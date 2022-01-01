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Зросла вартість виготовлення біометричних документів, - Держміграції

Зросла вартість виготовлення біометричних документів, - Держміграції

Державне підприємство "Поліграфічний комбінат "Україна" через підвищення цін на сировину та матеріали змінює вартість бланків окремих біометричних документів з 1 січня 2022 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна міграційна служба України.

"У зв'язку із цим збільшиться загальна вартість оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки та паспорта громадянина України для виїзду за кордон", - відзначається у повідомиленні. 

Паспорт громадянина України (ID-картка), як і раніше, оформляється безкоштовно вперше. Оформлення до 20 робочих днів коштуватиме 372 грн, до 10 робочих днів – 498 грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні видали понад 6 млн ID-карток і понад 17 млн ​​закордонних біометричних паспортів, - очільник Держміграції Соколюк

За оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон з 1 січня доведеться заплатити 733 грн (до 20 робочих днів) та 1085 грн (до 7 робочих днів та до 3 робочих днів у разі наявності обставин).

Зазначається, що громадяни України, які сплатили адміністративні послуги та подали заяви для оформлення документів до 31.12.2021, отримають документи за старою ціною.

Ті ж особи, які здійснили оплату адміністративних послуг до 31.12.2021, але заяви для оформлення документів ще не подавали, зможуть здійснити доплату за тарифами, які діятимуть на момент подання відповідних заяв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У понад 800 тисяч жителів окупованого Донбасу є біометричні паспорти, - Мінреінтеграції

поліграфкомбінат Україна (55) біометричні паспорти (230) ID-картка (83)


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Топ коментарі
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01.01.2022 19:04
+29
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01.01.2022 19:18
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01.01.2022 19:02
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Это очередное покрашення от Зели для "мудрого нарида". Смачного, зелебобики. Не обляпайтесь. Как проголосовали - так и живем.
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01.01.2022 19:00 Відповісти
Тепер і сім-карти тіко за паспортами,все як на росії.
З 1 січня 2022 року українці повинні реєструвати сім-карти, привʼязуючи їх до паспортних даних. Перехідний період до 1 січня 2025 року
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01.01.2022 19:21 Відповісти
Один з етапів підготовки інтеграції України в склад РФ.
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01.01.2022 19:35 Відповісти
зеля верный последыш пуйла
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01.01.2022 19:43 Відповісти
Не лише на росії , на Польщі теж . Та й скрізь на ЄС.
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01.01.2022 20:48 Відповісти
Вот если не знаете, то не надо комментировать, я в Чехии prepaid sim карту покупал без документов
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02.01.2022 16:48 Відповісти
Я теж купував . У м.Колін , Чехія у 2018 році . Карта дійсна лише місяць , для туристів . Коштує сумашедші 200 крон , зговорили за тиждень , а ну і 5 Мб (чи 20 Мб) інтернету . В Польщі вам і цього не продадуть .
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02.01.2022 17:01 Відповісти
Нужно просто правильно использовать, 200 крон идут на счет, просто подключить услугу интернета 1,5 Гб на месяц
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02.01.2022 18:20 Відповісти
Добавлю, карта действует постоянно, если не оплачивать в месяц 150-200 крон для подключения пакетов то будут только входящие звонки
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02.01.2022 18:23 Відповісти
І в Швеції теж купував , м. Sorsele, Лапландія . Плюс мінус то саме . Картка для туриста в супермаркеті Lidl . Термін дії - короткий , ціна - космос .
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02.01.2022 17:06 Відповісти
Повернеться згідно своїх планів і заздалегідь складеного графіку.
І скавчання ригів та зебілів на нього не діє.
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01.01.2022 19:36 Відповісти
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01.01.2022 19:41 Відповісти
👍🏼😃+++++
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01.01.2022 20:10 Відповісти
Це Смєшко розумніший за Порошенка?
Це просто пздць!
Споконвічна біда України- стадна тупість і очікування халяви цим стадом.
Треба добре запам'ятати хто підтримав арешт Пороха. Поки що, це Тимошенко, Бойко, Гройсман, Смєшко, Мураєв і Тягнибок. Не треба бути злопам'ятним, але пам'ять треба мати добру...!
Оце усі консерви.
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01.01.2022 19:38 Відповісти
Гордон, це як знак якості на купі лайна. Таку двуличну та блюзнірську гниду треба ще пошукати. А він у Смєшка голова передвиборчого штабу. "Яке їхало, таке й здибало"
Ти забув про причетність Смішка до отруєння Ющенко?
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01.01.2022 19:46 Відповісти
Ага. Мало нам рашенских агентов при власти нужен еще один. Слева Патрушев , а справа его соратник. Кто же это такой?


,
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01.01.2022 19:59 Відповісти
Смєшко, Голос усі з-під одного крила: Кучма-Пінчук. До речі, Медведчук теж з-під цього крила.
Є такий Ю.Швець, котрий себе презентує, як колишній КДБшнік, який знає хло, а зараз у США живе і тому знає усі таємниці світової політики. Так от, он почав топити за Смєшко
Жодного разу не паляться, жодного
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01.01.2022 20:05 Відповісти
Зрозуміло , що це одна ФСБшна банда , яка цілеспрямовано займається
знищенням Украіни !!

Я колись написав компроментуючий коментар про Смешка на ФБ , після чого на мою адресу посипались погрози і відправили в бан на місяць 🙁
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01.01.2022 20:16 Відповісти
Еще раз - мы не говорим о всех вокруг. У нас на фото конкретные люди. Так кто на одном фото сидит рядом с соратником Патрушевым на сходке? И почему вы свои объединительные и примирительные речи не вспомнили в 2019 году, когда просрали свой голос, отказавшись идти голосовать? Когда привели к власти этого зеленого манкурта и предателя? Почему тогда вы не вспомнили что враг в московии и он напал на нашу страну? Религия не позволила тогда или врожденное скудоумие?
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01.01.2022 20:35 Відповісти
У тебя что Шариков в хате и претендует на жил площадь
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01.01.2022 23:38 Відповісти
Де людина ,яка все життя працювала на ФСБ на з/п змогла накопичити нерухомості та статків на 30 млн.грн.?
Купі смєшка - і получі гардон в падарок!
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01.01.2022 20:02 Відповісти
Це було зрозуміло вже давно
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02.01.2022 09:40 Відповісти
Я об этом и говорю, вы живете именно так, как хватило ума проголосовать в 2019 году. У вас во втором туре выборов был в бюллетене Смешко? В какой реальности?

И повторю еще раз - нарид должен нести ответственность за свой выбор. Хлебать полной ложкой то, что выбрал. Тож смачного. Не обляпайтесь. Как проголосовали - так и живем.
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01.01.2022 19:39 Відповісти
Вот об этом я и говорю. Вы по своей тупости спустили свой голос в унитаз и теперь еще пытаетесь что-то тут заявлять. Именно вы своим "абынепорошенко" и привели этого тупого шута к власти. Тож хлебайте теперь зеленое дерьмо полной ложкой пока не проблюетесь. Может тогда будет шанс поумнеть. Смачного.
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01.01.2022 19:46 Відповісти
Наріт чомусь ******** таке...
"Смєшко" у перекладі з маскальської є "ЗЕлупа"
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01.01.2022 19:48 Відповісти
Та нежели? Не хуже? Вы точно в Украине живете или на Марсе живете, или на Луне? На сколько выросли цены и тарифы за 2.5 года при относительно стабильной валюте? Долги по зарплате - рекордные, долги по социальным выплатам - рекордные, безработица - рекордная, прямые и непрямые налоги - рекордные, эмиграция из Украины - рекордная за 11 лет, и т.д. по списку. Так что расскажите свои тупые сказки таким-же тупым зелебобикам. Может еще кто-то и поверит.
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01.01.2022 20:17 Відповісти
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01.01.2022 20:45 Відповісти
этот беспредел и грабеж народа начал вальцман, а голобородько продолжил..
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01.01.2022 19:37 Відповісти
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01.01.2022 19:53 Відповісти
Мілюзга портновська , закрий пельку і не смерди кацапськими лаптями !😡
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01.01.2022 20:19 Відповісти
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01.01.2022 19:02 Відповісти
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01.01.2022 19:04 Відповісти
ХУЖЫНИБУДИТ!!😁😁😁
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01.01.2022 19:15 Відповісти
У КОГО НЕТ ДЕНЕГ ТОТ НЕ ДЕЛАЕТ ЗАГРАН ПАСПОРТА, А ДНЕМ И НОЧЬЮ РАБОТАЕТ ВЕЗДЕ ГДЕ ЕСТЬ РАБОТА
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02.01.2022 01:52 Відповісти
Газ подорожал?
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01.01.2022 19:15 Відповісти
Вартість газу в Європі активно знижується.
Причини - тепла зима та постачання газу зі США
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01.01.2022 19:19 Відповісти
Для ДУЖЕ впоротого зебіла: комерційна вартість газу від 35 до 75 (!!!) гривень за 1 метр кубічний. то тільки дуже повний ідіот не втямить, що платити за той газ будуть покупці товарів і послуг, а не підприємці і виробники, які ті товари і послуги виробляють чи надають. То є раз. Для населення фіксована ціна на газ, але різниця компенсується знову ж ЗА НАШ РАХУНОК, дебіле, з НАШИХ ПОДАТКІВ, що також виразиться у вартості послуг і ціні товарів. Дійшло, чи настільки дебільне, що ні?
А тепер, найголовніше: станом на квітень 2021-го Нафтогаз мав більше 2 мільярдів долярів для закупівлі природного газу в сховища по ціні не вище 250 доларів за 1000 кубів. Газу НЕ закупили, 2 мільярди кудись зникли. Тебе, дебіла, то не цікавить? Зовсім, зовсім, куди ж ті мільярди зникли?
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01.01.2022 20:06 Відповісти
Вам слово сарказм знакомо? Мне кажется, что нет.
Зебил, дебил - это конечно самокритично. Только зачем вы пишите это мне?
P.S. Что за мода пошла, чуть человек не согласен с вашей точкой зрения, сразу зебил, дебил. Читайте книги, самосовершествуйтесь, а не только смотрите видосики и речи нынешнего президента. Работайте над собой и будет вам счастье.
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01.01.2022 20:18 Відповісти
Сарказм? Та невже? То значить, новорічне привітання зеленського то суцільний сарказм? І хори його слуг також сарказм? Чи подлякові боти, то також сарказм?Обережніше з таким сарказмом, бо то не тільки дебілом обізвати можуть, а й дещо суттєвіше можна отримати. До того то все йде...
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01.01.2022 20:25 Відповісти
Мне кажется вы совсем не в теме. При чем тут все то о чем вы пишите?

Державне підприємство "Поліграфічний комбінат "Україна" через підвищення цін на сировину та матеріали змінює вартість бланків окремих біометричних документів з 1 січня 2022 року. Джерело: - мой коментарий: Газ подорожал?
Если что (для непонятливых), мой комментарий это сарказм. Так понятно?
И опять таки, если что - я лучше вас понимаю и понимал( в 19 году) кто такое и что такое Зеленский. А где были вы( и с кем) в 19 году?
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01.01.2022 20:33 Відповісти
Газ таки подорожчав, і електрика подорожчала, і мінімальна зарплата піднялась, а значить подорожчало виробництво, податки, зарплати... Все ж взаємопов`язано. Тут головне питання - ЧОМУ?
Ну і де з ким я був у 19-му? Новенький тут, чи що?
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01.01.2022 20:46 Відповісти
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01.01.2022 19:18 Відповісти
А пенсии тоже повысят???
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01.01.2022 19:21 Відповісти
канешна...на 10-15 грн...на кило скумбрии а то и 1,900 должно хватить (итить!))))
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01.01.2022 19:23 Відповісти
тре встигнути наїстися скумбрії по 8, поки не подорожчала
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01.01.2022 19:45 Відповісти
еге...то Ви мабуть спізнилися ))))
бо і сам учора шукав-шукав.... не знайшов )))) розмели поціновувачі зеЛєнки під нуль ))))
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01.01.2022 20:09 Відповісти
в принципе, не удивлюсь, если е-тысячу разрешать пенсионерам не только на таблетки, но и на скумбрию потратить ))
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01.01.2022 21:47 Відповісти
Надо проверить почему подорожало, может директор и шобла кварталовская, себе новогодние премии выписали по 1-5 млн грн.?
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01.01.2022 19:27 Відповісти
боже, поверни епоху бідності!
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01.01.2022 19:28 Відповісти
А что в Украине под председательством этого жидка дешевеет?
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01.01.2022 19:29 Відповісти
Гройсман тоже был еврей. Очевидно дело не в национальности, а в говнистости.
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01.01.2022 20:46 Відповісти
І до чого тут зростання вартісті сировини до такого зростання вартісті карток ? Чи тепер замість картки будуть щось на зразок енціклопедії друкувати .
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01.01.2022 20:04 Відповісти
Простіше сказати , що сьогодні не подорожчало 🙁
ВСЕ , крім скумбріі від першої лЄді по 8 грн.🤣і говнядини по 20 грн від Колі - котлети , а точніше фрікадельки
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01.01.2022 20:30 Відповісти
хтось казав ще що гречка по 12, де той магазин знайти , чи то тiко у радi?
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02.01.2022 13:22 Відповісти
яка сировина здорощала , шматочок пластику 5 на 9 см ? з вторинної сировини робіть ! пластиком завалене все довкілля .
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01.01.2022 20:41 Відповісти
А нефиг по заграницам шастать!
А то начинают сравнивать Европу и Украину.
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01.01.2022 22:16 Відповісти
Больше, больше покращень)))))
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01.01.2022 22:39 Відповісти
скоро бумажные паспорта будут менять всем добровольно -принудительно
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02.01.2022 00:01 Відповісти
БОЛЬШИНСТВО ЛЮДЕЙ ТО КРЫСЫ. ТОЛЬКО ЗАПАХЛО ВОЙНОЙ, УЖЕ КОПЫТА ГОТОВЛЯТ К ПОБЕГУ. ИНСТИНК КРЫСЫ СРАБАТЫВАЕТ, А НЕ ЗАРАБОТАТЬ, ДОПУСТИМ, ЗА ГРАНИЦЕЙ. ВОТ ТЕБЕ ПОЧЕМУ ПЛОХОЕ ОТНОШЕНИЕ К ВОЕННЫМ, ПОТОМУ ЧТО БОЛЬШИНСТВО НЕ ЛЮДИ А КРЫСЫ.
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02.01.2022 01:49 Відповісти
К цене на газ надо привязать.Газ же подорожал.
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02.01.2022 06:46 Відповісти
на заробітчанах думають трохи наварити бюджет дирявий наповнити..
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05.01.2022 19:03 Відповісти
 
 