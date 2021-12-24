Фіналіст конкурсу на керівника САП Синюк оскаржить результат відбору: "Мені невірно виставили бали за практичне завдання"

Фіналіст конкурсу щодо призначення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк оскаржить результат відбору.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у коментарі Укрінформу.

"Я вважаю, що мені були невірно виставлені бали за практичне завдання. Я думаю, що це є підставою для оскарження рішення комісії. Також впродовж конкурсу були інші порушення", - стверджує він.

Синюк додав, що поки не направив позовної заяви до суду, але планує це зробити.

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Як зазначалось, за результатами конкрсу найбільше балів у детектива НАБУ Клименка.

Втім, через зрив процедури з боку контрольованих Банковою членів конкурсної комісії переможця досі не оголошено. .