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Новости Борьба с коронавирусом
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В Польше могут усилить карантинные ограничения из-за роста заболеваемости COVID-19

В Польше могут усилить карантинные ограничения из-за роста заболеваемости COVID-19

Власти Польши могут прибегнуть к новым ограничительным мерам, если рост заболеваемости COVID-19 сохранится.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил в понедельник глава польского Минздрава Адам Недзельский.

"Если мы увидим на этой неделе продолжение тенденции к росту заболеваемости, с учетом порядка 20 тыс. занятых в госпиталях койко-мест, что все еще является очень высоким показателем, то да - мы примем дальнейшие, более сильные решения", - приводит его слова издание The Guardian.

"Мы будем говорить, например, о школах, о закрытии торговых центров, но я не хочу забегать вперед", - уточнил министр.

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Он добавил, что новые решения властей могут быть озвучены на этой неделе, либо в среду, либо в пятницу.

The Guardian отмечает, что Польша переживает четвертую волну COVID-19 с устойчиво высоким уровнем инфицирований: за сутки в стране выявили 7 179 случаев заражения, скончались еще 10 инфицированных. Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в Польше за время пандемии выявили более 4,1 млн случаев заражения коронавирусом, свыше 97,5 тыс. зараженных скончались. Выздоровели более 3,64 млн человек.

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Автор: 

Недзельский (7) Польша (8407) ограничение (119) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
сказано с претензией, мол а я вот знаю за польскую экономику?

мне достаточно знать то, что сейчас под вывеской борьбы с барановирусом выпиливается мелкий и средний бизнес, а это столпы нынешней экономики в любой стране.
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03.01.2022 15:51
+2
що ти знаеш про польську "економіку"
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03.01.2022 15:40
+1
Шануймося українці!
Польща посилила вимоги при перетині свого
кордону:треба мати вакцинацію і свіжий ПЛР-
негативний тест за останні 24 год.
А за тест дерли грубі гроші!Поки здаси,поки
прийдуть результати!ЖАХ!!!!!! Шкуродери!!!!!!!!!!
На пішохідці-пусто і сумно....................
Але!Попит породжує пропозицію!
Через пару днів ,відкрилася кімнатка, в якій
можна було за невеличкі 100грн і за пару хвилин
отримати цілком "не підроблений" бажаний
негативний тест,який поляки спочатку читали,
а потім махнули і пропускали на УРА!
Отака х...............я,малята.
PS."Всі доходи,повязані з державою агресором ,
обкладаються ВІЙСЬКОВИМ збором в розмірі
50%".
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03.01.2022 20:45
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нравится гробить экономику собственными руками, клоуны?
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03.01.2022 15:33 Ответить
що ти знаеш про польську "економіку"
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03.01.2022 15:40 Ответить
сказано с претензией, мол а я вот знаю за польскую экономику?

мне достаточно знать то, что сейчас под вывеской борьбы с барановирусом выпиливается мелкий и средний бизнес, а это столпы нынешней экономики в любой стране.
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03.01.2022 15:51 Ответить
та что ты - какие претензии....- в этом году "рост" 11%.... один из лучших результатов в ....
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03.01.2022 18:01 Ответить
рост - понятие относительное, в сравнении с прошлым коронавирусным годом, или может быть с докоронавирусными?
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03.01.2022 19:17 Ответить
сразу видно великого макроекономиста - хЭксперта ...
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03.01.2022 20:20 Ответить
ну дык, вы вообще великого ума человек, издалека видно)
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03.01.2022 23:30 Ответить
ну что ты - по сравнению с таким " светочем" - я просто " пыль" ...
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04.01.2022 09:38 Ответить
не мели чушь! в Польше с экономикой все в порядке! p.s. две медели как из Польши.
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03.01.2022 22:27 Ответить
в порядке по сравнению с чем? с тем что было год назад, или с тем что могло бы быть, ежели бы не гнобили мелких и средних предпринимателей, нелепыми коронавирусными ограничениями?) Не перенапрягись, когда отвечать будешь
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03.01.2022 23:32 Ответить
Шануймося українці!
Польща посилила вимоги при перетині свого
кордону:треба мати вакцинацію і свіжий ПЛР-
негативний тест за останні 24 год.
А за тест дерли грубі гроші!Поки здаси,поки
прийдуть результати!ЖАХ!!!!!! Шкуродери!!!!!!!!!!
На пішохідці-пусто і сумно....................
Але!Попит породжує пропозицію!
Через пару днів ,відкрилася кімнатка, в якій
можна було за невеличкі 100грн і за пару хвилин
отримати цілком "не підроблений" бажаний
негативний тест,який поляки спочатку читали,
а потім махнули і пропускали на УРА!
Отака х...............я,малята.
PS."Всі доходи,повязані з державою агресором ,
обкладаються ВІЙСЬКОВИМ збором в розмірі
50%".
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03.01.2022 20:45 Ответить
отаке то от смішне Життя ....- як кажуть : "спрос рождает предложение" ...- хтось як завжди пропаразитуе та наживеться ...
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04.01.2022 09:42 Ответить
Як у Амстердамі?
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03.01.2022 15:51 Ответить
Народ маскі насіць не жадае вось і вынік.
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03.01.2022 23:40 Ответить
"Специалисты из Токийского института медицинских наук работают над созданием вакцины от коронавируса, дающей пожизненный иммунитет."
А раньше что это все было дуХтора вы долбанные ?!

Наверное, промежуточные опытные образцы на людях ?! ......

Доктор Джон Абрамсон: «Функция фармкомпаний - зарабатывать деньги для своих инвесторов, и мы должны избавиться от иллюзии, что их цель - служить нашему здоровью. Мы позволяем фармкомпаниям контролировать информацию, которая поступает к врачам и пациентам».
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03.01.2022 23:41 Ответить
 
 