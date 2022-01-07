В ближайшие дни будет еще один разговор с Путиным, - Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что намерен в ближайшие дни провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Макрон заявил во время пресс-конференции в Париже.
"Мы продолжаем диалог с Россией. У меня в последние недели было два основательных телефонных разговора с президентом Путиным. И в ближайшие дни будет еще один разговор", - сказал президент Франции.
Напомним, 21 декабря Макрон обсудил с Путиным ситуацию на Донбассе.
Топ комментарии
+8 Eight Wonder 56eae116
показать весь комментарий07.01.2022 14:05
+6 Vpm Vpm
показать весь комментарий07.01.2022 14:13
+4 Беларусь
показать весь комментарий07.01.2022 14:12
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
И жди желтые жилеты на улицах Парижа.