Німеччина перейняла головування у G7 від Великої Британії

ФРН із 1 січня 2022 року очолила "Групу семи" (G7), куди входять найбільш промислово розвинені країни - США, Британія, Канада, Франція, Італія, Німеччина та Японія. Протягом 2021-го головувала Велика Британія.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Ми максимально використовуватимемо своє головування в G7, щоб ця група держав взяла на себе новаторську роль - віддану кліматичній нейтральності і справедливому світу", - заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц з нагоди головування.

Очікується, що найважливішою подією німецького головування стане саміт G7 26-28 червня у замку Ельмау в баварських Альпах, де Німеччина вже проводила саміт під час попереднього головування у 2015 році.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Недоторканність кордонів України виключно важлива, це питання не підлягає обговоренню, - канцлер ФРН Шольц у новорічному зверненні

Нагадаємо, посольство Німеччини в Україні очолило групу послів G7 в Україні в 2022 році. У січні 2021 року Велика Британія на рік очолила групу послів країн G7 з підтримки України.