Столтенберг збере засідання Ради НАТО - Росія 12 січня, - Anadolu
Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг вирішив скликати засідання Ради НАТО – Росія на 12 січня.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє агенція Anadolu.
За даними джерела в Альянсі, всі питання, пов'язані з майбутніми переговорами, активно обговорюються з Москвою.
Також стало відомо, що 12-13 січня у Брюсселі відбудеться засідання Військового комітету НАТО на рівні начальників генеральних штабів держав-членів військового блоку.
Як відомо, президент РФ Володимир Путін 23 грудня заявив про те, що на початку року можна очікувати переговорів з "американськими партнерами" з питань безпеки у Женеві. За його словами, "представники від обох сторін призначені".
У США заявили, що дата й місце проведення переговорів з Росією у форматі стратегічного діалогу досі не визначені, спростувавши таким чином слова Путіна про начебто досягнуту домовленість про їх проведення в Женеві наступного місяця.
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І взагалі:
Сопли замёрзли в носу…
И яйца, похоже, тоже…
Иду, по морозу, мудьями звеня,
С красной, озлобленной рожей…
Одно, лишь одно только греет меня
От стужи лютой зверея -
С улыбкой ехидной думаю я:
«В палатках кацапам, ещё холоднее…
Хай довше посидять "іхтамнєти" в наметових містечках коло "буржуйок" - тоді "кінь педальний" буде більш схильним до залагодження конфлікту і поверненню військ до місць дислокації!
головідупі. Ї воно, на жаль, не дурне, прораховує дуже гарно. Та не зовсім.
Разводят нас русские вместе с коллективным Западом и Китаем . . .
Порошенко, Зеленский и кто там будет следующий - почему Украина до сих пор с 2014 не украла в Индии или Пакистане ядерную бомбу ? Ну или у самих русских на водку не выменяла (те бы украли у самих себя, 100%) ? Этим должен заниматься Президент страны, а не всякими там судебными и антикоррупционными реформами да "Великими будівництвами" . . . Уже бы границы были восстановлены. Русские безбашенные, но не самоубийцы . . . Отвалили бы, если бы чёткую перспективу увидели. А после конца войны можно и реформировать / строить . . .