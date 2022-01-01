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Зафиксировано 6 гаубиц войск РФ, размещенных с нарушением линий отвода, - ОБСЕ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Зафиксировано 6 гаубиц войск РФ, размещенных с нарушением линий отвода, - ОБСЕ

Боевики на Донбассе продолжают размещать военную технику в нарушение линий отвода вооружения. На этот раз наблюдатели из организации безопасности и сотрудничества в Европе заметили гаубицы оккупантов.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ за 31 декабря 2021 года, информирует Цензор.НЕТ.

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 6 гаубиц, размещенных в нарушение линий отвода в неподконтрольном правительству районе Луганской области.

Речь идет о двух самоходных гаубицах типа "Гвоздика" (122 мм) и четырех буксируемых гаубицах типа "Лягушка" (122 мм), которые были зафиксированы вблизи населенного пункта Белое вблизи оккупированного Луганска.

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Шо там повстанцам днр и лнр выдали пайки с конхветами Рошен, а зелебобики? Новый Рик всетаки
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01.01.2022 08:52 Ответить
Борис Шефир:
"У нас в предвыборной программе написано, что если убрать людей, материально заинтересованных в войне, она закончится. В данном случае бывший президент и его окружение были заинтересованы в продолжении войны. Мы их убрали, и я уверен, что она затихнет. Война перестанет приносить доход"
П.С. Получается, что Борька Шефир и зеленая банда наживаются на войне.
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01.01.2022 09:09 Ответить
Зеленский, прекращай наживаться на войне! Зеленский , прекращай войну - ты же обещал. Сколько тебе ещё нужно смертей наших воинов - героев, чтобы ТЫ закончил войну? В газах кремлёвской крысы просматривается "желание мира во всём мире" - Зеленский давай уже, прекращай войну с ДРУГОЙ СТОРОНОЙ!!!!!
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01.01.2022 09:18 Ответить
зебараны хочить жити в мире - на мангале
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01.01.2022 16:37 Ответить
А байрактари чому не злетіли?
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01.01.2022 09:20 Ответить
Фріци з макарони заборонили, бо це провокує №%йла на чергову ескалацію. А орлани й решта виявляється для орків можна, бо це не спровокує українську сторону на відповідь. Точно зєля зуб дав, що не буде відповідати на провокації
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01.01.2022 09:36 Ответить
Ну, а жабоїдам з ковбасниками чого боятись? №уло що, Париж і Берлін обстрілює?..їхню мать...
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01.01.2022 09:45 Ответить
Российских войск ---нет
Уничтожить и сказать---- это были инопланетяне
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01.01.2022 10:03 Ответить
А інші гаубиці там на законних підставах?!
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01.01.2022 10:28 Ответить
 
 