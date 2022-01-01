Зросла вартість виготовлення біометричних документів, - Держміграції
Державне підприємство "Поліграфічний комбінат "Україна" через підвищення цін на сировину та матеріали змінює вартість бланків окремих біометричних документів з 1 січня 2022 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна міграційна служба України.
"У зв'язку із цим збільшиться загальна вартість оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки та паспорта громадянина України для виїзду за кордон", - відзначається у повідомиленні.
Паспорт громадянина України (ID-картка), як і раніше, оформляється безкоштовно вперше. Оформлення до 20 робочих днів коштуватиме 372 грн, до 10 робочих днів – 498 грн.
За оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон з 1 січня доведеться заплатити 733 грн (до 20 робочих днів) та 1085 грн (до 7 робочих днів та до 3 робочих днів у разі наявності обставин).
Зазначається, що громадяни України, які сплатили адміністративні послуги та подали заяви для оформлення документів до 31.12.2021, отримають документи за старою ціною.
Ті ж особи, які здійснили оплату адміністративних послуг до 31.12.2021, але заяви для оформлення документів ще не подавали, зможуть здійснити доплату за тарифами, які діятимуть на момент подання відповідних заяв.
Будь ласка, зачекайте...
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З 1 січня 2022 року українці повинні реєструвати сім-карти, привʼязуючи їх до паспортних даних. Перехідний період до 1 січня 2025 року
І скавчання ригів та зебілів на нього не діє.
Це просто пздць!
Споконвічна біда України- стадна тупість і очікування халяви цим стадом.
Треба добре запам'ятати хто підтримав арешт Пороха. Поки що, це Тимошенко, Бойко, Гройсман, Смєшко, Мураєв і Тягнибок. Не треба бути злопам'ятним, але пам'ять треба мати добру...!
Оце усі консерви.
Ти забув про причетність Смішка до отруєння Ющенко?
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Є такий Ю.Швець, котрий себе презентує, як колишній КДБшнік, який знає хло, а зараз у США живе і тому знає усі таємниці світової політики. Так от, он почав топити за Смєшко
Жодного разу не паляться, жодного
знищенням Украіни !!
Я колись написав компроментуючий коментар про Смешка на ФБ , після чого на мою адресу посипались погрози і відправили в бан на місяць 🙁
Купі смєшка - і получі гардон в падарок!
И повторю еще раз - нарид должен нести ответственность за свой выбор. Хлебать полной ложкой то, что выбрал. Тож смачного. Не обляпайтесь. Как проголосовали - так и живем.
"Смєшко" у перекладі з маскальської є "ЗЕлупа"
Причини - тепла зима та постачання газу зі США
А тепер, найголовніше: станом на квітень 2021-го Нафтогаз мав більше 2 мільярдів долярів для закупівлі природного газу в сховища по ціні не вище 250 доларів за 1000 кубів. Газу НЕ закупили, 2 мільярди кудись зникли. Тебе, дебіла, то не цікавить? Зовсім, зовсім, куди ж ті мільярди зникли?
Зебил, дебил - это конечно самокритично. Только зачем вы пишите это мне?
P.S. Что за мода пошла, чуть человек не согласен с вашей точкой зрения, сразу зебил, дебил. Читайте книги, самосовершествуйтесь, а не только смотрите видосики и речи нынешнего президента. Работайте над собой и будет вам счастье.
Державне підприємство "Поліграфічний комбінат "Україна" через підвищення цін на сировину та матеріали змінює вартість бланків окремих біометричних документів з 1 січня 2022 року. Джерело: - мой коментарий: Газ подорожал?
Если что (для непонятливых), мой комментарий это сарказм. Так понятно?
И опять таки, если что - я лучше вас понимаю и понимал( в 19 году) кто такое и что такое Зеленский. А где были вы( и с кем) в 19 году?
Ну і де з ким я був у 19-му? Новенький тут, чи що?
бо і сам учора шукав-шукав.... не знайшов )))) розмели поціновувачі зеЛєнки під нуль ))))
ВСЕ , крім скумбріі від першої лЄді по 8 грн.🤣і говнядини по 20 грн від Колі - котлети , а точніше фрікадельки
А то начинают сравнивать Европу и Украину.