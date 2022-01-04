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Сенат США може проголосувати за нові санкції проти "Північного потоку-2", - Politico

Сенат США може проголосувати за нові санкції проти

Сенат США 14 січня голосуватиме за законопроєкт про санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2". Проєкт закону запропоновано сенатором-республіканцем Тедом Крузом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Згідно з текстом, отриманим виданням Politico, законопроєкт Круза вимагає, щоб санкції щодо трубопроводу були накладені протягом 15 днів після ухвалення, і дозволяє Конгресу проголосувати за поновлення санкцій, якщо президент відмовиться від них.

Для ухвалення законопроекту необхідно 60 голосів, і Круз та інші республіканці впевнені, що досягнуть цієї позначки. "Ми виграємо це голосування з переважною більшістю", - сказав один із високопоставлених республіканців.

Голосування несе у собі очевидний політичний ризик для демократів, багато хто з яких минулого року висловився проти рішення Джо Байдена про скасування санкцій щодо газопроводу з Росії до Німеччини. Крім того, газопровід, який майже завершений та очікує на сертифікацію, додає елемент складності та драматизму на тлі можливого вторгнення Росії в Україну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Процес сертифікації "Північного потоку-2" може затягнутися до літа, - МЗС РФ

Як зазначає видання, демократи могли уникнути цього незграбного сценарію для команди Байдена. Голова комітету Сенату з міжнародних відносин демократа Боб Менендес має законопроект, що передбачає суворі покарання для Москви, у тому числі жорсткі санкції щодо "Північного потоку - 2" - але тільки після вторгнення Росії в Україну. Теоретично лідери демократів у Сенаті могли б проголосувати за законопроєкт Менендеса поряд із законопроєктом Круза.

Процедура Сенату дозволяє партії більшості внести альтернативну поправку з питання і, що особливо важливо, вона отримує голосування першою. Проект партії меншини – у даному випадку законопроект Круза – отримав би друге голосування.

Розгляд законопроекту Менендеса поруч із законопроектом Круза дало б демократам політичне прикриття для того, що буде для них важким голосуванням. Майже всі сенатори раніше підтримували аналогічний режим санкцій, прописаний у законопроекті Круза. Але з того часу Байден відмовився від цих санкцій, і підтримка закону Круза призвела б демократів до розбіжностей із лідером їхньої партії, зазначає Politico.

Також читайте: У Сенаті США закликали Байдена передати Україні додаткову зброю для стримування Росії

Автор: 

санкції (11816) Північний потік (2461) Сенат США (600)


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Топ коментарі
+7
Угу. Сегодня в Букавеле Беня своей ручной мартышке хвоста в спираль закручивал.
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04.01.2022 22:21
+5
Тед Круз просто молот.
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04.01.2022 22:26
+4
"поговорі со мною, Байден"..?

Я правильно зрозуміла, доки Вовині гості азбукою морзе нам моргали "SOS", у країні сталося щось таке, після чого з Печерського суду відкликали подання на арешт Порошенка https://reyestr.court.gov.ua/Review/102280318
, а Вову викликали на килим до Коломойського? - https://t.me/c/1329815112/5303
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04.01.2022 22:14
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"поговорі со мною, Байден"..?

Я правильно зрозуміла, доки Вовині гості азбукою морзе нам моргали "SOS", у країні сталося щось таке, після чого з Печерського суду відкликали подання на арешт Порошенка https://reyestr.court.gov.ua/Review/102280318
, а Вову викликали на килим до Коломойського? - https://t.me/c/1329815112/5303
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04.01.2022 22:14 Відповісти
а як швидко...
за день зареестрували, позасідали і оприлюднили
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04.01.2022 22:16 Відповісти
Угу. Сегодня в Букавеле Беня своей ручной мартышке хвоста в спираль закручивал.
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04.01.2022 22:21 Відповісти
Байден животворящий
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04.01.2022 22:14 Відповісти
Секта... раз за разом творят себе кумиров - ничему не учатся! Мыши кололись, плакали...
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04.01.2022 22:26 Відповісти
Що за сєкта?
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04.01.2022 22:41 Відповісти
сєкта зєлєбобіков
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04.01.2022 23:33 Відповісти
животворящего байдена .
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05.01.2022 07:59 Відповісти
Тед Круз просто молот.
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04.01.2022 22:26 Відповісти
Так саме нам краще.
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05.01.2022 05:31 Відповісти
Бред . Техас не поставляет газ в Европу .
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05.01.2022 07:57 Відповісти
И где тут конкуренция СП2 ?
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05.01.2022 19:33 Відповісти
Вообщето байден прекратил поставки газа в Европу через Польшу организованные Трампом . Перестал выдавать лицензии на шельфофую добычу газа что привело к повышению его стоимости на рынке . СП2 лишит Украину транзита и сделает ее более уязвимой при нападении росии . Опять же доминирование Германии в Европе на руку расии , но никак не Украине и Польше .
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05.01.2022 19:53 Відповісти
судя по статье, то може й не проголосувати
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04.01.2022 22:40 Відповісти
Проголосуют за санкции только в случае вторжения и все.
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04.01.2022 23:13 Відповісти
Давайте подождем и все будет видно, вот тогда и поспэрэчаемось. Куда спешите?
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04.01.2022 23:17 Відповісти
свідки Трампа просто хочуть вивернутись, бо не бажають для рейха відключення.
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05.01.2022 00:23 Відповісти
Республиканцы Сената Конгресса США уверены, что 14 января преодолеют сопротивление щенков путина во главе с байденом и подавляющее большинство членов этой палаты проголосует за утверждение предложенного их однопартийцем Тедом Крузом (от штата Техас) законопроекта о санкциях в отношении газопровода «Северный поток - 2». Об этом сообщила в понедельник газета «Политико» со ссылкой на свои источники.

Законопроект Круза обязывает вашингтонскую администрацию ввести санкции в отношении газопровода в течение 15 дней после его утверждения, а также позволяет Конгрессу проголосовать за повторное введение ограничений, если президент=щенок путина решит отменить их. Рестрикции, согласно законопроекту, будут введены в отношении организаций, ответственных за проектирование, строительство и эксплуатацию газопровода, а также в отношении ряда их сотрудников. Санкции заключаются в запрете на въезд в США, а также заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний на ведение бизнеса с фигурантами черного списка.
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05.01.2022 00:54 Відповісти
Подяка республіканцям !
Почекаємо 2 тижні.
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05.01.2022 00:56 Відповісти
В 21 ВЕКЕ ПОЗОР ТОРГОВАТЬ ПРИРОДНЫМ ГАЗОМ !!! А МЕШАТЬ СОВРЕМЕННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ ЭТО ЧЛЕНОВРЕДИТЕЛЬСТВО !!! И ПОРА ПОДНЯТЬ ЭТОТ ВОПРОС В ООН И ПРИЗНАТЬ ЭТО !!! ПОКА НЕ ПОЗДНО !!!
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05.01.2022 03:41 Відповісти
Вопрос подпишет ли эти санкции байден .
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05.01.2022 07:55 Відповісти
Крыс мавзолейных пинают все кому не лень...,СПГ обосрало РАБссию по полному тарифу,и это был конфуз...хряк КГБшный шантажом хотел сертифицировать Северный потоп...а получил пинок под зад...
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05.01.2022 08:16 Відповісти
Ультиматум Путлера против США и НАТО вылезет большим боком для быдла мавзхолейного...еще не вечер...все только начинается.... не сцы РАБссия...,сраный СССр сдох быстро и тихо...никто даже не заметил
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05.01.2022 08:19 Відповісти
 
 