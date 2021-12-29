Піарщік Зеленського Лещенко знову призначений членом наглядової ради "Укрзалізниці"

Сергій Лещенко – близький до Офісу президента блогер, колишній журналіст і народний депутат від "Блоку Петра Порошенка", повернувся у наглядову раду "Укрзалізниці".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Ukraine Rail Monitoring.

Так, переможцям конкурсу на посаду незалежних членів наглядової ради стали: Анатолій Амелін, Александр Долл, Якуб Карновскі, Гепард Хафер.

Усі вони стануть незалежними членами наглядової ради.

Від держави до наглядової ради пройшли: Давід Ломджарія, Сергій Лещенко, С.В. Москаленко.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що "Укрзалізниця" залишилася без Сергія Лещенка та ще трьох членів наглядової ради.

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