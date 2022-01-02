УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11061 відвідувач онлайн
Новини
93 241 565

Путін має компромат на Зеленського, - Луценко

Путін має компромат на Зеленського, - Луценко

Колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко вважає, що президент України Володимир Зеленський хоче зустрітись з президентом РФ Володимиром Путіним через те, що той має на нього компромат.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі програми Народ Проти на телеканалі Україна 24.

Луценко заявив: "Пан Зеленський дуже хоче один на один поговорити з Путіним. В такій ситуації, що у нього немає не те, що козирів, а навіть карт для розмови з диктатором Путіним. В нього немає нічого. Економіка падає другий квартал. Енергетика в стані предсмертного колапсу. Популярність - найнижча за весь період. Збройні сили забезпечені дизельним паливом на 18%. Тут тільки матюкатися хочеться". 

"З чим він туди поїде? Мені здається, що така поїздка означає тільки одне - бажання закрити компромат на себе особисто. Той компромат, який має Путін і російські спецслужби проти нього. Не хочу говорити, який він, хоча дещо знаю", - сказав Луценко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я пояснював Зеленському, що Цемах - "квиток Путіна в Гаагу", але президент вимагав його видати, - Луценко

Він також додав, що "відпускати туди президента України в такому стані один на один небезпечно".

Окрім того, Луценко припускає, що після таких переговорів Зеленський скаже: "Дивіться, 175 тисяч війська не перейдуть кордон, але нам треба провести референдум і визнати автономний статус терористичних "республік", я привіз вам мир, ніхто не загине".

"Як це можна зупинити? Це шлях до смерті держави, а значить, смерті кожного її вірного громадянина", - додав ексгенпрокурор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єрмак - агент впливу РФ, а не шпигун, - Луценко

Автор: 

Зеленський Володимир (23754) Луценко Юрій (3447)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+73
в тебе є сумніви на рахунок зеленського?
показати весь коментар
02.01.2022 19:32
+62
даже скумбрия по 8 имеет компромат на зелебобика..
а вспомните куда пропал Денис Манжосов, которого за хорошее бабло "крепко" уговорили молчать..
показати весь коментар
02.01.2022 19:22
+60
Тут і без Луценка ясно, що Зе і його ОП сборище кротів московії. Доказів купа, починаючи з Катару, далі офшори, бізнес в Росії, вагнерівці, незакупка весною-літом вугіллля=газу для України, Голігашвілі-Левченко і т.п. .........
показати весь коментар
02.01.2022 19:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 6 з 6
а они не зашифрованы спроси у гугла.
показати весь коментар
03.01.2022 11:44 Відповісти
Вот так вы всегда и делаете- главное пукнуть .. и погромче!
показати весь коментар
03.01.2022 12:54 Відповісти
шо, в яндрыксе не нашел? ну,то ваши проблемы...
показати весь коментар
03.01.2022 13:15 Відповісти
Луценко знает , что иностранец (тем более украинец) не может открьіть крупньій бизнес в РФ , без подписки о сотрудничестве с ФСБ . Тем более , если он находится в вьісших властньіх коридорах . Єто не теория , а аксиома для современной Расеи.
показати весь коментар
02.01.2022 22:39 Відповісти
То что у Зели российское гражданство -никаких сомнений не може быть, но разве это компромат для такого человека? Он наверное эти гордится.
показати весь коментар
03.01.2022 09:57 Відповісти
При чем здесь Зеленский , которьій не бьіл в политике и власти до 2019 г. ?
показати весь коментар
03.01.2022 09:59 Відповісти
Цікаво, а Ліпецька фабрика Рошен - це "крупний" бізнес?
показати весь коментар
03.01.2022 11:32 Відповісти
Невже цей камсамольський придурок всіх навколо вважає дурнями? Це ж на його думку всі повинні повірити, що зеля зовсім дебіл і буде сподіватись, що ***** знищить весь компромат? ***...
показати весь коментар
02.01.2022 22:46 Відповісти
Зеля такі зовсім дебіл, як і усі його генетичні соплеменникі Більш того, саме це і є причиною кришталевих ночей та інших "трагедій" його народу.
показати весь коментар
02.01.2022 23:35 Відповісти
Здається мені, що Луцик таки значно більший дебіл.
показати весь коментар
02.01.2022 23:55 Відповісти
то от денатурата, завязывай с этим
показати весь коментар
03.01.2022 00:05 Відповісти
кацапа,в чего тебя в новогдние праздники выдернули с греческого направления на украинское?
показати весь коментар
03.01.2022 09:40 Відповісти
Это невозможно! Ещё бы сказал, что Володя наркоман. (читать с сарказмом)
показати весь коментар
02.01.2022 22:52 Відповісти
Подозреваю, что голобородьку завербовали , когда он при Януковиче трудился генпродюссером кремлёвско - газпромовского "Интера"...
показати весь коментар
02.01.2022 22:58 Відповісти
Раніше. КГБ працює в довгу, він щонайменьш років 15-20 вже завербований.
показати весь коментар
02.01.2022 23:36 Відповісти
Думаю ще з часів КВН, коли Зеленський "розривав" з ними стосунки і у нього раптом з'явилися кошти на власний проект.
показати весь коментар
03.01.2022 00:00 Відповісти
Просто Зеленский хочет договориться о КВАРТИРЕ В РОСТОВЕ!
показати весь коментар
02.01.2022 23:08 Відповісти
Он поменяет Ялту на Ростов. С российским гражданством это не проблема.
показати весь коментар
03.01.2022 10:00 Відповісти
а вот интересно, почему бред этого человека не разместили на странице сайта в Фейсбуке? стыдно? там читатель другой и банить нет никакой возможности!
показати весь коментар
02.01.2022 23:20 Відповісти
Где то раньше Путлер в РФии заснял как его Ермак чпокает сзади в отеле ! Или как он дает какой то своей помощнице за щеку! Вот и все! А клоун и сам рад дурачком прикидываться!
показати весь коментар
02.01.2022 23:22 Відповісти
Если бы Луценко что-то знал, то давно бы выболтал.
показати весь коментар
02.01.2022 23:24 Відповісти
Не "выболтал" бо ждав слушної нагоди, щоб тримати клоуна на гачку.
показати весь коментар
03.01.2022 02:03 Відповісти
зелен-ий вже фсьо і без всякого компромату на нього
показати весь коментар
02.01.2022 23:28 Відповісти
Знакомьтесь:



Зовут этого быдлюгана вячеслав володин. Он на расее председатель госдумы, а также активный гомосексуалист. Так вот, по слухам, он домогался зеленского еще когда тот выступал с гастролями в параше. Теперь володина якобы хотят назначить послом в Украину. В этом многие усматривают тонкий троллинг со стороны кремлядских упырей...
показати весь коментар
02.01.2022 23:40 Відповісти
показати весь коментар
03.01.2022 00:03 Відповісти
просто люблю фотки расийских политиков, хоть активных, хоть пассивных
показати весь коментар
03.01.2022 00:06 Відповісти
да, на паРаше что не рожа, то уродец...сплошной паноптикум кацапо-ордынский.
показати весь коментар
03.01.2022 11:48 Відповісти
Навіщо така брехня? Ніякий він не активний. Він пасивний. До речі, як прізвище цього вовкиного В'ячеслава?
показати весь коментар
03.01.2022 17:33 Відповісти
Неужели на Зеленского может быть ещё какой-то компромат?)))
показати весь коментар
03.01.2022 01:29 Відповісти
А какой уже есть?
показати весь коментар
03.01.2022 01:37 Відповісти
Он и так обοςραнный, куда уже больше ?
показати весь коментар
03.01.2022 09:51 Відповісти
Так какой уже есть?Конкретно.
показати весь коментар
04.01.2022 20:09 Відповісти
Нелишне напомнить,что это чудак,который был министром МВД,и жаловался,что все беды от генпрокуратуры.Он комиссар Каттани,но ему мешают...Потом ,спустя годы,стал генпрокурором и...Ничего.Теперь уважаемый ресурс цитирует уважаемого человека.Институт репутации в Украине?Не.Не слышали.
показати весь коментар
03.01.2022 01:34 Відповісти
А НА ПУТИНА МНОГОТОМНИК КОМПРОМАТА !!!
показати весь коментар
03.01.2022 02:03 Відповісти
видео с бани - "мальчик без трусиков".. смотреть лицам выше 18-ти лет и с крепкой психикой
показати весь коментар
03.01.2022 05:59 Відповісти
Глупость! Невозможно испортить репутацию компроматом, которой нет! Гавно дерьмом не испачкаешь!
показати весь коментар
03.01.2022 06:58 Відповісти

Когда сдрысниш в Ростов я тебя пристрою !
Будешь ЗЕбил у нас штатным клоуном.
.
показати весь коментар
03.01.2022 07:11 Відповісти
Тогда странно, почему тогда Зеленский этого не боится)

показати весь коментар
03.01.2022 08:05 Відповісти
Думаю это гражданство России ,гранды на фильмы просто так раша , иностранцам не раздает
показати весь коментар
03.01.2022 08:27 Відповісти
Скумбрию будут по 8 продавать по этому поводу?
показати весь коментар
03.01.2022 08:38 Відповісти
Какой там ещё компромат! Одного Кадырова достаточно, чтобы припугнуть.
показати весь коментар
03.01.2022 08:39 Відповісти
Ага, в кабінеті Путіна ідуть переговори і раптом заходить Кадиров... Як там Мендельша казала? Абсір? Хе-хе, це як собака Путіна і Меркель.
показати весь коментар
03.01.2022 09:17 Відповісти
Ген.прокурор -без юр.образования.....балабол.....
показати весь коментар
03.01.2022 09:31 Відповісти
Юра! Проспись, на тебя у него компромата побольше. Радуйся, что такую петрушку выбрали, а не нормального президента, иначе сидеть бы тебе дольше, чем ты был генпрокурором.
показати весь коментар
03.01.2022 09:47 Відповісти
Так ясно всем, что лучше для Украины державы проукраинский алкоголик , но не продажный ....резидент кремля ,иуда - капитулянт.
показати весь коментар
03.01.2022 11:17 Відповісти
Коли наші хитроξοπι євреї стають гетьманами, кожен з них сподівається, що їхня співпраця у ФСБ буде тією козирною картою, яка полегшить співпрацю з Путлером, при цьому забувають, що це Путлер їх наймав на рабоτу, а не вони Путлера.
показати весь коментар
03.01.2022 10:12 Відповісти
Ух, знатно Луцик підпалив зелені ср@ки... Скільки ботви набігло, аж 530 коментарів.
показати весь коментар
03.01.2022 11:06 Відповісти
если бы в свое время картавого подвесили за его иики по поводу подвигов в генпро, то сейчас бы скумбрия со своим еврейским музыкальным членом так бы и оставались сценаристкой и скаберзным исполнителем на рояле ее творчества. а после отлучения от корыта всех тянет на матку. вот только толку от того, что тянет?!
показати весь коментар
03.01.2022 11:20 Відповісти
показати весь коментар
03.01.2022 11:40 Відповісти
"З чим він туди поїде? Мені здається, що така поїздка означає тільки одне - бажання закрити компромат на себе особисто. Той компромат, який має Путін і російські спецслужби проти нього. Не хочу говорити, який він, хоча дещо знаю", - сказав Луценко. Джерело:
Чи НЕ НОВИНА - ШОУ БІЗ ЦЕ ТАМ ДЕ НОРМА СОДОМСЬКІ ВИТІВКИ, а Зе ще у 2014 мі
давав коропаративи у Маскві (може і в Кремлі) і по Расєє, звісно фсб пасло його і
фіксувало все що він робив після виступів під коксом і іншими "релексантами".
Вовка може бути дірявим чуваком, гнусавим і нажаль дірявим персонажем
показати весь коментар
03.01.2022 14:32 Відповісти
Бхахаха.
Луценкові треба пити менше і не алкоголь.
показати весь коментар
03.01.2022 17:49 Відповісти
У них есть пленка, где он играет на рояле...
показати весь коментар
18.01.2022 18:02 Відповісти
Сторінка 6 з 6
 
 