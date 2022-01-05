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Польша (8139) трудовая миграция (242) Дуда (717)

Дуда утвердил упрощение трудоустройства для граждан Украины

Дуда утвердил упрощение трудоустройства для граждан Украины

Президент Польши Анджей Дуда подписал ряд изменений в законы, упрощающие трудоустройство иностранных граждан, в частности украинцев.

Об этом сообщила канцелярия польского президента.

Согласно изменениям граждане Украины и еще пяти стран смогут работать в Польше не 6 месяцев, как это было раньше, а 2 года без разрешения на работу, а на основании декларации о поручении работы.

До этого право на поручение работы иностранцу позволяло трудоустройство в Польше в течение шести месяцев в году, получение следующей декларации требовало полугодового перерыва.

Новые нормы также предусматривают упрощение процедуры получения разрешения на временное или постоянное проживание и цифровой процесс.

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От иностранца при подаче заявления на карту пребывания больше не потребуется наличие задокументированного места жительства в Польше и постоянного источника дохода. Вместо этого достаточно информации о том, что заработок зарубежного работника не меньше минимальной заработной платы в Польше.

Подтвердить свое социальное обеспечение гражданин Украины сможет, предоставив договор трудоустройства с указанной заработной платой.

Кроме того, в перечень обстоятельств, не требующих от иностранца выдачи нового вида на жительство и работу, внесено смену должности при увеличении зарплаты.

Новые правила начнут действовать через 14 дней после их опубликования в правительственном вестнике, ориентировочно во второй половине января.

По приблизительным данным, в настоящее время в Польше находятся до 2 млн украинцев.
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Топ комментарии
+19
Молодці поляки . РОзуміють, що найбільше багатство країни - працьовиті люди. Тому високими зарплатами, низькими цінами витягують з України найбільш професійних працівників. В польську школу б походити нашій владі та нашим бізнесменам клєптоманам.
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05.01.2022 17:44
+17
Ну принаймні частина українців отримує можливість пожити якщо вже не по людськи, то біля людей.
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05.01.2022 17:46
+16
Найвеличніший лідор рекордсмен
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05.01.2022 17:38
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Проще говоря ошвядчене будет на 2 года, Соответственно будет на его основании виза на 2 года. Не будет коридора "180 дней работаешь 180 не можешь". И если вид на жительство получил по работе то при смене работы не надо его переделывать.
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05.01.2022 20:20 Ответить
где то тпак я и понимал - что следуещее уже работодатель сможет оформить сразу на 24 месяца - тогда еще ..., как будет на ваше - выглядеть , если по ЗУ что было до этого - следующую Визу , ту же Рабочую , Работник мог получить аж через год - например от этой даты ... - при действующих уже сегодняшних изменениях...))
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05.01.2022 20:33 Ответить
Виза даётся на основании либо ошвядченя либо воевудского зезволеня (по тем датам что там указано). Раньше ошвядчене давали на 180 дней и следующее только через 360 от начала первого. Сейчас это убрали и будет так же как с воевудским - можно без всяких перерывов.
А можно и вообще без виз - подал документы на вид на жительство и без всяких виз живи, работай на здоровье...
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05.01.2022 20:43 Ответить
я смотрю здесь
https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/ustawy-z-podpisem-prezydenta,47350
и скачал https://www.prezydent.pl/storage/file/core_files/2022/1/4/9a73242a87360fdb00fc2778ffba2851/informacja%20cudzoziemcy.rtf Informacja ws. nowelizacji ustawy o cudzoziemcach [RTF]
там не совсем "разжовано" как будет по Визам кто имел - имеет ...., и как теперь эти на 24 месяца - будут ли перебывать уже имеющиеся "коридоры" - скажем так ....- возможно в Ужондах на месте получат Цыркуляры )0
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05.01.2022 20:54 Ответить
Выдача виз не регламентируется уставой о цудзожемцах, там другие подставы правне. И там написано что рабочая виза выдаётся согласно воевудскому или ощвядченю. Никаких ограничений для виз не было и нет, был коридор для ошвядченя и он исчез. Всё просто довольно таки.
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05.01.2022 20:58 Ответить
Пысы - ужонды вообще к визам отношения не имели и не имеют. Они только давали и дают бумажки на основании которых консулят даёт визу.
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05.01.2022 21:00 Ответить
Капец как у вас там всё запутано...
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05.01.2022 21:05 Ответить
На самом деле все очень просто, гораздо проще чем в Украине. Законы простые, понятные. В суд если подаешь и не нанимашь адвоката, и сам не юрист - то даже судья ОБЯЗАН тебе все обьяснять. На самом деле день и ночь.
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05.01.2022 21:08 Ответить
"либо ошвядченя либо воевудского зезволеня". Я по другому пути шел, чтоб "без коридоров" 180 дней "ошвядченя", затем 360 дней "воевудского зезволеня". Потом опять - 180 дней "ошвядченя", затем 360 дней "воевудского зезволеня"
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05.01.2022 22:06 Ответить
Логично но не оптимально. Лучше ехать на воевудском, потому как во-первых при продлении имеете право работать пока ЖДЁТЕ продления, тоесть за месяц до окончания воевудского подали на продление и работать можно сколько угодно пока ждёте. Во вторых у вас всегда в запасе возможность получить ошвядчене в случае смены работы.
😀😎😉
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05.01.2022 22:55 Ответить
А вообще-то ещё лучше походить годик по пару часов в воскресенье в полициальную школу, И получить свободный доступ к рынку труда и забыть как страшный сон все эти зезволеня и ошвядченя😎😉😎
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05.01.2022 23:00 Ответить
Украине пздц. за эту зп работать никто не будет.страна собираетт ********* и валит нахр
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06.01.2022 23:51 Ответить
Як воно там буде далі - побачимо . "Ліві" наплодять ще вар'ятів - працювати взагалі не буде кому і еміграційна політика всіх країн - лібералізується остаточно , щоб не рухнула економіка . Це глобальний процес , і в США і в ЄС. Буде потреба - поїду , мені це не проблема ,тим більше в Польщу , де в мене багато хороших знайомих по колишній роботі . Але краще щоб не було такої потреби . Мене зараз і в Україні робота влаштовує , Богу дякувати . Я про таке колись і не мріяв , щоб вдома заробляти більше ніж за кордоном .
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05.01.2022 22:01 Ответить
Знаю еще одного соседа, который тоже для украинцев упрощает въезд, трудоустройство, получение гражданства. Даже историю новую придумать может. Ну а чего не брать, если плохо лежит?
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05.01.2022 19:47 Ответить
еду..та нет нема ксивы заграничной-6 лет..7 нищеты..в пустоту((
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05.01.2022 19:49 Ответить
Все поляки свалили в Германию и Нидерланды. А работать кому-то надо. А рядом как раз Украина, где пацаны выбрали себе идиота в презы и теперь экономика немного хлопает в ладоши. Почему бы не дать этим пацанам поработать на польского дядю? Главное не давать им голосовать, а в остальном они спивучи и працёвыти.
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05.01.2022 20:55 Ответить
Прежде чем говорить надо думать. Хотя бы немного. Польша тем и отличается что работая тут (не на кого-то а на себя, на свою пенсию от Польши в том числе) человек через несколько лет получает в том числе и ГРАЖДАНСТВО. И голосует в том числе.
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05.01.2022 21:04 Ответить
"И голосует в том числе."

капец Польше...
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05.01.2022 21:06 Ответить
Не пугайте😉😎по крайней мере те кто работают уже лучше чем те кто сидит в Украине и ворует. На это вся надежда.
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05.01.2022 21:10 Ответить
Да просто расстраивает ситуация, когда толпа придурков голосует за дегенерата, а потом, вместо того, чтобы вкусить плодов своего голосования, просто валит в Польшу. Но, если поляки дадут им проголосовать, то есть шанс, что справедливость возьмёт своё.
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05.01.2022 21:22 Ответить
Честно говоря утомляет настойчивость с которой некоторые люди доказывают что одно гавно лучше другого. Тут тоже не рай, и при власти нечто похожее на "партию регионов", и тоже борьба чтобы от них избавиться. И тоже они покупают голоса только официально - через закон назначают субсидии тем кто не хочет работать, только плодятся как тараканы. В селах вообще работать НЕВЫГОДНО! Больше денег если сидеть на пособиях. Ну так и что? Тут всё равно люди не забрасывают г-ном друг друга, потому что это унижает прежде всего кидающего.
Признайте что если выбирать среди говна - то хорошо не будет ни в каком случае! И всё!
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05.01.2022 21:33 Ответить
В том то и дело, что был выбор между нормальным презом и говном. Нарид провёл эксперимент, а что если паприколу выбрать говно. Выбрал и свалил в Польшу. Молодцы
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05.01.2022 21:39 Ответить
Странные у вас понятия о "нормальности", во всяком случае для меня. Может быть для вас это действительно в порядке вещей, а может быть вы просто плохо информированы. Впрочем мы свой выбор сделали, и я более чем уверен что правильно. И уж чего я точно не собираюсь делать так это спорить о качествах разных подонков которые пасутся у корыта власти в Украине 😎😀😀😀Кому нравится жить в болоте - это их выбор, их право. Кому не нравится - двери ПОКА ЧТО открыты.
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05.01.2022 21:45 Ответить
Мой выбор - Нидерланды. Я там уже 4 года живу и работаю. Так что меня на Польшу агитировать не надо
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06.01.2022 11:16 Ответить
3роки + 3 роки + 3 роки + 10 років = фіфті-фіфті . Може дадуть громадянство , а може ні . Якщо й дадуть , то на холєру воно потрібне через 19 років ? Я ж кажу , польська бюрократія це просто жесть жестяна .
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05.01.2022 22:10 Ответить
Что за цифры?
По закону 5 лет на резидента EU и ещё либо 2 либо 3 по ситуации, И всё
https://duw.pl/pl/obsluga-klienta/obywatelstwo/uznanie-za-obywatela-p/2510,Uznanie-za-obywatela-polskiego.html
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05.01.2022 22:28 Ответить
Собственно наши соседи услышали инициативы Данила Гетьманцева и утвердили упрощенное трудоустройство граждан Украины в Польше. Помогают ему избавиться от неугодных ФОПов. Которые не самые плохие кадры, да и работать умеют.
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05.01.2022 21:03 Ответить
А-а-а, теперь понятно, для чего душат ФОПов.
Что бы уезжали из страны!
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06.01.2022 09:42 Ответить
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