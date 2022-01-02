Путін має компромат на Зеленського, - Луценко
Колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко вважає, що президент України Володимир Зеленський хоче зустрітись з президентом РФ Володимиром Путіним через те, що той має на нього компромат.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі програми Народ Проти на телеканалі Україна 24.
Луценко заявив: "Пан Зеленський дуже хоче один на один поговорити з Путіним. В такій ситуації, що у нього немає не те, що козирів, а навіть карт для розмови з диктатором Путіним. В нього немає нічого. Економіка падає другий квартал. Енергетика в стані предсмертного колапсу. Популярність - найнижча за весь період. Збройні сили забезпечені дизельним паливом на 18%. Тут тільки матюкатися хочеться".
"З чим він туди поїде? Мені здається, що така поїздка означає тільки одне - бажання закрити компромат на себе особисто. Той компромат, який має Путін і російські спецслужби проти нього. Не хочу говорити, який він, хоча дещо знаю", - сказав Луценко.
Він також додав, що "відпускати туди президента України в такому стані один на один небезпечно".
Окрім того, Луценко припускає, що після таких переговорів Зеленський скаже: "Дивіться, 175 тисяч війська не перейдуть кордон, але нам треба провести референдум і визнати автономний статус терористичних "республік", я привіз вам мир, ніхто не загине".
"Як це можна зупинити? Це шлях до смерті держави, а значить, смерті кожного її вірного громадянина", - додав ексгенпрокурор.
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Зовут этого быдлюгана вячеслав володин. Он на расее председатель госдумы, а также активный гомосексуалист. Так вот, по слухам, он домогался зеленского еще когда тот выступал с гастролями в параше. Теперь володина якобы хотят назначить послом в Украину. В этом многие усматривают тонкий троллинг со стороны кремлядских упырей...
Когда сдрысниш в Ростов я тебя пристрою !
Будешь ЗЕбил у нас штатным клоуном.
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Чи НЕ НОВИНА - ШОУ БІЗ ЦЕ ТАМ ДЕ НОРМА СОДОМСЬКІ ВИТІВКИ, а Зе ще у 2014 мі
давав коропаративи у Маскві (може і в Кремлі) і по Расєє, звісно фсб пасло його і
фіксувало все що він робив після виступів під коксом і іншими "релексантами".
Вовка може бути дірявим чуваком, гнусавим і нажаль дірявим персонажем
Луценкові треба пити менше і не алкоголь.