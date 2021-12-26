Столтенберг соберет заседание Совета НАТО - Россия 12 января, - Anadolu
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг решил созвать заседание Совета НАТО - Россия на 12 января.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает агентство Anadolu.
По данным источника в Альянсе, все вопросы, связанные с предстоящими переговорами, активно обсуждаются с Москвой.
Также стало известно, что 12-13 января в Брюсселе состоится заседание Военного комитета НАТО на уровне начальников генеральных штабов государств-членов военного блока.
Как известно, президент РФ Владимир Путин 23 декабря заявил о том, что в начале года можно ожидать переговоров с "американскими партнерами" по безопасности в Женеве. По его словам, "представители от обеих сторон назначены".
В США заявили, что дата и место проведения переговоров с Россией в формате стратегического диалога до сих пор не определены, опровергая таким образом слова Путина о якобы достигнутой договоренности об их проведении в Женеве в следующем месяце.
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І взагалі:
Сопли замёрзли в носу…
И яйца, похоже, тоже…
Иду, по морозу, мудьями звеня,
С красной, озлобленной рожей…
Одно, лишь одно только греет меня
От стужи лютой зверея -
С улыбкой ехидной думаю я:
«В палатках кацапам, ещё холоднее…
Хай довше посидять "іхтамнєти" в наметових містечках коло "буржуйок" - тоді "кінь педальний" буде більш схильним до залагодження конфлікту і поверненню військ до місць дислокації!
головідупі. Ї воно, на жаль, не дурне, прораховує дуже гарно. Та не зовсім.
Разводят нас русские вместе с коллективным Западом и Китаем . . .
Порошенко, Зеленский и кто там будет следующий - почему Украина до сих пор с 2014 не украла в Индии или Пакистане ядерную бомбу ? Ну или у самих русских на водку не выменяла (те бы украли у самих себя, 100%) ? Этим должен заниматься Президент страны, а не всякими там судебными и антикоррупционными реформами да "Великими будівництвами" . . . Уже бы границы были восстановлены. Русские безбашенные, но не самоубийцы . . . Отвалили бы, если бы чёткую перспективу увидели. А после конца войны можно и реформировать / строить . . .