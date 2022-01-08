"Дельтакрон": гибрид штаммов коронавируса "Дельта" и "Омикрон" обнаружили на Кипре

Ученые обнаружили на Кипре гибрид штаммов коронавируса "Дельта" и "Омикрон". Этот вариант обнаружили у 25 пациентов, из которых 11 были госпитализированы, а 14 лечатся на дому.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське".

Мутацию обнаружила команда профессора кафедры биологических наук Кипрского университета Леонтиоса Кострикиса. По словам ученого, новый штамм, похоже, имеет генетический фон мутации "Дельта". В то же время он содержит и мутации, которые характерны только для "Омикрона".

Ученый утверждает, что частота новой мутации была выше у пациентов, которые попали в больницы, чем у тех, кто лечится на дому.

"Можно сказать, что предположение о том, что "Дельтакрон" является заболеванием, требующим [стационарного] лечения, не случайно", - убежден Кострикис.

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Профессор также объяснил, что "Дельтакроном" новый вариант учёные назвали из-за того, что у него есть признаки "Дельты" и "Омикрона".

"Ходили слухи, что о такой мутации сообщалось, но она не была обнаружена ни в одной стране", - отметил ученый.

Кострикис добавил, что пока рано говорить о том, что новый штамм станет доминирующим. Но, согласно его собственному анализу, "Дельтакрон" может вытеснить "Омикрон".

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