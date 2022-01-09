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Казахского посла вызвали в МИД Кыргызстана из-за задержания музыканта Рузахунова

Казахского посла вызвали в МИД Кыргызстана из-за задержания музыканта Рузахунова

Заместитель министра иностранных дел Кыргызстана Азизбек Мадмаров 9 января вручил послу Казахстана в республике Рапилю Жошибаеву ноту по поводу задержания в Алматы известного кыргызстанского джазового музыканта Викрама Рузахунова.

Как передает Цензор.НЕТ при этом Мадмаров призвал предоставить консулу Кыргызстана доступ к Рузахунову  и освободить последнего "в ближайшее время", сообщает DW.

Со своей стороны Жошибаев заверил, что "в сложившейся непростой ситуации компетентными органами Казахстана будет проведено тщательное расследование с выяснением всех обстоятельств и причин произошедшего".

Кроме того, первый замглавы МИД Кыргызстана Нуран Ниязалиев после задержания Викрама Рузахунова провел телефонные разговоры с Рапилем Жошибаевым и заместителем министра иностранных дел Казахстана Маратом Сыздыковым, "в ходе которых выразил крайнюю обеспокоенность кыргызской стороны из-за ситуации, связанной с этим гражданином".

Смотрите также: Казахские власти показали "признание" задержанного, который "участвовал в протестах за деньги". Им оказался известный джазовый музыкант из Кыргызстана Викрам Рузахунов. ВИДЕО

Между тем в департаменте консульской службы МИД Кыргызстана заверили родственников музыканта, что министерство "примет все меры" для его освобождения.

Ранее, 9 января, СМИ Казахстана опубликовали видео допроса одного из задержанных, который сознавался, что участвовал в протестах за деньги. Родственники узнали в мужчине, имевшем на лице следы побоев, кыргызстанского музыканта Викрама Рузахунова.

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Топ комментарии
+9
Кацапская гебня как всегда облажалась, схватила первого попавшегося, ну типа они там все на одно лицо))))
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09.01.2022 20:28
+8
Скорее всего, это свинособаки провернули. Уж Казах Кыргыза узнает, а более-менее известных Кыргызских джаз-музыкантов в Мире не так уж и много, шоб их в Казахстане не знали.
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09.01.2022 20:23
+7
Відомий музикант приймав участь у протестах за гроші... Щось тут не складається.
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09.01.2022 20:03
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https://hvylya.net/news/245039-butusov-nazval-glavnye-paradoksy-krizisa-v-kazahstane Бутусов назвал главные парадоксы кризиса в Казахстане

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09.01.2022 20:03 Ответить
Відомий музикант приймав участь у протестах за гроші... Щось тут не складається.
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09.01.2022 20:03 Ответить
Пєрєіґралі...
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09.01.2022 20:12 Ответить
Скорее всего, это свинособаки провернули. Уж Казах Кыргыза узнает, а более-менее известных Кыргызских джаз-музыкантов в Мире не так уж и много, шоб их в Казахстане не знали.
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09.01.2022 20:23 Ответить
"Казах Кыргыза узнает"
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09.01.2022 20:34 Ответить
Где смешно, русский?
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09.01.2022 20:42 Ответить
перегріли паяльником
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09.01.2022 20:16 Ответить
Кацапская гебня как всегда облажалась, схватила первого попавшегося, ну типа они там все на одно лицо))))
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09.01.2022 20:28 Ответить
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09.01.2022 20:41 Ответить
Я поражаюсь тупости казахских ментов- этот ж как надо было бить этого известного джазмена из Киргизии, чтобы тот «признался» что за 200 баксов (поражает офигенная сумма) прилетел в Алма Ату из родного киргизского Бишкека помайданить и покричать о том, что «Елбасы - Куйло!!!». (Сегодня прочёл правду о том, что чувак по приглашению казахских любителей джазаиграл джаз в АлмаАте в ночном клубе и совершенно случайно был схвачен упырями в милицейской форме на улице возле гостиницы). Вот вам и иностранное вмешательство о котором кричала *********… дебилы мля!!!
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09.01.2022 20:48 Ответить
Скорее всего ментам даны указания ловить иностранцев и получать от них показания об участии в беспорядках. Вот они ловят и выбивают признания. А певец он или командированный экспедитор им неважно...
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09.01.2022 21:03 Ответить
Отрежут Казахстан - от таежного союза отвалится и Киргизия с Таджикистаном.
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09.01.2022 21:05 Ответить
Так под Одессой недавно чертяку задержали, который с совецким флагом шёл на Берлин, надо было его развернуть и на восток в Алма-Аты к елбасне отправить…. Пусть там его пропи.дячат казахские менты хорошенько… с ним до кучи можно депутатов киву и шевченко любителей руськаго мира и картофельного ************* отправить…. Нам для дела ничего не жалко.
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09.01.2022 21:13 Ответить
Забавно, а почему не посла Казахстана?
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09.01.2022 21:25 Ответить
Для меня это очень важная новость. Бессонница обеспечена.
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09.01.2022 21:49 Ответить
Добрался таки джаз и до Кыргизии. В Новом Орлеане загордились темношкурые!
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09.01.2022 23:01 Ответить
Єто и есть, импортный террорист? А где ещё 19999 оркестрантов?
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09.01.2022 23:23 Ответить
 
 