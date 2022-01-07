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Найближчими днями буде ще одна розмова з Путіним, - Макрон

Найближчими днями буде ще одна розмова з Путіним, - Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що має намір найближчими днями провести телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Макрон заявив під час пресконференції в Парижі.

"Ми продовжуємо діалог із Росією. У мене останніми тижнями було дві ґрунтовні телефонні розмови із президентом Путіним. І найближчими днями буде ще одна розмова", - сказав президент Франції.

Нагадаємо, 21 грудня Макрон обговорив з Путіним ситуацію на Донбасі.

Також читайте: "Це стратегія": Макрон заявив, що хоче "розлютити" нещеплених

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Топ коментарі
+8
Мы уже все давно поняли, что Еуропа только может говорить, а толку ведь от этого - 0.0
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07.01.2022 14:05
+6
Що не домовились про ціну за яку продати Україну!? Торгуєтесь?
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07.01.2022 14:13
+4
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07.01.2022 14:12
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Мы уже все давно поняли, что Еуропа только может говорить, а толку ведь от этого - 0.0
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07.01.2022 14:05 Відповісти
А бубочка ще раніше займав чергу поговорити з χγйλομ.
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07.01.2022 14:08 Відповісти
Ага, давайте в очередь становитесь. Сколько волка не корми, всеравно в лес.
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07.01.2022 14:09 Відповісти
Поговори конечно.
И жди желтые жилеты на улицах Парижа.
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07.01.2022 14:12 Відповісти
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07.01.2022 14:12 Відповісти
Що не домовились про ціну за яку продати Україну!? Торгуєтесь?
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07.01.2022 14:13 Відповісти
Макрон собі посаду вибиває? Так пару років піде і в Парижі будуть московські танки.
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07.01.2022 14:16 Відповісти
А жопка и ротик у тебя не болит, Макарошка, так часто с ****** встречаться?
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07.01.2022 14:34 Відповісти
З таким же успіхом і результатом Макрон може просто побесідувати з макаронами
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07.01.2022 14:35 Відповісти
Заметили что как только Макарошка зачастил к ***** заглядывать в глаз, так во Франции и протесты желтожилетчики перестали проводить. Неужели у них сразу стало все хорошо? Или если без сарказма, не поняли еще откуда ноги растут и чем ***** держит Макарошку и других европейских лидеров за яйца
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07.01.2022 14:38 Відповісти
Одержимі х-лом. Це вже манія якась. Потрібно лікувати.
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07.01.2022 14:52 Відповісти
С ***** нельзя разговаривать,- только пуля в лоб!!!!!
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07.01.2022 15:45 Відповісти
Я уже себе таки представляю этот разговор этого французского трепача- геронтофила с мокшанским зоо-педофилом.
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07.01.2022 15:57 Відповісти
 
 