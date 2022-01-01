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полиграфкомбинат_Украина (28) биометрические паспорта (254) ID-карта (87)

Выросла стоимость изготовления биометрических документов, - Госмиграция

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Выросла стоимость изготовления биометрических документов, - Госмиграция

Государственное предприятие "Полиграфический комбинат "Украина" в связи с повышением цен на сырье и материалы изменяет стоимость бланков отдельных биометрических документов с 1 января 2022 года.

Как информирует  Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная миграционная служба Украины.

"В связи с этим увеличится общая стоимость оформления паспорта гражданина Украины в форме ID-карточек и паспорта гражданина Украины для выезда за границу", - сказано в сообщении.

Паспорт гражданина Украины (ID-карточка) по-прежнему оформляется бесплатно впервые. Оформление до 20 рабочих дней обойдется в 372 грн, до 10 рабочих дней – 498 грн.

Читайте также: В Украине выдали более 6 млн ID-карточек и более 17 млн заграничных биометрических паспортов, - глава Госмиграции Соколюк

За оформление паспорта гражданина Украины для выезда за границу с 1 января придется заплатить 733 грн (до 20 рабочих дней) и 1085 грн (до 7 рабочих дней и до 3 рабочих дней при наличии обстоятельств).

Отмечается, что граждане Украины, уплатившие административные услуги и подавшие заявления для оформления документов до 31.12.2021 года, получат документы по старой цене.

Те же лица, которые оплатили административные услуги до 31.12.2021, но заявления для оформления документов еще не подавали, смогут осуществить доплату по тарифам, которые будут действовать на момент подачи соответствующих заявлений.

Читайте также: У более 800 тысяч жителей оккупированного Донбасса есть биометрические паспорта, - Минреинтеграции
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Топ комментарии
+31
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01.01.2022 19:04
+29
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01.01.2022 19:18
+26
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01.01.2022 19:02
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Это очередное покрашення от Зели для "мудрого нарида". Смачного, зелебобики. Не обляпайтесь. Как проголосовали - так и живем.
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01.01.2022 19:00 Ответить
Тепер і сім-карти тіко за паспортами,все як на росії.
З 1 січня 2022 року українці повинні реєструвати сім-карти, привʼязуючи їх до паспортних даних. Перехідний період до 1 січня 2025 року
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01.01.2022 19:21 Ответить
Один з етапів підготовки інтеграції України в склад РФ.
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01.01.2022 19:35 Ответить
зеля верный последыш пуйла
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01.01.2022 19:43 Ответить
Не лише на росії , на Польщі теж . Та й скрізь на ЄС.
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01.01.2022 20:48 Ответить
Вот если не знаете, то не надо комментировать, я в Чехии prepaid sim карту покупал без документов
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02.01.2022 16:48 Ответить
Я теж купував . У м.Колін , Чехія у 2018 році . Карта дійсна лише місяць , для туристів . Коштує сумашедші 200 крон , зговорили за тиждень , а ну і 5 Мб (чи 20 Мб) інтернету . В Польщі вам і цього не продадуть .
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02.01.2022 17:01 Ответить
Нужно просто правильно использовать, 200 крон идут на счет, просто подключить услугу интернета 1,5 Гб на месяц
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02.01.2022 18:20 Ответить
Добавлю, карта действует постоянно, если не оплачивать в месяц 150-200 крон для подключения пакетов то будут только входящие звонки
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02.01.2022 18:23 Ответить
І в Швеції теж купував , м. Sorsele, Лапландія . Плюс мінус то саме . Картка для туриста в супермаркеті Lidl . Термін дії - короткий , ціна - космос .
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02.01.2022 17:06 Ответить
Повернеться згідно своїх планів і заздалегідь складеного графіку.
І скавчання ригів та зебілів на нього не діє.
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01.01.2022 19:36 Ответить
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01.01.2022 19:41 Ответить
👍🏼😃+++++
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01.01.2022 20:10 Ответить
Це Смєшко розумніший за Порошенка?
Це просто пздць!
Споконвічна біда України- стадна тупість і очікування халяви цим стадом.
Треба добре запам'ятати хто підтримав арешт Пороха. Поки що, це Тимошенко, Бойко, Гройсман, Смєшко, Мураєв і Тягнибок. Не треба бути злопам'ятним, але пам'ять треба мати добру...!
Оце усі консерви.
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01.01.2022 19:38 Ответить
Гордон, це як знак якості на купі лайна. Таку двуличну та блюзнірську гниду треба ще пошукати. А він у Смєшка голова передвиборчого штабу. "Яке їхало, таке й здибало"
Ти забув про причетність Смішка до отруєння Ющенко?
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01.01.2022 19:46 Ответить
Ага. Мало нам рашенских агентов при власти нужен еще один. Слева Патрушев , а справа его соратник. Кто же это такой?


,
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01.01.2022 19:59 Ответить
Смєшко, Голос усі з-під одного крила: Кучма-Пінчук. До речі, Медведчук теж з-під цього крила.
Є такий Ю.Швець, котрий себе презентує, як колишній КДБшнік, який знає хло, а зараз у США живе і тому знає усі таємниці світової політики. Так от, он почав топити за Смєшко
Жодного разу не паляться, жодного
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01.01.2022 20:05 Ответить
Зрозуміло , що це одна ФСБшна банда , яка цілеспрямовано займається
знищенням Украіни !!

Я колись написав компроментуючий коментар про Смешка на ФБ , після чого на мою адресу посипались погрози і відправили в бан на місяць 🙁
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01.01.2022 20:16 Ответить
Еще раз - мы не говорим о всех вокруг. У нас на фото конкретные люди. Так кто на одном фото сидит рядом с соратником Патрушевым на сходке? И почему вы свои объединительные и примирительные речи не вспомнили в 2019 году, когда просрали свой голос, отказавшись идти голосовать? Когда привели к власти этого зеленого манкурта и предателя? Почему тогда вы не вспомнили что враг в московии и он напал на нашу страну? Религия не позволила тогда или врожденное скудоумие?
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01.01.2022 20:35 Ответить
У тебя что Шариков в хате и претендует на жил площадь
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01.01.2022 23:38 Ответить
Де людина ,яка все життя працювала на ФСБ на з/п змогла накопичити нерухомості та статків на 30 млн.грн.?
Купі смєшка - і получі гардон в падарок!
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01.01.2022 20:02 Ответить
Це було зрозуміло вже давно
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02.01.2022 09:40 Ответить
Я об этом и говорю, вы живете именно так, как хватило ума проголосовать в 2019 году. У вас во втором туре выборов был в бюллетене Смешко? В какой реальности?

И повторю еще раз - нарид должен нести ответственность за свой выбор. Хлебать полной ложкой то, что выбрал. Тож смачного. Не обляпайтесь. Как проголосовали - так и живем.
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01.01.2022 19:39 Ответить
Вот об этом я и говорю. Вы по своей тупости спустили свой голос в унитаз и теперь еще пытаетесь что-то тут заявлять. Именно вы своим "абынепорошенко" и привели этого тупого шута к власти. Тож хлебайте теперь зеленое дерьмо полной ложкой пока не проблюетесь. Может тогда будет шанс поумнеть. Смачного.
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01.01.2022 19:46 Ответить
Наріт чомусь ******** таке...
"Смєшко" у перекладі з маскальської є "ЗЕлупа"
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01.01.2022 19:48 Ответить
Та нежели? Не хуже? Вы точно в Украине живете или на Марсе живете, или на Луне? На сколько выросли цены и тарифы за 2.5 года при относительно стабильной валюте? Долги по зарплате - рекордные, долги по социальным выплатам - рекордные, безработица - рекордная, прямые и непрямые налоги - рекордные, эмиграция из Украины - рекордная за 11 лет, и т.д. по списку. Так что расскажите свои тупые сказки таким-же тупым зелебобикам. Может еще кто-то и поверит.
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01.01.2022 20:17 Ответить
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01.01.2022 20:45 Ответить
этот беспредел и грабеж народа начал вальцман, а голобородько продолжил..
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01.01.2022 19:37 Ответить
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01.01.2022 19:53 Ответить
Мілюзга портновська , закрий пельку і не смерди кацапськими лаптями !😡
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01.01.2022 20:19 Ответить
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01.01.2022 19:02 Ответить
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01.01.2022 19:04 Ответить
ХУЖЫНИБУДИТ!!😁😁😁
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01.01.2022 19:15 Ответить
У КОГО НЕТ ДЕНЕГ ТОТ НЕ ДЕЛАЕТ ЗАГРАН ПАСПОРТА, А ДНЕМ И НОЧЬЮ РАБОТАЕТ ВЕЗДЕ ГДЕ ЕСТЬ РАБОТА
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02.01.2022 01:52 Ответить
Газ подорожал?
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01.01.2022 19:15 Ответить
Вартість газу в Європі активно знижується.
Причини - тепла зима та постачання газу зі США
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01.01.2022 19:19 Ответить
Для ДУЖЕ впоротого зебіла: комерційна вартість газу від 35 до 75 (!!!) гривень за 1 метр кубічний. то тільки дуже повний ідіот не втямить, що платити за той газ будуть покупці товарів і послуг, а не підприємці і виробники, які ті товари і послуги виробляють чи надають. То є раз. Для населення фіксована ціна на газ, але різниця компенсується знову ж ЗА НАШ РАХУНОК, дебіле, з НАШИХ ПОДАТКІВ, що також виразиться у вартості послуг і ціні товарів. Дійшло, чи настільки дебільне, що ні?
А тепер, найголовніше: станом на квітень 2021-го Нафтогаз мав більше 2 мільярдів долярів для закупівлі природного газу в сховища по ціні не вище 250 доларів за 1000 кубів. Газу НЕ закупили, 2 мільярди кудись зникли. Тебе, дебіла, то не цікавить? Зовсім, зовсім, куди ж ті мільярди зникли?
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01.01.2022 20:06 Ответить
Вам слово сарказм знакомо? Мне кажется, что нет.
Зебил, дебил - это конечно самокритично. Только зачем вы пишите это мне?
P.S. Что за мода пошла, чуть человек не согласен с вашей точкой зрения, сразу зебил, дебил. Читайте книги, самосовершествуйтесь, а не только смотрите видосики и речи нынешнего президента. Работайте над собой и будет вам счастье.
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01.01.2022 20:18 Ответить
Сарказм? Та невже? То значить, новорічне привітання зеленського то суцільний сарказм? І хори його слуг також сарказм? Чи подлякові боти, то також сарказм?Обережніше з таким сарказмом, бо то не тільки дебілом обізвати можуть, а й дещо суттєвіше можна отримати. До того то все йде...
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01.01.2022 20:25 Ответить
Мне кажется вы совсем не в теме. При чем тут все то о чем вы пишите?

Державне підприємство "Поліграфічний комбінат "Україна" через підвищення цін на сировину та матеріали змінює вартість бланків окремих біометричних документів з 1 січня 2022 року. Джерело: https://censor.net/ua/n3308167 - мой коментарий: Газ подорожал?
Если что (для непонятливых), мой комментарий это сарказм. Так понятно?
И опять таки, если что - я лучше вас понимаю и понимал( в 19 году) кто такое и что такое Зеленский. А где были вы( и с кем) в 19 году?
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01.01.2022 20:33 Ответить
Газ таки подорожчав, і електрика подорожчала, і мінімальна зарплата піднялась, а значить подорожчало виробництво, податки, зарплати... Все ж взаємопов`язано. Тут головне питання - ЧОМУ?
Ну і де з ким я був у 19-му? Новенький тут, чи що?
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01.01.2022 20:46 Ответить
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01.01.2022 19:18 Ответить
А пенсии тоже повысят???
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01.01.2022 19:21 Ответить
канешна...на 10-15 грн...на кило скумбрии а то и 1,900 должно хватить (итить!))))
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01.01.2022 19:23 Ответить
тре встигнути наїстися скумбрії по 8, поки не подорожчала
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01.01.2022 19:45 Ответить
еге...то Ви мабуть спізнилися ))))
бо і сам учора шукав-шукав.... не знайшов )))) розмели поціновувачі зеЛєнки під нуль ))))
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01.01.2022 20:09 Ответить
в принципе, не удивлюсь, если е-тысячу разрешать пенсионерам не только на таблетки, но и на скумбрию потратить ))
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01.01.2022 21:47 Ответить
Надо проверить почему подорожало, может директор и шобла кварталовская, себе новогодние премии выписали по 1-5 млн грн.?
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01.01.2022 19:27 Ответить
боже, поверни епоху бідності!
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01.01.2022 19:28 Ответить
А что в Украине под председательством этого жидка дешевеет?
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01.01.2022 19:29 Ответить
Гройсман тоже был еврей. Очевидно дело не в национальности, а в говнистости.
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01.01.2022 20:46 Ответить
І до чого тут зростання вартісті сировини до такого зростання вартісті карток ? Чи тепер замість картки будуть щось на зразок енціклопедії друкувати .
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01.01.2022 20:04 Ответить
Простіше сказати , що сьогодні не подорожчало 🙁
ВСЕ , крім скумбріі від першої лЄді по 8 грн.🤣і говнядини по 20 грн від Колі - котлети , а точніше фрікадельки
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01.01.2022 20:30 Ответить
хтось казав ще що гречка по 12, де той магазин знайти , чи то тiко у радi?
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02.01.2022 13:22 Ответить
яка сировина здорощала , шматочок пластику 5 на 9 см ? з вторинної сировини робіть ! пластиком завалене все довкілля .
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01.01.2022 20:41 Ответить
А нефиг по заграницам шастать!
А то начинают сравнивать Европу и Украину.
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01.01.2022 22:16 Ответить
Больше, больше покращень)))))
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01.01.2022 22:39 Ответить
скоро бумажные паспорта будут менять всем добровольно -принудительно
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02.01.2022 00:01 Ответить
БОЛЬШИНСТВО ЛЮДЕЙ ТО КРЫСЫ. ТОЛЬКО ЗАПАХЛО ВОЙНОЙ, УЖЕ КОПЫТА ГОТОВЛЯТ К ПОБЕГУ. ИНСТИНК КРЫСЫ СРАБАТЫВАЕТ, А НЕ ЗАРАБОТАТЬ, ДОПУСТИМ, ЗА ГРАНИЦЕЙ. ВОТ ТЕБЕ ПОЧЕМУ ПЛОХОЕ ОТНОШЕНИЕ К ВОЕННЫМ, ПОТОМУ ЧТО БОЛЬШИНСТВО НЕ ЛЮДИ А КРЫСЫ.
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02.01.2022 01:49 Ответить
К цене на газ надо привязать.Газ же подорожал.
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02.01.2022 06:46 Ответить
на заробітчанах думають трохи наварити бюджет дирявий наповнити..
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05.01.2022 19:03 Ответить
 
 