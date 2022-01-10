Глава МИД Канады Жоли не исключает отправку оружия Украине: "Самое важное сейчас - сотрудничать с украинцами относительно противостояния угрозам их безопасности"

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли не исключает вероятности отправки оружия Украине на фоне наращивания российских войск вблизи украинской границы.

Об этом она заявила в интервью, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Самое важное сейчас – сотрудничать с украинцами относительно противостояния угрозам их безопасности. Именно это мы и будем делать. Моя коллега Анита Ананд, министр обороны, активно занимается этим вместе с союзниками. Безопасность Украины – это безопасность Европы, следовательно, это безопасность мира и Канады", - сказала Жоли.

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По ее словам, сейчас самое главное, чтобы Москва остановила наращивание войск возле украинской границы.

"Мы вместе с союзниками по НАТО призываем Россию прекратить наращивание войск вблизи Украины. Учитывая угрозу, которую сейчас представляет Россия, у меня была в пятницу важная встреча со всеми министрами иностранных дел НАТО, потому что Альянсу важно продемонстрировать силу, единство и решительность", - добавила глава МИД Канады.