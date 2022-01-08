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Госдеп США подтвердил, что правительство обсуждает предоставление Украине ЗРК Stinger

Госдеп США подтвердил, что правительство обсуждает предоставление Украине ЗРК Stinger

В Госдепе США заявили, что в американском правительстве обсуждали вопрос поставки в Украину зенитно-ракетных комплексов Stinger.

Об этом на брифинге сказал чиновник внешнеполитического ведомства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

В то же время на конкретные вопросы о возможных механизмах поставок он не ответил. Его спросили, готовы ли Соединенные Штаты согласиться на предоставление Украине Stinger, возможно, через третью страну, например Эстонию.

"Я знаю, что вопрос о Stinger звучал, но у меня нет конкретного ответа на этот конкретный вопрос", - сказал представитель Госдепа.

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Ранее американский канал NBC со ссылкой на собеседников сообщил, что США и другие члены НАТО работают над организацией поставок Украине зенитно-ракетных комплексов Stinger, которые помогут защититься от российских вертолетов и дронов. Речь также шла о планах администрации президента Джо Байдена подготовить для Украины новый пакет военной помощи.

Информацию об отводе войск и сокращении учений в Восточной Европе, которые, по данным СМИ, американская сторона якобы согласилась обсудить с Россией, в Госдепе отвергли.

Автор: 

Госдепартамент США (1830) оружие (10215) США (26620)


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Топ комментарии
+70
Для початку, нам потрібні Патріоти у керівництві держави
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08.01.2022 21:47
+39
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08.01.2022 21:50
+20
якщо дикуни в Афгані швидко ці іграшки опанували то наші хлопці це зроблять дуже швидко.
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08.01.2022 21:49
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Страница 2 из 2
А що турбує вашого президента? Він ще в відпустці?
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08.01.2022 22:13 Ответить
Йой! Так нехай ваш народний президент накінець вийде із наркологічної коми і скаже накінець що він думає про це все, що відбувається в світі!!!
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08.01.2022 22:12 Ответить
О так! Від його думки все одразу зміниться. Десь так як і від твоєї. )
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08.01.2022 22:16 Ответить
Я президент України, чи Зеленський?
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08.01.2022 22:19 Ответить
А як твій психоаналітик вважає?
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08.01.2022 22:33 Ответить
Я не користуюсь послугами психолога-немає потреби.
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08.01.2022 22:39 Ответить
Всі в дурці так кажуть.
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09.01.2022 13:48 Ответить
Все було б набагато швидше і ефективніше,якби у нас було однорідно-патріотичне населення і відповідне керівництво країною.Американцям важко спрогнозувати,що буде відбуватись в Україні у випадку кацапської агресії.Які будуть дії правлячої верхівки,силових служб, нашпигованих "кротами" і колаборантами?Як поведе себе частина населення яка "чекає руський мір"...Все це заставляє партнерів діяти дуже обережно.
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08.01.2022 22:19 Ответить
Золоті слова. Чи можлива така ситуація в Польщі? Або Чехії?- ні. Там всі національно однорідні.
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08.01.2022 22:25 Ответить
Ну якщо в США була тільки розмова про Стінгери, які для прикриття піхоти від штурмової авіації потрібні- то про ПРО та ПВО навіть і розмови не буде.
Отак вони з Макшанією порішали.
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08.01.2022 22:13 Ответить
Чому вони повинні вирішувати ваші проблеми? Вони вам точно нічого не вині. А ось той, хто вам винен ще сидить обриганий в Карпатах і не може відійти від перепою.
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08.01.2022 22:15 Ответить
Тому що давали гарантії при роззброенні. І де вони. Про те що це "не считается" і "ето совсем другое" - засунь куди ми засунесо скейт Ослу
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08.01.2022 22:18 Ответить
Ога-ога… і до чого тут здавалось лошара-клоун,котрий клявся захищати Україну але зараз бухає за твій рахунок в Буковелі!?)))Якщо його це не хвилює чому це повинно хвилювати американців?
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08.01.2022 22:21 Ответить
Мені цей лошара похер. Він -не Україна. Народу України поверніть те що забрали, гарантуючи безпеку і не виконали.
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08.01.2022 22:24 Ответить
Цей «лошара»- демократично обраний народом України президент, котрий привів в у владу парламентську більшість, котра, в свою чергу, сформувала кабінет міністрів. Це -делеговані у владу політики, котрі формують розвиток країни на десятиліття! Де ваш президент? Де офіційні заяви про результати перемовин американців і європейців із росіянами!? Де обіцяні президенту Америки і підписані зобов'язання по боротьбі із корупцією!
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08.01.2022 22:30 Ответить
Натомість перемовини із Європою і Америкою веде якийсь московський агент Єрмак, котрий на очах всього світи тупо злив інформацію ворогу і особливо не париться із цього приводу!))) ти дійсно думаєш всі такі ідіоти як ти!?))) д
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08.01.2022 22:33 Ответить
Не неси дічь. Ми не з корупцією і Ослом будемо воювати коли полізуть московити.
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08.01.2022 22:35 Ответить
Ні, галубчік-не гарант, що ви будете воювати. Ось ти особисто в якій частині служиш?
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08.01.2022 22:37 Ответить
Ти вже задрав. Чи то ти такий тупий, чи ще шо...
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08.01.2022 22:40 Ответить
Я тебе «задрав»? Чим? Тебе дратує правда? Соромно? Це добре. Можливо, ти перестанеш продаватись пану подоляку на Цензорі і запишешся в самооборону для захисту своєї держави.
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08.01.2022 22:42 Ответить
Це тебе дратує правда. І ти мелеш шо не попало. Соромно? І це добре. Треба виконувати те шо обіцяєш. І не вмикати дурня.
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08.01.2022 22:45 Ответить
Йой, як мені соромно, дурнуватий ти патц!))) іди в армію, син свині і мороч людям голову.
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08.01.2022 22:51 Ответить
Як ти попало в Америку? Хто тебе туди пустив? А тепер тут від імені США пишеш всяку дурню, ніби американець...А може ти просто макшанська макака яка під проксі тут придуряеться?
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08.01.2022 22:55 Ответить
З нього такий "американець", як з "Промокашки скрипач". Типове боягузливе патякало, що заховалося під спідницю і звідти повчає, як нам воювати.
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09.01.2022 12:34 Ответить
Ось ти особисто в якій частині служиш?
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08.01.2022 23:16 Ответить
Ну начеб-то гарантії надані були не якомусь президентові, а країні. Сьогодні лошара-клоун, завтра ще якийсь недолугий. До цього були бариги, зеки, муздобули-бухгалтери та інші. То й що. Взагалі якщо хочеш виправдатись хоча б у своїх очах завжди знайдеш виправлдання. Он зараз у них президент недолуги чи ще щось. Тільки від цього сутність питання не зміниться і бачення ситуації теж.
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08.01.2022 22:52 Ответить
Поверніть нам наші ядерні бомби.
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08.01.2022 22:19 Ответить
Да сча! Щоб ти їх продав?
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08.01.2022 22:21 Ответить
Це коли аргументи закінчуються - ми несем всяку дічь.
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08.01.2022 22:26 Ответить
Ні. Вам не можна повертати ядерну зброю. В вашій країні судами керує якийсь пітар з Москви, а державою відвертий московський агент Єрмак. Яка ядерна зброя!? Ви виявились дикунами і балаболами.
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08.01.2022 22:31 Ответить
Не неси дічь. Поверніть нам наші ядерні бомби. Ми самі знаємо що з ними робити. Не ваша справа.
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08.01.2022 22:37 Ответить
Наша справа. Ви можете продати їх росіянам, як той самий Єрмак і направити їх на нас.
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08.01.2022 22:38 Ответить
так ви ж змусили віддати кацапам безкоштовно ! а багато Джавелінів ми продали кацапам ?
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08.01.2022 23:10 Ответить
здохни погань 73%. Ви всі кацапи по духу, мерзоти.
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08.01.2022 23:26 Ответить
Смени флажок, кацап.
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08.01.2022 23:37 Ответить
да ты реально дебил. или порохобот
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09.01.2022 01:29 Ответить
нам нужны беспилотники с ракетами для уничтожения козлячей техники и скоплений живой силы кацапского скота.
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08.01.2022 22:17 Ответить
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08.01.2022 22:20 Ответить
видатна людина, якій не дали прожити й 30 літ....
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08.01.2022 23:08 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=zJRb4wTG5j8&t=10s Чудовий YouTUBE канал- "Мілітарний" присвячений саме ЗСУ, фахово розбирає тему Стингерів
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08.01.2022 22:52 Ответить
Нам потрібні Бадери, Петлюри і Батьки Махно. Іван Сірко дуже потрібний. Стінгери куйня.
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08.01.2022 22:52 Ответить
Махно был анархистом. Ему не до государств. И украинцем себя не считал.
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08.01.2022 23:38 Ответить
Со всеми 2 пунктами согласен, НО! откудава Вы знаете что он не считал себя Украинцем ?
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08.01.2022 23:44 Ответить
https://telegrafua.com/country/13022 Дикая дивизия чеченцев и как Махно анархист с ними разобрался .
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09.01.2022 00:00 Ответить
Вся проблема України зараз в не українській владі Зе.
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08.01.2022 22:54 Ответить
Для початку, нам потрібні Патріоти у керівництві держави
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08.01.2022 23:02 Ответить
а вже потім петріоти та стінгери

до речі, стінгерів у нас самих вистачає: ігли, стріли модернізовані нашим ВПК та наша розробка ПЗРК "Колібрі"

на цьому фоні розмови про якісь стінгери замість повноцінних ПВО та ПРО виглядають як саботаж з боку як наших, так і американскіх військових
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08.01.2022 23:06 Ответить
Після того, що натворили 73%, я б взагалі нічого не надавав би, бо виж все продасте кацапам. По сут схоже, що війна на сході України це операція прикриття для підготовки майбутної великої війни з західніми країнами
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08.01.2022 23:21 Ответить
+1500. Дуст, я тебя обнимаю.
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08.01.2022 23:29 Ответить
дякую, це так гарно сформулював проблему Перехватчик.

за що я йому вдячний !
я лише перепостив, бо болить
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09.01.2022 00:31 Ответить
Муйуло сожрал уже 2 страны. Беларусь и Казахстан. Все прошло безнаказанно. Сейчас за неделю - месяц оккупируют в Казахстане все важные объекты, потом падлы возьмуться за нас... Стингеры это конечно хорошо, но это не спасет от ракет, которые будут лететь с подводных лодок, с кораблей, с земли и с самолетов, а также стингеры не помогут от авиации... Хорошего мало... И нет нормального главкома. Но стингеры могут сбивать вертолеты, а у кацапов их много и они хорошие. Ми-28, Ка 50, ка 52 итд...
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08.01.2022 23:20 Ответить
да. хороший верталет каторый к нам без спроса залетит сбить хорошим стингером хорошо.
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08.01.2022 23:32 Ответить
а транспортники з ваньками ?
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08.01.2022 23:32 Ответить
на посадке и в момент десантирования мяса лупит на ура..
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09.01.2022 00:18 Ответить
Але існує одна проблема.
Теплові уловлювачі (чи як там вони іменуються), відстрілювані гелікоптерами, щоби за ними летіли ракети "стінгерів", а не за тепловим випромінюванням двигунів, падали на землю догоряти. Оплавлені, гарячі настільки, що аж світилися червоним вогнем.
І горіли споруди, склади і все, що потрапляло під залишки цих теплових уловлювачів.
Щоправда, якщо під гелікоптерами або літаками, що йдуть на малих висотах, гори та пустелі, то нічого страшного. Трава, кущі.
А коли житлова або промислова зона?
До того ж тих совіцьких авіаторів, скажімо, в Афганістані, це питання не обходило.
Відстрілювали собі - та й відстрілювали.
Горить - то нехай горить.
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08.01.2022 23:41 Ответить
свого часу в армійці мав відношення до совецьких стінгерів.

на навчаннях лупили "стрілами" та "іглами" в Сонце - небесне наше світило, замість теплових мішеней

а одного разу ракета замість теплової цілі-гелікоптера пішла в працюючий дизель-причеп - лише друзки полетіли.
добре що солдатик-дизеліст до вітру відійшов....

але ******* "Стінгери" (американські) значно вдосконалені
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09.01.2022 00:39 Ответить
Петріот - надзвичайно дорога і гранично ефективна зброя глобальної війни. Одна батарея коштує до мільярда доларів. Обмежене постачання малоефективне: потрібна ціла система стратегічної ПВО в масштабі держави. Постачання, розгортання, навчання і т.д . в більш ніж ідеальному випадку триватиме мінімум рік. Чи потрібна ця система Україні? Як повітря. Чи буде чекати ворог, поки Україна збудує всю систему? Риторичне запитання...
Ракети "Стінгер" - легкі, дешеві (раз в 10 дешевше Джавелінів) ефективні на висотах до 4км ракети, вкрай прості в користуванні. Придатні ще й для знищення неброньованих чи малоброньованих наземних чи надводних цілей. Їх випущено до сотні тисяч штук. Навчання триває не місяці, а години. Принцип "вистрелив і забув". Не потребують жодного технічного обслуговування. Вага десяток кілограмів, що робить ракету ідеальною також для диверсійних груп. Є впевненість, що Україна матиме цю зброю.
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08.01.2022 23:49 Ответить
в нас найпекучиша проблема це ПРО !

якщо системи ПВО ще якісь є і модернізовані завдяки Пороху, то ПРО від Калібрів відсутня повністю
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09.01.2022 00:42 Ответить
По горобцях ними тепер тільки стріляти. 40 років пройшло, як вони розроблені. З того часу захист літаків на місці не стояв. Та й 4 км - то ні про що!
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09.01.2022 13:52 Ответить
)))
"Стінгер" стало назвою, як "ксерокс". Ці ракети багато раз модифікувалися. Від того, що було, до того, що є - прірва.
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09.01.2022 15:28 Ответить
Это будет реальная помощь. Если будет поставка, то зачет.
Если закончится разговорами, то Байден мудак.
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08.01.2022 23:55 Ответить
"Стінгер" це більше не реальна допомога, а символічна.
Але вона саме зараз для нас вкрай важлива, як демонстрація підтримки США
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09.01.2022 00:44 Ответить
А кто скажет, у нас недостаточно ПЗРК? По-моему, Иглы и Стрелы есть.
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09.01.2022 01:39 Ответить
О, они обсуждают вопрос? Круто!!! Уже сколько, 8 лет обсуждают? Наверное очень сложный вопрос раз восемь лет его рассматривают, но оружие так и не продают. Ну-ну...

В очередной раз поздравляю украинских сторонников Байдена!
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09.01.2022 05:49 Ответить
Самый правильный вариант , это перебросить всю необходимую нам зброю , в Польшу рядом с нашей границей , от куда ее можно будет перебросить в течении суток и засланные казачки-ермачки до нее не дотянуться. Не говоря о том , что ***** не сможет ее уничтожить.
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09.01.2022 13:02 Ответить
Надіюсь, що воно так уже і робиться.
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09.01.2022 13:53 Ответить
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