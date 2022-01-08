Держдеп США підтвердив, що уряд обговорює надання Україні ЗРК Stinger
У Держдепі США заявили, що в американському уряді порушували тему постачання в Україну зенітно-ракетних комплексів Stinger.
Про це під час брифінгу сказав чиновник зовнішньополітичного відомства, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на НВ.
Водночас на конкретні запитання щодо можливих шляхів постачання він не відповів. Його запитали, чи готові Сполучені Штати погодитись на надання Україні Stinger, можливо, через третю країну, наприклад, Естонію.
"Я знаю, що питання про Stinger лунало, але я не маю конкретної відповіді на це конкретне запитання", — сказав представник Держдепу.
Раніше американський канал NBC із посиланням на співрозмовників повідомив, що США та інші члени НАТО працюють над організацією постачання Україні зенітно-ракетних комплексів Stinger, які допоможуть захиститися від російських гелікоптерів і дронів. Також ішлося про плани адміністрації президента Джо Байдена підготувати для Ураїни новий пакет військової допомоги.
Інформацію про відведення військ та скорочення навчань у Східній Європі, які, за даними ЗМІ, американська сторона нібито була згода обговорити з Росією, у Держдепі заперечили.
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Отак вони з Макшанією порішали.
до речі, стінгерів у нас самих вистачає: ігли, стріли модернізовані нашим ВПК та наша розробка ПЗРК "Колібрі"
на цьому фоні розмови про якісь стінгери замість повноцінних ПВО та ПРО виглядають як саботаж з боку як наших, так і американскіх військових
за що я йому вдячний !
я лише перепостив, бо болить
Теплові уловлювачі (чи як там вони іменуються), відстрілювані гелікоптерами, щоби за ними летіли ракети "стінгерів", а не за тепловим випромінюванням двигунів, падали на землю догоряти. Оплавлені, гарячі настільки, що аж світилися червоним вогнем.
І горіли споруди, склади і все, що потрапляло під залишки цих теплових уловлювачів.
Щоправда, якщо під гелікоптерами або літаками, що йдуть на малих висотах, гори та пустелі, то нічого страшного. Трава, кущі.
А коли житлова або промислова зона?
До того ж тих совіцьких авіаторів, скажімо, в Афганістані, це питання не обходило.
Відстрілювали собі - та й відстрілювали.
Горить - то нехай горить.
на навчаннях лупили "стрілами" та "іглами" в Сонце - небесне наше світило, замість теплових мішеней
а одного разу ракета замість теплової цілі-гелікоптера пішла в працюючий дизель-причеп - лише друзки полетіли.
добре що солдатик-дизеліст до вітру відійшов....
але ******* "Стінгери" (американські) значно вдосконалені
Ракети "Стінгер" - легкі, дешеві (раз в 10 дешевше Джавелінів) ефективні на висотах до 4км ракети, вкрай прості в користуванні. Придатні ще й для знищення неброньованих чи малоброньованих наземних чи надводних цілей. Їх випущено до сотні тисяч штук. Навчання триває не місяці, а години. Принцип "вистрелив і забув". Не потребують жодного технічного обслуговування. Вага десяток кілограмів, що робить ракету ідеальною також для диверсійних груп. Є впевненість, що Україна матиме цю зброю.
якщо системи ПВО ще якісь є і модернізовані завдяки Пороху, то ПРО від Калібрів відсутня повністю
"Стінгер" стало назвою, як "ксерокс". Ці ракети багато раз модифікувалися. Від того, що було, до того, що є - прірва.
Если закончится разговорами, то Байден мудак.
Але вона саме зараз для нас вкрай важлива, як демонстрація підтримки США
В очередной раз поздравляю украинских сторонников Байдена!