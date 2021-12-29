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Ліквідація "Меморіалу" суперечить міжнародним зобов’язанням Росії, - МЗС Німеччини

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Ліквідація

Уряд Німеччини засуджує рішення Верховного суду Росії про розпуск правозахисної громадської організації "Меморіал".

Про це заявили в МЗС ФРН, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Рішення Верховного суду Росії про розпуск громадської організації "Меморіал" є більш ніж незрозумілим і суперечить міжнародним зобов’язанням щодо захисту основних громадянських прав, які також узяла на себе Росія", - йдеться у заяві міністерства закордонних справ Німеччини.

Зазначається, що як частина міжнародної мережі "Меморіал" робить незамінний внесок у дослідження, документування та запобігання серйозним порушенням прав людини.

У звязку з цим, як акцентують увагу в міністерстві, рішення ВС РФ викликає велике занепокоєння - не в останню чергу тому, що воно може мати вплив на жертв утисків і репресій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США засуджують ліквідацію "Меморіалу" та закликають РФ припинити утиски правозахисників, - Держдеп

Нагадаємо, Верховний суд РФ за позовом Генпрокуратури ліквідував у вівторок міжнародне історико-просвітницьке товариство "Меморіал".

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+10
Кремлівська шпана чхати хотіла на міжнародні зобов'язання , так як вони живуть і діють не по законам , а по понятіям !😡
Дикуни , одним словом і вбивці !
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29.12.2021 07:50
+9
А аннексія Криму не суперечить? А війна на Донбасі не суперечить? РФ це країна, яка не дотримується принципів міжнародного права і тому має бути виключена із міжнародних організацій за недотримання їх статутів.
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29.12.2021 08:20
+5
Коли москалі вбивають людей по світу то тиша, а як тільки прищемлять хвоста громадській організації то гвалт на весь світ.
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29.12.2021 08:06
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Кремлівська шпана чхати хотіла на міжнародні зобов'язання , так як вони живуть і діють не по законам , а по понятіям !😡
Дикуни , одним словом і вбивці !
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29.12.2021 07:50 Відповісти
Значит в Украине компартию и телеканалы запрещать и закрывать можно, а в России нельзя . Когда у вас уже Министерство правды создадут?
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29.12.2021 08:26 Відповісти
А ещё в Украине преступников в тюрьму сажают, прикинь?...
Жаль только не всегда...
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29.12.2021 09:39 Відповісти
Террористам поч на ВАС !!!
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29.12.2021 08:00 Відповісти
а что на россии не противоречит межд обязательствам и здравому смыслу ?
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29.12.2021 08:06 Відповісти
Коли москалі вбивають людей по світу то тиша, а як тільки прищемлять хвоста громадській організації то гвалт на весь світ.
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29.12.2021 08:06 Відповісти
свинособаки та якись зобов'язання, речі несумісні
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29.12.2021 08:09 Відповісти
А аннексія Криму не суперечить? А війна на Донбасі не суперечить? РФ це країна, яка не дотримується принципів міжнародного права і тому має бути виключена із міжнародних організацій за недотримання їх статутів.
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29.12.2021 08:20 Відповісти
при СССР снялся такой фильм как "Холодное лето..." - а кто эти современные рф-овсие утырки во главе с ******???
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29.12.2021 08:21 Відповісти
Не пора ли уже забывать о каких -то международных обязательствах засрашки? Это зона сумерек.
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29.12.2021 08:24 Відповісти
ТВОЮ М..Ь!!!!! Да неужели они за столько лет еще не поняли что с кацапней договора и прочие обязательства не работают!!!!!
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29.12.2021 08:30 Відповісти
это с каких пор паРаша придерживается каких-либо договоренностей? я что-то пропустил?
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29.12.2021 08:50 Відповісти
Смешно это слышать от друзей рашки)))
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29.12.2021 09:09 Відповісти
Німці прикольні хлопці, але жарти, як оцей, нікудишні))
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29.12.2021 10:38 Відповісти
 
 