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Новости Газовая война
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Сенат США может проголосовать за новые санкции против "Северного потока-2", - Politico

Сенат США может проголосовать за новые санкции против

Сенат США 14 января будет голосовать за законопроект о санкциях против российского газопровода "Северный поток-2". Проект закона предложен сенатором-республиканцем Тедом Крузом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина

Согласно тексту, полученному изданием Politico, законопроект Круза требует, чтобы санкции в отношении трубопровода были наложены в течение 15 дней после принятия, и позволяет Конгрессу проголосовать за возобновление санкций, если президент откажется от них.

Для принятия законопроекта необходимо 60 голосов, и Круз и другие республиканцы уверены, что достигнут этой отметки. "Мы выиграем это голосование с подавляющим большинством", - сказал один из высокопоставленных республиканцев.

Голосование несет в себе очевидный политический риск для демократов, многие из которых в прошлом году высказались против решения Джо Байдена об отмене санкций в отношении газопровода из России в Германию. Кроме того, газопровод, который почти завершен и ожидает сертификации, добавляет дополнительный элемент сложности и драматизма на фоне возможного вторжения России в Украину.

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Как отмечает издание, демократы могли избежать этого неловкого сценария для команды Байдена. У главы комитета Сената по международным отношениям демократа Боба Менендеса есть законопроект, предусматривающий суровые наказания для Москвы, в том числе жесткие санкции в отношении "Северного потока - 2" - но только после вторжения в Украину президента России Владимира Путина. Теоретически лидеры демократов в Сенате могли бы проголосовать за законопроект Менендеса наряду с законопроектом Круза.

Процедура Сената, позволяет партии большинства внести альтернативную поправку по рассматриваемому вопросу и, что особенно важно, она получает голосование первой. Проект партии меньшинства - в данном случае законопроект Круза - получил бы второе голосование.

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Помещение законопроекта Менендеса рядом с законопроектом Круза дало бы демократам политическое прикрытие для того, что будет для них трудным голосованием. Почти все сенаторы ранее поддерживали аналогичный режим санкций, прописанный в законопроекте Круза. Но с тех пор Байден отказался от этих санкции, и поддержка закона Круза привела бы демократов к разногласиям с лидером их партии, отмечает Politico.

Автор: 

санкции (11285) Северный поток (1449) Сенат США (501)


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Топ комментарии
+7
Угу. Сегодня в Букавеле Беня своей ручной мартышке хвоста в спираль закручивал.
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04.01.2022 22:21
+5
Тед Круз просто молот.
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04.01.2022 22:26
+4
"поговорі со мною, Байден"..?

Я правильно зрозуміла, доки Вовині гості азбукою морзе нам моргали "SOS", у країні сталося щось таке, після чого з Печерського суду відкликали подання на арешт Порошенка https://reyestr.court.gov.ua/Review/102280318
, а Вову викликали на килим до Коломойського? - https://t.me/c/1329815112/5303
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04.01.2022 22:14
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"поговорі со мною, Байден"..?

Я правильно зрозуміла, доки Вовині гості азбукою морзе нам моргали "SOS", у країні сталося щось таке, після чого з Печерського суду відкликали подання на арешт Порошенка https://reyestr.court.gov.ua/Review/102280318
, а Вову викликали на килим до Коломойського? - https://t.me/c/1329815112/5303
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04.01.2022 22:14 Ответить
а як швидко...
за день зареестрували, позасідали і оприлюднили
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04.01.2022 22:16 Ответить
Угу. Сегодня в Букавеле Беня своей ручной мартышке хвоста в спираль закручивал.
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04.01.2022 22:21 Ответить
Байден животворящий
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04.01.2022 22:14 Ответить
Секта... раз за разом творят себе кумиров - ничему не учатся! Мыши кололись, плакали...
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04.01.2022 22:26 Ответить
Що за сєкта?
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04.01.2022 22:41 Ответить
сєкта зєлєбобіков
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04.01.2022 23:33 Ответить
животворящего байдена .
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05.01.2022 07:59 Ответить
Тед Круз просто молот.
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04.01.2022 22:26 Ответить
Так саме нам краще.
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05.01.2022 05:31 Ответить
Бред . Техас не поставляет газ в Европу .
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05.01.2022 07:57 Ответить
И где тут конкуренция СП2 ?
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05.01.2022 19:33 Ответить
Вообщето байден прекратил поставки газа в Европу через Польшу организованные Трампом . Перестал выдавать лицензии на шельфофую добычу газа что привело к повышению его стоимости на рынке . СП2 лишит Украину транзита и сделает ее более уязвимой при нападении росии . Опять же доминирование Германии в Европе на руку расии , но никак не Украине и Польше .
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05.01.2022 19:53 Ответить
судя по статье, то може й не проголосувати
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04.01.2022 22:40 Ответить
Проголосуют за санкции только в случае вторжения и все.
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04.01.2022 23:13 Ответить
Давайте подождем и все будет видно, вот тогда и поспэрэчаемось. Куда спешите?
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04.01.2022 23:17 Ответить
свідки Трампа просто хочуть вивернутись, бо не бажають для рейха відключення.
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05.01.2022 00:23 Ответить
Республиканцы Сената Конгресса США уверены, что 14 января преодолеют сопротивление щенков путина во главе с байденом и подавляющее большинство членов этой палаты проголосует за утверждение предложенного их однопартийцем Тедом Крузом (от штата Техас) законопроекта о санкциях в отношении газопровода «Северный поток - 2». Об этом сообщила в понедельник газета «Политико» со ссылкой на свои источники.

Законопроект Круза обязывает вашингтонскую администрацию ввести санкции в отношении газопровода в течение 15 дней после его утверждения, а также позволяет Конгрессу проголосовать за повторное введение ограничений, если президент=щенок путина решит отменить их. Рестрикции, согласно законопроекту, будут введены в отношении организаций, ответственных за проектирование, строительство и эксплуатацию газопровода, а также в отношении ряда их сотрудников. Санкции заключаются в запрете на въезд в США, а также заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний на ведение бизнеса с фигурантами черного списка.
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05.01.2022 00:54 Ответить
Подяка республіканцям !
Почекаємо 2 тижні.
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05.01.2022 00:56 Ответить
В 21 ВЕКЕ ПОЗОР ТОРГОВАТЬ ПРИРОДНЫМ ГАЗОМ !!! А МЕШАТЬ СОВРЕМЕННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ ЭТО ЧЛЕНОВРЕДИТЕЛЬСТВО !!! И ПОРА ПОДНЯТЬ ЭТОТ ВОПРОС В ООН И ПРИЗНАТЬ ЭТО !!! ПОКА НЕ ПОЗДНО !!!
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05.01.2022 03:41 Ответить
Вопрос подпишет ли эти санкции байден .
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05.01.2022 07:55 Ответить
Крыс мавзолейных пинают все кому не лень...,СПГ обосрало РАБссию по полному тарифу,и это был конфуз...хряк КГБшный шантажом хотел сертифицировать Северный потоп...а получил пинок под зад...
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05.01.2022 08:16 Ответить
Ультиматум Путлера против США и НАТО вылезет большим боком для быдла мавзхолейного...еще не вечер...все только начинается.... не сцы РАБссия...,сраный СССр сдох быстро и тихо...никто даже не заметил
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05.01.2022 08:19 Ответить
 
 