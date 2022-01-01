Зафиксировано 6 гаубиц войск РФ, размещенных с нарушением линий отвода, - ОБСЕ

Боевики на Донбассе продолжают размещать военную технику в нарушение линий отвода вооружения. На этот раз наблюдатели из организации безопасности и сотрудничества в Европе заметили гаубицы оккупантов.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ за 31 декабря 2021 года, информирует Цензор.НЕТ.

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 6 гаубиц, размещенных в нарушение линий отвода в неподконтрольном правительству районе Луганской области.

Речь идет о двух самоходных гаубицах типа "Гвоздика" (122 мм) и четырех буксируемых гаубицах типа "Лягушка" (122 мм), которые были зафиксированы вблизи населенного пункта Белое вблизи оккупированного Луганска.

Читайте также: Предложение украинской делегации по внеочередному заседанию ТКГ было отвергнуто, - Костин