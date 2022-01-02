У Путина есть компромат на Зеленского, - Луценко
Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко считает, что президент Украины Владимир Зеленский хочет встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным из-за того, что у него есть компромат.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире программы Народ Против на телеканале Украина 24.
Луценко заявил: "Господин Зеленский очень хочет один на один поговорить с Путиным. В такой ситуации, что у него нет не то, что козырей, а даже карт для разговора с диктатором Путиным. У него нет ничего. Экономика падает второй квартал. Энергетика в состоянии предсмертного коллапса. Популярность - самая низкая за весь период. Вооруженные силы снабжены дизельным топливом на 18%. здесь только материться хочется".
"С чем он туда поедет? Мне кажется, что такая поездка означает только одно - желание закрыть компромат на себя лично. Тот компромат, который есть у Путина и российских спецслужб против него. Не хочу говорить, какой он, хотя кое-что знаю", - сказал Луценко.
Он также добавил, что "отпускать туда президента Украины в таком состоянии один на один опасно".
Кроме того, Луценко допускает, что после таких переговоров Зеленский скажет: "Смотрите, 175 тысяч войск не перейдут границу, но нам нужно провести референдум и признать автономный статус террористических "республик", я привез вам мир, никто не погибнет".
"Как это можно остановить? Это путь к смерти государства, а значит, смерти каждого его верного гражданина", - добавил экс-генпрокурор.
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Зовут этого быдлюгана вячеслав володин. Он на расее председатель госдумы, а также активный гомосексуалист. Так вот, по слухам, он домогался зеленского еще когда тот выступал с гастролями в параше. Теперь володина якобы хотят назначить послом в Украину. В этом многие усматривают тонкий троллинг со стороны кремлядских упырей...
Когда сдрысниш в Ростов я тебя пристрою !
Будешь ЗЕбил у нас штатным клоуном.
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Чи НЕ НОВИНА - ШОУ БІЗ ЦЕ ТАМ ДЕ НОРМА СОДОМСЬКІ ВИТІВКИ, а Зе ще у 2014 мі
давав коропаративи у Маскві (може і в Кремлі) і по Расєє, звісно фсб пасло його і
фіксувало все що він робив після виступів під коксом і іншими "релексантами".
Вовка може бути дірявим чуваком, гнусавим і нажаль дірявим персонажем
Луценкові треба пити менше і не алкоголь.