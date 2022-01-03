В Польше могут усилить карантинные ограничения из-за роста заболеваемости COVID-19

Власти Польши могут прибегнуть к новым ограничительным мерам, если рост заболеваемости COVID-19 сохранится.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил в понедельник глава польского Минздрава Адам Недзельский.

"Если мы увидим на этой неделе продолжение тенденции к росту заболеваемости, с учетом порядка 20 тыс. занятых в госпиталях койко-мест, что все еще является очень высоким показателем, то да - мы примем дальнейшие, более сильные решения", - приводит его слова издание The Guardian.

"Мы будем говорить, например, о школах, о закрытии торговых центров, но я не хочу забегать вперед", - уточнил министр.

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Он добавил, что новые решения властей могут быть озвучены на этой неделе, либо в среду, либо в пятницу.

The Guardian отмечает, что Польша переживает четвертую волну COVID-19 с устойчиво высоким уровнем инфицирований: за сутки в стране выявили 7 179 случаев заражения, скончались еще 10 инфицированных. Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в Польше за время пандемии выявили более 4,1 млн случаев заражения коронавирусом, свыше 97,5 тыс. зараженных скончались. Выздоровели более 3,64 млн человек.

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