"Дельтакрон": гібрид штамів коронавірусу "Дельта" й "Омікрон" виявили на Кіпрі
Науковці виявили на Кіпрі гібрид штамів коронавірусу "Дельта" та "Омікрон". Цей варіант виявили у 25 пацієнтів, з яких 11 були госпіталізовані, а 14 лікуються вдома.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Громадське".
Мутацію виявила команда професора кафедри біологічних наук Кіпрського університету Леонтіоса Кострікіса. За його словами, новий штам, схоже, має генетичний фон мутації "Дельта". Водночас він містить і мутації, які притаманні лише "Омікрону".
Науковець стверджує, що частота нової мутації була вищою у пацієнтів, які потрапили до лікарень, ніж у тих, хто лікується вдома.
"Можна сказати, що припущення про те, що "Дельтакрон" є захворюванням, яке потребує [стаціонарного] лікування, не випадкове", - переконаний Кострікіс.
Професор також пояснив, що "Дельтакроном" новий варіант учені назвали через те, що він має ознаки "Дельти" та "Омікрону".
"Ходили чутки, що про таку мутацію повідомлялося, але вона не була виявлена в жодній країні", - зауважив науковець.
Кострікіс додав, що поки рано говорити про те, чи стане новий штам домінувати. Але, згідно з його власним аналізом, "Дельтакрон" може витіснити "Омікрон".
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Нате вам вирус заразный как "Омикрон", но в отличие от него - зловредный как "Дельта".
А через пол года пропадёт иммунитет и от прививок, и от самой болезни, и даже те кто переболел, начнут болеть заново.
В науку добавлен новый научный подход, ставший доминирующим последние два года.
Класична помилка того, хто вижив.
-Та нормально виглядаю.Як завжди.Только щось чешуя чешется
только непонятно в каком варианте: более заразная Дельта либо более тяжелый Омикрон.
В Сосновке Львовской области умерла семья из трех человек, которые болели COVID-19 и занимались самолечением дома. Об этом 6 января в Facebook сообщило "Нео Радио".
Отмечается, что все трое членов семьи - отец, мать и дочь - заболели COVID-19 в декабре. Впоследствии они попали в больницу, однако спасти жизнь сосновчанам не удалось.
25 декабря скончалась 78-летняя женщина, работавшая медицинской сестрой в Сосновской больнице. На Новый год, 1 января, не стало 80-летнего главы семейства, а 3 января умерла их 46-летняя дочь, сообщает "Нео Радио".
Как прокомментировал "Нео Радио" директор Сокальской центральной больницы Роман Швед, люди некоторое время лечились самостоятельно дома.
"Большой процент поступлений в нашу больницу осуществляется с опозданием. И принятые меры в больнице уже неэффективны, потому что процесс пошел слишком далеко и вернуть назад очень тяжело... Практически все такие пациенты, как правило, попадают в реанимацию, а дальше - на аппарат искусственной вентиляции легких, и вывести из такого состояния очень тяжело", - подчеркнул медик.
P.S. Я работающий пенсионер, мне 70.
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https://ca.yahoo.com/news/womens-periods-may-coronavirus-vaccination-131424573.html
Shortly after coronavirus vaccines were rolled out about a year ago, women started reporting erratic menstrual cycles after receiving the shots.
Some said their periods were late. Others reported heavier bleeding than usual or painful bleeding. Some postmenopausal women who hadn't had a period in years even said they had menstruated again.
A study published Thursday found that women's menstrual cycles did indeed change after vaccination against the coronavirus. The authors reported that women who were inoculated had slightly longer menstrual cycles after receiving the vaccine than those who were not vaccinated.
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