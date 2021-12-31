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Новини Війна
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Українські військові у 2022 році пройдуть навчання у 13 країнах

Українські військові у 2022 році пройдуть навчання у 13 країнах

Наступного року 167 військовослужбовців та співробітників Збройних Сил України вирушать на навчання до військових навчальних закладів 13 іноземних держав.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства оборони України.

Відповідний План кадрового забезпечення міжнародних програм навчання військовослужбовців та працівників Збройних сил України у військових навчальних закладах іноземних держав підписав міністр оборони України Олексій Резніков.

"Наш основний потенціал – це люди, які керують технікою, планують операції, аналізують ситуацію. І завдяки нашим міжнародним партнерам наші військові можуть підвищувати кваліфікацію у найкращих профільних вишах і тренувальних закладах за кордоном та впроваджувати євроатлантичні принципи вже в Україні. Наступного року наші військові матимуть змогу пройти таке навчання у Великій Британії, США, Туреччині, Німеччині, Естонії, Італії, Латвії, Литві, Австрії, Польщі, Словенії, Румунії та Словаччині", – зазначив міністр.

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Відбір кандидатів, які відповідають вимогам, триватиме до 28 січня 2022 року.

Резніков також уточнив, що для створення цілісної системи підготовки та подальшого ефективного використання професійного персоналу Збройних сил України у поточному році розроблено та затверджено низку документів, які дадуть змогу набути військовим фахівцям нових компетенцій. Йдеться про Концепцію військової кадрової політики Міністерства оборони України на період до 2025 року, реалізація якої дасть змогу створити комплексну, ефективну, економічно доцільну та обґрунтовану систему забезпечення військ професійно підготовленими, з високими морально-діловими якостями військовослужбовцями, здатними якісно вирішувати складні військово-професійні завдання в мирний та воєнний час.

Міністерство оборони закликає військових та співробітників ЗСУ брати активну участь у відборі в рамках Плану кадрового забезпечення міжнародних програм навчання.

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Автор: 

Міноборони (7333) військові навчання (2775)


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Топ коментарі
+4
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31.12.2021 18:37
+3
Новорічне привітання Президента Порошенка на каналі Прямий о 23-50
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31.12.2021 18:37
+2
У кожного кандидата повинні бути руки по лікоть в кацапській крові. Лише за цієї умови навчання військовій справі має сенс. Як уже задовбали ці "тренування" за 8 років - толку ніякого. У нас уже "потішних спецназів" аж 57 і що? Звільнили окуповані території? Чи може у окупантів "земля горить під ногами"? Аж ніяк! Шалом, придурки...
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31.12.2021 20:25
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Питання. Тягач з напівпричепом пепевозить танк. Загальна вага під 70 тонн. МінОборони України платить за перегруз після проїзду тягача через автоматичні ваги?
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31.12.2021 18:33 Відповісти
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31.12.2021 18:37 Відповісти
Новорічне привітання Президента Порошенка на каналі Прямий о 23-50
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31.12.2021 18:37 Відповісти
...у чотирнадцятий країні... *)
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31.12.2021 18:46 Відповісти
V Ukraine!

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31.12.2021 18:53 Відповісти
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31.12.2021 18:40 Відповісти
за одного неученого двух зеленых дают
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31.12.2021 18:58 Відповісти
Учиться в США, Великобритании, Турции - понятно. А что касается остальных стран - не совсем...
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31.12.2021 20:19 Відповісти
запанировано обучение украинских военных в .. Словении.

Это чему же можно обучиться украинским офицерам в адриатическо-курортной Словении, жители которой последний раз воевали 106 лет назад в составе армии Австро-Венгрии ?
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31.12.2021 22:49 Відповісти
У кожного кандидата повинні бути руки по лікоть в кацапській крові. Лише за цієї умови навчання військовій справі має сенс. Як уже задовбали ці "тренування" за 8 років - толку ніякого. У нас уже "потішних спецназів" аж 57 і що? Звільнили окуповані території? Чи може у окупантів "земля горить під ногами"? Аж ніяк! Шалом, придурки...
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31.12.2021 20:25 Відповісти
... не, надо в 15 странах. Обязательно ехать в Петербург и прослушать лэкции вероятных оккупантов, и попутна в Менск, тоже будущих полицаев послушать.
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01.01.2022 05:29 Відповісти
Навчання навчаннями,але хотілось би на практиці-що, як , кого, коли ...замочили. Ото був би результат "навчань", а так...
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01.01.2022 09:50 Відповісти
 
 