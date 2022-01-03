В Польше могут усилить карантинные ограничения из-за роста заболеваемости COVID-19
Власти Польши могут прибегнуть к новым ограничительным мерам, если рост заболеваемости COVID-19 сохранится.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил в понедельник глава польского Минздрава Адам Недзельский.
"Если мы увидим на этой неделе продолжение тенденции к росту заболеваемости, с учетом порядка 20 тыс. занятых в госпиталях койко-мест, что все еще является очень высоким показателем, то да - мы примем дальнейшие, более сильные решения", - приводит его слова издание The Guardian.
"Мы будем говорить, например, о школах, о закрытии торговых центров, но я не хочу забегать вперед", - уточнил министр.
Он добавил, что новые решения властей могут быть озвучены на этой неделе, либо в среду, либо в пятницу.
The Guardian отмечает, что Польша переживает четвертую волну COVID-19 с устойчиво высоким уровнем инфицирований: за сутки в стране выявили 7 179 случаев заражения, скончались еще 10 инфицированных. Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в Польше за время пандемии выявили более 4,1 млн случаев заражения коронавирусом, свыше 97,5 тыс. зараженных скончались. Выздоровели более 3,64 млн человек.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
мне достаточно знать то, что сейчас под вывеской борьбы с барановирусом выпиливается мелкий и средний бизнес, а это столпы нынешней экономики в любой стране.
Польща посилила вимоги при перетині свого
кордону:треба мати вакцинацію і свіжий ПЛР-
негативний тест за останні 24 год.
А за тест дерли грубі гроші!Поки здаси,поки
прийдуть результати!ЖАХ!!!!!! Шкуродери!!!!!!!!!!
На пішохідці-пусто і сумно....................
Але!Попит породжує пропозицію!
Через пару днів ,відкрилася кімнатка, в якій
можна було за невеличкі 100грн і за пару хвилин
отримати цілком "не підроблений" бажаний
негативний тест,який поляки спочатку читали,
а потім махнули і пропускали на УРА!
Отака х...............я,малята.
PS."Всі доходи,повязані з державою агресором ,
обкладаються ВІЙСЬКОВИМ збором в розмірі
50%".
А раньше что это все было дуХтора вы долбанные ?!
Наверное, промежуточные опытные образцы на людях ?! ......
Доктор Джон Абрамсон: «Функция фармкомпаний - зарабатывать деньги для своих инвесторов, и мы должны избавиться от иллюзии, что их цель - служить нашему здоровью. Мы позволяем фармкомпаниям контролировать информацию, которая поступает к врачам и пациентам».