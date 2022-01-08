Німеччина виключила Україну зі списку країн підвищеного COVID-ризику

З 9 січня Україна більше не належатиме до переліку країн зони високого ризику для ФРН. Відтак спеціальні правила не будуть застосовуватися до подорожніх із України. Вони підлягатимуть лише загальним правилам в'їзду.

З неділі, 9 січня, Україна не належатиме до списку країн підвищеного ризику для Німеччини, йдеться у повідомленні на сайті Інституту імені Роберта Коха (RKI), передає Цензор.НЕТ з посиланням на https://www.dw.com.

Україна перебувала в переліку країн зони високого ризику для ФРН з 10 жовтня 2021 року. В'їзд дозволявся у разі гострої потреби або за наявності сертифікату повної вакцинації від COVID-19. При цьому перед прибуттям до Німеччини необхідно було зареєструватися на спеціальному сайті та мати при собі підтвердження реєстрації при в’їзді.

Ті, хто мали право на в'їзд у ФРН, але не були повністю щепленими проти коронавірусу, повинні були відбути 10-денний карантин. Вийти з нього можна було лише за п'ять днів після приїзду за результатами негативного тесту.

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З 9 січня спеціальні правила не застосовуватимуться до подорожніх із України. Вони підлягатимуть лише загальним правилам в'їзду до Німеччини: усі старші за шість років зобов'язані пред'явити негативний тест на коронавірус або ж сертифікат про повний курс вакцинації чи довідку про нещодавнє одужання.

Тим часом 7 січня, на тлі поширення омікрон-варіанту коронавірусу, федеральна та земельна влада Німеччини посилила правила відвідування ресторанів, кафе та барів.

Щеплені бустерною дозою вакцини проти COVID-19 зможуть відвідувати заклади громадського харчування без обмежень. Вакциновані двома дозами та ті, хто перехворів коронавірусом, мають пред'явити негативний тест на коронавірус.

Водночас правила карантину для тих, хто перебував у контакті з інфікованим, а також правила ізоляції хворих на COVID-19, у Німеччині послабили. За наявності бустерного щеплення, люди, які контактували з носіями коронавірусу, будуть звільнені від карантину.

Звільнення поширюється і на тих, хто контактував із хворими, які пройшли повторний курс вакцинації або повторно перехворіли на протягом останніх трьох місяців. Для всіх інших залишається чинним 10-денний карантин, тривалість якого можна скоротити до семи днів за умови пред'явлення негативного ПЛР-тесту або експрес-тесту на антиген.

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Крім того, канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) і глави земельних урядів зійшлися на думці, що у ФРН необхідно запровадити загальну обов'язкову вакцинацію проти коронавірусу. Однак для цього необхідно внести зміни до законодавства.

Шольц вкотре закликав населення вакцинуватися, зазначивши, що ті, хто має таку можливість "мають не йти, а бігти" на щеплення. "Ми знаємо, що "омікрон" набагато заразніший за попередні варіанти вірусу. Нове щеплення незмінно забезпечує найкращий захист", - сказав він. За його словами, у Німеччині планують до кінця січня зробити 30 мільйонів бустерних щеплень.