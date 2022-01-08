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Отсидевший за наркотики мужчина пришел с флагом СССР под военкомат в Измаиле, - СМИ

Отсидевший за наркотики мужчина пришел с флагом СССР под военкомат в Измаиле, - СМИ

С этим флагом он угрожал "дойти до Берлина".

Об этом со ссылкой на источники в полиции сообщает одесское издание "Думская", передает Цензор.НЕТ.

44-летний безработный местный житель, неоднократно привлекаемый к административной ответственности, а также к уголовной за приобретение, хранение или перевозку наркотиков без цели сбыта, пришел к зданию военкомата с флагом СССР.

"Флаг изъяли, гражданина опросили и отпустили под личное обязательство. В настоящее время решается вопрос о внесении в ЕРДР сведений по ч.1 ст. 436-1 УК Украины - за публичное использование символики коммунистического и прочих тоталитарных режимов", - сообщил источник в полиции.

Читайте также: Подросток из Мариуполя пойдет под суд за то, что сжег флаг Украины

Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы сроком до пяти лет с конфискацией имущества.

Автор: 

Измаил (151) Одесская область (3565) СССР (812) флаг (934) военкомат (458) декоммунизация (753)


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Топ комментарии
+71
Ну а кто еще может с красной тряпкой шляться? Наркоманы, алкоголики,умственно неполноценные и прочие отбросы человечества.
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08.01.2022 20:54
+44
І ще кацапи.
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08.01.2022 21:05
+40
То одне й те ж.
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08.01.2022 21:08
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Лопатою по сраці разів з триста--назовсім відіб"ють бажання ходити на Берлін. а покличуть на мацковію
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08.01.2022 20:53 Ответить
- Где Вы научились так хорошо говорить по-английски?
- В армии. Обязательная подготовка.
- Где ты научился автобус водить?
- В Киеве.
Администратор гостиницы:
-Иван Данко… Русский?
Шварцнеггер:
-Совэтскый.
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08.01.2022 23:21 Ответить
Ну а кто еще может с красной тряпкой шляться? Наркоманы, алкоголики,умственно неполноценные и прочие отбросы человечества.
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08.01.2022 20:54 Ответить
І ще кацапи.
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08.01.2022 21:05 Ответить
То одне й те ж.
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08.01.2022 21:08 Ответить
И 73%
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08.01.2022 21:08 Ответить
зато теперь он не наркоман какой-то там, а политический уже. вот так!)))
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09.01.2022 08:12 Ответить
Краще б йому дорогу до Берліна показали
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08.01.2022 20:54 Ответить
До берлина тяжело, а до Вены легко...В Дунай ***** и пусть плывет вверх по течению
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08.01.2022 21:15 Ответить
До Вєни... тільки задерти по вище рукав, і вже там. 😁
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08.01.2022 21:43 Ответить
Я би запровадив публічну порку батогами, за совкову та комунячу пропаганду…
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08.01.2022 20:57 Ответить
Коли мені було років 8,в селі Скельки Василівського району Запорізької області здійснилася екзекуція крадія свині-на сільскому майдані,сам він ліг на колоду,схожу на гімнастичну,і за добровільність(інакше був би зданим в міліцію), отримав він на десять ударів менше-це на очах зібравшихся сельцян,яких наперед попередири-але дітлахам приходити на майдан було заборонено.Тому я лише чув про що балакали мої батьки і їх знайомі.
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08.01.2022 21:24 Ответить
Я народився в селі Скельки у 1948 р-під час голоду,коли моя мати отримувала 400 грам хліба,а батько,офіцер,отримував 800 грам хліба і 1 кіло якої небуть крупи на місяць.В матері для мене не стало молока дуже швидко,а молочних кухонь дітям тоді зовсім не було.
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08.01.2022 21:29 Ответить
когда електростанции под бульдозер - они все построены исключительно на совковой и комунячей пропаганде
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08.01.2022 23:54 Ответить
Под шум нового года, переправить было надо на ту сторону Дуная, и через румынское окно, как Остапа Бендера, с флагом на Берлин и запустить. Румыны бы тоже пропустили.
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08.01.2022 20:57 Ответить
в ссср были трудовые лагеря, он туда хочет.
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08.01.2022 20:58 Ответить
дозу он хочет
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08.01.2022 21:00 Ответить
Похоже сидел очень долго, или просто дурак ватный
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08.01.2022 20:59 Ответить
нарколыга. мозги все высушил
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08.01.2022 21:00 Ответить
Вирішив повернутися до тюрми-там годують і є де ночувати.За флаг СРСР бити не будуть,а строк невеликий дадуть-отже зиму перезимує.
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08.01.2022 21:32 Ответить
та зеле хоть три года дайте за Украину легкого поведения или за газированный автомат ссср
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08.01.2022 21:01 Ответить
О.Генрі. Фараон та хорал. Сіквел.
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08.01.2022 21:01 Ответить
Йому тупо заплатили декілька гривень.
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08.01.2022 21:02 Ответить
"Не знал он бедный, что закончилась война."
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08.01.2022 21:02 Ответить
Вот это руснявое токарев в конце своей жалкой житухи обнищал настолько, шо приехал в страну-помойку денег на лечение клянчить. Но истинно православные русские денег ему не дали, так и подохло это русское брайтонское чмо.
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08.01.2022 21:07 Ответить
За своих братанов-дикарей обиделось?
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08.01.2022 21:11 Ответить
Да-да, я тебе верю. Это ж не ты запостил руснявого из брайтонского зоопарка.
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08.01.2022 21:15 Ответить
No, in my everyday life I speak English. And I don't post pics of dead russian monkeys.
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08.01.2022 21:19 Ответить
Я тебе послав, брудна подоляцька курва. Тебе. Іди вже геть.
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08.01.2022 21:21 Ответить
А шо, він здох вже?
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08.01.2022 21:14 Ответить
Ще мiнулого року.
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08.01.2022 21:16 Ответить
Може то ківа перевдівся(бо прикидатись придурком йому не треба - це його постійний стан психіки) і нюхнувши кізяка пішов "на штурм" воєнкомату 😂
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08.01.2022 21:03 Ответить
Наркоман штолє? (С)
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08.01.2022 21:05 Ответить
Наркота? С флагом ссср? У пацана стало быть был запас зелья, от и штырит.
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08.01.2022 21:05 Ответить
Від трави так не штирить, солі або лсд
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08.01.2022 21:16 Ответить
Та ну не, я думаю тут что-то потяжелее.
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08.01.2022 21:21 Ответить
А в чем новость то? Все закономерно. 🤣
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08.01.2022 21:06 Ответить
Наверное до сих пор прёт его наркота.
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08.01.2022 21:06 Ответить
Бубочка помилует или обменяет
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08.01.2022 21:07 Ответить
Да нет, он возьмёт его к себе, в "слуги народа', зачем такого кадра терять?
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09.01.2022 12:46 Ответить
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08.01.2022 21:08 Ответить
как Байдена увидишь, сходу в табло, нефиг нам прокуроров САП навязывать назначить "до конца года", "до конца года". Короче, зеленому лыжнику *опа
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08.01.2022 21:59 Ответить
---угрожал "дойти до Берлина".

Чувак просто заблудился. Ему на белорусско-польскую границу. Там сейчас таких желающих "до Берлина" - хоть жопой жуй.
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08.01.2022 21:09 Ответить
Мабуть з ЗЄлєю в одному добробаті служив?
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08.01.2022 21:09 Ответить
за что ідейного борця за пролетарське розкумарювання скривдили?
пролетарі усіх країн, ширяйтеся!
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08.01.2022 21:10 Ответить
русскагаварящій сумашеччій
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08.01.2022 21:10 Ответить
))))))))))))))))
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08.01.2022 22:18 Ответить
та в безвыходди пацан .обещали дозу за провокацию,он и согласился
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08.01.2022 21:11 Ответить
Наблюдал сегодня абизяну в зоопарке. Она ссала. Почему этого нет в топе цензора?
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08.01.2022 21:13 Ответить
Та потому что не цикаво! Вот если бы ты наблюдал в клетке Киву и он дрочил…. Вот тогда бы действительно только в топ
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08.01.2022 21:31 Ответить
Кива уже в цирке в ВР выступает и дрочит. Но в зоопарке ему было бы самое место. Уверен что через пол года обезьяны более на человека будут похожи чем Кива
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08.01.2022 21:43 Ответить
А чому дивуватися? В мене є знайомі зі сходу України, які ВЖЕ ненавидять ЗЕ! і його ушльопків, але свято вірять, що якщо б яник не втік і встиг "запросити" московитську армію в Україну, на підтримку "Беркуту", то ми б були зараз як сир у маслі! Спроба достукатися до їхніх мізків завше невдала. Хоча деякі з них мають вищу освіту і знають ланцюжок "причина-наслідок".

Ой не даремно Моісей водив свій народ пустелею 40 років! І наших ватників та совкодрочерів теж треба, щоб вони забули про ковбасу по 2,20, сидячи по самі вуха у лайні міфів "руського миру"
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08.01.2022 21:13 Ответить
Ну тут все вочевидь, просто нехай подивляться на курс долара до рубля на росії, там вродє ***** нікуди не тікало.
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09.01.2022 00:17 Ответить
Малорос під солями
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08.01.2022 21:14 Ответить
ми знаємо, що на расісі більшовизм не визнається різновидом фашизму
навпаки, за таке порівняння премудрим (жодного разу не ідіотським) законом передбачається кримінальна відповідальність
з чим вас і вітаю, наймудріший!
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08.01.2022 21:20 Ответить
чо не построить психушку отдельно, и всех совецких людей туда
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08.01.2022 21:18 Ответить
так уже давно. В рашке. Психушка размером со страну.
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08.01.2022 21:35 Ответить
+1500
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08.01.2022 22:20 Ответить
тільки ЯО і зброю треба відібрати, і парканом обнеси, та й яр з крокодилами не заважатиме
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08.01.2022 22:56 Ответить
Додому проситься,потрібно пожаліти.
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08.01.2022 21:24 Ответить
трошки гумору
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08.01.2022 21:31 Ответить
ВОт это его торкнуло
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08.01.2022 21:34 Ответить
Так зачем идти под военкомат? Надо было сразу на Берлин. русские пьяные понты.
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08.01.2022 21:40 Ответить
Так переведите его через границу дайте подсрачника и отправьте на Берлин. Меркель с Макароном таких любят. Ето их клиент с которым хотят вести переговоры
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08.01.2022 21:40 Ответить
На рояле х#ром играл?
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08.01.2022 21:42 Ответить
)
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08.01.2022 22:23 Ответить
Треба ж десь перезимувати. А в тюрмі макарони безплатні.
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08.01.2022 21:51 Ответить
"Прапор вилучили, громадянина опитали та відпустили під особисте зобов'язання. Наразі вирішується питання про внесення до ЄРДР відомостей за ч.1 ст. 436-1 КК України - за публічне використання символіки комуністичного та інших тоталітарних режимів" Джерело:
Чувак мабуть у теплій камері хоче перезимувати. Але краще б вітрину розбив ніж з совкодрочерним стягом ходив по місту.
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08.01.2022 22:01 Ответить
Типова вата...
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08.01.2022 22:13 Ответить
это флаг победы и ВСЕ
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08.01.2022 22:26 Ответить
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08.01.2022 22:43 Ответить
Ось так і знав! Що усі ці адепти секти "ковбаси 2.20, ссср і Сраліна" наркомани з зацвившими мізками!
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08.01.2022 22:54 Ответить
Увидев Зеленского в президентах, подумал, что свои уже в городе?
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08.01.2022 23:17 Ответить
А чему вы радуетесь? Что человек не может выражать свою точку зрения? Так вы ничуть не умнее его. Право на мирный протест? Не, не слышали!
Отдельное фе анонимному журналажнику Цензора: какая связь его прошлой судимости и описываемого поступка? Повесить ярлык и похайповать?
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09.01.2022 00:10 Ответить
​​​​​​​Причинно-следственная связь....
Весь интернет забит *********** с рассказами о светлом прошлом совка, где тут мирный протест, пропаганда тоталитарной секты.
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09.01.2022 00:46 Ответить
А что, протест не мирный? Мужик кого-то побил? Кто-то увидел красный флаг и побежал записываться в тоталитарную секту? В чём смысл вашего вранья?
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09.01.2022 02:04 Ответить
Для того и запрещается символика нацистов, коммунистов и прочих, как крайне вредная и античеловечная. Протест чего? чикатило против человечества. Вы, боты кремля, сначала лезете с пропагандой комуняцкой ладыком и по братски, потом миллионы гнобите в лагерях.
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09.01.2022 08:57 Ответить
Вредная символика? Это как?
Наверно, идея вредная. А кто решает, что она вредная? Что это за безошибочный интеллект?

Вот мне кажется, что самая вредная идея - врать. Особенно, когда врет государство. А когда оно врет, оно начинает запрещать высказывать противоположное мнение. Причем начинает с запретов "очевидно" плохих идей, а потом постепенно переходит к тотальной диктатуре.

Ферштейн? Я, вообще-то, объясняю элементарные вещи, которые должен знать каждый человек об устройстве человеческого общества.
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09.01.2022 15:46 Ответить
Я тебя правильно понял, что нормально также с флагом третьего рейха бегать по улице или ку-клукс-клана или только с серпом и молотом. Нормальный человек должен понимать, что это символы пропаганды диктаторских античеловеческих режимов.
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09.01.2022 19:28 Ответить
Ну так нормальный с ними и не будет бегать. т.к. это не нормально. Но не нормально и прямо противоположное - запрещать это делать. Крайности убивают.

И да - СССР-ный и третьерейхный флаги представляют одинаково мерзкие режимы.
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10.01.2022 00:18 Ответить
На судимостях (абсолютно не совместимых по тяжести с преступлениями "сильных страны этой" ) журналисты цензора , да и не только цензора, хайпят от души причем всегда. Это правда. Только слепой не увидит. Делают это с поводом и без повода, и когда за это ничего не будет. )

А вот насчет того что с флагом в такое время - то это верх идиотизма , хотя бы из за чувства самосохранения - даже бибизяна бы на такое не пошла. Но учитывая наличие совсем недалеко от этого места , анклава кацапских собак солдат , которые воют пуская слюни , в ожидании команды "фас" - то видно какая то из собакосолдат его покусала.
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19.01.2022 01:26 Ответить
В южной Бессарабии ватно-пророссийского населения очень много.В армию там призывать проблематично,Россию любят и все.
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09.01.2022 07:15 Ответить
Ну, ещё наш слуга "народа" Илья Кива, тоже любитель всего русского.
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09.01.2022 12:30 Ответить
Та надо было ему в придачу к флагу дать ещё и паспорт с гербом совка и деревянный ППШ и отправить в Берлин…. Интересно как далеко бы этот чертяка дошёл??? Это ж надо так водяру вместе с колёсами глотать!!!!
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09.01.2022 21:07 Ответить
 
 