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У Путина есть компромат на Зеленского, - Луценко

У Путина есть компромат на Зеленского, - Луценко

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко считает, что президент Украины Владимир Зеленский хочет встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным из-за того, что у него есть компромат.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире программы Народ Против на телеканале Украина 24.

Луценко заявил: "Господин Зеленский очень хочет один на один поговорить с Путиным. В такой ситуации, что у него нет не то, что козырей, а даже карт для разговора с диктатором Путиным. У него нет ничего. Экономика падает второй квартал. Энергетика в состоянии предсмертного коллапса. Популярность - самая низкая за весь период. Вооруженные силы снабжены дизельным топливом на 18%. здесь только материться хочется".

"С чем он туда поедет? Мне кажется, что такая поездка означает только одно - желание закрыть компромат на себя лично. Тот компромат, который есть у Путина и российских спецслужб против него. Не хочу говорить, какой он, хотя кое-что знаю", - сказал Луценко.

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Он также добавил, что "отпускать туда президента Украины в таком состоянии один на один опасно".

Кроме того, Луценко допускает, что после таких переговоров Зеленский скажет: "Смотрите, 175 тысяч войск не перейдут границу, но нам нужно провести референдум и признать автономный статус террористических "республик", я привез вам мир, никто не погибнет".

"Как это можно остановить? Это путь к смерти государства, а значит, смерти каждого его верного гражданина", - добавил экс-генпрокурор.

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Зеленский Владимир (20290) Луценко Юрий (7719)


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Топ комментарии
+73
в тебе є сумніви на рахунок зеленського?
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02.01.2022 19:32
+62
даже скумбрия по 8 имеет компромат на зелебобика..
а вспомните куда пропал Денис Манжосов, которого за хорошее бабло "крепко" уговорили молчать..
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02.01.2022 19:22
+60
Тут і без Луценка ясно, що Зе і його ОП сборище кротів московії. Доказів купа, починаючи з Катару, далі офшори, бізнес в Росії, вагнерівці, незакупка весною-літом вугіллля=газу для України, Голігашвілі-Левченко і т.п. .........
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02.01.2022 19:24
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Страница 6 из 6
а они не зашифрованы спроси у гугла.
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03.01.2022 11:44 Ответить
Вот так вы всегда и делаете- главное пукнуть .. и погромче!
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03.01.2022 12:54 Ответить
шо, в яндрыксе не нашел? ну,то ваши проблемы...
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03.01.2022 13:15 Ответить
Луценко знает , что иностранец (тем более украинец) не может открьіть крупньій бизнес в РФ , без подписки о сотрудничестве с ФСБ . Тем более , если он находится в вьісших властньіх коридорах . Єто не теория , а аксиома для современной Расеи.
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02.01.2022 22:39 Ответить
То что у Зели российское гражданство -никаких сомнений не може быть, но разве это компромат для такого человека? Он наверное эти гордится.
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03.01.2022 09:57 Ответить
При чем здесь Зеленский , которьій не бьіл в политике и власти до 2019 г. ?
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03.01.2022 09:59 Ответить
Цікаво, а Ліпецька фабрика Рошен - це "крупний" бізнес?
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03.01.2022 11:32 Ответить
Невже цей камсамольський придурок всіх навколо вважає дурнями? Це ж на його думку всі повинні повірити, що зеля зовсім дебіл і буде сподіватись, що ***** знищить весь компромат? ***...
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02.01.2022 22:46 Ответить
Зеля такі зовсім дебіл, як і усі його генетичні соплеменникі Більш того, саме це і є причиною кришталевих ночей та інших "трагедій" його народу.
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02.01.2022 23:35 Ответить
Здається мені, що Луцик таки значно більший дебіл.
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02.01.2022 23:55 Ответить
то от денатурата, завязывай с этим
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03.01.2022 00:05 Ответить
кацапа,в чего тебя в новогдние праздники выдернули с греческого направления на украинское?
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03.01.2022 09:40 Ответить
Это невозможно! Ещё бы сказал, что Володя наркоман. (читать с сарказмом)
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02.01.2022 22:52 Ответить
Подозреваю, что голобородьку завербовали , когда он при Януковиче трудился генпродюссером кремлёвско - газпромовского "Интера"...
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02.01.2022 22:58 Ответить
Раніше. КГБ працює в довгу, він щонайменьш років 15-20 вже завербований.
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02.01.2022 23:36 Ответить
Думаю ще з часів КВН, коли Зеленський "розривав" з ними стосунки і у нього раптом з'явилися кошти на власний проект.
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03.01.2022 00:00 Ответить
Просто Зеленский хочет договориться о КВАРТИРЕ В РОСТОВЕ!
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02.01.2022 23:08 Ответить
Он поменяет Ялту на Ростов. С российским гражданством это не проблема.
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03.01.2022 10:00 Ответить
а вот интересно, почему бред этого человека не разместили на странице сайта в Фейсбуке? стыдно? там читатель другой и банить нет никакой возможности!
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02.01.2022 23:20 Ответить
Где то раньше Путлер в РФии заснял как его Ермак чпокает сзади в отеле ! Или как он дает какой то своей помощнице за щеку! Вот и все! А клоун и сам рад дурачком прикидываться!
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02.01.2022 23:22 Ответить
Если бы Луценко что-то знал, то давно бы выболтал.
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02.01.2022 23:24 Ответить
Не "выболтал" бо ждав слушної нагоди, щоб тримати клоуна на гачку.
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03.01.2022 02:03 Ответить
зелен-ий вже фсьо і без всякого компромату на нього
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02.01.2022 23:28 Ответить
Знакомьтесь:



Зовут этого быдлюгана вячеслав володин. Он на расее председатель госдумы, а также активный гомосексуалист. Так вот, по слухам, он домогался зеленского еще когда тот выступал с гастролями в параше. Теперь володина якобы хотят назначить послом в Украину. В этом многие усматривают тонкий троллинг со стороны кремлядских упырей...
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02.01.2022 23:40 Ответить
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03.01.2022 00:03 Ответить
просто люблю фотки расийских политиков, хоть активных, хоть пассивных
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03.01.2022 00:06 Ответить
да, на паРаше что не рожа, то уродец...сплошной паноптикум кацапо-ордынский.
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03.01.2022 11:48 Ответить
Навіщо така брехня? Ніякий він не активний. Він пасивний. До речі, як прізвище цього вовкиного В'ячеслава?
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03.01.2022 17:33 Ответить
Неужели на Зеленского может быть ещё какой-то компромат?)))
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03.01.2022 01:29 Ответить
А какой уже есть?
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03.01.2022 01:37 Ответить
Он и так обοςραнный, куда уже больше ?
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03.01.2022 09:51 Ответить
Так какой уже есть?Конкретно.
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04.01.2022 20:09 Ответить
Нелишне напомнить,что это чудак,который был министром МВД,и жаловался,что все беды от генпрокуратуры.Он комиссар Каттани,но ему мешают...Потом ,спустя годы,стал генпрокурором и...Ничего.Теперь уважаемый ресурс цитирует уважаемого человека.Институт репутации в Украине?Не.Не слышали.
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03.01.2022 01:34 Ответить
А НА ПУТИНА МНОГОТОМНИК КОМПРОМАТА !!!
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03.01.2022 02:03 Ответить
видео с бани - "мальчик без трусиков".. смотреть лицам выше 18-ти лет и с крепкой психикой
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03.01.2022 05:59 Ответить
Глупость! Невозможно испортить репутацию компроматом, которой нет! Гавно дерьмом не испачкаешь!
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03.01.2022 06:58 Ответить

Когда сдрысниш в Ростов я тебя пристрою !
Будешь ЗЕбил у нас штатным клоуном.
.
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03.01.2022 07:11 Ответить
Тогда странно, почему тогда Зеленский этого не боится)

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03.01.2022 08:05 Ответить
Думаю это гражданство России ,гранды на фильмы просто так раша , иностранцам не раздает
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03.01.2022 08:27 Ответить
Скумбрию будут по 8 продавать по этому поводу?
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03.01.2022 08:38 Ответить
Какой там ещё компромат! Одного Кадырова достаточно, чтобы припугнуть.
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03.01.2022 08:39 Ответить
Ага, в кабінеті Путіна ідуть переговори і раптом заходить Кадиров... Як там Мендельша казала? Абсір? Хе-хе, це як собака Путіна і Меркель.
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03.01.2022 09:17 Ответить
Ген.прокурор -без юр.образования.....балабол.....
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03.01.2022 09:31 Ответить
Юра! Проспись, на тебя у него компромата побольше. Радуйся, что такую петрушку выбрали, а не нормального президента, иначе сидеть бы тебе дольше, чем ты был генпрокурором.
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03.01.2022 09:47 Ответить
Так ясно всем, что лучше для Украины державы проукраинский алкоголик , но не продажный ....резидент кремля ,иуда - капитулянт.
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03.01.2022 11:17 Ответить
Коли наші хитроξοπι євреї стають гетьманами, кожен з них сподівається, що їхня співпраця у ФСБ буде тією козирною картою, яка полегшить співпрацю з Путлером, при цьому забувають, що це Путлер їх наймав на рабоτу, а не вони Путлера.
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03.01.2022 10:12 Ответить
Ух, знатно Луцик підпалив зелені ср@ки... Скільки ботви набігло, аж 530 коментарів.
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03.01.2022 11:06 Ответить
если бы в свое время картавого подвесили за его иики по поводу подвигов в генпро, то сейчас бы скумбрия со своим еврейским музыкальным членом так бы и оставались сценаристкой и скаберзным исполнителем на рояле ее творчества. а после отлучения от корыта всех тянет на матку. вот только толку от того, что тянет?!
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03.01.2022 11:20 Ответить
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03.01.2022 11:40 Ответить
"З чим він туди поїде? Мені здається, що така поїздка означає тільки одне - бажання закрити компромат на себе особисто. Той компромат, який має Путін і російські спецслужби проти нього. Не хочу говорити, який він, хоча дещо знаю", - сказав Луценко. Джерело:
Чи НЕ НОВИНА - ШОУ БІЗ ЦЕ ТАМ ДЕ НОРМА СОДОМСЬКІ ВИТІВКИ, а Зе ще у 2014 мі
давав коропаративи у Маскві (може і в Кремлі) і по Расєє, звісно фсб пасло його і
фіксувало все що він робив після виступів під коксом і іншими "релексантами".
Вовка може бути дірявим чуваком, гнусавим і нажаль дірявим персонажем
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03.01.2022 14:32 Ответить
Бхахаха.
Луценкові треба пити менше і не алкоголь.
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03.01.2022 17:49 Ответить
У них есть пленка, где он играет на рояле...
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18.01.2022 18:02 Ответить
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