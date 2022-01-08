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Новости Коронавирус и карантин
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"Дельтакрон": гибрид штаммов коронавируса "Дельта" и "Омикрон" обнаружили на Кипре

Ученые обнаружили на Кипре гибрид штаммов коронавируса "Дельта" и "Омикрон". Этот вариант обнаружили у 25 пациентов, из которых 11 были госпитализированы, а 14 лечатся на дому.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське".

Мутацию обнаружила команда профессора кафедры биологических наук Кипрского университета Леонтиоса Кострикиса.  По словам ученого, новый штамм, похоже, имеет генетический фон мутации "Дельта". В то же время он содержит и мутации, которые характерны только для "Омикрона".

Ученый утверждает, что частота новой мутации была выше у пациентов, которые попали в больницы, чем у тех, кто лечится на дому.

"Можно сказать, что предположение о том, что "Дельтакрон" является заболеванием, требующим [стационарного] лечения, не случайно", - убежден Кострикис.

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Профессор также объяснил, что "Дельтакроном" новый вариант учёные назвали из-за того, что у него есть признаки "Дельты" и "Омикрона".

"Ходили слухи, что о такой мутации сообщалось, но она не была обнаружена ни в одной стране", - отметил ученый.

Кострикис добавил, что пока рано говорить о том, что новый штамм станет доминирующим. Но, согласно его собственному анализу, "Дельтакрон" может вытеснить "Омикрон".

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Автор: 

Кипр (230) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+30
чомусь хочеться розмовляти матами
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08.01.2022 19:35
+19
Вангую, якщо вакцини проти гібриду ще немає, то за декілька тижнів з'явиться. Або, як завжди, бустерна доза допоможе.
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08.01.2022 19:36
+16
Ці щеплення це не бізнес. Це щось набагато серйозніше. Якщо тих вакцинаторів не повісять, то світ, рахуй, пропав. Бо щороку будуть всілякі віруси. І через слабодухих легковірів заженуть в рабство все людство. А скільки рабів здозне ніхто рахувати не буде. Тут класика. спочатку маски потім дози помалу. А потім комп в башку відразу в роддомі. погано поводишся - включили тобі кіно потрібне і все. Ти шовковий.
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08.01.2022 19:42
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Эпидемия подходит к концу???

Нате вам вирус заразный как "Омикрон", но в отличие от него - зловредный как "Дельта".

А через пол года пропадёт иммунитет и от прививок, и от самой болезни, и даже те кто переболел, начнут болеть заново.
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08.01.2022 19:56 Ответить
Так уже пора ширятись тим, хто літом привився.
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08.01.2022 20:17 Ответить
"Ходили чутки, що про таку мутацію повідомлялося"
В науку добавлен новый научный подход, ставший доминирующим последние два года.
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08.01.2022 20:00 Ответить
Зеваю еще громче чем обычно... Впереди еще около пол миллиарда мутаций, так что запасаемся попкорном.
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08.01.2022 20:02 Ответить
возможно. но ты уже этого не узнаешь.
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08.01.2022 20:24 Ответить
Кожного тижня ноий. Що,вакцина чудодійна робить
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08.01.2022 20:03 Ответить
Фууух, бигфарма вздохнула с облегчением, а то, видите ли, омикрон слишком легкий и пандемия может закончиться в этом году
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08.01.2022 20:08 Ответить
В коментарях повнісенько "уставшіх" від вакцин. До цього вони (вангую) "усталі" від війни, від розуму...

Класична помилка того, хто вижив.
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08.01.2022 20:10 Ответить
Главное, что повсюду имеются бодрячки
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08.01.2022 20:20 Ответить
Гібрид треба було назвати "декамерон". Паралелі очевидні
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08.01.2022 20:16 Ответить
В продуктовые проверяют сертификат или код. Но уже вяло. Маленькие магазинчики забили на коды, только маски. Киприоты бояться остаться без куска ковидного пирога.
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08.01.2022 20:25 Ответить
Куме, а ви ото з вакцинацией не переборщили?Щось погано виглядаете
-Та нормально виглядаю.Як завжди.Только щось чешуя чешется
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08.01.2022 20:31 Ответить
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08.01.2022 20:35 Ответить
Все таки це бактеріологічна зброя, а не природний вірус
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08.01.2022 20:43 Ответить
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08.01.2022 21:07 Ответить
это вариант мутации был предсказан уже давно.
только непонятно в каком варианте: более заразная Дельта либо более тяжелый Омикрон.
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08.01.2022 21:29 Ответить
Напиши это тем, которые побывали под аппаратом ИВЛ
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08.01.2022 23:02 Ответить
Адреса есть? Куда писать-то?
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08.01.2022 23:16 Ответить
Например, сюда (только там уже никто не живет)

В Сосновке Львовской области умерла семья из трех человек, которые болели COVID-19 и занимались самолечением дома. Об этом 6 января в Facebook сообщило "Нео Радио".
Отмечается, что все трое членов семьи - отец, мать и дочь - заболели COVID-19 в декабре. Впоследствии они попали в больницу, однако спасти жизнь сосновчанам не удалось.
25 декабря скончалась 78-летняя женщина, работавшая медицинской сестрой в Сосновской больнице. На Новый год, 1 января, не стало 80-летнего главы семейства, а 3 января умерла их 46-летняя дочь, сообщает "Нео Радио".
Как прокомментировал "Нео Радио" директор Сокальской центральной больницы Роман Швед, люди некоторое время лечились самостоятельно дома.
"Большой процент поступлений в нашу больницу осуществляется с опозданием. И принятые меры в больнице уже неэффективны, потому что процесс пошел слишком далеко и вернуть назад очень тяжело... Практически все такие пациенты, как правило, попадают в реанимацию, а дальше - на аппарат искусственной вентиляции легких, и вывести из такого состояния очень тяжело", - подчеркнул медик.
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08.01.2022 23:29 Ответить
На третьем году ковидобесия слезливые рассказы не работают от слова совсем. Как и слезливые выссказывания на счет тех кто под ИВЛ попал и т.д. Под ИВЛ в основном попадали не из за короны, а из за протоколов лечения (а точее гробления) нашего МОЗ. Так что мимо. Моя семья (я с супругой) месяца полтора назад переболела короной и что. Довольно легко перенесли чуть более чем за полторы недели. Просто лечились и все. Так что свои страшилки рассказывайте кому нибудь другому.
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08.01.2022 23:33 Ответить
У каждого организма свои особенности, тебе повезло - радуйся. Я тоже ровно год назад на прошлый новый год почти четыре недели маялся из-за ковида, хорошо что тоже дома, хотя тошнило и не мог ничего есть. Кроме больничного и бесплатного теста ПЦР (положительного) тоже ничего от нашей медицины не получил. Обошелся постоянным питьем чая с лимоном и смородиной и 2-я таблетками парацетомола, когда температура подскочила до 38,7). Тем не менее в ноябре я вакцинировался Пфайзером.
P.S. Я работающий пенсионер, мне 70.
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08.01.2022 23:53 Ответить
Вот именно это я и имел в виду. А если бы лечились нормально как положено, то гораздо легче бы перенесли. По сути Вы не лечились от слова совсем. Парацетомол не лечит. Просто температуру сбивает. Вы положились на ресурсы организма. В этот раз Вам повезло. Он выдержал и справился с болезнью. В следующий раз может не повезти. На счет меня не везение а закономерность. Ковид домой супруга принесла с работы. В ее отделе многих перекачало с домочадцами. По стечению обстоятельств у всех один семейный. Т.к. все работают на Укрзализныце и заключили там договор с семейным и домочадцев также приаттачили туда же. Там еще остались старой закалки доктора и собственно совковый подход к лечению. Так вот. Таких везучих как мы с женой набралось 9 человек. А везучие потому что нас действительно лечили. Лечили не по протоколам МОЗ, не парацетамольчиком, а как положено. Результат у всех этих везучих был один и тот же. Проще говоря все выздоравливали в среднем через две недели после заболевания. Так вот наше везение и заключалось в том, что еще есть врачи которые лечат больных. Так как к примеру наш семейный врач. Вот и весь секрет везения.
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09.01.2022 00:37 Ответить
Вітаю Вас з Новорічними та Різдвяними святами і бажаю усього доброго Вам та Вашим рідним.
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09.01.2022 02:25 Ответить
Навзаєм. Вам та Вашим рідним усього самого найкращого. І перед усім здоровʼя, бо його ні за які гроші не придбати.
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10.01.2022 21:45 Ответить
А чем именно лечил если не секрет?А то я тоже подцепил сию радость, то ли на новый го, то ли на рождество.
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09.01.2022 16:23 Ответить
Я принципиально здесь не даю подобного рода советов. Я не доктор. Да и организм у каждого разный. Это семейный врач назначать должен. Одно могу сказать - лечение мало чем отличается от лечения ОРВИ. Главное не следовать совету МОЗ нихрена не принимать, а если температура поднимится то только парацетомол. Так Вы почти гарантированно заработаете пневмонию. А если и ее будете лечить по совету МОЗ типа откройте окошко и лягте на спину дав таким образом приток свежего воздуха, то и под ИВЛ недолго угодить. Любая ОРВИ коварна и требует безотлагательного лечения. Если нужно то и противовирусными препаратами и антибиотиками также. Но это определяет лечащий врач что именно, сколько и когда. Мне тут умники писали что типа от вирусов не помагает. А нихрена не делать значит точно поможет. Ога-ога.
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10.01.2022 21:41 Ответить
Да просто эти медики понавыписывали такую кучу лекарств, что, видимо, хотят меня вылечить от всех болезней сразу, малость смущает такое количество таблеток. В принципе протекает не тяжело, даже температуры толком нет, потому и спросил, просто не хочется пускать в ход сразу тяжелую артиллерию в виде антибиотиков и прочих сильнодействующих средств.
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10.01.2022 23:15 Ответить
А когда Вы просто ОРВИ болели разве было как-то иначе? Всегда кучу лекарств выписывали. Нет единой панацеи. И Вы не задумывались над тем, что именно не тяжело болезнь протекает именно потому, что употребляете эту самую кучу лекарств. Не, можете не употреблять конечно. Положитесь на ресурсы организма - ну а там куда кривая вывезет. Только не рекомендую если Вы в возрасте или хронические болезни какие есть. Игра в кацапскую рулетку не очень забавное занятие когда ты в ней в качестве участника. Ну а антибиотики это, как Вы правильно выразились, тяжелая артилерия для организма. Я бы даже сказал подобие ядерной бомбы. Посему ими без потребности злоупотреблять нельзя. Ну да лечащий врач сам знает когда их назначать. Их обычно назначают при ОРВИ когда есть подозрение на пневмонию. А так они без надобности. Противовирусные препараты достаточно симптоматику облегчают.
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10.01.2022 23:34 Ответить
Одужуйте.
Почитайте показання та протипоказання ліків все-таки.
Ще раз порадьтесь з лікарем, якщо відчуваєте потребу. Та узгодьте.
Пацієнт має право знати,що, як, для чого, чому.
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11.01.2022 05:23 Ответить
Чогось під час читання цієї статті в голові крутиться пісня Бутусова "Эта музыка будет вечной".
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08.01.2022 22:06 Ответить
Для туалетних чорноротих, які обливали брудом за цю інформацію і тішилися одне поперед одного своїми гидотними брехнями на мою адресу:

https://ca.yahoo.com/news/womens-periods-may-coronavirus-vaccination-131424573.html

Shortly after coronavirus vaccines were rolled out about a year ago, women started reporting erratic menstrual cycles after receiving the shots.

Some said their periods were late. Others reported heavier bleeding than usual or painful bleeding. Some postmenopausal women who hadn't had a period in years even said they had menstruated again.

A study published Thursday found that women's menstrual cycles did indeed change after vaccination against the coronavirus. The authors reported that women who were inoculated had slightly longer menstrual cycles after receiving the vaccine than those who were not vaccinated.
...
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09.01.2022 03:32 Ответить
Антивакерам напрячься.
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10.01.2022 00:04 Ответить
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