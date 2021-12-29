Піарщік Зеленського Лещенко знову призначений членом наглядової ради "Укрзалізниці"
Сергій Лещенко – близький до Офісу президента блогер, колишній журналіст і народний депутат від "Блоку Петра Порошенка", повернувся у наглядову раду "Укрзалізниці".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Ukraine Rail Monitoring.
Так, переможцям конкурсу на посаду незалежних членів наглядової ради стали: Анатолій Амелін, Александр Долл, Якуб Карновскі, Гепард Хафер.
Усі вони стануть незалежними членами наглядової ради.
Від держави до наглядової ради пройшли: Давід Ломджарія, Сергій Лещенко, С.В. Москаленко.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що "Укрзалізниця" залишилася без Сергія Лещенка та ще трьох членів наглядової ради.
Топ коментарі
+44 мільярд ЗЄдерев
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+40 Леонід Мефодовський
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+40 Yman Yman
показати весь коментар29.12.2021 17:01
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Сірожа - блогер
После смены власти будет трудиться лет семь-восемь на пропитке шпал....на зоне !
Одно жаль, не дожил.
Зе буквально заткнув їхні пащеки баблом.
Та і взагалі. Я не пригадую жодного адекватного і нормального критикана Порошенка.
НЕ,,,,,,МО,,,,,,ЖЕ!!!!!!!!!
и срещенко будет лететь в тюряжку в первых рядах
заслужив!
Единственный у меня вопрос, к нему, - куда ты бежать будешь? Неужто в Парашу? Впрочем может и в Парашу, после отсидки у параши. ТАКОЕ, Серожа, не забывается.
Кабмин утвердил победителей конкурса на должности членов наблюдательного совета Укрзализныци.
Такое решение было принято на заседании 29 декабря, сообщает информационно-аналитический центр Ukraine Rail Monitoring.
Так, Анатолий Амелин, Александр Долл, Якуб Карновски и Гепард Хафер станут независимыми членами наблюдательного совета.
Как представители государства - Сергей Лещенко, С.В. Москаленко и Давид Ломджария. (с)