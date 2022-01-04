Сенат США може проголосувати за нові санкції проти "Північного потоку-2", - Politico
Сенат США 14 січня голосуватиме за законопроєкт про санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2". Проєкт закону запропоновано сенатором-республіканцем Тедом Крузом.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Згідно з текстом, отриманим виданням Politico, законопроєкт Круза вимагає, щоб санкції щодо трубопроводу були накладені протягом 15 днів після ухвалення, і дозволяє Конгресу проголосувати за поновлення санкцій, якщо президент відмовиться від них.
Для ухвалення законопроекту необхідно 60 голосів, і Круз та інші республіканці впевнені, що досягнуть цієї позначки. "Ми виграємо це голосування з переважною більшістю", - сказав один із високопоставлених республіканців.
Голосування несе у собі очевидний політичний ризик для демократів, багато хто з яких минулого року висловився проти рішення Джо Байдена про скасування санкцій щодо газопроводу з Росії до Німеччини. Крім того, газопровід, який майже завершений та очікує на сертифікацію, додає елемент складності та драматизму на тлі можливого вторгнення Росії в Україну.
Як зазначає видання, демократи могли уникнути цього незграбного сценарію для команди Байдена. Голова комітету Сенату з міжнародних відносин демократа Боб Менендес має законопроект, що передбачає суворі покарання для Москви, у тому числі жорсткі санкції щодо "Північного потоку - 2" - але тільки після вторгнення Росії в Україну. Теоретично лідери демократів у Сенаті могли б проголосувати за законопроєкт Менендеса поряд із законопроєктом Круза.
Процедура Сенату дозволяє партії більшості внести альтернативну поправку з питання і, що особливо важливо, вона отримує голосування першою. Проект партії меншини – у даному випадку законопроект Круза – отримав би друге голосування.
Розгляд законопроекту Менендеса поруч із законопроектом Круза дало б демократам політичне прикриття для того, що буде для них важким голосуванням. Майже всі сенатори раніше підтримували аналогічний режим санкцій, прописаний у законопроекті Круза. Але з того часу Байден відмовився від цих санкцій, і підтримка закону Круза призвела б демократів до розбіжностей із лідером їхньої партії, зазначає Politico.
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Я правильно зрозуміла, доки Вовині гості азбукою морзе нам моргали "SOS", у країні сталося щось таке, після чого з Печерського суду відкликали подання на арешт Порошенка https://reyestr.court.gov.ua/Review/102280318
, а Вову викликали на килим до Коломойського? - https://t.me/c/1329815112/5303
за день зареестрували, позасідали і оприлюднили
Законопроект Круза обязывает вашингтонскую администрацию ввести санкции в отношении газопровода в течение 15 дней после его утверждения, а также позволяет Конгрессу проголосовать за повторное введение ограничений, если президент=щенок путина решит отменить их. Рестрикции, согласно законопроекту, будут введены в отношении организаций, ответственных за проектирование, строительство и эксплуатацию газопровода, а также в отношении ряда их сотрудников. Санкции заключаются в запрете на въезд в США, а также заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний на ведение бизнеса с фигурантами черного списка.
Почекаємо 2 тижні.