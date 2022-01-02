Путін має компромат на Зеленського, - Луценко

Колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко вважає, що президент України Володимир Зеленський хоче зустрітись з президентом РФ Володимиром Путіним через те, що той має на нього компромат.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі програми Народ Проти на телеканалі Україна 24.

Луценко заявив: "Пан Зеленський дуже хоче один на один поговорити з Путіним. В такій ситуації, що у нього немає не те, що козирів, а навіть карт для розмови з диктатором Путіним. В нього немає нічого. Економіка падає другий квартал. Енергетика в стані предсмертного колапсу. Популярність - найнижча за весь період. Збройні сили забезпечені дизельним паливом на 18%. Тут тільки матюкатися хочеться".

"З чим він туди поїде? Мені здається, що така поїздка означає тільки одне - бажання закрити компромат на себе особисто. Той компромат, який має Путін і російські спецслужби проти нього. Не хочу говорити, який він, хоча дещо знаю", - сказав Луценко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я пояснював Зеленському, що Цемах - "квиток Путіна в Гаагу", але президент вимагав його видати, - Луценко

Він також додав, що "відпускати туди президента України в такому стані один на один небезпечно".

Окрім того, Луценко припускає, що після таких переговорів Зеленський скаже: "Дивіться, 175 тисяч війська не перейдуть кордон, але нам треба провести референдум і визнати автономний статус терористичних "республік", я привіз вам мир, ніхто не загине".

"Як це можна зупинити? Це шлях до смерті держави, а значить, смерті кожного її вірного громадянина", - додав ексгенпрокурор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єрмак - агент впливу РФ, а не шпигун, - Луценко