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Зеленский назначил Сухачева директором ГБР

Зеленский назначил Сухачева директором ГБР

Президент Украины Владимир Зеленский назначил и.о. директора Государственного бюро расследований Алексея Сухачева директором Бюро.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий указ №691/2021 обнародован на сайте главы государства.

"Назначить Сухачева Алексея Александровича директором Государственного бюро расследований сроком на пять лет", - говорится в тексте документа.

Зеленский назначил Сухачева директором ГБР 01

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Напомним, Сухачев стал исполняющим обязанности директора ДБР в сентябре 2020 года, а до этого недолго занимал должность заместителя директора бюро.

Он окончил Национальную юридическую академию Украины им. Ярослава Мудрого в Харькове и имеет степень доктора юридических наук.

С 2000 года начал военную службу в органах государственной безопасности, прошел путь от следователя, оперуполномоченного к заместителю Главного управления Центрального управления СБУ. В 2017-2019 гг. работал заместителем начальника департамента Генеральной прокуратуры Украины, в 2019-2020 проходил военную службу в Службе внешней разведки Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Конкурсная комиссия внезапно назначила на сегодняшний вечер собеседования с финалистами конкурса на директора ГБР, - журналист Мокрик

По результатам открытого конкурса в августе 2020 года Сухачев был назначен на должность заместителя директора ДБР.

Отметим, в финальную часть конкурса вышли три кандидата: Сухачев, а также двое его подчиненных: руководитель и заместитель руководителя управления по обеспечению личной безопасности ГБР Александр Козленко и Сергей Мережко. 30 декабря комиссия проводила с ними собеседование.

Козленко и Мережко, согласно решению комиссии, не отвечают критериям добродетели. Пять из шести членов комиссии решили, что этому критерию отвечает только Сухачев, как и критерию профессиональных навыков.

Заседание комиссии транслировалось на канале Офиса президента в YouTube.

Автор: 

Зеленский Владимир (20301) назначение (2171) ГБР (2980) Сухачев Алексей (57)


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Топ комментарии
+80
С новым годом вас лохи. Это вам подарок от нелоха.
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31.12.2021 19:52
+29
Виявляється якщо треба то зелені за добу можуть скликати позачергове засідання для співбесід і проголосувати за потрібну людину, а Зеленський одразу на наступний день підпише його на посаду.
Призначення ж голови САП тягнеться вже більше року і зелені нікуди не поспішають. Стає зрозумілим шо там їхні кандидати просто не проходять і Зеленський похер шо про нього хто подумає. Для нього призначити свою людину головніше ніж репутаційні втрати нашої держави, бо його лохторат навіть не знає шо таке САП.
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31.12.2021 20:22
+28
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31.12.2021 20:52
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Все что вы хотите знать о ********. Подробно

Ленивый *******

Истории из жизни и.о. директора ДБР.
И в целом - об этой бесполезной структуре.

https://t.me/s/dbrbld
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01.01.2022 19:51 Ответить
Да какая разница нам то :Сухачев или *******,хотя ******** и послушать можно было бы..
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02.01.2022 13:21 Ответить
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