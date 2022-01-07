Найближчими днями буде ще одна розмова з Путіним, - Макрон
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що має намір найближчими днями провести телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Макрон заявив під час пресконференції в Парижі.
"Ми продовжуємо діалог із Росією. У мене останніми тижнями було дві ґрунтовні телефонні розмови із президентом Путіним. І найближчими днями буде ще одна розмова", - сказав президент Франції.
Нагадаємо, 21 грудня Макрон обговорив з Путіним ситуацію на Донбасі.
Топ коментарі
+8 Eight Wonder 56eae116
показати весь коментар07.01.2022 14:05
+6 Vpm Vpm
показати весь коментар07.01.2022 14:13
+4 Беларусь
показати весь коментар07.01.2022 14:12
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
И жди желтые жилеты на улицах Парижа.