РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12315 посетителей онлайн
Новости
2 926 8

Столтенберг соберет заседание Совета НАТО - Россия 12 января, - Anadolu

Столтенберг соберет заседание Совета НАТО - Россия 12 января, - Anadolu

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг решил созвать заседание Совета НАТО - Россия на 12 января.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает агентство Anadolu.

По данным источника в Альянсе, все вопросы, связанные с предстоящими переговорами, активно обсуждаются с Москвой.

Также стало известно, что 12-13 января в Брюсселе состоится заседание Военного комитета НАТО на уровне начальников генеральных штабов государств-членов военного блока.

Читайте также: В начале января советник Шольца Плетнер проведет переговоры с Козаком по поводу конфликта вокруг Украины, - немецкие СМИ

Как известно, президент РФ Владимир Путин 23 декабря заявил о том, что в начале года можно ожидать переговоров с "американскими партнерами" по безопасности в Женеве. По его словам, "представители от обеих сторон назначены".

В США заявили, что дата и место проведения переговоров с Россией в формате стратегического диалога до сих пор не определены, опровергая таким образом слова Путина о якобы достигнутой договоренности об их проведении в Женеве в следующем месяце.

Читайте также: Песков о переговорах РФ с НАТО и США о гарантиях безопасности: Здесь не может быть дедлайнов. Заинтересованы, чтобы это произошло как можно скорее

Автор: 

НАТО (9963) россия (95372) Столтенберг Йенс (1619)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та зачекайте! Я ке - 12 січня? У них святкування "Вдрабадану" закінчується лише 14 січня по нашому календарю А 12 якраз припадає святкування загальнокацапського святого - "Івана Рукотряса"
І взагалі:

Сопли замёрзли в носу…

И яйца, похоже, тоже…

Иду, по морозу, мудьями звеня,

С красной, озлобленной рожей…

Одно, лишь одно только греет меня

От стужи лютой зверея -

С улыбкой ехидной думаю я:

«В палатках кацапам, ещё холоднее…

Хай довше посидять "іхтамнєти" в наметових містечках коло "буржуйок" - тоді "кінь педальний" буде більш схильним до залагодження конфлікту і поверненню військ до місць дислокації!
показать весь комментарий
26.12.2021 08:56 Ответить
***** пох...й на війска, які у намєтах. Геополітика, верховенство параші, нагнути весь світ, імперськи хотелкі, це єдине, що є у цій голові дупі. Ї воно, на жаль, не дурне, прораховує дуже гарно. Та не зовсім.
показать весь комментарий
26.12.2021 10:29 Ответить
"Пох"... Не "пох"... Але люди з соплями і температурою - погані вояки!
показать весь комментарий
26.12.2021 11:02 Ответить
Лапотные скоты хоть праздники дадут отметить, надеясь что-то выторговать 12-го. Но получат лишь болтом по козлячьему рылу.
показать весь комментарий
26.12.2021 09:21 Ответить
Зачем? Договориться с козломордыми все равно не получится, разве что мокнуть в говно их, да по глубже
показать весь комментарий
26.12.2021 09:52 Ответить
В Совет Европы русских опять пустили, теперь Совет НАТО-Россия восстанавливают. Осталось ещё G7 опять превратить в G8 "чтобы обсуждать вопросы безопасности" и будем иметь докрымский внешнеполитический пейзаж в отношениях России с миром, а мы при этом остались без Крымского полуострова и части Донбасса . . .

Разводят нас русские вместе с коллективным Западом и Китаем . . .

Порошенко, Зеленский и кто там будет следующий - почему Украина до сих пор с 2014 не украла в Индии или Пакистане ядерную бомбу ? Ну или у самих русских на водку не выменяла (те бы украли у самих себя, 100%) ? Этим должен заниматься Президент страны, а не всякими там судебными и антикоррупционными реформами да "Великими будівництвами" . . . Уже бы границы были восстановлены. Русские безбашенные, но не самоубийцы . . . Отвалили бы, если бы чёткую перспективу увидели. А после конца войны можно и реформировать / строить . . .
показать весь комментарий
26.12.2021 12:28 Ответить
Вот,если Столтерберг назначил дату,то тогда пусть Москва направляет своих посланников,а не тогда назначать,когда кремлю захочется.и повестка тоже будет задана не Россией..Её роль просто приглашённой стороны.а не дерижирующей.И уж там точно не будут рассматриваться ультимативные требования.
показать весь комментарий
26.12.2021 13:06 Ответить
 
 