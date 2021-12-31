Украинские военные в 2022 году пройдут обучение в 13 странах

В следующем году 167 военнослужащих и сотрудников Вооруженных Сил Украины отправятся на обучение в военные учебные заведения 13 иностранных государств.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны Украины.

План кадрового обеспечения международных программ обучения военнослужащих и работников Вооруженных сил Украины в военных учебных заведениях иностранных государств подписал министр обороны Украины Алексей Резников.

"Наш основной потенциал – это люди, которые руководят техникой, планируют операции, анализируют ситуацию. И благодаря нашим международным партнерам наши военные могут повышать квалификацию в лучших профильных вузах и тренировочных заведениях за рубежом и внедрять евроатлантические принципы уже в Украине. В следующем году у наших военных будут иметься возможности пройти такую ​​учебу в Великобритании, США, Турции, Германии, Эстонии, Италии, Латвии, Литве, Австрии, Польше, Словении, Румынии и Словакии", – отметил министр.

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Отбор кандидатов, отвечающих требованиям, будет продолжаться до 28 января 2022 года.

Резников также уточнил, что для создания целостной системы подготовки и дальнейшего эффективного использования профессионального персонала Вооруженных сил Украины в текущем году разработан и утвержден ряд документов, которые позволят приобрести военным специалистам новые компетенции. Речь идет о Концепции военной кадровой политики Министерства обороны Украины на период до 2025 года, реализация которой позволит создать комплексную, эффективную, экономически целесообразную и обоснованную систему обеспечения войск профессионально подготовленными, с высокими морально-деловыми качествами военнослужащими, способными качественно решать сложные военно-профессиональные задачи в мирное и военное время.

Министерство обороны призывает военных и сотрудников ВСУ активно участвовать в отборе в рамках Плана кадрового обеспечения международных программ обучения.

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