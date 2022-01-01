Германия приняла председательство в G7 от Великобритании

ФРГ с 1 января 2022 года возглавила "Группу семи" (G7), в которую входят наиболее промышленно развитые страны - США, Британия, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония. В течение 2021 года председательствовала Великобритания.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Мы будем максимально использовать свое председательство в G7, чтобы эта группа государств взяла на себя новаторскую роль - приверженную климатической нейтральности и справедливому миру", - заявил канцлер Германии Олаф Шольц по случаю председательства.

Ожидается, что важнейшим событием немецкого председательства станет саммит G7 26-28 июня в замке Эльмау в баварских Альпах, где Германия уже проводила саммит во время предыдущего председательства в 2015 году.

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Напомним, посольство Германии в Украине возглавило группу послов G7 в Украине в 2022 году. В январе 2021 года Великобритания на год возглавила группу послов стран G7 по поддержке Украины.