"Это совпадение": Коломойский прокомментировал пребывание в "Рэдисоне" вместе с президентом Зеленским

Многолетний бизнес-партнёр 95 квартала и президента Зеленского олигарх Игорь Коломойский заявил, что пребывание в одной гостинице с президентом в Буковеле является совпадением.

Как сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, Игорь Коломойский дал комментарий изданию.

"Я только что покинул отель, уезжаю. Я заехал в Рэдисон 30 декабря. Насколько мне известно, президент остановился в другом крыле отеля, с отдельным входом и лифтом. Мы с президентом не виделись и не общались. Вчера мы ужинали в отеле, и не знали, что президент заехал. Я о прибытии Зеленского в отель узнал от журналиста Ткача, сегодня в 15.13. Ещё раз повторяю, что мы с Зеленским не общаемся, это совпадение", - сказал он, уточнив, что жил на четвертом этаже в номере 499.

В знак доказательства Коломойский прислал две фотографии:





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"Совпадение это для Коломойского или нет, но президент Зеленский, его протокол и охрана, без сомнения, прекрасно знали о пребывании Коломойского в Рэдисоне, как и о других гостях, и для Зеленского это не было ни неожиданностью ни совпадением. Связь между Коломойским и Зеленским поддерживают, по данным источников Цензор.нет в офисе, их общие партнёры Тимур Миндич и Сергей Шефир. В 2020-м году Зеленский приехал в Буковель демонстративно, фотографировался с отдыхающими, однако потом тайно вылетел на встречу с неизвестными и Андреем Ермаком в Оман. Это привело вскоре к смене главы ОП, и к попытке сближения с Россией в 2020-м году. О чем Цензор.нет в ближайшее время подготовит отдельную статью", - добавил Бутусов.