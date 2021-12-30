Претендент на посаду голови ДБР Козленко: "Будувати? Так. Кірпічі носити? Носив"

Засновник організації StateWatch, адвокат Олександр Лємєнов зібрав підбірку висловлювань кандидата на посаду голови ДБР Олександром Козленко.

Цитати зі співбесіди Лємєнов опублікував у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

Конкурс в ДБР: співбесіда Козленка. "Я нічим не краще свого начальника (Сухачова)", - стоп, а чого тоді йти на конкурс???

"Це самий такий… самий такий…", - про врегулювання конфлікту інтересів.

"Експертні учєрєждєнія, інститути", - Василь Нор виправляє, що не "учєрєждєнія", а "установи".

"Робити так нізя", - відповідає на одне із запитань кандидат.

"Ми підконтрольні Генеральній прокуратурі…", - потім додає, що треба окрема прокуратура, ніби по прикладу НАБУ-САП.

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"Будувати? Так. Кірпічі носити? Носив", - перлина, а не відповідь.

"У мене дружина має юридичну освіту, вона не будівник", - ще одна перлина", - написав він.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, конкурсна комісія раптово призначила на вечір 30 грудня співпесіди з фіналістами конкурсу на директора ДБР.