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Украинские военные в 2022 году пройдут обучение в 13 странах

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украинские военные в 2022 году пройдут обучение в 13 странах

В следующем году 167 военнослужащих и сотрудников Вооруженных Сил Украины отправятся на обучение в военные учебные заведения 13 иностранных государств.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны Украины.

План кадрового обеспечения международных программ обучения военнослужащих и работников Вооруженных сил Украины в военных учебных заведениях иностранных государств подписал министр обороны Украины Алексей Резников.

"Наш основной потенциал – это люди, которые руководят техникой, планируют операции, анализируют ситуацию. И благодаря нашим международным партнерам наши военные могут повышать квалификацию в лучших профильных вузах и тренировочных заведениях за рубежом и внедрять евроатлантические принципы уже в Украине. В следующем году у наших военных будут иметься возможности пройти такую ​​учебу в Великобритании, США, Турции, Германии, Эстонии, Италии, Латвии, Литве, Австрии, Польше, Словении, Румынии и Словакии", – отметил министр.

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Отбор кандидатов, отвечающих требованиям, будет продолжаться до 28 января 2022 года.

Резников также уточнил, что для создания целостной системы подготовки и дальнейшего эффективного использования профессионального персонала Вооруженных сил Украины в текущем году разработан и утвержден ряд документов, которые позволят приобрести военным специалистам новые компетенции. Речь идет о Концепции военной кадровой политики Министерства обороны Украины на период до 2025 года, реализация которой позволит создать комплексную, эффективную, экономически целесообразную и обоснованную систему обеспечения войск профессионально подготовленными, с высокими морально-деловыми качествами военнослужащими, способными качественно решать сложные военно-профессиональные задачи в мирное и военное время.

Министерство обороны призывает военных и сотрудников ВСУ активно участвовать в отборе в рамках Плана кадрового обеспечения международных программ обучения.

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Питання. Тягач з напівпричепом пепевозить танк. Загальна вага під 70 тонн. МінОборони України платить за перегруз після проїзду тягача через автоматичні ваги?
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31.12.2021 18:33 Ответить
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31.12.2021 18:37 Ответить
Новорічне привітання Президента Порошенка на каналі Прямий о 23-50
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31.12.2021 18:37 Ответить
...у чотирнадцятий країні... *)
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31.12.2021 18:46 Ответить
V Ukraine!

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31.12.2021 18:53 Ответить
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31.12.2021 18:40 Ответить
за одного неученого двух зеленых дают
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31.12.2021 18:58 Ответить
Учиться в США, Великобритании, Турции - понятно. А что касается остальных стран - не совсем...
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31.12.2021 20:19 Ответить
запанировано обучение украинских военных в .. Словении.

Это чему же можно обучиться украинским офицерам в адриатическо-курортной Словении, жители которой последний раз воевали 106 лет назад в составе армии Австро-Венгрии ?
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31.12.2021 22:49 Ответить
У кожного кандидата повинні бути руки по лікоть в кацапській крові. Лише за цієї умови навчання військовій справі має сенс. Як уже задовбали ці "тренування" за 8 років - толку ніякого. У нас уже "потішних спецназів" аж 57 і що? Звільнили окуповані території? Чи може у окупантів "земля горить під ногами"? Аж ніяк! Шалом, придурки...
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31.12.2021 20:25 Ответить
... не, надо в 15 странах. Обязательно ехать в Петербург и прослушать лэкции вероятных оккупантов, и попутна в Менск, тоже будущих полицаев послушать.
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01.01.2022 05:29 Ответить
Навчання навчаннями,але хотілось би на практиці-що, як , кого, коли ...замочили. Ото був би результат "навчань", а так...
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01.01.2022 09:50 Ответить
 
 