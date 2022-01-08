"Дельтакрон": гібрид штамів коронавірусу "Дельта" й "Омікрон" виявили на Кіпрі

Науковці виявили на Кіпрі гібрид штамів коронавірусу "Дельта" та "Омікрон". Цей варіант виявили у 25 пацієнтів, з яких 11 були госпіталізовані, а 14 лікуються вдома.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Громадське".

Мутацію виявила команда професора кафедри біологічних наук Кіпрського університету Леонтіоса Кострікіса. За його словами, новий штам, схоже, має генетичний фон мутації "Дельта". Водночас він містить і мутації, які притаманні лише "Омікрону".

Науковець стверджує, що частота нової мутації була вищою у пацієнтів, які потрапили до лікарень, ніж у тих, хто лікується вдома.

"Можна сказати, що припущення про те, що "Дельтакрон" є захворюванням, яке потребує [стаціонарного] лікування, не випадкове", - переконаний Кострікіс.

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Професор також пояснив, що "Дельтакроном" новий варіант учені назвали через те, що він має ознаки "Дельти" та "Омікрону".

"Ходили чутки, що про таку мутацію повідомлялося, але вона не була виявлена ​​в жодній країні", - зауважив науковець.

Кострікіс додав, що поки рано говорити про те, чи стане новий штам домінувати. Але, згідно з його власним аналізом, "Дельтакрон" може витіснити "Омікрон".

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