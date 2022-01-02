Вночі на дорогах Києва очікується ожеледиця, - КМДА
3 січня вночі на дорогах ожеледиця, протягом доби пориви вітру 25-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє КМДА із посиланням на Український гідрометцентр.
Для уникнення травматизму Департамент муніципальної безпеки закликає киян бути обережними, пересуваючись містом, і рекомендує дотримуватись порад під час ожеледиці.
Поради водіям:
потрібно дотримуватися швидкісного режиму, дистанції та відмовитися від ризикованих маневрувань, які при несприятливих погодних умовах можуть привести до створення аварійних ситуацій;
при наближенні до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;
не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;
в умовах погіршення погодних умов із інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.
Поради пішоходам:
ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте і трохи зігніть у колінах, та ступайте на всю підошву;
не тримайте руки в кишенях – це збільшує можливість не тільки падіння, але і важких травм, особливо переломів та струсів мозку. Розмахуйте руками в такт ходьби – так краще утримати рівновагу;
при порушенні рівноваги під час ходьби в ожеледицю – спробуйте швидко присісти, це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;
будьте уважні й на тротуарі – автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;
враховуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується у 4-5 рази.
Пішоходам під час ожеледиці також необхідно бути особливо уважними на проїжджій частині – переходити дорогу лише у визначених місцях на дозволений сигнал світлофора.
Також нагадуємо водіям, що у період погіршення погодних умов не варто залишати авто на тротуарах, крайніх смугах доріг та узбіччях, аби не заважати працювати спецтехніці. Автівки, які заважають дорожникам, евакуюють.
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