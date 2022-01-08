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Держдеп США підтвердив, що уряд обговорює надання Україні ЗРК Stinger

Держдеп США підтвердив, що уряд обговорює надання Україні ЗРК Stinger

У Держдепі США заявили, що в американському уряді порушували тему постачання в Україну зенітно-ракетних комплексів Stinger.

Про це під час брифінгу сказав чиновник зовнішньополітичного відомства, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на НВ.

Водночас на конкретні запитання щодо можливих шляхів постачання він не відповів. Його запитали, чи готові Сполучені Штати погодитись на надання Україні Stinger, можливо, через третю країну, наприклад, Естонію.

"Я знаю, що питання про Stinger лунало, але я не маю конкретної відповіді на це конкретне запитання", — сказав представник Держдепу.

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Раніше американський канал NBC із посиланням на співрозмовників повідомив, що США та інші члени НАТО працюють над організацією постачання Україні зенітно-ракетних комплексів Stinger, які допоможуть захиститися від російських гелікоптерів і дронів. Також ішлося про плани адміністрації президента Джо Байдена підготувати для Ураїни новий пакет військової допомоги.

Інформацію про відведення військ та скорочення навчань у Східній Європі, які, за даними ЗМІ, американська сторона нібито була згода обговорити з Росією, у Держдепі заперечили.

Автор: 

Держдепартамент США (1625) зброя (7461) США (22778)


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Топ коментарі
+70
Для початку, нам потрібні Патріоти у керівництві держави
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08.01.2022 21:47
+39
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08.01.2022 21:50
+20
якщо дикуни в Афгані швидко ці іграшки опанували то наші хлопці це зроблять дуже швидко.
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08.01.2022 21:49
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А що турбує вашого президента? Він ще в відпустці?
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08.01.2022 22:13 Відповісти
Йой! Так нехай ваш народний президент накінець вийде із наркологічної коми і скаже накінець що він думає про це все, що відбувається в світі!!!
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08.01.2022 22:12 Відповісти
О так! Від його думки все одразу зміниться. Десь так як і від твоєї. )
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08.01.2022 22:16 Відповісти
Я президент України, чи Зеленський?
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08.01.2022 22:19 Відповісти
А як твій психоаналітик вважає?
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08.01.2022 22:33 Відповісти
Я не користуюсь послугами психолога-немає потреби.
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08.01.2022 22:39 Відповісти
Всі в дурці так кажуть.
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09.01.2022 13:48 Відповісти
Все було б набагато швидше і ефективніше,якби у нас було однорідно-патріотичне населення і відповідне керівництво країною.Американцям важко спрогнозувати,що буде відбуватись в Україні у випадку кацапської агресії.Які будуть дії правлячої верхівки,силових служб, нашпигованих "кротами" і колаборантами?Як поведе себе частина населення яка "чекає руський мір"...Все це заставляє партнерів діяти дуже обережно.
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08.01.2022 22:19 Відповісти
Золоті слова. Чи можлива така ситуація в Польщі? Або Чехії?- ні. Там всі національно однорідні.
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08.01.2022 22:25 Відповісти
Ну якщо в США була тільки розмова про Стінгери, які для прикриття піхоти від штурмової авіації потрібні- то про ПРО та ПВО навіть і розмови не буде.
Отак вони з Макшанією порішали.
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08.01.2022 22:13 Відповісти
Чому вони повинні вирішувати ваші проблеми? Вони вам точно нічого не вині. А ось той, хто вам винен ще сидить обриганий в Карпатах і не може відійти від перепою.
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08.01.2022 22:15 Відповісти
Тому що давали гарантії при роззброенні. І де вони. Про те що це "не считается" і "ето совсем другое" - засунь куди ми засунесо скейт Ослу
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08.01.2022 22:18 Відповісти
Ога-ога… і до чого тут здавалось лошара-клоун,котрий клявся захищати Україну але зараз бухає за твій рахунок в Буковелі!?)))Якщо його це не хвилює чому це повинно хвилювати американців?
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08.01.2022 22:21 Відповісти
Мені цей лошара похер. Він -не Україна. Народу України поверніть те що забрали, гарантуючи безпеку і не виконали.
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08.01.2022 22:24 Відповісти
Цей «лошара»- демократично обраний народом України президент, котрий привів в у владу парламентську більшість, котра, в свою чергу, сформувала кабінет міністрів. Це -делеговані у владу політики, котрі формують розвиток країни на десятиліття! Де ваш президент? Де офіційні заяви про результати перемовин американців і європейців із росіянами!? Де обіцяні президенту Америки і підписані зобов'язання по боротьбі із корупцією!
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08.01.2022 22:30 Відповісти
Натомість перемовини із Європою і Америкою веде якийсь московський агент Єрмак, котрий на очах всього світи тупо злив інформацію ворогу і особливо не париться із цього приводу!))) ти дійсно думаєш всі такі ідіоти як ти!?))) д
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08.01.2022 22:33 Відповісти
Не неси дічь. Ми не з корупцією і Ослом будемо воювати коли полізуть московити.
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08.01.2022 22:35 Відповісти
Ні, галубчік-не гарант, що ви будете воювати. Ось ти особисто в якій частині служиш?
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08.01.2022 22:37 Відповісти
Ти вже задрав. Чи то ти такий тупий, чи ще шо...
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08.01.2022 22:40 Відповісти
Я тебе «задрав»? Чим? Тебе дратує правда? Соромно? Це добре. Можливо, ти перестанеш продаватись пану подоляку на Цензорі і запишешся в самооборону для захисту своєї держави.
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08.01.2022 22:42 Відповісти
Це тебе дратує правда. І ти мелеш шо не попало. Соромно? І це добре. Треба виконувати те шо обіцяєш. І не вмикати дурня.
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08.01.2022 22:45 Відповісти
Йой, як мені соромно, дурнуватий ти патц!))) іди в армію, син свині і мороч людям голову.
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08.01.2022 22:51 Відповісти
Як ти попало в Америку? Хто тебе туди пустив? А тепер тут від імені США пишеш всяку дурню, ніби американець...А може ти просто макшанська макака яка під проксі тут придуряеться?
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08.01.2022 22:55 Відповісти
З нього такий "американець", як з "Промокашки скрипач". Типове боягузливе патякало, що заховалося під спідницю і звідти повчає, як нам воювати.
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09.01.2022 12:34 Відповісти
Ось ти особисто в якій частині служиш?
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08.01.2022 23:16 Відповісти
Ну начеб-то гарантії надані були не якомусь президентові, а країні. Сьогодні лошара-клоун, завтра ще якийсь недолугий. До цього були бариги, зеки, муздобули-бухгалтери та інші. То й що. Взагалі якщо хочеш виправдатись хоча б у своїх очах завжди знайдеш виправлдання. Он зараз у них президент недолуги чи ще щось. Тільки від цього сутність питання не зміниться і бачення ситуації теж.
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08.01.2022 22:52 Відповісти
Поверніть нам наші ядерні бомби.
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08.01.2022 22:19 Відповісти
Да сча! Щоб ти їх продав?
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08.01.2022 22:21 Відповісти
Це коли аргументи закінчуються - ми несем всяку дічь.
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08.01.2022 22:26 Відповісти
Ні. Вам не можна повертати ядерну зброю. В вашій країні судами керує якийсь пітар з Москви, а державою відвертий московський агент Єрмак. Яка ядерна зброя!? Ви виявились дикунами і балаболами.
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08.01.2022 22:31 Відповісти
Не неси дічь. Поверніть нам наші ядерні бомби. Ми самі знаємо що з ними робити. Не ваша справа.
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08.01.2022 22:37 Відповісти
Наша справа. Ви можете продати їх росіянам, як той самий Єрмак і направити їх на нас.
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08.01.2022 22:38 Відповісти
так ви ж змусили віддати кацапам безкоштовно ! а багато Джавелінів ми продали кацапам ?
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08.01.2022 23:10 Відповісти
здохни погань 73%. Ви всі кацапи по духу, мерзоти.
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08.01.2022 23:26 Відповісти
Смени флажок, кацап.
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08.01.2022 23:37 Відповісти
да ты реально дебил. или порохобот
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09.01.2022 01:29 Відповісти
нам нужны беспилотники с ракетами для уничтожения козлячей техники и скоплений живой силы кацапского скота.
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08.01.2022 22:17 Відповісти
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08.01.2022 22:20 Відповісти
видатна людина, якій не дали прожити й 30 літ....
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08.01.2022 23:08 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=zJRb4wTG5j8&t=10s Чудовий YouTUBE канал- "Мілітарний" присвячений саме ЗСУ, фахово розбирає тему Стингерів
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08.01.2022 22:52 Відповісти
Нам потрібні Бадери, Петлюри і Батьки Махно. Іван Сірко дуже потрібний. Стінгери куйня.
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08.01.2022 22:52 Відповісти
Махно был анархистом. Ему не до государств. И украинцем себя не считал.
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08.01.2022 23:38 Відповісти
Со всеми 2 пунктами согласен, НО! откудава Вы знаете что он не считал себя Украинцем ?
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08.01.2022 23:44 Відповісти
https://telegrafua.com/country/13022 Дикая дивизия чеченцев и как Махно анархист с ними разобрался .
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09.01.2022 00:00 Відповісти
Вся проблема України зараз в не українській владі Зе.
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08.01.2022 22:54 Відповісти
Для початку, нам потрібні Патріоти у керівництві держави
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08.01.2022 23:02 Відповісти
а вже потім петріоти та стінгери

до речі, стінгерів у нас самих вистачає: ігли, стріли модернізовані нашим ВПК та наша розробка ПЗРК "Колібрі"

на цьому фоні розмови про якісь стінгери замість повноцінних ПВО та ПРО виглядають як саботаж з боку як наших, так і американскіх військових
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08.01.2022 23:06 Відповісти
Після того, що натворили 73%, я б взагалі нічого не надавав би, бо виж все продасте кацапам. По сут схоже, що війна на сході України це операція прикриття для підготовки майбутної великої війни з західніми країнами
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08.01.2022 23:21 Відповісти
+1500. Дуст, я тебя обнимаю.
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08.01.2022 23:29 Відповісти
дякую, це так гарно сформулював проблему Перехватчик.

за що я йому вдячний !
я лише перепостив, бо болить
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09.01.2022 00:31 Відповісти
Муйуло сожрал уже 2 страны. Беларусь и Казахстан. Все прошло безнаказанно. Сейчас за неделю - месяц оккупируют в Казахстане все важные объекты, потом падлы возьмуться за нас... Стингеры это конечно хорошо, но это не спасет от ракет, которые будут лететь с подводных лодок, с кораблей, с земли и с самолетов, а также стингеры не помогут от авиации... Хорошего мало... И нет нормального главкома. Но стингеры могут сбивать вертолеты, а у кацапов их много и они хорошие. Ми-28, Ка 50, ка 52 итд...
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08.01.2022 23:20 Відповісти
да. хороший верталет каторый к нам без спроса залетит сбить хорошим стингером хорошо.
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08.01.2022 23:32 Відповісти
а транспортники з ваньками ?
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08.01.2022 23:32 Відповісти
на посадке и в момент десантирования мяса лупит на ура..
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09.01.2022 00:18 Відповісти
Але існує одна проблема.
Теплові уловлювачі (чи як там вони іменуються), відстрілювані гелікоптерами, щоби за ними летіли ракети "стінгерів", а не за тепловим випромінюванням двигунів, падали на землю догоряти. Оплавлені, гарячі настільки, що аж світилися червоним вогнем.
І горіли споруди, склади і все, що потрапляло під залишки цих теплових уловлювачів.
Щоправда, якщо під гелікоптерами або літаками, що йдуть на малих висотах, гори та пустелі, то нічого страшного. Трава, кущі.
А коли житлова або промислова зона?
До того ж тих совіцьких авіаторів, скажімо, в Афганістані, це питання не обходило.
Відстрілювали собі - та й відстрілювали.
Горить - то нехай горить.
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08.01.2022 23:41 Відповісти
свого часу в армійці мав відношення до совецьких стінгерів.

на навчаннях лупили "стрілами" та "іглами" в Сонце - небесне наше світило, замість теплових мішеней

а одного разу ракета замість теплової цілі-гелікоптера пішла в працюючий дизель-причеп - лише друзки полетіли.
добре що солдатик-дизеліст до вітру відійшов....

але ******* "Стінгери" (американські) значно вдосконалені
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09.01.2022 00:39 Відповісти
Петріот - надзвичайно дорога і гранично ефективна зброя глобальної війни. Одна батарея коштує до мільярда доларів. Обмежене постачання малоефективне: потрібна ціла система стратегічної ПВО в масштабі держави. Постачання, розгортання, навчання і т.д . в більш ніж ідеальному випадку триватиме мінімум рік. Чи потрібна ця система Україні? Як повітря. Чи буде чекати ворог, поки Україна збудує всю систему? Риторичне запитання...
Ракети "Стінгер" - легкі, дешеві (раз в 10 дешевше Джавелінів) ефективні на висотах до 4км ракети, вкрай прості в користуванні. Придатні ще й для знищення неброньованих чи малоброньованих наземних чи надводних цілей. Їх випущено до сотні тисяч штук. Навчання триває не місяці, а години. Принцип "вистрелив і забув". Не потребують жодного технічного обслуговування. Вага десяток кілограмів, що робить ракету ідеальною також для диверсійних груп. Є впевненість, що Україна матиме цю зброю.
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08.01.2022 23:49 Відповісти
в нас найпекучиша проблема це ПРО !

якщо системи ПВО ще якісь є і модернізовані завдяки Пороху, то ПРО від Калібрів відсутня повністю
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09.01.2022 00:42 Відповісти
По горобцях ними тепер тільки стріляти. 40 років пройшло, як вони розроблені. З того часу захист літаків на місці не стояв. Та й 4 км - то ні про що!
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09.01.2022 13:52 Відповісти
)))
"Стінгер" стало назвою, як "ксерокс". Ці ракети багато раз модифікувалися. Від того, що було, до того, що є - прірва.
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09.01.2022 15:28 Відповісти
Это будет реальная помощь. Если будет поставка, то зачет.
Если закончится разговорами, то Байден мудак.
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08.01.2022 23:55 Відповісти
"Стінгер" це більше не реальна допомога, а символічна.
Але вона саме зараз для нас вкрай важлива, як демонстрація підтримки США
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09.01.2022 00:44 Відповісти
А кто скажет, у нас недостаточно ПЗРК? По-моему, Иглы и Стрелы есть.
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09.01.2022 01:39 Відповісти
О, они обсуждают вопрос? Круто!!! Уже сколько, 8 лет обсуждают? Наверное очень сложный вопрос раз восемь лет его рассматривают, но оружие так и не продают. Ну-ну...

В очередной раз поздравляю украинских сторонников Байдена!
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09.01.2022 05:49 Відповісти
Самый правильный вариант , это перебросить всю необходимую нам зброю , в Польшу рядом с нашей границей , от куда ее можно будет перебросить в течении суток и засланные казачки-ермачки до нее не дотянуться. Не говоря о том , что ***** не сможет ее уничтожить.
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09.01.2022 13:02 Відповісти
Надіюсь, що воно так уже і робиться.
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09.01.2022 13:53 Відповісти
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