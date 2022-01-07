В ближайшие дни будет еще один разговор с Путиным, - Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что намерен в ближайшие дни провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Макрон заявил во время пресс-конференции в Париже.

"Мы продолжаем диалог с Россией. У меня в последние недели было два основательных телефонных разговора с президентом Путиным. И в ближайшие дни будет еще один разговор", - сказал президент Франции.

Напомним, 21 декабря Макрон обсудил с Путиным ситуацию на Донбассе.

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