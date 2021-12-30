Претендент на должность главы ГБР Козленко: "Строить? Да. Кирпичи носить? Носил"

Учредитель организации StateWatch, адвокат Александр Леменов собрал подборку высказываний кандидата на должность главы ГБР Александра Козленко.

Цитаты из собеседования Леменов опубликовал в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

Конкурс в ГБР: собеседование Козленко. "Я ничем не лучше своего начальника (Сухачева)", – стоп, а чего тогда идти на конкурс???

"Это самый такой... самый такой...", - об урегулировании конфликта интересов.

"Экспертные учереждения, институты", - Василий Нор исправляет, что не "учереждения", а "учреждения".

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"Делать так низя", - отвечает на один из вопросов кандидат.

"Мы подконтрольны Генеральной прокуратуре…", - затем добавляет, что нужна отдельная прокуратура, как по примеру НАБУ-САП.

"Строить? Да. Кирпичи носить? Носил", - жемчужина, а не ответ.

"У меня жена имеет юридическое образование, она не строитель", – еще одна жемчужина", – написал он.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, конкурсная комиссия внезапно назначила вечером 30 декабря собеседования с финалистами конкурса на директора ГБР.