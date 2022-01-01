Выросла стоимость изготовления биометрических документов, - Госмиграция

Государственное предприятие "Полиграфический комбинат "Украина" в связи с повышением цен на сырье и материалы изменяет стоимость бланков отдельных биометрических документов с 1 января 2022 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная миграционная служба Украины.

"В связи с этим увеличится общая стоимость оформления паспорта гражданина Украины в форме ID-карточек и паспорта гражданина Украины для выезда за границу", - сказано в сообщении.

Паспорт гражданина Украины (ID-карточка) по-прежнему оформляется бесплатно впервые. Оформление до 20 рабочих дней обойдется в 372 грн, до 10 рабочих дней – 498 грн.

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За оформление паспорта гражданина Украины для выезда за границу с 1 января придется заплатить 733 грн (до 20 рабочих дней) и 1085 грн (до 7 рабочих дней и до 3 рабочих дней при наличии обстоятельств).

Отмечается, что граждане Украины, уплатившие административные услуги и подавшие заявления для оформления документов до 31.12.2021 года, получат документы по старой цене.

Те же лица, которые оплатили административные услуги до 31.12.2021, но заявления для оформления документов еще не подавали, смогут осуществить доплату по тарифам, которые будут действовать на момент подачи соответствующих заявлений.

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