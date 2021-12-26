Столтенберг соберет заседание Совета НАТО - Россия 12 января, - Anadolu

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг решил созвать заседание Совета НАТО - Россия на 12 января.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает агентство Anadolu.

По данным источника в Альянсе, все вопросы, связанные с предстоящими переговорами, активно обсуждаются с Москвой.

Также стало известно, что 12-13 января в Брюсселе состоится заседание Военного комитета НАТО на уровне начальников генеральных штабов государств-членов военного блока.

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Как известно, президент РФ Владимир Путин 23 декабря заявил о том, что в начале года можно ожидать переговоров с "американскими партнерами" по безопасности в Женеве. По его словам, "представители от обеих сторон назначены".

В США заявили, что дата и место проведения переговоров с Россией в формате стратегического диалога до сих пор не определены, опровергая таким образом слова Путина о якобы достигнутой договоренности об их проведении в Женеве в следующем месяце.

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