Держдеп США підтвердив, що уряд обговорює надання Україні ЗРК Stinger

У Держдепі США заявили, що в американському уряді порушували тему постачання в Україну зенітно-ракетних комплексів Stinger.

Про це під час брифінгу сказав чиновник зовнішньополітичного відомства, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на НВ.

Водночас на конкретні запитання щодо можливих шляхів постачання він не відповів. Його запитали, чи готові Сполучені Штати погодитись на надання Україні Stinger, можливо, через третю країну, наприклад, Естонію.

"Я знаю, що питання про Stinger лунало, але я не маю конкретної відповіді на це конкретне запитання", — сказав представник Держдепу.

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Раніше американський канал NBC із посиланням на співрозмовників повідомив, що США та інші члени НАТО працюють над організацією постачання Україні зенітно-ракетних комплексів Stinger, які допоможуть захиститися від російських гелікоптерів і дронів. Також ішлося про плани адміністрації президента Джо Байдена підготувати для Ураїни новий пакет військової допомоги.

Інформацію про відведення військ та скорочення навчань у Східній Європі, які, за даними ЗМІ, американська сторона нібито була згода обговорити з Росією, у Держдепі заперечили.