Госдеп США подтвердил, что правительство обсуждает предоставление Украине ЗРК Stinger
В Госдепе США заявили, что в американском правительстве обсуждали вопрос поставки в Украину зенитно-ракетных комплексов Stinger.
Об этом на брифинге сказал чиновник внешнеполитического ведомства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.
В то же время на конкретные вопросы о возможных механизмах поставок он не ответил. Его спросили, готовы ли Соединенные Штаты согласиться на предоставление Украине Stinger, возможно, через третью страну, например Эстонию.
"Я знаю, что вопрос о Stinger звучал, но у меня нет конкретного ответа на этот конкретный вопрос", - сказал представитель Госдепа.
Ранее американский канал NBC со ссылкой на собеседников сообщил, что США и другие члены НАТО работают над организацией поставок Украине зенитно-ракетных комплексов Stinger, которые помогут защититься от российских вертолетов и дронов. Речь также шла о планах администрации президента Джо Байдена подготовить для Украины новый пакет военной помощи.
Информацию об отводе войск и сокращении учений в Восточной Европе, которые, по данным СМИ, американская сторона якобы согласилась обсудить с Россией, в Госдепе отвергли.
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Отак вони з Макшанією порішали.
до речі, стінгерів у нас самих вистачає: ігли, стріли модернізовані нашим ВПК та наша розробка ПЗРК "Колібрі"
на цьому фоні розмови про якісь стінгери замість повноцінних ПВО та ПРО виглядають як саботаж з боку як наших, так і американскіх військових
за що я йому вдячний !
я лише перепостив, бо болить
Теплові уловлювачі (чи як там вони іменуються), відстрілювані гелікоптерами, щоби за ними летіли ракети "стінгерів", а не за тепловим випромінюванням двигунів, падали на землю догоряти. Оплавлені, гарячі настільки, що аж світилися червоним вогнем.
І горіли споруди, склади і все, що потрапляло під залишки цих теплових уловлювачів.
Щоправда, якщо під гелікоптерами або літаками, що йдуть на малих висотах, гори та пустелі, то нічого страшного. Трава, кущі.
А коли житлова або промислова зона?
До того ж тих совіцьких авіаторів, скажімо, в Афганістані, це питання не обходило.
Відстрілювали собі - та й відстрілювали.
Горить - то нехай горить.
на навчаннях лупили "стрілами" та "іглами" в Сонце - небесне наше світило, замість теплових мішеней
а одного разу ракета замість теплової цілі-гелікоптера пішла в працюючий дизель-причеп - лише друзки полетіли.
добре що солдатик-дизеліст до вітру відійшов....
але ******* "Стінгери" (американські) значно вдосконалені
Ракети "Стінгер" - легкі, дешеві (раз в 10 дешевше Джавелінів) ефективні на висотах до 4км ракети, вкрай прості в користуванні. Придатні ще й для знищення неброньованих чи малоброньованих наземних чи надводних цілей. Їх випущено до сотні тисяч штук. Навчання триває не місяці, а години. Принцип "вистрелив і забув". Не потребують жодного технічного обслуговування. Вага десяток кілограмів, що робить ракету ідеальною також для диверсійних груп. Є впевненість, що Україна матиме цю зброю.
якщо системи ПВО ще якісь є і модернізовані завдяки Пороху, то ПРО від Калібрів відсутня повністю
"Стінгер" стало назвою, як "ксерокс". Ці ракети багато раз модифікувалися. Від того, що було, до того, що є - прірва.
Если закончится разговорами, то Байден мудак.
Але вона саме зараз для нас вкрай важлива, як демонстрація підтримки США
В очередной раз поздравляю украинских сторонников Байдена!