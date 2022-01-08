"Дельтакрон": гибрид штаммов коронавируса "Дельта" и "Омикрон" обнаружили на Кипре
Ученые обнаружили на Кипре гибрид штаммов коронавируса "Дельта" и "Омикрон". Этот вариант обнаружили у 25 пациентов, из которых 11 были госпитализированы, а 14 лечатся на дому.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське".
Мутацию обнаружила команда профессора кафедры биологических наук Кипрского университета Леонтиоса Кострикиса. По словам ученого, новый штамм, похоже, имеет генетический фон мутации "Дельта". В то же время он содержит и мутации, которые характерны только для "Омикрона".
Ученый утверждает, что частота новой мутации была выше у пациентов, которые попали в больницы, чем у тех, кто лечится на дому.
"Можно сказать, что предположение о том, что "Дельтакрон" является заболеванием, требующим [стационарного] лечения, не случайно", - убежден Кострикис.
Профессор также объяснил, что "Дельтакроном" новый вариант учёные назвали из-за того, что у него есть признаки "Дельты" и "Омикрона".
"Ходили слухи, что о такой мутации сообщалось, но она не была обнаружена ни в одной стране", - отметил ученый.
Кострикис добавил, что пока рано говорить о том, что новый штамм станет доминирующим. Но, согласно его собственному анализу, "Дельтакрон" может вытеснить "Омикрон".
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Нате вам вирус заразный как "Омикрон", но в отличие от него - зловредный как "Дельта".
А через пол года пропадёт иммунитет и от прививок, и от самой болезни, и даже те кто переболел, начнут болеть заново.
В науку добавлен новый научный подход, ставший доминирующим последние два года.
Класична помилка того, хто вижив.
-Та нормально виглядаю.Як завжди.Только щось чешуя чешется
только непонятно в каком варианте: более заразная Дельта либо более тяжелый Омикрон.
В Сосновке Львовской области умерла семья из трех человек, которые болели COVID-19 и занимались самолечением дома. Об этом 6 января в Facebook сообщило "Нео Радио".
Отмечается, что все трое членов семьи - отец, мать и дочь - заболели COVID-19 в декабре. Впоследствии они попали в больницу, однако спасти жизнь сосновчанам не удалось.
25 декабря скончалась 78-летняя женщина, работавшая медицинской сестрой в Сосновской больнице. На Новый год, 1 января, не стало 80-летнего главы семейства, а 3 января умерла их 46-летняя дочь, сообщает "Нео Радио".
Как прокомментировал "Нео Радио" директор Сокальской центральной больницы Роман Швед, люди некоторое время лечились самостоятельно дома.
"Большой процент поступлений в нашу больницу осуществляется с опозданием. И принятые меры в больнице уже неэффективны, потому что процесс пошел слишком далеко и вернуть назад очень тяжело... Практически все такие пациенты, как правило, попадают в реанимацию, а дальше - на аппарат искусственной вентиляции легких, и вывести из такого состояния очень тяжело", - подчеркнул медик.
P.S. Я работающий пенсионер, мне 70.
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Пацієнт має право знати,що, як, для чого, чому.
https://ca.yahoo.com/news/womens-periods-may-coronavirus-vaccination-131424573.html
Shortly after coronavirus vaccines were rolled out about a year ago, women started reporting erratic menstrual cycles after receiving the shots.
Some said their periods were late. Others reported heavier bleeding than usual or painful bleeding. Some postmenopausal women who hadn't had a period in years even said they had menstruated again.
A study published Thursday found that women's menstrual cycles did indeed change after vaccination against the coronavirus. The authors reported that women who were inoculated had slightly longer menstrual cycles after receiving the vaccine than those who were not vaccinated.
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