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Польща (8246) трудова міграція (449) Дуда (732)

Дуда затвердив спрощення працевлаштування для громадян України

Дуда затвердив спрощення працевлаштування для громадян України

Президент Польщі Анджей Дуда підписав низку змін до законів, які спрощують працевлаштування іноземних громадян, зокрема українців.

Про це повідомила канцелярія польського президента.

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Згідно зі змінами, громадяни України та ще п’яти країн зможуть працювати у Польщі не 6 місяців, як це було раніше, а 2 роки без дозволу на роботу, а на підставі декларації про доручення роботи.

До цього декларація про доручення роботи іноземцеві дозволяла працевлаштування в Польщі протягом шести місяців на рік, отримання наступної декларації вимагало піврічної перерви.

Нові норми також передбачають спрощення процедури отримання дозволу на тимчасове чи постійне проживання та зацифрування цього процесу.

Від іноземця при поданні заяви на карту перебування більше не вимагатимуть наявність задокументованого місця проживання в Польщі та постійного джерела доходу. Замість цього достатньо інформації про те, що заробіток закордонного працівника не менший від мінімальної заробітної плати у Польщі.

Підтвердити своє соціальне забезпечення громадянин України зможе, надавши лише договір працевлаштування з зазначеною заробітною платою.

Крім того, до переліку обставин, які не вимагають від іноземця видачі нового дозволу на проживання та роботу, внесено зміну посади при збільшенні зарплати.

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Нові правила почнуть діяти за 14 днів після їхнього опублікування в урядовому віснику, орієнтовно у другій половині січня.

За приблизними даними, нині в Польщі перебувають до 2 млн українців.
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Топ коментарі
+19
Молодці поляки . РОзуміють, що найбільше багатство країни - працьовиті люди. Тому високими зарплатами, низькими цінами витягують з України найбільш професійних працівників. В польську школу б походити нашій владі та нашим бізнесменам клєптоманам.
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05.01.2022 17:44
+17
Ну принаймні частина українців отримує можливість пожити якщо вже не по людськи, то біля людей.
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05.01.2022 17:46
+16
Найвеличніший лідор рекордсмен
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05.01.2022 17:38
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Сторінка 2 з 2
Проще говоря ошвядчене будет на 2 года, Соответственно будет на его основании виза на 2 года. Не будет коридора "180 дней работаешь 180 не можешь". И если вид на жительство получил по работе то при смене работы не надо его переделывать.
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05.01.2022 20:20 Відповісти
где то тпак я и понимал - что следуещее уже работодатель сможет оформить сразу на 24 месяца - тогда еще ..., как будет на ваше - выглядеть , если по ЗУ что было до этого - следующую Визу , ту же Рабочую , Работник мог получить аж через год - например от этой даты ... - при действующих уже сегодняшних изменениях...))
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05.01.2022 20:33 Відповісти
Виза даётся на основании либо ошвядченя либо воевудского зезволеня (по тем датам что там указано). Раньше ошвядчене давали на 180 дней и следующее только через 360 от начала первого. Сейчас это убрали и будет так же как с воевудским - можно без всяких перерывов.
А можно и вообще без виз - подал документы на вид на жительство и без всяких виз живи, работай на здоровье...
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05.01.2022 20:43 Відповісти
я смотрю здесь
https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/ustawy-z-podpisem-prezydenta,47350
и скачал https://www.prezydent.pl/storage/file/core_files/2022/1/4/9a73242a87360fdb00fc2778ffba2851/informacja%20cudzoziemcy.rtf Informacja ws. nowelizacji ustawy o cudzoziemcach [RTF]
там не совсем "разжовано" как будет по Визам кто имел - имеет ...., и как теперь эти на 24 месяца - будут ли перебывать уже имеющиеся "коридоры" - скажем так ....- возможно в Ужондах на месте получат Цыркуляры )0
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05.01.2022 20:54 Відповісти
Выдача виз не регламентируется уставой о цудзожемцах, там другие подставы правне. И там написано что рабочая виза выдаётся согласно воевудскому или ощвядченю. Никаких ограничений для виз не было и нет, был коридор для ошвядченя и он исчез. Всё просто довольно таки.
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05.01.2022 20:58 Відповісти
Пысы - ужонды вообще к визам отношения не имели и не имеют. Они только давали и дают бумажки на основании которых консулят даёт визу.
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05.01.2022 21:00 Відповісти
Капец как у вас там всё запутано...
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05.01.2022 21:05 Відповісти
На самом деле все очень просто, гораздо проще чем в Украине. Законы простые, понятные. В суд если подаешь и не нанимашь адвоката, и сам не юрист - то даже судья ОБЯЗАН тебе все обьяснять. На самом деле день и ночь.
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05.01.2022 21:08 Відповісти
"либо ошвядченя либо воевудского зезволеня". Я по другому пути шел, чтоб "без коридоров" 180 дней "ошвядченя", затем 360 дней "воевудского зезволеня". Потом опять - 180 дней "ошвядченя", затем 360 дней "воевудского зезволеня"
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05.01.2022 22:06 Відповісти
Логично но не оптимально. Лучше ехать на воевудском, потому как во-первых при продлении имеете право работать пока ЖДЁТЕ продления, тоесть за месяц до окончания воевудского подали на продление и работать можно сколько угодно пока ждёте. Во вторых у вас всегда в запасе возможность получить ошвядчене в случае смены работы.
😀😎😉
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05.01.2022 22:55 Відповісти
А вообще-то ещё лучше походить годик по пару часов в воскресенье в полициальную школу, И получить свободный доступ к рынку труда и забыть как страшный сон все эти зезволеня и ошвядченя😎😉😎
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05.01.2022 23:00 Відповісти
Украине пздц. за эту зп работать никто не будет.страна собираетт ********* и валит нахр
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06.01.2022 23:51 Відповісти
Як воно там буде далі - побачимо . "Ліві" наплодять ще вар'ятів - працювати взагалі не буде кому і еміграційна політика всіх країн - лібералізується остаточно , щоб не рухнула економіка . Це глобальний процес , і в США і в ЄС. Буде потреба - поїду , мені це не проблема ,тим більше в Польщу , де в мене багато хороших знайомих по колишній роботі . Але краще щоб не було такої потреби . Мене зараз і в Україні робота влаштовує , Богу дякувати . Я про таке колись і не мріяв , щоб вдома заробляти більше ніж за кордоном .
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05.01.2022 22:01 Відповісти
Знаю еще одного соседа, который тоже для украинцев упрощает въезд, трудоустройство, получение гражданства. Даже историю новую придумать может. Ну а чего не брать, если плохо лежит?
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05.01.2022 19:47 Відповісти
еду..та нет нема ксивы заграничной-6 лет..7 нищеты..в пустоту((
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05.01.2022 19:49 Відповісти
Все поляки свалили в Германию и Нидерланды. А работать кому-то надо. А рядом как раз Украина, где пацаны выбрали себе идиота в презы и теперь экономика немного хлопает в ладоши. Почему бы не дать этим пацанам поработать на польского дядю? Главное не давать им голосовать, а в остальном они спивучи и працёвыти.
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05.01.2022 20:55 Відповісти
Прежде чем говорить надо думать. Хотя бы немного. Польша тем и отличается что работая тут (не на кого-то а на себя, на свою пенсию от Польши в том числе) человек через несколько лет получает в том числе и ГРАЖДАНСТВО. И голосует в том числе.
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05.01.2022 21:04 Відповісти
"И голосует в том числе."

капец Польше...
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05.01.2022 21:06 Відповісти
Не пугайте😉😎по крайней мере те кто работают уже лучше чем те кто сидит в Украине и ворует. На это вся надежда.
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05.01.2022 21:10 Відповісти
Да просто расстраивает ситуация, когда толпа придурков голосует за дегенерата, а потом, вместо того, чтобы вкусить плодов своего голосования, просто валит в Польшу. Но, если поляки дадут им проголосовать, то есть шанс, что справедливость возьмёт своё.
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05.01.2022 21:22 Відповісти
Честно говоря утомляет настойчивость с которой некоторые люди доказывают что одно гавно лучше другого. Тут тоже не рай, и при власти нечто похожее на "партию регионов", и тоже борьба чтобы от них избавиться. И тоже они покупают голоса только официально - через закон назначают субсидии тем кто не хочет работать, только плодятся как тараканы. В селах вообще работать НЕВЫГОДНО! Больше денег если сидеть на пособиях. Ну так и что? Тут всё равно люди не забрасывают г-ном друг друга, потому что это унижает прежде всего кидающего.
Признайте что если выбирать среди говна - то хорошо не будет ни в каком случае! И всё!
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05.01.2022 21:33 Відповісти
В том то и дело, что был выбор между нормальным презом и говном. Нарид провёл эксперимент, а что если паприколу выбрать говно. Выбрал и свалил в Польшу. Молодцы
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05.01.2022 21:39 Відповісти
Странные у вас понятия о "нормальности", во всяком случае для меня. Может быть для вас это действительно в порядке вещей, а может быть вы просто плохо информированы. Впрочем мы свой выбор сделали, и я более чем уверен что правильно. И уж чего я точно не собираюсь делать так это спорить о качествах разных подонков которые пасутся у корыта власти в Украине 😎😀😀😀Кому нравится жить в болоте - это их выбор, их право. Кому не нравится - двери ПОКА ЧТО открыты.
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05.01.2022 21:45 Відповісти
Мой выбор - Нидерланды. Я там уже 4 года живу и работаю. Так что меня на Польшу агитировать не надо
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06.01.2022 11:16 Відповісти
3роки + 3 роки + 3 роки + 10 років = фіфті-фіфті . Може дадуть громадянство , а може ні . Якщо й дадуть , то на холєру воно потрібне через 19 років ? Я ж кажу , польська бюрократія це просто жесть жестяна .
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05.01.2022 22:10 Відповісти
Что за цифры?
По закону 5 лет на резидента EU и ещё либо 2 либо 3 по ситуации, И всё
https://duw.pl/pl/obsluga-klienta/obywatelstwo/uznanie-za-obywatela-p/2510,Uznanie-za-obywatela-polskiego.html
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05.01.2022 22:28 Відповісти
Собственно наши соседи услышали инициативы Данила Гетьманцева и утвердили упрощенное трудоустройство граждан Украины в Польше. Помогают ему избавиться от неугодных ФОПов. Которые не самые плохие кадры, да и работать умеют.
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05.01.2022 21:03 Відповісти
А-а-а, теперь понятно, для чего душат ФОПов.
Что бы уезжали из страны!
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06.01.2022 09:42 Відповісти
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