УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10423 відвідувача онлайн
Новини
5 295 19
Казахстан (854) Киргизстан (144) протест (2376)

Казахського посла викликали до МЗС Киргизстану через затримання музиканта Рузахунова

Казахського посла викликали до МЗС Киргизстану через затримання музиканта Рузахунова

Заступник міністра закордонних справ Киргизстану Азізбек Мадмаров 9 січня вручив послу Казахстану в республіці Рапілю Жошибаєву ноту щодо затримання в Алмати відомого киргизстанського джазового музиканта Вікрама Рузахунова.

Як передає Цензор.НЕТ при цьому Мадмаров закликав надати консулу Киргизстану доступ до Рузахунова та звільнити останнього "найближчим часом", повідомляє DW.

Зі свого боку, Жошибаєв запевнив, що "у складній ситуації компетентними органами Казахстану буде проведено ретельне розслідування із з'ясуванням усіх обставин і причин того, що сталося".

Крім того, перший заступник глави МЗС Киргизстану Нуран Ніязалієв після затримання Вікрама Рузахунова провів телефонні розмови з Рапілем Жошибаєвим і заступником міністра закордонних справ Казахстану Маратом Сиздиковим, "під час яких висловив надзвичайне занепокоєння киргизької сторони через ситуацію, пов'язану з цим громадянином".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Казахська влада показала "зізнання" затриманого, який "брав участь у протестах за гроші". Ним виявився відомий джазовий музикант із Киргизстану Вікрам Рузахунов. ВIДЕО

Тим часом у департаменті консульської служби МЗС Киргизстану запевнили родичів музиканта, що міністерство "вживе всіх заходів" для його звільнення.

Раніше, 9 січня, ЗМІ Казахстану опублікували відео допиту одного із затриманих, який зізнавався, що брав участь у протестах за гроші. Родичі впізналися в чоловікові, який мав на обличчі сліди побоїв, киргизстанського музиканта Вікрама Рузахунова.

Також читайте: Киргизстан направив ноту Казахстану у зв'язку із затриманням свого громадянина: У нас немає терористів. Сусідам треба міняти риторику

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+9
Кацапская гебня как всегда облажалась, схватила первого попавшегося, ну типа они там все на одно лицо))))
показати весь коментар
09.01.2022 20:28
+8
Скорее всего, это свинособаки провернули. Уж Казах Кыргыза узнает, а более-менее известных Кыргызских джаз-музыкантов в Мире не так уж и много, шоб их в Казахстане не знали.
показати весь коментар
09.01.2022 20:23
+7
Відомий музикант приймав участь у протестах за гроші... Щось тут не складається.
показати весь коментар
09.01.2022 20:03
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
https://hvylya.net/news/245039-butusov-nazval-glavnye-paradoksy-krizisa-v-kazahstane Бутусов назвал главные парадоксы кризиса в Казахстане

показати весь коментар
09.01.2022 20:03 Відповісти
Відомий музикант приймав участь у протестах за гроші... Щось тут не складається.
показати весь коментар
09.01.2022 20:03 Відповісти
Пєрєіґралі...
показати весь коментар
09.01.2022 20:12 Відповісти
Скорее всего, это свинособаки провернули. Уж Казах Кыргыза узнает, а более-менее известных Кыргызских джаз-музыкантов в Мире не так уж и много, шоб их в Казахстане не знали.
показати весь коментар
09.01.2022 20:23 Відповісти
"Казах Кыргыза узнает"
показати весь коментар
09.01.2022 20:34 Відповісти
Где смешно, русский?
показати весь коментар
09.01.2022 20:42 Відповісти
перегріли паяльником
показати весь коментар
09.01.2022 20:16 Відповісти
Кацапская гебня как всегда облажалась, схватила первого попавшегося, ну типа они там все на одно лицо))))
показати весь коментар
09.01.2022 20:28 Відповісти
показати весь коментар
09.01.2022 20:41 Відповісти
Я поражаюсь тупости казахских ментов- этот ж как надо было бить этого известного джазмена из Киргизии, чтобы тот «признался» что за 200 баксов (поражает офигенная сумма) прилетел в Алма Ату из родного киргизского Бишкека помайданить и покричать о том, что «Елбасы - Куйло!!!». (Сегодня прочёл правду о том, что чувак по приглашению казахских любителей джазаиграл джаз в АлмаАте в ночном клубе и совершенно случайно был схвачен упырями в милицейской форме на улице возле гостиницы). Вот вам и иностранное вмешательство о котором кричала *********… дебилы мля!!!
показати весь коментар
09.01.2022 20:48 Відповісти
Скорее всего ментам даны указания ловить иностранцев и получать от них показания об участии в беспорядках. Вот они ловят и выбивают признания. А певец он или командированный экспедитор им неважно...
показати весь коментар
09.01.2022 21:03 Відповісти
Отрежут Казахстан - от таежного союза отвалится и Киргизия с Таджикистаном.
показати весь коментар
09.01.2022 21:05 Відповісти
Так под Одессой недавно чертяку задержали, который с совецким флагом шёл на Берлин, надо было его развернуть и на восток в Алма-Аты к елбасне отправить…. Пусть там его пропи.дячат казахские менты хорошенько… с ним до кучи можно депутатов киву и шевченко любителей руськаго мира и картофельного ************* отправить…. Нам для дела ничего не жалко.
показати весь коментар
09.01.2022 21:13 Відповісти
Забавно, а почему не посла Казахстана?
показати весь коментар
09.01.2022 21:25 Відповісти
Для меня это очень важная новость. Бессонница обеспечена.
показати весь коментар
09.01.2022 21:49 Відповісти
Добрался таки джаз и до Кыргизии. В Новом Орлеане загордились темношкурые!
показати весь коментар
09.01.2022 23:01 Відповісти
Єто и есть, импортный террорист? А где ещё 19999 оркестрантов?
показати весь коментар
09.01.2022 23:23 Відповісти
 
 