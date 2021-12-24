Фіналіст конкурсу на керівника САП Синюк оскаржить результат відбору: "Мені невірно виставили бали за практичне завдання"
Фіналіст конкурсу щодо призначення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк оскаржить результат відбору.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у коментарі Укрінформу.
"Я вважаю, що мені були невірно виставлені бали за практичне завдання. Я думаю, що це є підставою для оскарження рішення комісії. Також впродовж конкурсу були інші порушення", - стверджує він.
Синюк додав, що поки не направив позовної заяви до суду, але планує це зробити.
Як зазначалось, за результатами конкрсу найбільше балів у детектива НАБУ Клименка.
Втім, через зрив процедури з боку контрольованих Банковою членів конкурсної комісії переможця досі не оголошено. .
Топ коментарі
+39 Ksenia VB
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+27 Oleg Manko
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+17 Vovcheg Zak
показати весь коментар24.12.2021 17:59
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програв. витри соплі і шуруй в стійло.
Если уже столько позорились то нельзя останавливаться и надо довести это позорище до полного пистеца.
Обжалує воно... учень початкових класів... ідіот...а право на обжалування в тебе є? Цирк шапіто