. Ганьба на ввесь світ.І все це творять представники Коломойського у комісії.Він головний мафіозі в Україні.
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24.12.2021 19:26 Відповісти
От **** Зеля, яка ж ти мерзота !
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24.12.2021 19:26 Відповісти
Надо эту комиссию на кол посадить
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24.12.2021 19:35 Відповісти
Оце лизнув , так лизнув
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24.12.2021 20:09 Відповісти
честно не утверждают победителя )
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24.12.2021 20:14 Відповісти
и не говори.. что еще раз подтверждает мнение Госдепа США:
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24.12.2021 20:15 Відповісти
"закон" несколько по дебильному написан! а КТО писал? а-у!
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24.12.2021 19:43 Відповісти
знамо хто якщо по дебільному.
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25.12.2021 14:47 Відповісти
У главаря ОП не только рыло в пуху, он весь в пуху, и продолжает набирать на себя преступления, он уже обогнал януковича и порошенко вместе взятых по сумме преступлений. надеюсь и срок будет достойный.
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24.12.2021 19:46 Відповісти
Устали и кошечек кормить пора
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24.12.2021 19:49 Відповісти
Зеленскому - 111 статью! На нее он заработал сполна!
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24.12.2021 19:59 Відповісти
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24.12.2021 20:08 Відповісти
Які прокурори?
Які антикорупційні?
Це що "тонкій юмор уморітельних мальчиков".
Юрист на постсовковому просторі , це націоналіст
"Моя мама русская, а папа юрист"© Жириновский.
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24.12.2021 20:12 Відповісти
Из кожии вон лез комик долбаный что будут посадки.Сам в результате коррупцию возглавил.Чмо будет трусится на лукьяновке,это точно.Мерзость.
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24.12.2021 20:13 Відповісти
на что зелох надеется интересно
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24.12.2021 20:13 Відповісти
вішайте хоч всіх членів комісії, але рішення вони приймуть тільки тоді, коли Зе і Єрмак дадуть відмашку. А нинішні кандидати їх і команду СН, не влаштовують. Команді потрібні ручні керівники САП, а тут мабуть щось не зростається.
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24.12.2021 20:16 Відповісти
Люди на такие должности лучше присылались, да хоть из США, в командировку типа. Коррупция сама себя не поборет никогда. Это бесполезный цирк.
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24.12.2021 20:20 Відповісти
Присылал вам Байден сына своего,Бурисму разорили сына споили.
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25.12.2021 10:55 Відповісти
Квасьневский тоже прилично на бабки влетел,тоже был совладелец Бурисмы а мелких акционеров вообще пруд пруди,так что с трудом верится что кто-то захочет связываться.
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25.12.2021 11:00 Відповісти
Єрмак планує поговорити телефоном з радником президента РФ Козаком.
Він допустив імовірність проведення зустрічі Зе та Путіна на відкритті Олімпійських ігор 4 лютого в Пекіні.. От так-плювок зелепнів в обичча США, які блокують ці ігри..але ж зазирнути в очі і отримати інструкції
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24.12.2021 20:29 Відповісти
По суті, це самий справжній саботаж і держзрада
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24.12.2021 21:34 Відповісти
Диктатура бубочки - цахєса...
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24.12.2021 21:52 Відповісти
Да чего там переживать , в Штатах и ЕС давно поняли , что Осел Оманский еще более брехливое мудило , чем ***** , по тому тупорылый клоун просто лишний раз доказал , что оно брехливый дебил. Оно потом поймет , что ему это вылезет боком , НО ТО БУДЕТ ПОТОМ,
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25.12.2021 11:28 Відповісти
 
 