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Почти 6 тысяч человек задержаны в Казахстане, - МВД республики (обновлено)

Почти 6 тысяч человек задержаны в Казахстане, - МВД республики (обновлено)

В Казахстане в результате массовых протестов задержаны 5135 человек.

Об этом заявил и.о. министра внутренних дел республики Эрлан Тургумбаев в эфире телеканала "Хабар 24", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Во всем Казахстане в настоящее время задержано 5 135 человек", - заявил Тургумбаев.

По его словам, по фактам применения насилия в отношении представителей власти, хулиганства, убийств, а также разбойных нападений и краж начато 125 досудебных расследований.

Читайте также: Высадка российских и белорусских военных в Казахстане. ВИДЕО

Позже телеканал "Хабар 24" сообщил, что число задержанных в ходе беспорядков в Казахстане достигло 5 969 человек, среди них иностранцы.

Кроме того, как сообщили сегодня на заседании оперативного штаба, силовики продолжают зачистку, во всех регионах ситуация стабилизировалась.

"Правоохранительные органы уволили все ранее захваченные административные здания, возобновляется работа коммунальных объектов. Также идет поиск и задержание террористов", - сообщил телеканал.

Накануне в МВД Казахстана сообщалось, что среди задержанных есть иностранцы.

Ситуация в Казахстане накалилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками. Есть погибшие и пострадавшие. Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство. В стране введен режим чрезвычайного положения.

В среду президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что обратился к лидерам стран ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы в стране.

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В четверг в пресс-службе ОДКБ сообщили, что Совет ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы.

задержание (6675) Казахстан (781) МВД (9318)


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Топ комментарии
+13
заметили политику ОДКБ ?
... Азербайджан с Арменией замес , головы попрятали ..В Казахстане протесты внутри страны ,без агрессии другого государства ..так они сразу публичную порку решили устроить ..Суть этой ОДКБ удерживать тоталитарные госсударства если прийдет Майдан
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09.01.2022 09:06
+8
Для козломордых ГУЛАГи и расстрелы , это все что они могут. Им теперь придется все население Казахстана репресировать и депортировать, абы плекшивому ***** власть сохранить.
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09.01.2022 08:46
+7
Сравнивать х#й с трамвайной ручкой-любимая забава кацапни.
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09.01.2022 09:09
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Правила форума Совет форумчан
А у казахов на какой улице пыточную устроят? Карателям которых бульбафюрер прислал,будет чем заняться.
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09.01.2022 08:32 Ответить
И все из них международные террористы?
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09.01.2022 08:35 Ответить
Да, все 5 тысяч.
Разом.
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09.01.2022 10:08 Ответить
Сколько убитых среди мирного населения? Типа " допустимые жертвы"?
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09.01.2022 08:36 Ответить
Пока не ясно, еще не всех погибших посчитали, но явно меньше чем 15 т
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09.01.2022 15:37 Ответить
Для козломордых ГУЛАГи и расстрелы , это все что они могут. Им теперь придется все население Казахстана репресировать и депортировать, абы плекшивому ***** власть сохранить.
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09.01.2022 08:46 Ответить
Влади Казахстану серед затриманих немає?
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09.01.2022 08:48 Ответить
Фашисты взяли в плен 5000 человек.
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09.01.2022 08:52 Ответить
не удивлюсь если усатый таракан предложит арестованных этапировать в Окрестино , для воспитательной беседы так сказать
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09.01.2022 08:58 Ответить
А как "свободный мир" реагирует? Где реакция на попирание "дерьмократии"? Или с казахами можно? С белорусами низзя,а с казахами "можно",хотя бульбаш в белорусов не стрелял. Лицимеры уродливые,лишь бы бабки,вложенные в нефть и газ не пострадали. "Осторожная озабоченность" от мировых уродов. И раша"во всей красе",очередная окупация.
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09.01.2022 08:59 Ответить
Правда, это по Капитолию, но...

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09.01.2022 09:03 Ответить
Сравнивать х#й с трамвайной ручкой-любимая забава кацапни.
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09.01.2022 09:09 Ответить
Кто из них кто?
Who is who?
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09.01.2022 09:15 Ответить
Абсолютно не имеет значения,так как суть не в этом.
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09.01.2022 09:21 Ответить
whoylo is whoylo! Забыл мозгожопый своего сцаря?
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09.01.2022 09:42 Ответить
заметили политику ОДКБ ?
... Азербайджан с Арменией замес , головы попрятали ..В Казахстане протесты внутри страны ,без агрессии другого государства ..так они сразу публичную порку решили устроить ..Суть этой ОДКБ удерживать тоталитарные госсударства если прийдет Майдан
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09.01.2022 09:06 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=B_wGqbNKjfQ
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09.01.2022 09:21 Ответить
Залишилося затримати ще 15-ть тисяч із 20-ти тисяч "закордонних терористичних банд"!
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09.01.2022 09:22 Ответить
Израильский военный эксперт Игаль Левин:

«В аэропорту Алматы сегодня одновременно находились 15 военно-транспортных самолетов Ил-76 ВКС России. Напомню, что один такой самолет перевозит около 100 солдат с полной экипировкой или 200 солдат без экипировки, или 40 солдат и 2 боевые машины. Вот и считайте сколько русских участвует в карательной операции в Алматы»
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09.01.2022 09:30 Ответить
Це такий екшперд, що не мае доступу до інформаціії о кількості задіяних літаків (70 декілька днів на постійной основі, а не 15).

Для мене ні є таємницею, що Ізраіль допомогає Путлеру у війні проти України. А зараз ще й намагання скрити правду по Казахстану.
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09.01.2022 16:08 Ответить
Арестовать всех оставить одного президента! Страна это для президента! Сумасшествие этого не знать! Так считают Пупин и лукашенко ...
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09.01.2022 09:30 Ответить
В Казахстане во время беспорядков задержали почти 6 тыс. человек, среди них много иностранцев, сообщает пресс-служба Токаева.
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09.01.2022 09:31 Ответить
Не в тему.Какое симпатичное украинское название у правительственного канала -"Хабар-24".Надо "Раду" или "Дом" так назвать
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09.01.2022 09:36 Ответить
Граждане украинцы, а откуда, собтвенно говря, пошло предположение, что Янукович не решился обратится к Кремлю с просьбой ввести войска?

Мне тут один умный человек напомнил, что ПроФФесор именно что обратился.
Помните анаменитов письмо, которым Чуркин тряс в ООН, после чего Чуркин благополучно преставился?

Янукович именно что обратился, но что-то пошло не так.

"«Письмо Януковича» (укр. Лист Януковича) - обращение фактически отстранённого от власти президента Украины Виктора Януковича к президенту России Владимиру Путину с предложением «провести двусторонние консультации согласно статье 7 Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве», обсудить ситуацию на Украине и возможность «использования отдельных подразделений Вооружённых Сил Российской Федерации дислоцированных в Украине» с целью «восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности и защиты населения Украины», в частности возможность и состояние готовности к исполнению заданий касательно «временного исполнения отдельных миротворческий функций, в том числе полицейской» и ряда других задач, датированное 1 марта 2014 года" (Википедия)
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09.01.2022 10:07 Ответить
"3 марта 2014 года https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9 постоянный представитель России при ООН https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Виталий Чуркин на внеочередном заседании https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%9E%D0%9E%D0%9D Совета Безопасности ООН заявил, что уполномочен сообщить о получении президентом России обращения президента Украины Виктора Януковича, после чего зачитал собравшимся датированное 1 марта письмо с просьбой об использовании российских вооружённых сил для «восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности и защиты населения Украины», а также продемонстрировал его фотокопиюhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0#cite_note-5 [5] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0#cite_note-6 [6] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0#cite_note-7 [7] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0#cite_note-8 [8] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0#cite_note-9 [9] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0#cite_note-10 [10]
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09.01.2022 10:09 Ответить
с казахами все ясно белорусы 2.0 и то вышлы бо цены на газ подняли
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09.01.2022 10:16 Ответить
На Казахстані ера кольорових та квіткових революцій кінчається...Після деякої перерви почнеться ера підпільних організацій з адресними терактами та атентатами...
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09.01.2022 10:52 Ответить
Народ имеет право на восстание.

Это 100%. Но как отличить народное восстание от чего-то другого? Должны быть четкие критерии.
Потому что в событиях обычно участвует явное меньшенство народа. Ведь существуют мощные технологии управления толпой.

Думаю, что на вопрос что это было может ответить только сам народ. Через несколько лет после подобных событий, власть обязана провести референдум, где народ ответит на поставленные вопросы - как он относится к прошедшим событиям. Если как к восстанию, к революции, то это так.
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09.01.2022 14:11 Ответить
Десь у 1950му році, штатовці виришили провести таємне опитування виборців у ФРН, типу кого підтримуєте. Так ось і після п'яти років денаціфікації більшисть знов би проголосувала за Адольфа Гитлера.
Так що ваша пропозиція про референдум, вона якась, на мій погляд, недоречна.

Право на восстание (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. jus resistendi), также известно как право на сопротивление угнетению, право на революцию - в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F политической философии , право https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD граждан любыми средствами, вплоть до вооруженной борьбы, защищать свои https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE права и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0 свободы от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80 узурпаторов . Относится к https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE естественным правам , то есть не требует подтверждения https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0 нормами https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE позитивного права https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_note-1 [1]

Обоснование права на сопротивление угнетению берёт начало в античном праве на https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1 тираноубийство . В своём труде https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Иоанн Солсберийский писал: «Убить тирана не только законно, но и правильно и справедливо».https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_note-2 [2] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B9 Гуго Гроций считал, что частные и должностные лица не должны восставать против носителя верховной власти, однако в некоторых случаях допускал подобные действия правомерными. Впервые право на сопротивление было письменно зафиксировано в https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Декларации независимости США 1776 г. В https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B0 преамбуле этого документа указывается, что «[…] если какой-либо государственный строй нарушает эти права, то народ вправе изменить его или упразднить и установить новый строй, основанный на таких принципах и организующий управление в таких формах, которые должны наилучшим образом обеспечить безопасность и благоденствие народа. […] когда длинный ряд злоупотреблений и насилий […] обнаруживает стремление подчинить народ абсолютному деспотизму, то право и долг народа свергнуть такое правительство и создать новые гарантии обеспечения своей будущей безопасности»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_note-3 [3] .

Статья 2 французской https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0#%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_1 Декларации прав и свобод человека и гражданина 1789 года также указывает право на сопротивление угнетению в качестве одного из естественных и неотъемлемых прав человека, наряду со свободой, собственностью и безопасностьюhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_note-4 [4] .

Более того, в 1793 году Декларация была расширена, в неё были включены, помимо прочего, следующие формулировки:

27. Каждый, кто присвоит себе принадлежащий народу суверенитет, да будет немедленно предан смерти свободными гражданами. […]
33. Сопротивление угнетению есть следствие, вытекающее из прочих прав человека.
34. Угнетение хотя бы одного только члена общества есть тем самым угнетение всего общественного союза. Угнетение всего общественного союза есть тем самым угнетение каждого члена в отдельности.
35. Когда правительство нарушает права народа, восстание для народа и для каждой его части есть его священнейшее право и неотложнейшая обязанностьhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_note-5 [5] .

В https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(1025%E2%80%941385) Польском королевстве и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D1%8C_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F Речи Посполитой право на сопротивление (prawo oporu, ius resistendi) было одной из https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F привилегий https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BB%D1%8F%D1%85%D1%82%D0%B0 шляхты с целью обеспечения защиты шляхетских прав и привилегий в случае их несоблюдения. Часто использовалось для оказания давления на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C короля . В частности, опираясь на это право, шляхта изгнала https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85 монархов https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_I_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C Казимира I Восстановителя , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_II_%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9 Болеслава II Смелого . Тем не менее, использование этого права могло рассматриваться как https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%B6 мятеж в случае вооружённой победы короля.
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09.01.2022 16:16 Ответить
Крім того, колись у граді Коростень, волею народу був затриман князь Ігор, та там же, на майдані, йому відрубали голову. Народ вирішив, що князь здійснує фінансові зловживання...
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09.01.2022 16:21 Ответить
Ви написали про Казахстан "...МВС республіки...". Що за совкізм? Адже про США ви ніколи не пишете "...МВС республіки..." . США також республіка.
Видається, що у ваших головах Казахстан так і залишається Каз.ССР. А мо' й Україна -- УССР...
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09.01.2022 16:40 Ответить
 
 