Столтенберг збере засідання Ради НАТО - Росія 12 січня, - Anadolu

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг вирішив скликати засідання Ради НАТО – Росія на 12 січня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє агенція Anadolu.

За даними джерела в Альянсі, всі питання, пов'язані з майбутніми переговорами, активно обговорюються з Москвою.

Також стало відомо, що 12-13 січня у Брюсселі відбудеться засідання Військового комітету НАТО на рівні начальників генеральних штабів держав-членів військового блоку.

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Як відомо, президент РФ Володимир Путін 23 грудня заявив про те, що на початку року можна очікувати переговорів з "американськими партнерами" з питань безпеки у Женеві. За його словами, "представники від обох сторін призначені".

У США заявили, що дата й місце проведення переговорів з Росією у форматі стратегічного діалогу досі не визначені, спростувавши таким чином слова Путіна про начебто досягнуту домовленість про їх проведення в Женеві наступного місяця.

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