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Претендент на должность главы ГБР Козленко: "Строить? Да. Кирпичи носить? Носил"

Претендент на должность главы ГБР Козленко:

Учредитель организации StateWatch, адвокат Александр Леменов собрал подборку высказываний кандидата на должность главы ГБР Александра Козленко.

Цитаты из собеседования Леменов опубликовал в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

Конкурс в ГБР: собеседование Козленко. "Я ничем не лучше своего начальника (Сухачева)", – стоп, а чего тогда идти на конкурс???

"Это самый такой... самый такой...", - об урегулировании конфликта интересов.

"Экспертные учереждения, институты", - Василий Нор исправляет, что не "учереждения", а "учреждения".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коллеги с Татаровым по редколлегии, внезапное назначение проректором, претендентка в ВСП и сын, задержанный на взятке: Леменов рассказал о членах комиссии по избранию директора ГБР

"Делать так низя", - отвечает на один из вопросов кандидат.

"Мы подконтрольны Генеральной прокуратуре…", - затем добавляет, что нужна отдельная прокуратура, как по примеру НАБУ-САП.

"Строить? Да. Кирпичи носить? Носил", - жемчужина, а не ответ.

"У меня жена имеет юридическое образование, она не строитель", – еще одна жемчужина", – написал он.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, конкурсная комиссия внезапно назначила вечером 30 декабря собеседования с финалистами конкурса на директора ГБР.

Автор: 

конкурс (1142) ГБР (2978) Леменов Александр (45)


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Топ комментарии
+9
а як має відповідати людина з прізвищем Козленко ?
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30.12.2021 23:30
+9
Зездець. Знищення держави в турборежимі. Продовження.
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30.12.2021 23:58
+7
Какие нах кирпичи? Пачка баксов - пресс называется, а не кирпич)))
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30.12.2021 23:28
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30.12.2021 23:27 Ответить
Какие нах кирпичи? Пачка баксов - пресс называется, а не кирпич)))
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30.12.2021 23:28 Ответить
это когда одна котлета, а 10 пачек - кирпич!
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31.12.2021 06:25 Ответить
а як має відповідати людина з прізвищем Козленко ?
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30.12.2021 23:30 Ответить
Все всім зрозуміло? Зібрали яких довбнів комісію. Напротязі дня все вирішили. Українці, вас ""№№;;%%%:::???. Будемо терпіти?
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30.12.2021 23:39 Ответить
Списав у бєнєдктв очко госуд?
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30.12.2021 23:47 Ответить
От куда вы их берёте.
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30.12.2021 23:57 Ответить
тудЫ и бЭрут ))- но иди еще попади ...- или протеже афигенное , или зЭлень тоже не хилая - а посему и РЕЗУЛЬТАТ ...
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31.12.2021 09:39 Ответить
Зездець. Знищення держави в турборежимі. Продовження.
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30.12.2021 23:58 Ответить
Кірпічі носив? А цеглу?
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31.12.2021 00:02 Ответить
Тамбовський вовк побоявся сценарій написати.Писав сам Вова.Тому не смішно.
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31.12.2021 00:38 Ответить
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31.12.2021 06:35 Ответить
Не дивно що під керівництвом таких "інтелектуалів" працівники ДБР ломом (ще поки не лобом) довбуть двері музею.
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31.12.2021 06:38 Ответить
Анатомічно воно - людина.
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31.12.2021 07:57 Ответить
як на мене то воно млекопитающие (Ссавці)- Людина , це всеж ГомоСапіенс.... а особливо в ДІЯХ, не особливо в "словах"....
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31.12.2021 09:38 Ответить
73% хотели таких же как и они.Чему удивляться?
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31.12.2021 08:06 Ответить
Театр абсурда
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31.12.2021 09:26 Ответить
Це звіздєц кандидат. Але цікавить інше - воно ж десь працювало в держ установах раніше, а сформулювати свою думку державною мовою не може чи не здатне. Школа азірова продовжує працювати по всій країні і має навіть філіали в областях.
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31.12.2021 10:03 Ответить
Цей кадр ще опанував окремі українські слова на відміну від Гогілашвілі)
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31.12.2021 10:37 Ответить
Конкурс в ДБР: співбесіда Козленка.
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31.12.2021 10:35 Ответить
 
 