Байден подписал оборонный бюджет США, предусматривающий $300 млн помощи Украине

Президент США Джо Байден в понедельник поставил свою подпись под документом об оборонном бюджете США на 2022 год в размере $768,2 млрд.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Ранее в декабре бюджет 363 голосами против 70 одобрила Палата представителей Конгресса, а затем Сенат - 88 голосами против 11.

Американские СМИ ранее отмечали, что бюджет, в частности, предусматривает выделение Украине $300 млн на обучение и экипировку армии, включая $75 млн на летальное оружие.

Также западным СМИ стало известно, что еще $4 млрд предусмотрены для Европейской оборонной инициативы и $150 млн - на развитие сотрудничества со странами Балтии в области безопасности.

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В то же время, СМИ отмечали, что в проект бюджета не вошли положения, касающиеся санкций в отношении газопровода "Северный поток 2", а также поправка, запрещающая американцам покупать российский суверенный долг.