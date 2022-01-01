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Зафиксировано 6 гаубиц войск РФ, размещенных с нарушением линий отвода, - ОБСЕ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Боевики на Донбассе продолжают размещать военную технику в нарушение линий отвода вооружения. На этот раз наблюдатели из организации безопасности и сотрудничества в Европе заметили гаубицы оккупантов.
Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ за 31 декабря 2021 года, информирует Цензор.НЕТ.
Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 6 гаубиц, размещенных в нарушение линий отвода в неподконтрольном правительству районе Луганской области.
Речь идет о двух самоходных гаубицах типа "Гвоздика" (122 мм) и четырех буксируемых гаубицах типа "Лягушка" (122 мм), которые были зафиксированы вблизи населенного пункта Белое вблизи оккупированного Луганска.
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"У нас в предвыборной программе написано, что если убрать людей, материально заинтересованных в войне, она закончится. В данном случае бывший президент и его окружение были заинтересованы в продолжении войны. Мы их убрали, и я уверен, что она затихнет. Война перестанет приносить доход"
П.С. Получается, что Борька Шефир и зеленая банда наживаются на войне.
Уничтожить и сказать---- это были инопланетяне