Зеленский назначил Сухачева директором ГБР

Президент Украины Владимир Зеленский назначил и.о. директора Государственного бюро расследований Алексея Сухачева директором Бюро.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий указ №691/2021 обнародован на сайте главы государства.

"Назначить Сухачева Алексея Александровича директором Государственного бюро расследований сроком на пять лет", - говорится в тексте документа.

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Напомним, Сухачев стал исполняющим обязанности директора ДБР в сентябре 2020 года, а до этого недолго занимал должность заместителя директора бюро.

Он окончил Национальную юридическую академию Украины им. Ярослава Мудрого в Харькове и имеет степень доктора юридических наук.

С 2000 года начал военную службу в органах государственной безопасности, прошел путь от следователя, оперуполномоченного к заместителю Главного управления Центрального управления СБУ. В 2017-2019 гг. работал заместителем начальника департамента Генеральной прокуратуры Украины, в 2019-2020 проходил военную службу в Службе внешней разведки Украины.

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По результатам открытого конкурса в августе 2020 года Сухачев был назначен на должность заместителя директора ДБР.

Отметим, в финальную часть конкурса вышли три кандидата: Сухачев, а также двое его подчиненных: руководитель и заместитель руководителя управления по обеспечению личной безопасности ГБР Александр Козленко и Сергей Мережко. 30 декабря комиссия проводила с ними собеседование.

Козленко и Мережко, согласно решению комиссии, не отвечают критериям добродетели. Пять из шести членов комиссии решили, что этому критерию отвечает только Сухачев, как и критерию профессиональных навыков.

Заседание комиссии транслировалось на канале Офиса президента в YouTube.