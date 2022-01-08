Госдеп США подтвердил, что правительство обсуждает предоставление Украине ЗРК Stinger

В Госдепе США заявили, что в американском правительстве обсуждали вопрос поставки в Украину зенитно-ракетных комплексов Stinger.

Об этом на брифинге сказал чиновник внешнеполитического ведомства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

В то же время на конкретные вопросы о возможных механизмах поставок он не ответил. Его спросили, готовы ли Соединенные Штаты согласиться на предоставление Украине Stinger, возможно, через третью страну, например Эстонию.

"Я знаю, что вопрос о Stinger звучал, но у меня нет конкретного ответа на этот конкретный вопрос", - сказал представитель Госдепа.

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Ранее американский канал NBC со ссылкой на собеседников сообщил, что США и другие члены НАТО работают над организацией поставок Украине зенитно-ракетных комплексов Stinger, которые помогут защититься от российских вертолетов и дронов. Речь также шла о планах администрации президента Джо Байдена подготовить для Украины новый пакет военной помощи.

Информацию об отводе войск и сокращении учений в Восточной Европе, которые, по данным СМИ, американская сторона якобы согласилась обсудить с Россией, в Госдепе отвергли.