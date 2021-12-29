Пиарщик Зеленского Лещенко снова назначен членом наблюдательного совета "Укрзализныци"

Сергей Лещенко – близкий к Офису Президента блогер, бывший журналист и народный депутат от "Блока Петра Порошенко", вернулся в наблюдательный совет "Укрзализныци".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ukraine Rail Monitoring.

Так, победителями конкурса на должность независимых членов наблюдательного совета стали: Анатолий Амелин, Александр Долл, Якуб Карновски, Гепард Хафер.

Все они станут независимыми членами наблюдательного совета.

От государства в наблюдательный совет прошли: Давид Ломджария, Сергей Лещенко, С.В. Москаленко.

Напомним, ранее сообщалось, что "Укрзализныця" осталась без Сергея Лещенко и еще трех членов наблюдательного совета.

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