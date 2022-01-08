Германия исключила Украину из списка стран повышенного COVID-риска

С 9 января Украина не входит в список стран зоны высокого риска для ФРГ. Следовательно, специальные правила не будут применяться к путешественникам из Украины. Они будут подлежать только общим правилам въезда.

С воскресенья, 9 января, Украина не будет входить в список стран повышенного риска для Германии, говорится в сообщении на сайте Института имени Роберта Коха (RKI), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на https://www.dw.com.

Украина находилась в списке стран зоны высокого риска для ФРГ с 10 октября 2021 года. Въезд разрешался при острой необходимости или при наличии сертификата полной вакцинации от COVID-19. При этом перед прибытием в Германию необходимо было зарегистрироваться на специальном сайте и иметь подтверждение регистрации при въезде.

Те, кто имел право на въезд в ФРГ, но не был полностью привит против коронавируса, должен был отбыть 10-дневный карантин. Выйти из него можно было только через пять дней после приезда по результатам отрицательного теста.

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С 9 января специальные правила не будут применяться к путешественникам из Украины. Они будут подлежать только общим правилам въезда в Германию: все старше шести лет обязаны предъявить негативный тест на коронавирус или сертификат о полном курсе вакцинации или справку о недавнем выздоровлении.

Тем временем 7 января, на фоне распространения омикрон-варианта коронавируса, федеральные и земельные власти Германии усилили правила посещения ресторанов, кафе и баров.

Привитые бустерной дозой вакцины против COVID-19 смогут посещать заведения общепита без ограничений. Вакцинированные двумя дозами и переболевшие коронавирусом должны предъявить отрицательный тест на коронавирус.

В то же время, правила карантина для тех, кто находился в контакте с инфицированным, а также правила изоляции больных COVID-19, в Германии ослабили. При наличии бустерной прививки, люди, контактировавшие с носителями коронавируса, будут освобождены от карантина.

Освобождение распространяется и на тех, кто контактировал с больными, которые прошли повторный курс вакцинации или повторно переболели в течение последних трех месяцев. Для всех остальных остается действующим 10-дневный карантин, продолжительность которого можно сократить до семи дней при предъявлении отрицательного ПЦР-теста или экспресс-теста на антиген.

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Кроме того, канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) и главы земельных правительств сошлись во мнении, что в ФРГ необходимо ввести всеобщую обязательную вакцинацию против коронавируса. Однако для этого необходимо внести изменения в законодательство.

Шольц еще раз призвал население вакцинироваться, отметив, что те, кто имеет такую ​​возможность "должны не идти, а бежать" на прививку. "Мы знаем, что "омикрон" гораздо заразнее предыдущих вариантов вируса. Новая прививка неизменно обеспечивает лучшую защиту", - сказал он. По его словам, в Германии планируют до конца января сделать 30 миллионов бустерных прививок.