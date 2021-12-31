УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5343 відвідувача онлайн
Новини Політика України
22 793 102
Зеленський (17522) призначення (1014) ДБР (2564) Сухачов (55)

Зеленський призначив Сухачова директором ДБР

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський призначив Сухачова директором ДБР

Президент України Володимир Зеленський призначив в. о. директора Державного бюро розслідувань Олексія Сухачова директором Бюро.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний указ №691/2021 оприлюднено на сайті глави держави.

"Призначити Сухачова Олексія Олександровича директором Державного бюро розслідувань строком на п'ять років", - йдеться в тексті документа.

Зеленський призначив Сухачова директором ДБР 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конкурсна комісія рекомендує Зеленському призначити Сухачова директором ДБР

Нагадаємо, Сухачов став виконувачем обов'язків директора ДБР у вересні 2020 року, а до цього нетривалий час обіймав посаду заступника директора бюро.

Він закінчив Національну юридичну академію України ім. Ярослава Мудрого у Харкові та має ступінь доктора юридичних наук.

З 2000 року розпочав військову службу в органах державної безпеки, пройшов шлях від слідчого, оперуповноваженого до заступника Головного управління Центрального управління СБУ. У 2017-2019 рр. працював заступником начальника департаменту Генеральної прокуратури України, у 2019-2020 проходив військову службу в Службі зовнішньої розвідки України.

За результатами відкритого конкурсу в серпні 2020 року Сухачова було призначено на посаду заступника директора ДБР.

Читайте: Богдан: Прізвисько в.о. директора ДБР Сухачова - Льоша Зіллі. Він дуже любить бренд Zilli

Зазначимо, у фінальну частину конкурсу вийшли три кандидати: Сухачов, а також двоє його підлеглих: керівник та заступник керівника управління із забезпечення особистої безпеки ГБР Олександр Козленко та Сергій Мережко. 30 грудня комісія проводила з ними співбесіди.

Козленко та Мережко, згідно з рішенням комісії, не відповідають критеріям доброчесності. П'ять із шести членів комісії вирішили, що цьому критерію відповідає лише Сухачов, як і критерію професійних навичок.

Засідання комісії транслювалось на каналі Офісу Президента у YouTube.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Конкурс на голову ДБР: У фінал пройшли в.о. голови Сухачов та двоє його керівників охорони, - журналіст Мокрик. ВIДЕО

Автор: Вадим Куц
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+80
С новым годом вас лохи. Это вам подарок от нелоха.
показати весь коментар
31.12.2021 19:52
+29
Виявляється якщо треба то зелені за добу можуть скликати позачергове засідання для співбесід і проголосувати за потрібну людину, а Зеленський одразу на наступний день підпише його на посаду.
Призначення ж голови САП тягнеться вже більше року і зелені нікуди не поспішають. Стає зрозумілим шо там їхні кандидати просто не проходять і Зеленський похер шо про нього хто подумає. Для нього призначити свою людину головніше ніж репутаційні втрати нашої держави, бо його лохторат навіть не знає шо таке САП.
показати весь коментар
31.12.2021 20:22
+28
показати весь коментар
31.12.2021 20:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Все что вы хотите знать о ********. Подробно

Ленивый *******

Истории из жизни и.о. директора ДБР.
И в целом - об этой бесполезной структуре.

https://t.me/s/dbrbld
показати весь коментар
01.01.2022 19:51 Відповісти
Да какая разница нам то :Сухачев или *******,хотя ******** и послушать можно было бы..
показати весь коментар
02.01.2022 13:21 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 