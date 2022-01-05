Дуда утвердил упрощение трудоустройства для граждан Украины
Президент Польши Анджей Дуда подписал ряд изменений в законы, упрощающие трудоустройство иностранных граждан, в частности украинцев.
Об этом сообщила канцелярия польского президента.
Согласно изменениям граждане Украины и еще пяти стран смогут работать в Польше не 6 месяцев, как это было раньше, а 2 года без разрешения на работу, а на основании декларации о поручении работы.
До этого право на поручение работы иностранцу позволяло трудоустройство в Польше в течение шести месяцев в году, получение следующей декларации требовало полугодового перерыва.
Новые нормы также предусматривают упрощение процедуры получения разрешения на временное или постоянное проживание и цифровой процесс.
От иностранца при подаче заявления на карту пребывания больше не потребуется наличие задокументированного места жительства в Польше и постоянного источника дохода. Вместо этого достаточно информации о том, что заработок зарубежного работника не меньше минимальной заработной платы в Польше.
Подтвердить свое социальное обеспечение гражданин Украины сможет, предоставив договор трудоустройства с указанной заработной платой.
Кроме того, в перечень обстоятельств, не требующих от иностранца выдачи нового вида на жительство и работу, внесено смену должности при увеличении зарплаты.
Новые правила начнут действовать через 14 дней после их опубликования в правительственном вестнике, ориентировочно во второй половине января.
По приблизительным данным, в настоящее время в Польше находятся до 2 млн украинцев.
Пожалуйста, подождите...
А можно и вообще без виз - подал документы на вид на жительство и без всяких виз живи, работай на здоровье...
https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/ustawy-z-podpisem-prezydenta,47350
и скачал https://www.prezydent.pl/storage/file/core_files/2022/1/4/9a73242a87360fdb00fc2778ffba2851/informacja%20cudzoziemcy.rtf Informacja ws. nowelizacji ustawy o cudzoziemcach [RTF]
там не совсем "разжовано" как будет по Визам кто имел - имеет ...., и как теперь эти на 24 месяца - будут ли перебывать уже имеющиеся "коридоры" - скажем так ....- возможно в Ужондах на месте получат Цыркуляры )0
😀😎😉
капец Польше...
Признайте что если выбирать среди говна - то хорошо не будет ни в каком случае! И всё!
По закону 5 лет на резидента EU и ещё либо 2 либо 3 по ситуации, И всё
https://duw.pl/pl/obsluga-klienta/obywatelstwo/uznanie-za-obywatela-p/2510,Uznanie-za-obywatela-polskiego.html
Что бы уезжали из страны!