Сенат США може проголосувати за нові санкції проти "Північного потоку-2", - Politico

Сенат США 14 січня голосуватиме за законопроєкт про санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2". Проєкт закону запропоновано сенатором-республіканцем Тедом Крузом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Згідно з текстом, отриманим виданням Politico, законопроєкт Круза вимагає, щоб санкції щодо трубопроводу були накладені протягом 15 днів після ухвалення, і дозволяє Конгресу проголосувати за поновлення санкцій, якщо президент відмовиться від них.

Для ухвалення законопроекту необхідно 60 голосів, і Круз та інші республіканці впевнені, що досягнуть цієї позначки. "Ми виграємо це голосування з переважною більшістю", - сказав один із високопоставлених республіканців.

Голосування несе у собі очевидний політичний ризик для демократів, багато хто з яких минулого року висловився проти рішення Джо Байдена про скасування санкцій щодо газопроводу з Росії до Німеччини. Крім того, газопровід, який майже завершений та очікує на сертифікацію, додає елемент складності та драматизму на тлі можливого вторгнення Росії в Україну.

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Як зазначає видання, демократи могли уникнути цього незграбного сценарію для команди Байдена. Голова комітету Сенату з міжнародних відносин демократа Боб Менендес має законопроект, що передбачає суворі покарання для Москви, у тому числі жорсткі санкції щодо "Північного потоку - 2" - але тільки після вторгнення Росії в Україну. Теоретично лідери демократів у Сенаті могли б проголосувати за законопроєкт Менендеса поряд із законопроєктом Круза.

Процедура Сенату дозволяє партії більшості внести альтернативну поправку з питання і, що особливо важливо, вона отримує голосування першою. Проект партії меншини – у даному випадку законопроект Круза – отримав би друге голосування.

Розгляд законопроекту Менендеса поруч із законопроектом Круза дало б демократам політичне прикриття для того, що буде для них важким голосуванням. Майже всі сенатори раніше підтримували аналогічний режим санкцій, прописаний у законопроекті Круза. Але з того часу Байден відмовився від цих санкцій, і підтримка закону Круза призвела б демократів до розбіжностей із лідером їхньої партії, зазначає Politico.

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