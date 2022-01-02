Ночью на дорогах Киева ожидается гололедица, - КГГА
Третьего января ночью на дорогах гололедица, в течение суток порывы ветра 25-20 м/с (I уровень опасности, желтый).
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает КГГА со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Во избежание травматизма Департамент муниципальной безопасности призывает киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендует следовать советам во время гололеда.
Советы водителям:
нужно соблюдать скоростной режим, дистанцию и отказаться от рискованных маневрирований, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций;
при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума;
не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фонари;
в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедицей на дорогах не используйте автотранспорт с летними шинами.
Советы пешеходам:
ходите не спеша, ноги слегка расслабьте и немного согните в коленях и ступайте на всю подошву;
не держите руки в карманах – это увеличивает возможность не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов и сотрясений мозга. Размахивайте руками в такт ходьбы – так лучше удержать равновесие;
при нарушении равновесия при ходьбе в гололедицу – попробуйте быстро присесть, это наиболее реальный шанс удержаться на ногах;
будьте внимательны и на тротуаре – автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить;
учитывайте, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раз.
Пешеходам во время гололеда также необходимо быть особенно внимательными на проезжей части – переходить дорогу только в определенных местах на разрешенный сигнал светофора.
Также напоминаем водителям, что в период ухудшения погодных условий не стоит оставлять авто на тротуарах, крайних полосах дорог и обочинах, чтобы не мешать спецтехнике. Автомобили, мешающие дорожникам, эвакуируют.
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