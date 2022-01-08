Отсидевший за наркотики мужчина пришел с флагом СССР под военкомат в Измаиле, - СМИ
С этим флагом он угрожал "дойти до Берлина".
Об этом со ссылкой на источники в полиции сообщает одесское издание "Думская", передает Цензор.НЕТ.
44-летний безработный местный житель, неоднократно привлекаемый к административной ответственности, а также к уголовной за приобретение, хранение или перевозку наркотиков без цели сбыта, пришел к зданию военкомата с флагом СССР.
"Флаг изъяли, гражданина опросили и отпустили под личное обязательство. В настоящее время решается вопрос о внесении в ЕРДР сведений по ч.1 ст. 436-1 УК Украины - за публичное использование символики коммунистического и прочих тоталитарных режимов", - сообщил источник в полиции.
Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы сроком до пяти лет с конфискацией имущества.
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-Совэтскый.
Чувак просто заблудился. Ему на белорусско-польскую границу. Там сейчас таких желающих "до Берлина" - хоть жопой жуй.
пролетарі усіх країн, ширяйтеся!
циркев ВР выступает и дрочит. Но в зоопарке ему было бы самое место. Уверен что через пол года обезьяны более на человека будут похожи чем Кива
Ой не даремно Моісей водив свій народ пустелею 40 років! І наших ватників та совкодрочерів теж треба, щоб вони забули про ковбасу по 2,20, сидячи по самі вуха у лайні міфів "руського миру"
навпаки, за таке порівняння премудрим (жодного разу не ідіотським) законом передбачається кримінальна відповідальність
з чим вас і вітаю, наймудріший!
Чувак мабуть у теплій камері хоче перезимувати. Але краще б вітрину розбив ніж з совкодрочерним стягом ходив по місту.
Отдельное фе анонимному журналажнику Цензора: какая связь его прошлой судимости и описываемого поступка? Повесить ярлык и похайповать?
Весь интернет забит *********** с рассказами о светлом прошлом совка, где тут мирный протест, пропаганда тоталитарной секты.
Наверно, идея вредная. А кто решает, что она вредная? Что это за безошибочный интеллект?
Вот мне кажется, что самая вредная идея - врать. Особенно, когда врет государство. А когда оно врет, оно начинает запрещать высказывать противоположное мнение. Причем начинает с запретов "очевидно" плохих идей, а потом постепенно переходит к тотальной диктатуре.
Ферштейн? Я, вообще-то, объясняю элементарные вещи, которые должен знать каждый человек об устройстве человеческого общества.
И да - СССР-ный и третьерейхный флаги представляют одинаково мерзкие режимы.
А вот насчет того что с флагом в такое время - то это верх идиотизма , хотя бы из за чувства самосохранения - даже бибизяна бы на такое не пошла. Но учитывая наличие совсем недалеко от этого места , анклава кацапских
собаксолдат , которые воют пуская слюни , в ожидании команды "фас" - то видно какая то из собакосолдат его покусала.