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Новости За рубежом
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Ликвидация "Мемориала" противоречит международным обязательствам России, - МИД Германии

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Ликвидация

Правительство Германии осуждает решение Верховного суда России о роспуске правозащитной общественной организации "Мемориал".

Об этом заявили в МИДе ФРГ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Решение Верховного суда России о роспуске общественной организации "Мемориал" более чем непонятно и противоречит международным обязательствам по защите основных гражданских прав, которые также взяла на себя Россия", - говорится в заявлении министерства иностранных дел Германии.

Отмечается, что как часть международной сети "Мемориал" делает незаменимый вклад в исследование, документирование и предотвращение серьезных нарушений прав человека.

В связи с этим, указали в министерстве, решение ВС РФ вызывает большую обеспокоенность - не в последнюю очередь потому, что оно может сказаться на жертвах притеснений и репрессий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мемориал" не собирается прекращать работу в России

Напомним, Верховный суд РФ по иску Генпрокуратуры ликвидировал во вторник международное историко-просветительское общество "Мемориал".

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+10
Кремлівська шпана чхати хотіла на міжнародні зобов'язання , так як вони живуть і діють не по законам , а по понятіям !😡
Дикуни , одним словом і вбивці !
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29.12.2021 07:50
+9
А аннексія Криму не суперечить? А війна на Донбасі не суперечить? РФ це країна, яка не дотримується принципів міжнародного права і тому має бути виключена із міжнародних організацій за недотримання їх статутів.
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29.12.2021 08:20
+5
Коли москалі вбивають людей по світу то тиша, а як тільки прищемлять хвоста громадській організації то гвалт на весь світ.
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29.12.2021 08:06
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Кремлівська шпана чхати хотіла на міжнародні зобов'язання , так як вони живуть і діють не по законам , а по понятіям !😡
Дикуни , одним словом і вбивці !
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29.12.2021 07:50 Ответить
Значит в Украине компартию и телеканалы запрещать и закрывать можно, а в России нельзя . Когда у вас уже Министерство правды создадут?
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29.12.2021 08:26 Ответить
А ещё в Украине преступников в тюрьму сажают, прикинь?...
Жаль только не всегда...
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29.12.2021 09:39 Ответить
Террористам поч на ВАС !!!
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29.12.2021 08:00 Ответить
а что на россии не противоречит межд обязательствам и здравому смыслу ?
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29.12.2021 08:06 Ответить
Коли москалі вбивають людей по світу то тиша, а як тільки прищемлять хвоста громадській організації то гвалт на весь світ.
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29.12.2021 08:06 Ответить
свинособаки та якись зобов'язання, речі несумісні
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29.12.2021 08:09 Ответить
А аннексія Криму не суперечить? А війна на Донбасі не суперечить? РФ це країна, яка не дотримується принципів міжнародного права і тому має бути виключена із міжнародних організацій за недотримання їх статутів.
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29.12.2021 08:20 Ответить
при СССР снялся такой фильм как "Холодное лето..." - а кто эти современные рф-овсие утырки во главе с ******???
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29.12.2021 08:21 Ответить
Не пора ли уже забывать о каких -то международных обязательствах засрашки? Это зона сумерек.
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29.12.2021 08:24 Ответить
ТВОЮ М..Ь!!!!! Да неужели они за столько лет еще не поняли что с кацапней договора и прочие обязательства не работают!!!!!
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29.12.2021 08:30 Ответить
это с каких пор паРаша придерживается каких-либо договоренностей? я что-то пропустил?
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29.12.2021 08:50 Ответить
Смешно это слышать от друзей рашки)))
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29.12.2021 09:09 Ответить
Німці прикольні хлопці, але жарти, як оцей, нікудишні))
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29.12.2021 10:38 Ответить
 
 