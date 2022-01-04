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"Это совпадение": Коломойский прокомментировал пребывание в "Рэдисоне" вместе с президентом Зеленским

Многолетний бизнес-партнёр 95 квартала и президента Зеленского олигарх Игорь Коломойский заявил, что пребывание в одной гостинице с президентом в Буковеле является совпадением.

Как сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, Игорь Коломойский дал комментарий изданию.

"Я только что покинул отель, уезжаю. Я заехал в Рэдисон 30 декабря. Насколько мне известно, президент остановился в другом крыле отеля, с отдельным входом и лифтом. Мы с президентом не виделись и не общались. Вчера мы ужинали в отеле, и не знали, что президент заехал. Я о прибытии Зеленского в отель узнал от журналиста Ткача, сегодня в 15.13. Ещё раз повторяю, что мы с Зеленским не общаемся, это совпадение", - сказал он, уточнив, что жил на четвертом этаже в номере 499.

В знак доказательства Коломойский прислал две фотографии:

Это совпадение: Коломойский прокомментировал пребывание в Рэдисоне вместе с президентом Зеленским 01
Это совпадение: Коломойский прокомментировал пребывание в Рэдисоне вместе с президентом Зеленским 02

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"Совпадение это для Коломойского или нет, но президент Зеленский, его протокол и охрана, без сомнения, прекрасно знали о пребывании Коломойского в Рэдисоне, как и о других гостях, и для Зеленского это не было ни неожиданностью ни совпадением. Связь между Коломойским и Зеленским поддерживают, по данным источников Цензор.нет в офисе, их общие партнёры Тимур Миндич и Сергей Шефир. В 2020-м году Зеленский приехал в Буковель демонстративно, фотографировался с отдыхающими, однако потом тайно вылетел на встречу с неизвестными и Андреем Ермаком в Оман. Это привело вскоре к смене главы ОП, и к попытке сближения с Россией в 2020-м году. О чем Цензор.нет в ближайшее время подготовит отдельную статью", - добавил Бутусов.

Автор: 

Буковель (45) Коломойский Игорь (1791) Бутусов Юрий (4353)


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Топ комментарии
+85
Беню зеленые могут выдать только охлажденной тушкой, бо живой он потянет за собою на цугундер всю их свору, начиная со своей ручной обезьянки.
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04.01.2022 17:02
+77
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04.01.2022 16:51
+76
Интересно, если на этаже в отеле только один президентский номер, то зеленскому достался полу-люкс?
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04.01.2022 16:50
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Им вместе о народе лучше думается. Не берегут они себя .
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05.01.2022 13:45 Ответить
Двом злодюгам вже пора гойдатись на одній гілляці-от і обмірковують куди тікать:казахи дихають в спину (там на 25 копійок підвищилась ціна на газ)а ще й триденна підготовка відосика з привітанням "ні про що"......а єрмачина сидитьььььььььььь і не тікає......
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05.01.2022 14:21 Ответить
Ні, це не збіг - це збіговисько!
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05.01.2022 14:34 Ответить
Не знаю як збіг, але це точно збіговисько.
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05.01.2022 14:41 Ответить
"Коментар" Коломойського викликає сміх. А Зеленський, власне, що робив там? Де ж обіцяна "відкритисть" влади? Боже, які ж брехуни та мелюзга!
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05.01.2022 15:13 Ответить
шас зеленая гопота находится в цугцванге. Буба играть в шахматы не умеет, впрочем Остап Бендер тоже не умел, но хочет играть и всегда побеждать. А Боба только подсказывает ему ходы собирает куш, то есть исполняет обязанности кассира Кисы Воробьянинова. Лет шесть назад судили одного идиота, правда вменяемого, так ему суфлер на ухо шептал ходы из партий Фишера, но не "поверили", посадили. А тут "вражьи голоса" нашептали Бубе что то поганое об И.В. и уже заработала пантофельная почта, и чтобы Ткач не видел в стречаются инкогнито, вродк случано столкнулись в ресторанном туалете. Ну просто позорище-друзья по жизни встречаются как какие то шпионы.
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05.01.2022 16:05 Ответить
ШИЛО - МЫЛО !!!
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05.01.2022 23:54 Ответить
Случайная встреча - басня для идиотов!
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06.01.2022 09:31 Ответить
Гниди,гниди,гниди!!!!
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06.01.2022 17:50 Ответить
Секретное видео со встречи
https://www.youtube.com/watch?v=bO59uKBwzp0
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07.01.2022 01:08 Ответить
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