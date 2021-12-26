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Столтенберг збере засідання Ради НАТО - Росія 12 січня, - Anadolu

Столтенберг збере засідання Ради НАТО - Росія 12 січня, - Anadolu

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг вирішив скликати засідання Ради НАТО – Росія на 12 січня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє агенція Anadolu.

За даними джерела в Альянсі, всі питання, пов'язані з майбутніми переговорами, активно обговорюються з Москвою.

Також стало відомо, що 12-13 січня у Брюсселі відбудеться засідання Військового комітету НАТО на рівні начальників генеральних штабів держав-членів військового блоку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На початку січня радник Шольца Плетнер проведе перемовини із Козаком щодо конфлікту навколо України, - німецькі ЗМІ

Як відомо, президент РФ Володимир Путін 23 грудня заявив про те, що на початку року можна очікувати переговорів з "американськими партнерами" з питань безпеки у Женеві. За його словами, "представники від обох сторін призначені".

У США заявили, що дата й місце проведення переговорів з Росією у форматі стратегічного діалогу досі не визначені, спростувавши таким чином слова Путіна про начебто досягнуту домовленість про їх проведення в Женеві наступного місяця.

Також читайте: Пєсков про перемовини РФ із НАТО і США щодо гарантій безпеки: Тут не може бути дедлайнів. Зацікавлені, щоб це відбулося якомога швидше

НАТО (6424) росія (64935) Столтенберг Єнс (1595)


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Та зачекайте! Я ке - 12 січня? У них святкування "Вдрабадану" закінчується лише 14 січня по нашому календарю А 12 якраз припадає святкування загальнокацапського святого - "Івана Рукотряса"
І взагалі:

Сопли замёрзли в носу…

И яйца, похоже, тоже…

Иду, по морозу, мудьями звеня,

С красной, озлобленной рожей…

Одно, лишь одно только греет меня

От стужи лютой зверея -

С улыбкой ехидной думаю я:

«В палатках кацапам, ещё холоднее…

Хай довше посидять "іхтамнєти" в наметових містечках коло "буржуйок" - тоді "кінь педальний" буде більш схильним до залагодження конфлікту і поверненню військ до місць дислокації!
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26.12.2021 08:56 Відповісти
***** пох...й на війска, які у намєтах. Геополітика, верховенство параші, нагнути весь світ, імперськи хотелкі, це єдине, що є у цій голові дупі. Ї воно, на жаль, не дурне, прораховує дуже гарно. Та не зовсім.
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26.12.2021 10:29 Відповісти
"Пох"... Не "пох"... Але люди з соплями і температурою - погані вояки!
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26.12.2021 11:02 Відповісти
Лапотные скоты хоть праздники дадут отметить, надеясь что-то выторговать 12-го. Но получат лишь болтом по козлячьему рылу.
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26.12.2021 09:21 Відповісти
Зачем? Договориться с козломордыми все равно не получится, разве что мокнуть в говно их, да по глубже
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26.12.2021 09:52 Відповісти
В Совет Европы русских опять пустили, теперь Совет НАТО-Россия восстанавливают. Осталось ещё G7 опять превратить в G8 "чтобы обсуждать вопросы безопасности" и будем иметь докрымский внешнеполитический пейзаж в отношениях России с миром, а мы при этом остались без Крымского полуострова и части Донбасса . . .

Разводят нас русские вместе с коллективным Западом и Китаем . . .

Порошенко, Зеленский и кто там будет следующий - почему Украина до сих пор с 2014 не украла в Индии или Пакистане ядерную бомбу ? Ну или у самих русских на водку не выменяла (те бы украли у самих себя, 100%) ? Этим должен заниматься Президент страны, а не всякими там судебными и антикоррупционными реформами да "Великими будівництвами" . . . Уже бы границы были восстановлены. Русские безбашенные, но не самоубийцы . . . Отвалили бы, если бы чёткую перспективу увидели. А после конца войны можно и реформировать / строить . . .
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26.12.2021 12:28 Відповісти
Вот,если Столтерберг назначил дату,то тогда пусть Москва направляет своих посланников,а не тогда назначать,когда кремлю захочется.и повестка тоже будет задана не Россией..Её роль просто приглашённой стороны.а не дерижирующей.И уж там точно не будут рассматриваться ультимативные требования.
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26.12.2021 13:06 Відповісти
 
 