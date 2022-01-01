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Новости Политика УкраиныЗа рубежом
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G7 (715) Германия (6049)

Германия приняла председательство в G7 от Великобритании

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Германия приняла председательство в G7 от Великобритании

ФРГ с 1 января 2022 года возглавила "Группу семи" (G7), в которую входят наиболее промышленно развитые страны - США, Британия, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония. В течение 2021 года председательствовала Великобритания.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Мы будем максимально использовать свое председательство в G7, чтобы эта группа государств взяла на себя новаторскую роль - приверженную климатической нейтральности и справедливому миру", - заявил канцлер Германии Олаф Шольц по случаю председательства.

Ожидается, что важнейшим событием немецкого председательства станет саммит G7 26-28 июня в замке Эльмау в баварских Альпах, где Германия уже проводила саммит во время предыдущего председательства в 2015 году.

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Напомним, посольство Германии в Украине возглавило группу послов G7 в Украине в 2022 году. В январе 2021 года Великобритания на год возглавила группу послов стран G7 по поддержке Украины.
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Теперь русне кирдык. Немцы испокон веков с руснёй в контрах.
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01.01.2022 18:00 Ответить
это шутка или дидываевале...????
Пока что не не видно...кроме бытового "русиш швайне"...а в финансовом плане дружба навек
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01.01.2022 18:05 Ответить
История такая. Две мировые войны немцы бились с союзом англичан-французов-американцев-русни.
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01.01.2022 18:07 Ответить
А начинали? в 39..
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01.01.2022 18:09 Ответить
Не важно начало, важен результат.
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01.01.2022 18:10 Ответить
"Я за любой кипишь-кроме голодовки".
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01.01.2022 18:23 Ответить
Нам хмизда з усіх сторін. Хранцузи у ЄС, німці у G7. Ху#ло у шоколаді усе це святкує та виплачує хабарі європейським чинушам.
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01.01.2022 18:10 Ответить
А голубые будут?
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01.01.2022 18:21 Ответить
фрицы нам джавелины у якутского скульптора замовлять...
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01.01.2022 18:29 Ответить
Це добре, що Меркель пішла -Інакше був би лютий п***ц
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01.01.2022 18:46 Ответить
Німеччина виступає проти приєднання Росії до Великої сімки
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01.01.2022 20:26 Ответить
 
 