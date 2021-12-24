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Фіналіст конкурсу на керівника САП Синюк оскаржить результат відбору: "Мені невірно виставили бали за практичне завдання"

Фіналіст конкурсу на керівника САП Синюк оскаржить результат відбору:

Фіналіст конкурсу щодо призначення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк оскаржить результат відбору.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у коментарі Укрінформу.

"Я вважаю, що мені були невірно виставлені бали за практичне завдання. Я думаю, що це є підставою для оскарження рішення комісії. Також впродовж конкурсу були інші порушення", - стверджує він.

Синюк додав, що поки не направив позовної заяви до суду, але планує це зробити.

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Як зазначалось, за результатами конкрсу найбільше балів у детектива НАБУ Клименка.

Втім, через зрив процедури з боку контрольованих Банковою членів конкурсної комісії переможця досі не оголошено. . 

Автор: 

конкурс (1285) оскарження (44) САП (2208) Синюк (9)


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Топ коментарі
+39
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24.12.2021 17:39
+27
ПРОшу на новий рік Зе чмо не показувати.
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24.12.2021 17:44
+17
Сцицерон🤣
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24.12.2021 17:59
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24.12.2021 17:39 Відповісти
Сцицерон🤣
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24.12.2021 17:59 Відповісти
потужно задвинув. Вражає!
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24.12.2021 18:13 Відповісти
Я б стільки не випив, щоб так висловитися!
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24.12.2021 18:17 Відповісти
Tak to tak, nevipil ti, no tut v zdravom sostojanije, nu ok ok, narkotiki eto uzhe postojanno
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24.12.2021 18:25 Відповісти
В руководители ОП Зеля пусть берет Кличка. Они найдут общий язык.
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24.12.2021 18:36 Відповісти
ПРИ ТАКОМ РАСКЛАДЕ ЛУЧШЕ АННУЛИРОВАТЬ КОНКУРС И ВСЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЭТО БУДЕТ ПЕНДЕЛЕМ ЛИЧНО ЗЕЛЕНСКОМУ... а если начинает плакаться Синька... я хароший а мне не купили лесопеда....то гнать обоих в шею...вместе с комиссией также чем посадить в САП собачонку Портнова Татарова Ермака Зели то лучше пусть висит между Луной и Марсом все какашки вентилятор будет забрасывать на Вову....персонально..... Вова обещал лично США Байдену и провел как пацана ....а такое США проглотит..... но не забудет.... а вот когда месть станет холодной Вова получит свой пендель и по этой теме....
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24.12.2021 18:46 Відповісти
К чему ты это высрал?
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24.12.2021 20:31 Відповісти
А чтобы ты перданул
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24.12.2021 21:34 Відповісти
Почитай первый пост . Может до твоих куринных мозгов и дойдет.
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24.12.2021 21:36 Відповісти
Доначислять баллы будет вовк.
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24.12.2021 17:40 Відповісти
Або портнов
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24.12.2021 17:41 Відповісти
Так виграв же той претендент за якого був Шабунін? Правда перемогла? Катастроффа не відбулася?
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24.12.2021 17:49 Відповісти
Никто не выиграл. Конкурс сорван и будет по новой. Потому что у членов комиссии голодная кошка дома, они устали и у них болит голова. Это не шутка, это цитаты членов комиссии, которых туда назначил Коломойский.
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24.12.2021 18:19 Відповісти
Ну себя вы уже полностью огадили, ну хоть страну пожалейте, она не виновата, что такие дебилы ей управляют.
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24.12.2021 17:42 Відповісти
Вони що самі себе в президенти обирають ?
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24.12.2021 17:44 Відповісти
Синюк та вже зразу подай в ОАСК на аріфметику і оскаржуй що 2+2=4 , там тобі допоможуть
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24.12.2021 17:42 Відповісти
Чому ви не оскаржуете назначення ДБР,СБУ,ГПУ,МВД ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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24.12.2021 17:43 Відповісти
взяти би його та й....ти об сходинку
програв. витри соплі і шуруй в стійло.
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24.12.2021 18:14 Відповісти
Ну себя вы уже полностью огадили, ну хоть страну пожалейте, она не виновата, что такие дебилы ей управляют.
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24.12.2021 17:43 Відповісти
Ну себя вы уже полностью огадили, ну хоть страну пожалейте, она не виновата, что такие дебилы ей управляют.
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24.12.2021 17:44 Відповісти
ПРОшу на новий рік Зе чмо не показувати.
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24.12.2021 17:44 Відповісти
Пане Олеже, боїтеся,що у екран що-небудь пожбурите ?
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24.12.2021 17:50 Відповісти
Люди обплюют телевизор и могут обрыгать новогодний стол слушая и видя наркомана Зелю
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24.12.2021 17:59 Відповісти
Зарегайте кто то петицию на сайте прЗа
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24.12.2021 17:59 Відповісти
Я завжди зустрічаю під привітання Порошенка.
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24.12.2021 18:49 Відповісти
налеюсь из одиночной камеры или ссылки
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24.12.2021 19:17 Відповісти
Чим ти налився?
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24.12.2021 19:24 Відповісти
Прозрел называется. Хоть бы не позорился, а то может стать похожим на клоуна.
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24.12.2021 17:45 Відповісти
Сучёнок! Уже лёг под портнова, татарова и ермака !
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24.12.2021 17:49 Відповісти
Та он оттуда и не вылазил.
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25.12.2021 02:17 Відповісти
Ось воно! Нарешті знайшовся нормальний привід не пустити Клименка на директора САП. І для Зєльопи класна отмазка перед Байденом за підписану маляву, мол я не я і жопа не моя!
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24.12.2021 17:51 Відповісти
скільки балів не вистачило?
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24.12.2021 17:53 Відповісти
Навіщо ці потуги? Міжнародні члени комісії все одно не визнають інших результатів після того що відбулось.
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24.12.2021 17:57 Відповісти
о Боже - яке воно нікчемне ...
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24.12.2021 17:59 Відповісти
Почти неделю банда ОП во главе с з,е соображала, как провалить конкурс, и ничего тупорылые не придумали, кромк срыва конкурса, уверен комуняку ждут большие проблемы, а в итоге, нары.
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24.12.2021 18:00 Відповісти
Ходи на пляшку.
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24.12.2021 18:29 Відповісти
Ну, яка ж сволота цей синяк
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24.12.2021 18:05 Відповісти
Сволота- шмаркля. А що синяку говорять робити, те він і робить.
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24.12.2021 18:13 Відповісти
виртуальный чювачёк хочет в е-балох получить. щас там это моднё )
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24.12.2021 18:16 Відповісти
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24.12.2021 18:24 Відповісти
"ревіли бджоли".... Они що, обіжралися цукерок "Шалені бджілки"???
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24.12.2021 23:05 Відповісти
Я все ж таки оптиміст. Думаю що років через двадцять керівник цього органу буде таки обраний. Тому можна весело святкувати новорічні свята і з надією дивитися в майбутнє - років через тридцять після обрання керівника будуть перші результати боротьби з корупцією
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24.12.2021 18:26 Відповісти
Клован пообещал Байдену что всё будет путём насчёт САП,а дерьмак синюков подтягивает и устраивает саботаж. И это во время угрозы прямого вторжения кацапни.... Их-сук четвертовать надо будет.
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24.12.2021 18:28 Відповісти
да ****! мне тоже в зарплате неверное количество нулей ставят, цуки!!
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24.12.2021 18:33 Відповісти
Синюк, а тебе нельзя на такую посаду. У тебя фамилия не подходящая, а если ты ещё и бухаешь или что другое то вообще труба….
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24.12.2021 18:39 Відповісти
Прально Синяк!
Если уже столько позорились то нельзя останавливаться и надо довести это позорище до полного пистеца.
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24.12.2021 18:43 Відповісти
Баба Бєня кого хоче?- Того й ;виберуть;.
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24.12.2021 18:51 Відповісти
Шабунину надо принять успокоительное.
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24.12.2021 18:55 Відповісти
Зеля, закусив удила, лезет в самую жопу!
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24.12.2021 19:02 Відповісти
невже решил наложить санкции на прямой анал?
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24.12.2021 23:08 Відповісти
Имитация бурной деятельности продолжается. Зелебобоики восхищаются и готовят свои копеечки на коммуналку...
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24.12.2021 19:05 Відповісти
О 19:30 дивіться в прямій трансляції на телеканалі Еспресо та на ютуб-каналі 5-того телеканалу передачу Віталія Портникова "Політклуб". Теми: про політичне переслідування Пороха і про "обрання" керівника САП
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24.12.2021 19:12 Відповісти
Знающие люди, подскажите, это патриотичный кандидат или ОП опять срывает конкурс? А то прямо не понятно зрада или перемога.
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24.12.2021 19:30 Відповісти
мамці ще пожалійся, чмошнік зелений
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24.12.2021 19:41 Відповісти
Що таки вирішили свого синяка протягнути?
Обжалує воно... учень початкових класів... ідіот...а право на обжалування в тебе є? Цирк шапіто
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24.12.2021 21:21 Відповісти
пустите дядьку до корыта...Через пару лет у него репа не будет влазить в широкоформатный кадр...
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24.12.2021 23:00 Відповісти
 
 