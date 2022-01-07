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В ближайшие дни будет еще один разговор с Путиным, - Макрон

В ближайшие дни будет еще один разговор с Путиным, - Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что намерен в ближайшие дни провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Макрон заявил во время пресс-конференции в Париже.

"Мы продолжаем диалог с Россией. У меня в последние недели было два основательных телефонных разговора с президентом Путиным. И в ближайшие дни будет еще один разговор", - сказал президент Франции.

Напомним, 21 декабря Макрон обсудил с Путиным ситуацию на Донбассе.

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Топ комментарии
+8
Мы уже все давно поняли, что Еуропа только может говорить, а толку ведь от этого - 0.0
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07.01.2022 14:05
+6
Що не домовились про ціну за яку продати Україну!? Торгуєтесь?
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07.01.2022 14:13
+4
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07.01.2022 14:12
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Мы уже все давно поняли, что Еуропа только может говорить, а толку ведь от этого - 0.0
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07.01.2022 14:05 Ответить
А бубочка ще раніше займав чергу поговорити з χγйλομ.
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07.01.2022 14:08 Ответить
Ага, давайте в очередь становитесь. Сколько волка не корми, всеравно в лес.
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07.01.2022 14:09 Ответить
Поговори конечно.
И жди желтые жилеты на улицах Парижа.
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07.01.2022 14:12 Ответить
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07.01.2022 14:12 Ответить
Що не домовились про ціну за яку продати Україну!? Торгуєтесь?
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07.01.2022 14:13 Ответить
Макрон собі посаду вибиває? Так пару років піде і в Парижі будуть московські танки.
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07.01.2022 14:16 Ответить
А жопка и ротик у тебя не болит, Макарошка, так часто с ****** встречаться?
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07.01.2022 14:34 Ответить
З таким же успіхом і результатом Макрон може просто побесідувати з макаронами
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07.01.2022 14:35 Ответить
Заметили что как только Макарошка зачастил к ***** заглядывать в глаз, так во Франции и протесты желтожилетчики перестали проводить. Неужели у них сразу стало все хорошо? Или если без сарказма, не поняли еще откуда ноги растут и чем ***** держит Макарошку и других европейских лидеров за яйца
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07.01.2022 14:38 Ответить
Одержимі х-лом. Це вже манія якась. Потрібно лікувати.
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07.01.2022 14:52 Ответить
С ***** нельзя разговаривать,- только пуля в лоб!!!!!
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07.01.2022 15:45 Ответить
Я уже себе таки представляю этот разговор этого французского трепача- геронтофила с мокшанским зоо-педофилом.
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07.01.2022 15:57 Ответить
 
 