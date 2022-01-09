Почти 6 тысяч человек задержаны в Казахстане, - МВД республики (обновлено)

В Казахстане в результате массовых протестов задержаны 5135 человек.

Об этом заявил и.о. министра внутренних дел республики Эрлан Тургумбаев в эфире телеканала "Хабар 24", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Во всем Казахстане в настоящее время задержано 5 135 человек", - заявил Тургумбаев.

По его словам, по фактам применения насилия в отношении представителей власти, хулиганства, убийств, а также разбойных нападений и краж начато 125 досудебных расследований.

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Позже телеканал "Хабар 24" сообщил, что число задержанных в ходе беспорядков в Казахстане достигло 5 969 человек, среди них иностранцы.

Кроме того, как сообщили сегодня на заседании оперативного штаба, силовики продолжают зачистку, во всех регионах ситуация стабилизировалась.

"Правоохранительные органы уволили все ранее захваченные административные здания, возобновляется работа коммунальных объектов. Также идет поиск и задержание террористов", - сообщил телеканал.

Накануне в МВД Казахстана сообщалось, что среди задержанных есть иностранцы.

Ситуация в Казахстане накалилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками. Есть погибшие и пострадавшие. Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство. В стране введен режим чрезвычайного положения.

В среду президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что обратился к лидерам стран ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы в стране.

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В четверг в пресс-службе ОДКБ сообщили, что Совет ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы.