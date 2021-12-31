Зеленський призначив Сухачова директором ДБР
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Президент України Володимир Зеленський призначив в. о. директора Державного бюро розслідувань Олексія Сухачова директором Бюро.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний указ №691/2021 оприлюднено на сайті глави держави.
"Призначити Сухачова Олексія Олександровича директором Державного бюро розслідувань строком на п'ять років", - йдеться в тексті документа.
Нагадаємо, Сухачов став виконувачем обов'язків директора ДБР у вересні 2020 року, а до цього нетривалий час обіймав посаду заступника директора бюро.
Він закінчив Національну юридичну академію України ім. Ярослава Мудрого у Харкові та має ступінь доктора юридичних наук.
З 2000 року розпочав військову службу в органах державної безпеки, пройшов шлях від слідчого, оперуповноваженого до заступника Головного управління Центрального управління СБУ. У 2017-2019 рр. працював заступником начальника департаменту Генеральної прокуратури України, у 2019-2020 проходив військову службу в Службі зовнішньої розвідки України.
За результатами відкритого конкурсу в серпні 2020 року Сухачова було призначено на посаду заступника директора ДБР.
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Зазначимо, у фінальну частину конкурсу вийшли три кандидати: Сухачов, а також двоє його підлеглих: керівник та заступник керівника управління із забезпечення особистої безпеки ГБР Олександр Козленко та Сергій Мережко. 30 грудня комісія проводила з ними співбесіди.
Козленко та Мережко, згідно з рішенням комісії, не відповідають критеріям доброчесності. П'ять із шести членів комісії вирішили, що цьому критерію відповідає лише Сухачов, як і критерію професійних навичок.
Засідання комісії транслювалось на каналі Офісу Президента у YouTube.
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Ленивый *******
Истории из жизни и.о. директора ДБР.
И в целом - об этой бесполезной структуре.
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