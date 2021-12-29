Пиарщик Зеленского Лещенко снова назначен членом наблюдательного совета "Укрзализныци"
Сергей Лещенко – близкий к Офису Президента блогер, бывший журналист и народный депутат от "Блока Петра Порошенко", вернулся в наблюдательный совет "Укрзализныци".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ukraine Rail Monitoring.
Так, победителями конкурса на должность независимых членов наблюдательного совета стали: Анатолий Амелин, Александр Долл, Якуб Карновски, Гепард Хафер.
Все они станут независимыми членами наблюдательного совета.
От государства в наблюдательный совет прошли: Давид Ломджария, Сергей Лещенко, С.В. Москаленко.
Напомним, ранее сообщалось, что "Укрзализныця" осталась без Сергея Лещенко и еще трех членов наблюдательного совета.
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+44 мільярд ЗЄдерев
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Сірожа - блогер
После смены власти будет трудиться лет семь-восемь на пропитке шпал....на зоне !
Одно жаль, не дожил.
Зе буквально заткнув їхні пащеки баблом.
Та і взагалі. Я не пригадую жодного адекватного і нормального критикана Порошенка.
НЕ,,,,,,МО,,,,,,ЖЕ!!!!!!!!!
и срещенко будет лететь в тюряжку в первых рядах
заслужив!
Единственный у меня вопрос, к нему, - куда ты бежать будешь? Неужто в Парашу? Впрочем может и в Парашу, после отсидки у параши. ТАКОЕ, Серожа, не забывается.
Кабмин утвердил победителей конкурса на должности членов наблюдательного совета Укрзализныци.
Такое решение было принято на заседании 29 декабря, сообщает информационно-аналитический центр Ukraine Rail Monitoring.
Так, Анатолий Амелин, Александр Долл, Якуб Карновски и Гепард Хафер станут независимыми членами наблюдательного совета.
Как представители государства - Сергей Лещенко, С.В. Москаленко и Давид Ломджария. (с)