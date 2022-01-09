Майже 6 тисяч осіб затримано в Казахстані, - МВС республіки (оновлено)

У Казахстані в результаті масових протестів затримано 5969 людей.

Прот це заявив в.о. міністра внутрішніх справ республіки Ерлан Тургумбаєв в ефірі телеканалу "Хабар 24", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У всьому Казахстані на цей час затримано 5 135 осіб", - заявив Тургумбаєв.

За його словами, за фактами застосування насильства стосовно представників влади, хуліганства, вбивств, а також розбійних нападів та крадіжок розпочато 125 досудових розслідувань.

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Пізніше телеканал "Хабар 24" повідомив, що число затриманих у ході заворушень у Казахстані досягло 5 969 осіб, серед них є іноземці.

Крім того, як повідомили на засіданні оперативного штабу, силовики продовжують зачистку, у всіх регіонах ситуація стабілізувалася.

"Правоохоронні органи звільнили всі раніше захоплені адміністративні будівлі, відновлюється робота комунальних об'єктів. Також триває пошук та затримання терористів", - повідомив телеканал.

Напередодні у МВС Казахстану повідомляли, що серед затриманих є іноземці.

Ситуація в Казахстані загострилася 2 січня, коли в Жанаозені (місто в Мангістауській області, на заході країни) розпочалися мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ. Потім вони переросли у масові протести в усій країні з економічними та політичними вимогами. 4 та 5 січня в Алмати відбулися зіткнення протестувальників із силовиками. Є загиблі та постраждалі. Вранці 5 січня президент Казахстану відправив у відставку уряд. У країні запроваджено режим надзвичайного стану.

У середу президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що звернувся до лідерів країн ОДКБ по допомогу у подоланні терористичної загрози в країні.

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У четвер у пресслужбі ОДКБ повідомили, що Рада ОДКБ ухвалила рішення направити до Казахстану миротворчі сили.