РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15839 посетителей онлайн
Новости За рубежом
7 612 78
Байден (2381) бюджет (4804) оборона (1539) помощь (6268) США (23238)

Байден подписал оборонный бюджет США, предусматривающий $300 млн помощи Украине

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Байден подписал оборонный бюджет США, предусматривающий $300 млн помощи Украине

Президент США Джо Байден в понедельник поставил свою подпись под документом об оборонном бюджете США на 2022 год в размере $768,2 млрд.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Ранее в декабре бюджет 363 голосами против 70 одобрила Палата представителей Конгресса, а затем Сенат - 88 голосами против 11.

Американские СМИ ранее отмечали, что бюджет, в частности, предусматривает выделение Украине $300 млн на обучение и экипировку армии, включая $75 млн на летальное оружие.

Также западным СМИ стало известно, что еще $4 млрд предусмотрены для Европейской оборонной инициативы и $150 млн - на развитие сотрудничества со странами Балтии в области безопасности.

Также читайте: Переговоры РФ с США по гарантиям безопасности состоятся сразу после новогодних каникул, - Лавров

В то же время, СМИ отмечали, что в проект бюджета не вошли положения, касающиеся санкций в отношении газопровода "Северный поток 2", а также поправка, запрещающая американцам покупать российский суверенный долг.

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+18
А в нас влада забезпечує роботою на будівництві доріг турків та білорусів

показать весь комментарий
27.12.2021 21:47
+11
зелебобику это расскажи...а то он предпочитает дермака слушать...
а нам не надо
показать весь комментарий
27.12.2021 21:59
+9
Ну шо, расеяне, спасибо американскому деду за Победу, тогда и сейчас.
показать весь комментарий
27.12.2021 21:58
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вот так и обеспечивают работой свой оборонный комплекс.
показать весь комментарий
27.12.2021 21:37 Ответить
А в нас влада забезпечує роботою на будівництві доріг турків та білорусів

показать весь комментарий
27.12.2021 21:47 Ответить
Це не від хорошого життя.
А тому, що наші дорожники не вміють працювати, а можуть лише красти.
Дуже чудова ілюстрація цього - 2 траси: Київ-Чоп, що була побудована турками і Київ-Одеса, яку десятки років будували наші по принципу "з цієї ділянки я харчуюся вже багато років, побудував собі маєток і діти мої будуть з неї харчуватися, а тому її не можна закінчувати будувати ніколи".

Тому ті ж тірки винаймають наших робітників або на допоміжні роботи - як-то водіїв, або ж під жорстким наглядом турецьких прорабів.
показать весь комментарий
27.12.2021 21:53 Ответить
Крадуть, перш за все тоді, коли такі умови висувають організатори тендерів. Що нижче за ієрархією підрядників, то менше залишається вкрасти. Ви, якось, і не помітили, мабуть, що в попередню каденцію до будівництва інфраструктури питання де й були, то дріб'язкові.
Не проблема, якщо турки чи хто завгодно на загальних умовах торгується за участь в цих масштабних проектах. Водночас, ніхто не вчиться, якщо не робить справу власними силами.
показать весь комментарий
27.12.2021 22:22 Ответить
А твоя сынуля умеет строить дороги или патлы красить? Скорее - второе! Турки - умеют и строят во асей Европе. Сначала научи свою личинку что-то делать, потом - воняй
показать весь комментарий
27.12.2021 22:06 Ответить
То може в українців руки почнуть не із жадібної сраки рости?
показать весь комментарий
28.12.2021 12:58 Ответить
И что в этом плохого для нас? Они своему ВПК дают за свой счет, мы - получаем оружие для защиты от московско-фашистской агрессии. Все довольны, кроме агрессора. Но агрессор и не должен быть доволен.
показать весь комментарий
27.12.2021 21:48 Ответить
Мы должны делать выводы. И обеспечивать работой свои оборонные предприятия и развивать программы. Садится на иголку зависимости не нужно. Без патетики, но нужно думать о государстве и будущем.
показать весь комментарий
27.12.2021 21:56 Ответить
зелебобику это расскажи...а то он предпочитает дермака слушать...
а нам не надо
показать весь комментарий
27.12.2021 21:59 Ответить
А ты разве не зелебобик?)
показать весь комментарий
27.12.2021 22:01 Ответить
не хами,портянкин
показать весь комментарий
27.12.2021 22:03 Ответить
Есть у нас неЛох, а ты почетный неЗелебобик.)))
показать весь комментарий
27.12.2021 22:05 Ответить
у вас,портянкин,*****...не отрекайся не думая.а то прознает и обьявит иноагентом .вот тогда и повертишься
показать весь комментарий
27.12.2021 22:22 Ответить
Не расстраивайся! И семья к новому имени скоро привыкнет.)))
показать весь комментарий
27.12.2021 22:29 Ответить
с наступающим,кацапа

показать весь комментарий
27.12.2021 22:37 Ответить
Как жена свое/твое новое прозвище неЗелебобик приняла?))) Хвастается перед подругами?)
показать весь комментарий
27.12.2021 22:41 Ответить
то у богдана воно слухало...у цього нюхайе...
показать весь комментарий
27.12.2021 22:04 Ответить
укроборон пром профукали....
показать весь комментарий
27.12.2021 22:27 Ответить
Укроборонпром - это прокладка, созданная Януковичем для ограбления и уничтожения украинской оборонки.
показать весь комментарий
27.12.2021 22:32 Ответить
Какую еще иголку? Американцы нам поставляют те виды вооружений, которых мы сами не умеем делать. И не должна одна страна делать абсолютно все виды вооружений в современном мире глобализации.
Их Джавелины с нашими Стугнами не слишком конкурируют - несколько разное применение у этих ПТРК. А антиартиллерийских радаров мы не делали и не делаем.
показать весь комментарий
27.12.2021 22:31 Ответить
И экипировку мы сами делать не можем. И винтовки крупнокалиберные(несколько разработок готовых) недосуг нам делать. И палатки импортные покупаем. И бронеавтомобили кому то выгоднее покупать за границей. Их то я понимаю - они на денежных потоках сидят, а вы тут к чему??? Кто вы?
показать весь комментарий
27.12.2021 22:39 Ответить
Это все какое отношение имеет к оборудованию, которое нам бесплатно для нас поставляют американцы?
Бронеавтомобили у нас закупаются в основном свои - Онциллы покупали только потому, что наши деятели не смогли довести до ума нашу "Онциллу" - то есть - "Дозор" - они ведь одноплатформенники. Американские Хамви мы не покупали - их нам подарили - отказываться от такого - глупо.

Винтовки крупнокалиберные закупаются и наши, но снайперам хорошие снайперские комплексы нужны уже вчера, потому их покупают у тех, кто их уже давно разработал и высокого качества.
показать весь комментарий
27.12.2021 23:08 Ответить
А какое оборудование и оружие американцы нам поставят под эту сумму? Назовите плиз.
показать весь комментарий
27.12.2021 23:19 Ответить
Они передо мной не отчитываются обычно.
Но все поставки согласуются с нами.
Скорее всего это будут те же радары, джавелины и тд. То есть то, чего у нас нет своего.
показать весь комментарий
27.12.2021 23:43 Ответить
Думается там будет высокотехнологичное оборудование, которое требует обслуживания и квалифицированных специалистов, а в дальнейшем и закупок ремонтных модулей. Это будет дополнительные статьи в нашем военном бюджете, вместо своих. Цена на все в американском "супермаркет" очень приличные. Я не говорю что надо отказываться от ВСЕГО предлагаемого, но разум в этом деле нужен. Даже страны НАТО прилагают максимальные усилия, не всегда успешные, чтобы отказываться от закупок американского военпрома.
показать весь комментарий
27.12.2021 23:54 Ответить
Строится завод беспилотников с Турцией. Выпускаются снайперские комплексы. В войска идут разного типа ракеты. Выпускаются самоходные тяжёлые миномётные установки. Модернизируется авиация. Инструкторы НАТО помогают готовить специалистов.
Враг у границ в Беларуси, напротив Чернигова, Сум, Харькова, в оккупированном Крыму. Их свыше сотни тысяч, и всё больше. Поэтому нужны быстрые решения. Создание собственной техники и технологий требует времени. Благодаря тактике Зеленского по "прекращению огня" оно, это время - было. Но сейчас враг понял, что Зеленский обвёл их вокруг пальца, одурачил, что Украина всё более стремительно продвигается в НАТО, что сильно укрепилась армия и инфраструктура, что подписаны уже 9 соглашений со странами Евросоюза, поддерживающими вступление Украины. И враг взбесился и ставит ультиматумы. В такой ситуации довооружаться надо быстро, создавать что-то новое некогда.
показать весь комментарий
27.12.2021 23:47 Ответить
"Не потребуй нічиєї ласки , бо не надійно!"
Чому зірване держ замовлення на потреби війська? Де наші ракетні комплекси, де наша , українська зброя???
показать весь комментарий
27.12.2021 22:19 Ответить
Це претензія до мене чи до американців?
показать весь комментарий
27.12.2021 22:25 Ответить
Водночас, ЗМІ зазначали, що до проекту бюджету не увійшли положення щодо санкцій щодо газопроводу "Північний потік-2", а також поправка, що забороняє американцям купувати російський суверенний борг.

І "козачок" - молодець, зараз сектанти будуть восхваляти своє "животворяще" божество.

А коли минулого року санкції були - то вищали до неба. Вето було з двох зовсім інших причин, але слухати ніхто не збирався.
показать весь комментарий
27.12.2021 21:38 Ответить
По данным министерства обороны США, траты на военное вмешательство США в Афганистане с октября 2001 года по сентябрь 2019 года составили 778 млрд долларов.
https://www.bbc.com/russian/features-51687498
показать весь комментарий
27.12.2021 21:42 Ответить
Лучшее в Украину,, чем на тех бабуинов
показать весь комментарий
27.12.2021 22:21 Ответить
таки сэкономил две сотни гадёныш...
показать весь комментарий
27.12.2021 21:42 Ответить
Согласен с ним, надо было ни хера не давать а построить тут в США ещё один детский госпиталь хоть какая-то польза бы была, ведь всеравно эти деньги потеряются в вашей полит системе🤣
показать весь комментарий
27.12.2021 23:48 Ответить
шо мучиццо?сразу видсмокчить ***** и будэ вам щастя.
показать весь комментарий
27.12.2021 23:57 Ответить
Зато в вашей политсистеме швабры не закончатся никогда
показать весь комментарий
28.12.2021 08:07 Ответить
Яким боком тебе обходить наша політична система, пєтросян?
показать весь комментарий
28.12.2021 12:59 Ответить
Дай Бог, чтоб все в дороги с откатами не запустили
показать весь комментарий
27.12.2021 21:49 Ответить
это не наш бюджет .это американский.туда чужих не допускают
показать весь комментарий
27.12.2021 22:01 Ответить
Спасибі союзникам за допомогу.
показать весь комментарий
27.12.2021 21:50 Ответить
это зачем?шоб зелебобик наводнил тот консорциум кротами,работающими на раху?
показать весь комментарий
27.12.2021 22:02 Ответить
Ты хочешь, чтобы тебе вживили рак желудка? Если нет, то поймёшь насколько глупа и невыгодно для сша твоя идея. Что бы Украину хо ь кто то начал воспринимать как серьёзного партнёра, Уничтожте коррупцию которая в Украине начинается с детсада.
показать весь комментарий
27.12.2021 23:51 Ответить
На вашей свинособакии не так?
показать весь комментарий
28.12.2021 08:08 Ответить
Ну шо, расеяне, спасибо американскому деду за Победу, тогда и сейчас.
показать весь комментарий
27.12.2021 21:58 Ответить
Старый ДЖО, желательно дровами помощь, зеленые копюры сожрут, как салат. Благодарен за ранее, верю в Рождество, а не в замерзание. Санта Клаус нас спасет, это не ДЕД МОРОЗ.
показать весь комментарий
27.12.2021 22:01 Ответить
Який стосунок має військова допомога до дров, або грошей?
"Благодарен за ранее" - за яке "ранєє" ви вдячні?
Яким боком Дід Мороз до Різдва?
показать весь комментарий
27.12.2021 23:08 Ответить
Карманы все жирней и жирней
показать весь комментарий
27.12.2021 22:07 Ответить
Как Пентагон посоветует,так Байден и сделает.А сценариев у Пентагона -уйма.Американские сержанты - не из слабаков..Если надо и Флот призовут и Авиацию и Спутники.Вагнеры это на себе испытали недалече.При переговорах со сморчком Пентагон будет за спиной Байдена.
показать весь комментарий
27.12.2021 22:08 Ответить
На армию Афганистана (имел статус "основной союзник США вне НАТО", что для нас такой статус торпедировал Ермак с Вовкой Зеленским и всей зеленой бандой) США потратили 86 миллиардов.
показать весь комментарий
27.12.2021 22:15 Ответить
у дану хвилину Карасьов переконує Голованова(недавнього медведучіквського) а з ним і вову що, треба прийняти ультимамтум РАШИСТІВ до НАТО ТА США
показать весь комментарий
27.12.2021 22:18 Ответить
Вроде у государства в год чиновники воруют 40 МЛРД долларов.....и не стыдно брать мелочь от США ....??
показать весь комментарий
27.12.2021 22:21 Ответить
4000 триллионов в месяц
показать весь комментарий
27.12.2021 22:28 Ответить
Не просто ваши чиновники лазят по миру и клянчат бабло вместо того, что бы делать что то для блага страны, более того я бы вообще не выделил никакой помощи ибо это просто подаренные вашим чиновникам бабки, которые разве что в качестве шоколадок на новый год дойдут до ограниченного числа солдат.
показать весь комментарий
27.12.2021 23:46 Ответить
Какие проблемы властям США давать эти деньги траншами с инспекцией как и на что их потратили и следующий транш-только после инспекции?Какие проблемы поселить в Украине американских военных инспекторов?
показать весь комментарий
28.12.2021 01:02 Ответить
Поди ***** в жилетку поплачь
показать весь комментарий
28.12.2021 08:10 Ответить
Боже! Бережи Америку та Джо Байдена!

Які ж ці трампісти кончені вороги , знов вищать, що Байден допомагає Україні.
показать весь комментарий
27.12.2021 22:24 Ответить
Lets go Brandon
показать весь комментарий
28.12.2021 05:05 Ответить
Русня так визжала, что Байден остановил помощь в 200 млн. А оказалось он остановил, чтобы увеличить до 300 млн. 😅
показать весь комментарий
27.12.2021 22:54 Ответить
???

https://m.censor.net/ua/news/3305460/senat_ssha_shvalyv_pryyinyattya_oboronnogo_byudjetu_v_yakomu_peredbacheno_300_mln_dlya_pidtrymky_ukrayiny

Сенат США схвалив прийняття оборонного бюджету, в якому передбачено $300 млн для підтримки України

Проєкт бюджету передбачає виділення $300 млн на надання підтримки Україні, що на $50 млн більше, ніж запитував президент Байден, включаючи $75 мільйонів на летальне озброєння.

"Помічничок".

Водночас, до проєкту бюджету не увійшла поправка, яка передбачала санкції щодо компанії-оператора Nord Stream 2 AG. Її запропонували сенатори-республіканці Боб Менендес та Джим Ріш.
показать весь комментарий
27.12.2021 23:03 Ответить
На какой год остановил 200 млн.
показать весь комментарий
28.12.2021 02:39 Ответить
ЗЕ Коломою и Фирташу больше подарил.
показать весь комментарий
27.12.2021 23:09 Ответить
27 декабря 2021, 23:41

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире Первого канала призвал в новогоднюю ночь нанести бомбовые удары по территории Украины и стран Запада, передает «Газета.ру».

«Надо просто шарахнуть в ночь с 31 декабря на 1 января. Часа в четыре утра, в пять утра. Уже все подшофе. Необязательно их всех бомбить! Но выборочно - наказать их надо кого-то, напугать их надо кого-то», - сказал Жириновский.

Политик отметил, что сам бы отдал такой приказ, если бы занимал пост президента России.
показать весь комментарий
27.12.2021 23:09 Ответить
$300 млн помощи Украине / До купы. Джекпот Powerball достиг $400 миллионов. /США предоставят Израилю военную помощь на 38 миллиардов долларов на 10 лет по 3,8 млрд в год./ Саакашвили: на коррупционных схемах в Украине воруют 37 млрд долларов в год.

показать весь комментарий
27.12.2021 23:25 Ответить
Израиль воюет за себя? Выбирает клоунов?
показать весь комментарий
28.12.2021 02:20 Ответить
Израильские евреи воруют меньше Коломойского, Зеленского, Шэфиров, Пинчука, Фирташа , Мецгера, Суркисов, Фукса , Кауфмана и им подобных? Вряд ли.
показать весь комментарий
28.12.2021 08:37 Ответить
Перевожу для возрадовавшихся укроватников! Вам опять сказали идите на ..., реальной помощи не будет! До тех пор пока вы не начнёте помогать себе сами! На те косточку только нойте поменьше, нам 300 миллионов это 0 а вам будет, что стырить.
показать весь комментарий
27.12.2021 23:36 Ответить
Лаптеногое, шо жаба давит? ***** привет
показать весь комментарий
28.12.2021 08:11 Ответить
Зебілам на замітку: обороний бюджет (читай, по нашому - ДОЗ, держоборонзамовлення) в США приймається до нового року.
Коли в нас - не нагадуватиму, але на 2021рік досі не прийнято.
показать весь комментарий
28.12.2021 00:00 Ответить
300 млн против Рашки-это очень мало. Нужно раз в 15 больше,тем более что и доллар давно обесценился думаю на 20% за 2 года-тоесть цены выросли. если Израиль получает от США 4 млрд-почему Украина против которой намного более сильный врах-Рашка,почему украина получает так мало? почему не дать 4 млрд и проконтролировать чтобы деньги потратили не на велике крадивництво а непосредственно на армию:на довольствие солдат и на производство оружия в Украине. Хотя-бы патроны начали производить. Ведь в Украине есть собственые станки для этого-почемку не проихзводим патроны?
показать весь комментарий
28.12.2021 00:59 Ответить
А патроньі на складах пусть дальше лежат ? Совок их заготовил на большую войну . Делать нужно то , чего не хватает , те же снарядьі . А снайперские патроньі пока лучше закупать. Имхо
показать весь комментарий
28.12.2021 06:28 Ответить
300 млн. Это огромные деньги. Причем, давно это к нам поступает. А что нам поставили из оружия, которое реально повысило наши возможности к сопротивлению РФ? Ну, кроме Джавелинов.
показать весь комментарий
28.12.2021 01:05 Ответить
Раскрадут, как всегда, кому и как надо. Как пить дать - раскрадут!
показать весь комментарий
28.12.2021 02:23 Ответить
Ну кАнечно, лаптеногое, унитаз купил?.
показать весь комментарий
28.12.2021 08:13 Ответить
достойная ответка. браво. пальчики ещё бегают по клавке и мозга шевелится, а калошки утопают в домашних тапочках - что ещё лучшего для сей жизни грешной надобно?
показать весь комментарий
28.12.2021 12:48 Ответить
 
 