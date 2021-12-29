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Лещенко Сергей (697) наблюдательный совет (100) Укрзализныця (2685)

Пиарщик Зеленского Лещенко снова назначен членом наблюдательного совета "Укрзализныци"

Пиарщик Зеленского Лещенко снова назначен членом наблюдательного совета

Сергей Лещенко – близкий к Офису Президента блогер, бывший журналист и народный депутат от "Блока Петра Порошенко", вернулся в наблюдательный совет "Укрзализныци".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ukraine Rail Monitoring.

Так, победителями конкурса на должность независимых членов наблюдательного совета стали: Анатолий Амелин, Александр Долл, Якуб Карновски, Гепард Хафер.

Все они станут независимыми членами наблюдательного совета.

От государства в наблюдательный совет прошли: Давид Ломджария, Сергей Лещенко, С.В. Москаленко.

Напомним, ранее сообщалось, что "Укрзализныця" осталась без Сергея Лещенко и еще трех членов наблюдательного совета.

Читайте также: Полномочия Лещенко в набсовете "Укрзализныци" предлагается продлить максимум до конца года, - Кабмин
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Топ комментарии
+44
А що там жінка Лещенка, купила вже нові труси для виступів перед мокшанами?
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29.12.2021 17:01
+40
Без бородатої жінки потяги не їдуть…
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29.12.2021 17:00
+40
Нікакова кумафства! Нікакіх армєйскіх друзєй - толька самиє дастойниє і правєрєнниє жопалізи!
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29.12.2021 17:01
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Без бородатої жінки потяги не їдуть…
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29.12.2021 17:00 Ответить
Навіть торчку зеленському огидно дивитись на лещенка.
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29.12.2021 17:03 Ответить
Поиздержался он. Срочно требуются деньжата.
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29.12.2021 17:14 Ответить
Нікакова кумафства! Нікакіх армєйскіх друзєй - толька самиє дастойниє і правєрєнниє жопалізи!
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29.12.2021 17:01 Ответить
А що там жінка Лещенка, купила вже нові труси для виступів перед мокшанами?
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29.12.2021 17:01 Ответить
Собирает вещмешок для постановки на воинскийучёт
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29.12.2021 19:35 Ответить
так она там выступает без трусов!
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30.12.2021 06:58 Ответить
Сірожа - залізничник
Сірожа - блогер
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29.12.2021 17:02 Ответить
Во пруха пішла. Не всі ідейні дурачки баригу за просто так скидали, дехто ще й досі на цьому заробляє.
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29.12.2021 17:02 Ответить
Нормальний президент продав би цю Укрзалізницю або віддав у концесію і зітхнув з полегшенням.
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29.12.2021 17:03 Ответить
Готов платить за билет в четверо больше? Можно отдельно коннцессию сделать для таких как ты.
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29.12.2021 22:08 Ответить
Продажная гнида. Вот и проявилась его ничтожная сущность....Во время войны это дерьмо отбирает у наших воинов - героев полмиллиона грн. в месяц... Пусть они тебе поперёк горла станут и пойдут тебе на гроб с оркестром поскорее, тварюка...
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29.12.2021 17:03 Ответить
Шо, апять (с)
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29.12.2021 17:04 Ответить
Рождённый ползать- везде пролезет.)
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29.12.2021 17:04 Ответить
Зебобики должны быть довольны: теперь он снова будет получать три сотни тысяч в месяц, содержать квартирку, заработанные непосильным вилянием бюста любимой супруги в московских ночных клубах. Это ведь дорого по нынешним временам квартиру содержать. Ну а зебобикам, чтобы не унывали, предлагается мороженная скумбрия с разнообразными вкусными производными от нее: например, замороженные плавники за 8 грн/кг. Пользуйтесь, зебобики, потому как и это уже ненадолго
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29.12.2021 17:05 Ответить
Той наблюдатєльний члєн таки доб"є ту залізницю до ручки...
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29.12.2021 17:06 Ответить
https://youtu.be/y08YBVRC6yQ
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29.12.2021 17:07 Ответить
Нормуль, язик стер так Сірожа вилизував Зе. От і кинули кісточку
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29.12.2021 17:07 Ответить
Ніхєра собі кісточка на півляма.
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29.12.2021 19:44 Ответить
* Пропал дом* М Булгаков *Собачье сердце*
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29.12.2021 17:08 Ответить
Члєн він і є члєн...
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29.12.2021 17:10 Ответить
а теперь, привяжите к этому члену карандаш. кива вааще долбонётся. лещенко уже член-корреспондент, а он только большой вчоный ))
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29.12.2021 17:11 Ответить
мудрому нариду просто ссут в глаза. и мудрый нарид доволен.
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29.12.2021 17:12 Ответить
що в такому випадку може "нарід" ( по - вашому ) .... - так "ссуть" уже в новітній 30 ть років - ссали і до цього років 75 -ть ..., і до цього теж ...
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29.12.2021 17:19 Ответить
Н@сос@л таки?
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29.12.2021 17:13 Ответить
Своё будущее он сделал сам !
После смены власти будет трудиться лет семь-восемь на пропитке шпал....на зоне !
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29.12.2021 17:14 Ответить
хто
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29.12.2021 17:16 Ответить
ничего ему не будет. на крайняк свалит в Вену и проживет там до конца жизни
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29.12.2021 17:17 Ответить
Цей гельмінт вміє мімікрувати і вчасно мігрувати !!!)))))
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29.12.2021 17:21 Ответить
а это оно нашими деньгами откупается от таких "правдоедов" как это ...как наем ...., и онные - что бы его меньше обсЭрали ...
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29.12.2021 17:15 Ответить
проститутка - древнейшая профессия
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29.12.2021 17:16 Ответить
Нарешті,УЗ врятовано!! Очікуємо на шаленне зростання прибутковості УЗ !!!!!)))
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29.12.2021 17:18 Ответить
Яке він має відношення до залізниці? Це як в ********** - поставили "на кормлєніє" блогєра. Це "вотчинна" економіка - годуйся з посади доки лижеш, підлизуєш і підгавкуєш. Звідси Лєщєнко кінчений холуй влади жидобільшовиків. Тримають його мабуть лише за те що він в порівнянні з іншими "зебобіками" непогано володіє українською мовою. Ніяких більше чеснот у нього немає... "старий барабанщик"...
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29.12.2021 17:20 Ответить
Як любив казати Порошенко: "Це перемога"
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29.12.2021 17:20 Ответить
Какая тема, мама дорогая!
Одно жаль, не дожил.

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29.12.2021 17:22 Ответить
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29.12.2021 17:23 Ответить
Тепер я зрозуміла чому серлещ і внайом критикували Порошенка - він не запропонував цим повіям посад !
Зе буквально заткнув їхні пащеки баблом.
Та і взагалі. Я не пригадую жодного адекватного і нормального критикана Порошенка.
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29.12.2021 17:23 Ответить
"Он с імєнєм етім ложітся,он с імєнєм етім встайот..." В темі хтось щось згадував про Порошенка? А,я зрозумів-не згадали,падлюки!
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29.12.2021 17:54 Ответить
Давід Ломджарія - ще одно хлєбало , Ламборджині 😏
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29.12.2021 17:26 Ответить
Ох и хитрожопый этот Лещ ,кто он по нации ? На украинца вроде как не похож ..
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29.12.2021 17:29 Ответить
жидяра законспирированный
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30.12.2021 08:23 Ответить
😀😃😄😆😁
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29.12.2021 17:45 Ответить
А я надіявся шо цього асенізатора забрали в тюрму надовго, помилився, значить заслужив довіру, і зе комуняка взяв його в свое коло наближенних.
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29.12.2021 17:50 Ответить
Знову з говна показалась задниця в окулярах...
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29.12.2021 17:52 Ответить
ну не може укрзалізниця без ....ідарасів, як зеденський без своїх клованів.
НЕ,,,,,,МО,,,,,,ЖЕ!!!!!!!!!
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29.12.2021 17:56 Ответить
https://www.facebook.com/leros.geo/posts/4547827661920994 https://www.facebook.com/leros.geo/posts/4547827661920994

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29.12.2021 17:59 Ответить
наркоман наркомана пригрел
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29.12.2021 18:00 Ответить
Это он ПЦР тест делает ?
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29.12.2021 20:35 Ответить
нада умєть лізать! прічьом каму надо! так что завідуйтє молча! сірожуня чєсно насасал
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29.12.2021 18:01 Ответить
він повний неадекват бо бреше як 3елені
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29.12.2021 18:09 Ответить
Не зря Лещ так мощно струил гавно на Пороха, не зря!
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29.12.2021 18:18 Ответить
Коррупция? Не, не слышали.
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29.12.2021 18:30 Ответить
Нализав.
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29.12.2021 18:54 Ответить
От так то...Треба ж якось віддячити кончіті за її ютуб канал, де основна мете вилити побільше бруду на Пороха. І Порох винен у всьому...Бородата дівчинка ,напевно, непогано відпрацьовує...Може, навіть, і ротом...
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29.12.2021 19:12 Ответить
Всіма отворами.
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30.12.2021 03:31 Ответить
зеЛеную банду мразей будем гнать в тюрягу палками!
и срещенко будет лететь в тюряжку в первых рядах
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29.12.2021 19:14 Ответить
Смех смехом, а действительно - гамно не тонет!!!!
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29.12.2021 19:17 Ответить
там хоч один українець є ?
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29.12.2021 19:18 Ответить
Навіщо? Українці для виборів потрібні. Голосують "правильно".
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29.12.2021 19:40 Ответить
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29.12.2021 19:19 Ответить
Пацан по жізні шол к успєху
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29.12.2021 19:19 Ответить
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29.12.2021 19:21 Ответить
Идут паровозы - привет Кибальчишу !
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29.12.2021 20:37 Ответить
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29.12.2021 19:25 Ответить
Лучшая шестерка Пинчука.
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29.12.2021 19:26 Ответить
Назначили члєном.а він хто тоді?
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29.12.2021 19:30 Ответить
Волосата вагіна.
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29.12.2021 19:38 Ответить
шо не кажіть, а цей ЛГБТ активіст довів свою вірність бубочці
заслужив!
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29.12.2021 19:35 Ответить
Цінний кадр. Не їде поїзд без Сірожи.
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29.12.2021 19:37 Ответить
Оно и понятно, ведь Серожа последние две недели так с телеэкрана говном плевал из своего рта в сторону Порошенко, что аж потел и пердел в студии от желания выслужиться перед фигляром-членограем. Заслужил, заслужил.
Единственный у меня вопрос, к нему, - куда ты бежать будешь? Неужто в Парашу? Впрочем может и в Парашу, после отсидки у параши. ТАКОЕ, Серожа, не забывается.
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29.12.2021 19:44 Ответить
насосал! наприседал! нарукоблудил!
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29.12.2021 20:07 Ответить
сероженьку отудва ссыными тряпками не выгонишь ))))) прососался как клещ, этот серлещ ))))
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29.12.2021 20:10 Ответить
Почесний залізничник,а фулі ви хотіли.
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29.12.2021 20:11 Ответить
Серлещ честно насосал.
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29.12.2021 20:21 Ответить
Для меня это зашквар
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29.12.2021 20:31 Ответить
Петерасти зараз в тренді
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29.12.2021 20:38 Ответить
Лещмана в дверь, а он в окно.
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29.12.2021 20:49 Ответить
Друзья, давайте возрадуемся за Сергуню Лещенко, который вернулся на зарплату в сотни тысяч гривен в Набсовет Укрзализныци по квоте Зеленского. Вот что делает регулярное вылизывание ануса власти. Отсутствие брезгливости и безразличие к своей репутации помогли Сергуне устроиться в госструкткру. Теперь он будет оправдывать факапы Зеленского за наши с вами деньги. Краусавчик!

Кабмин утвердил победителей конкурса на должности членов наблюдательного совета Укрзализныци.
Такое решение было принято на заседании 29 декабря, сообщает информационно-аналитический центр Ukraine Rail Monitoring.
Так, Анатолий Амелин, Александр Долл, Якуб Карновски и Гепард Хафер станут независимыми членами наблюдательного совета.
Как представители государства - Сергей Лещенко, С.В. Москаленко и Давид Ломджария. (с)

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29.12.2021 21:35 Ответить
Звичайна зелена гнида!
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29.12.2021 22:08 Ответить
Насмоктав.
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29.12.2021 23:14 Ответить
Лещенко, это ручная крыса Григоришина а он в свою очередь, ФСБ...Куда смотрит наше СБУ, мне например непонятно
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29.12.2021 23:17 Ответить
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30.12.2021 07:51 Ответить
Только в стране дебилов (73%) во время военных событий и тотальной нищеты могут создавать "наблюдательные" советы, десятки "правоохранительных" органов и суды на множество криминальных событий !!!
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30.12.2021 08:18 Ответить
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30.12.2021 08:31 Ответить
фартовый железнодорожник!
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30.12.2021 09:14 Ответить
 
 