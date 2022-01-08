Отсидевший за наркотики мужчина пришел с флагом СССР под военкомат в Измаиле, - СМИ

С этим флагом он угрожал "дойти до Берлина".

Об этом со ссылкой на источники в полиции сообщает одесское издание "Думская", передает Цензор.НЕТ.

44-летний безработный местный житель, неоднократно привлекаемый к административной ответственности, а также к уголовной за приобретение, хранение или перевозку наркотиков без цели сбыта, пришел к зданию военкомата с флагом СССР.

"Флаг изъяли, гражданина опросили и отпустили под личное обязательство. В настоящее время решается вопрос о внесении в ЕРДР сведений по ч.1 ст. 436-1 УК Украины - за публичное использование символики коммунистического и прочих тоталитарных режимов", - сообщил источник в полиции.

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Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы сроком до пяти лет с конфискацией имущества.