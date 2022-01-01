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Новини
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Німеччина перейняла головування у G7 від Великої Британії

Німеччина перейняла головування у G7 від Великої Британії

ФРН із 1 січня 2022 року очолила "Групу семи" (G7), куди входять найбільш промислово розвинені країни - США, Британія, Канада, Франція, Італія, Німеччина та Японія. Протягом 2021-го головувала Велика Британія.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Ми максимально використовуватимемо своє головування в G7, щоб ця група держав взяла на себе новаторську роль - віддану кліматичній нейтральності і справедливому світу", - заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц з нагоди головування.

Очікується, що найважливішою подією німецького головування стане саміт G7 26-28 червня у замку Ельмау в баварських Альпах, де Німеччина вже проводила саміт під час попереднього головування у 2015 році.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Недоторканність кордонів України виключно важлива, це питання не підлягає обговоренню, - канцлер ФРН Шольц у новорічному зверненні

Нагадаємо, посольство Німеччини в Україні очолило групу послів G7 в Україні в 2022 році. У січні 2021 року Велика Британія на рік очолила групу послів країн G7 з підтримки України.

Автор: 

G-7 G7 (1032) Німеччина (7340)


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Топ коментарі
+5
это шутка или дидываевале...????
Пока что не не видно...кроме бытового "русиш швайне"...а в финансовом плане дружба навек
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01.01.2022 18:05
+1
А начинали? в 39..
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01.01.2022 18:09
+1
Нам хмизда з усіх сторін. Хранцузи у ЄС, німці у G7. Ху#ло у шоколаді усе це святкує та виплачує хабарі європейським чинушам.
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01.01.2022 18:10
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Теперь русне кирдык. Немцы испокон веков с руснёй в контрах.
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01.01.2022 18:00 Відповісти
это шутка или дидываевале...????
Пока что не не видно...кроме бытового "русиш швайне"...а в финансовом плане дружба навек
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01.01.2022 18:05 Відповісти
История такая. Две мировые войны немцы бились с союзом англичан-французов-американцев-русни.
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01.01.2022 18:07 Відповісти
А начинали? в 39..
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01.01.2022 18:09 Відповісти
Не важно начало, важен результат.
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01.01.2022 18:10 Відповісти
"Я за любой кипишь-кроме голодовки".
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01.01.2022 18:23 Відповісти
Нам хмизда з усіх сторін. Хранцузи у ЄС, німці у G7. Ху#ло у шоколаді усе це святкує та виплачує хабарі європейським чинушам.
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01.01.2022 18:10 Відповісти
А голубые будут?
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01.01.2022 18:21 Відповісти
фрицы нам джавелины у якутского скульптора замовлять...
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01.01.2022 18:29 Відповісти
Це добре, що Меркель пішла -Інакше був би лютий п***ц
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01.01.2022 18:46 Відповісти
Німеччина виступає проти приєднання Росії до Великої сімки
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01.01.2022 20:26 Відповісти
 
 