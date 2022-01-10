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Новости Агрессия России против Украины Война
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Глава МИД Канады Жоли не исключает отправку оружия Украине: "Самое важное сейчас - сотрудничать с украинцами относительно противостояния угрозам их безопасности"

Глава МИД Канады Жоли не исключает отправку оружия Украине:

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли не исключает вероятности отправки оружия Украине на фоне наращивания российских войск вблизи украинской границы.

Об этом она заявила в интервью, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Самое важное сейчас – сотрудничать с украинцами относительно противостояния угрозам их безопасности. Именно это мы и будем делать. Моя коллега Анита Ананд, министр обороны, активно занимается этим вместе с союзниками. Безопасность Украины – это безопасность Европы, следовательно, это безопасность мира и Канады", - сказала Жоли.

Также читайте: Все члены НАТО едины в поддержке Украины, Россия должна уменьшить напряжение, - МИД Канады

По ее словам, сейчас самое главное, чтобы Москва остановила наращивание войск возле украинской границы.

"Мы вместе с союзниками по НАТО призываем Россию прекратить наращивание войск вблизи Украины. Учитывая угрозу, которую сейчас представляет Россия, у меня была в пятницу важная встреча со всеми министрами иностранных дел НАТО, потому что Альянсу важно продемонстрировать силу, единство и решительность", - добавила глава МИД Канады.

Автор: 

Канада (2088) оружие (10221) Жоли Мелани (55)


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Топ комментарии
+4
Системы РЭБ Канада поставила в Украину одной из первых в Мире, летом-осенью 2014 года,системы связи тоже...,канадская диаспора тогда самостоятельно действовала,хотя тогдашняя министр МИДа Канады Христя Фриланд очень помогла Украине...,и с обмундированнием и прочими прибамбасами...Хреновая у вас память Чуваки...
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10.01.2022 13:32
+3
короче, помощи пока не предвидится. Рано ещё.
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10.01.2022 13:14
+2
дякуемо що не виключаєте постачання зброї - добре слово і кішці приємно Ось шкода що всі говорять, а бортів зі зброєю так і немає вже довгий час.
А Московія направляє ешелони з військами день і ніч, день і ніч.
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10.01.2022 13:19
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короче, помощи пока не предвидится. Рано ещё.
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10.01.2022 13:14 Ответить
"Вот убъют, тогда и приходите" - старая милицейская шутка юмора почему-то актуальна и для канадчан, в том числе и наших бывших. Лишнее доказательство, что оружие надо иметь своё, а не надеяться на кого-то
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10.01.2022 13:39 Ответить
ТАКИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ПРИКРЫВАЮТ 39Й БОРТ, РАЗГРУЖЕННЫЙ В УКРАИНЕ
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10.01.2022 16:41 Ответить
дякуемо що не виключаєте постачання зброї - добре слово і кішці приємно Ось шкода що всі говорять, а бортів зі зброєю так і немає вже довгий час.
А Московія направляє ешелони з військами день і ніч, день і ніч.
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10.01.2022 13:19 Ответить
Ось поки сутьтевого наращуваня військ на наших кордонах немає. З погляду на події у Казахстані, Путлеру зараз не до України.

Поки ще кацапська агресивна риторика, поки що риторика.

Що до Канади. Вони зараз домовляються по розміру допомоги, та по переліку необхідного Україні.
Якщо рішення буде принято, то у сховищах та ангарах поблізу авіабаз ця допомога буде зосереджуватися - як я розумію.

При такому розвітку подій канадійці не стануть чекати бойових дій, а як що РФ почне літаками перекидати особовий склад до місць збереження танків, то Канада та наши літаки зможуть швидко перевезти в Україну цю військову допомогу.
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10.01.2022 14:51 Ответить
https://twitter.com/i/status/1480521743651557376 https://twitter.com/i/status/1480521743651557376

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10.01.2022 15:45 Ответить
https://twitter.com/i/status/1480535899272355842 https://twitter.com/i/status/1480535899272355842

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10.01.2022 15:47 Ответить
Це дуже мало. Звичайне поповнення відремонтованої та нової техники. В них же бардак був, бардак і залишився. Провели навчання, а багато бойової техники навіть не зрушило з місця що звичайна картина для СРСР та її правопріємниці.
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10.01.2022 17:35 Ответить
Боже храни Королеву...
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10.01.2022 13:23 Ответить
Я спочатку подумав про Анджеліну
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10.01.2022 13:25 Ответить
рано еще..Киев же не бомбят...
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10.01.2022 13:26 Ответить
Ладно Европа , от других не ожидал неопределённости .
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10.01.2022 13:26 Ответить
Сдайте Путлеру еще пару Вагнергейтов и получите даже Стингеры...с Байрактарами...
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10.01.2022 13:26 Ответить
Всі прекрасно розуміють, що у випадку повної (часткової) окупації більшої території України наступними будуть Латвія, Литва, Естонія, Польща. І там вже "глибоке занепокоєння" не пройде. А тому всім цим занепокоєним потрібно зараз робити все, щоб Мордор не пройшов далі Криму і ОРДЛО.
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10.01.2022 13:27 Ответить
"не исключает" - это как "глубокая озабоченность"?
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10.01.2022 13:27 Ответить
Системы РЭБ Канада поставила в Украину одной из первых в Мире, летом-осенью 2014 года,системы связи тоже...,канадская диаспора тогда самостоятельно действовала,хотя тогдашняя министр МИДа Канады Христя Фриланд очень помогла Украине...,и с обмундированнием и прочими прибамбасами...Хреновая у вас память Чуваки...
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10.01.2022 13:32 Ответить
веру в западных партнеров я за последних 8 лет ка то утратил. вводят санкции для виду . пуйло их всех держит за яйца кого компроматом кого баблом. никто не поможет , расчитывать нужно только на себя как это делала УПА
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10.01.2022 13:35 Ответить
А воні різні, ці западні.
Якщо Німетчина та Франція, то це спільники Кремля, а ВБ, Норвегія, Канада, Австралія ні.
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10.01.2022 14:53 Ответить
К стати тем же воякам УПА помогали словаки. А чехи- не очень т.к. их науськали пропогандой.
Но в оправдание обоим нужно помнить что чехи и словаки - чуть ли не единственные кто помог ЗУНР в 1918-1919 годах продавая украинцам оружие и боеприпасы и покупая нефть из Стрыйских месторождений (да да, тех самых откуда потом Москва выкачала все до капли аж до 70-х годов когда на западные кредиты проложила трубу из Сибири).
P.s.:
И к стати в отличии от тех же поляков, Чехословакия за свою помощь не требовала уступок территорий. Не без того конечно что Чехословакия тогда вела пограничную войну с Польшей и с украинцами у них был общий враг.
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11.01.2022 00:15 Ответить
Тактика ******** війни продемонстрована американцями у Іраку...Це подавлення військових складів,об"єктів,заводів,скупчення військ точковими ракетними ударами а потім переможна хода на бронетехніці з розстрілами мирного населення...Досить гарно це показано в американському серіалі "Покоління убивць"...Яка зброя допомогла б в цій ситуаціі Іраку?Тільки одна - ядерна...Хто нам її дасть?Ніхто...Подякуймо Кравчуку і Кучмі,а також "мудрому наріду"...вірніше народу...а ще вірніше наброду,недержавницькому егоцентричному наброду,який якимсь чудом живе на найкращій частині земної кулі...
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10.01.2022 13:35 Ответить
США ввели санкции против Кучмистов Коломойских...с вас хватит...
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10.01.2022 13:39 Ответить
Вы просто с неправильными людьми говорите - забейте на Зеленского - разговаривайте об оружии с Порошенко Яценюком Турчиновым Аваковым да с Кличко или Зеркаль наконец, независимо от того что Зелинский президент
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10.01.2022 16:21 Ответить
"Не исключает". Как это греет!
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11.01.2022 12:22 Ответить
 
 