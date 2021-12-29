Ликвидация "Мемориала" противоречит международным обязательствам России, - МИД Германии

Правительство Германии осуждает решение Верховного суда России о роспуске правозащитной общественной организации "Мемориал".

Об этом заявили в МИДе ФРГ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Решение Верховного суда России о роспуске общественной организации "Мемориал" более чем непонятно и противоречит международным обязательствам по защите основных гражданских прав, которые также взяла на себя Россия", - говорится в заявлении министерства иностранных дел Германии.

Отмечается, что как часть международной сети "Мемориал" делает незаменимый вклад в исследование, документирование и предотвращение серьезных нарушений прав человека.

В связи с этим, указали в министерстве, решение ВС РФ вызывает большую обеспокоенность - не в последнюю очередь потому, что оно может сказаться на жертвах притеснений и репрессий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мемориал" не собирается прекращать работу в России

Напомним, Верховный суд РФ по иску Генпрокуратуры ликвидировал во вторник международное историко-просветительское общество "Мемориал".