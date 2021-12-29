Ліквідація "Меморіалу" суперечить міжнародним зобов’язанням Росії, - МЗС Німеччини

Уряд Німеччини засуджує рішення Верховного суду Росії про розпуск правозахисної громадської організації "Меморіал".

Про це заявили в МЗС ФРН, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Рішення Верховного суду Росії про розпуск громадської організації "Меморіал" є більш ніж незрозумілим і суперечить міжнародним зобов’язанням щодо захисту основних громадянських прав, які також узяла на себе Росія", - йдеться у заяві міністерства закордонних справ Німеччини.

Зазначається, що як частина міжнародної мережі "Меморіал" робить незамінний внесок у дослідження, документування та запобігання серйозним порушенням прав людини.

У звязку з цим, як акцентують увагу в міністерстві, рішення ВС РФ викликає велике занепокоєння - не в останню чергу тому, що воно може мати вплив на жертв утисків і репресій.

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Нагадаємо, Верховний суд РФ за позовом Генпрокуратури ліквідував у вівторок міжнародне історико-просвітницьке товариство "Меморіал".