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Претендент на посаду голови ДБР Козленко: "Будувати? Так. Кірпічі носити? Носив"

Претендент на посаду голови ДБР Козленко:

Засновник організації StateWatch, адвокат Олександр Лємєнов зібрав підбірку висловлювань кандидата на посаду голови ДБР Олександром Козленко.

Цитати зі співбесіди Лємєнов опублікував у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

Конкурс в ДБР: співбесіда Козленка. "Я нічим не краще свого начальника (Сухачова)", - стоп, а чого тоді йти на конкурс???

"Це самий такий… самий такий…", - про врегулювання конфлікту інтересів.

"Експертні учєрєждєнія, інститути", - Василь Нор виправляє, що не "учєрєждєнія", а "установи".

"Робити так нізя", - відповідає на одне із запитань кандидат.

"Ми підконтрольні Генеральній прокуратурі…", - потім додає, що треба окрема прокуратура, ніби по прикладу НАБУ-САП.

Читайте: Колеги з Татаровим по редколегії, раптове призначення проректором, претендентка в ВРП та син, затриманий на хабарі: Лємєнов розповів про членів комісії з обрання директора ДБР

"Будувати? Так. Кірпічі носити? Носив", - перлина, а не відповідь.

"У мене дружина має юридичну освіту, вона не будівник", - ще одна перлина", - написав він.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, конкурсна комісія раптово призначила на вечір 30 грудня співпесіди з фіналістами конкурсу на директора ДБР.

Автор: 

конкурс (1285) ДБР (3481) Лємєнов Олександр (51)


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Топ коментарі
+9
а як має відповідати людина з прізвищем Козленко ?
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30.12.2021 23:30
+9
Зездець. Знищення держави в турборежимі. Продовження.
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30.12.2021 23:58
+7
Какие нах кирпичи? Пачка баксов - пресс называется, а не кирпич)))
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30.12.2021 23:28
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30.12.2021 23:27 Відповісти
Какие нах кирпичи? Пачка баксов - пресс называется, а не кирпич)))
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30.12.2021 23:28 Відповісти
это когда одна котлета, а 10 пачек - кирпич!
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31.12.2021 06:25 Відповісти
а як має відповідати людина з прізвищем Козленко ?
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30.12.2021 23:30 Відповісти
Все всім зрозуміло? Зібрали яких довбнів комісію. Напротязі дня все вирішили. Українці, вас ""№№;;%%%:::???. Будемо терпіти?
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30.12.2021 23:39 Відповісти
Списав у бєнєдктв очко госуд?
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30.12.2021 23:47 Відповісти
От куда вы их берёте.
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30.12.2021 23:57 Відповісти
тудЫ и бЭрут ))- но иди еще попади ...- или протеже афигенное , или зЭлень тоже не хилая - а посему и РЕЗУЛЬТАТ ...
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31.12.2021 09:39 Відповісти
Зездець. Знищення держави в турборежимі. Продовження.
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30.12.2021 23:58 Відповісти
Кірпічі носив? А цеглу?
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31.12.2021 00:02 Відповісти
Тамбовський вовк побоявся сценарій написати.Писав сам Вова.Тому не смішно.
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31.12.2021 00:38 Відповісти
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31.12.2021 06:35 Відповісти
Не дивно що під керівництвом таких "інтелектуалів" працівники ДБР ломом (ще поки не лобом) довбуть двері музею.
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31.12.2021 06:38 Відповісти
Анатомічно воно - людина.
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31.12.2021 07:57 Відповісти
як на мене то воно млекопитающие (Ссавці)- Людина , це всеж ГомоСапіенс.... а особливо в ДІЯХ, не особливо в "словах"....
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31.12.2021 09:38 Відповісти
73% хотели таких же как и они.Чему удивляться?
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31.12.2021 08:06 Відповісти
Театр абсурда
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31.12.2021 09:26 Відповісти
Це звіздєц кандидат. Але цікавить інше - воно ж десь працювало в держ установах раніше, а сформулювати свою думку державною мовою не може чи не здатне. Школа азірова продовжує працювати по всій країні і має навіть філіали в областях.
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31.12.2021 10:03 Відповісти
Цей кадр ще опанував окремі українські слова на відміну від Гогілашвілі)
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31.12.2021 10:37 Відповісти
Конкурс в ДБР: співбесіда Козленка.
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31.12.2021 10:35 Відповісти
 
 