Глава МИД Канады Жоли не исключает отправку оружия Украине: "Самое важное сейчас - сотрудничать с украинцами относительно противостояния угрозам их безопасности"
Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли не исключает вероятности отправки оружия Украине на фоне наращивания российских войск вблизи украинской границы.
Об этом она заявила в интервью, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Самое важное сейчас – сотрудничать с украинцами относительно противостояния угрозам их безопасности. Именно это мы и будем делать. Моя коллега Анита Ананд, министр обороны, активно занимается этим вместе с союзниками. Безопасность Украины – это безопасность Европы, следовательно, это безопасность мира и Канады", - сказала Жоли.
По ее словам, сейчас самое главное, чтобы Москва остановила наращивание войск возле украинской границы.
"Мы вместе с союзниками по НАТО призываем Россию прекратить наращивание войск вблизи Украины. Учитывая угрозу, которую сейчас представляет Россия, у меня была в пятницу важная встреча со всеми министрами иностранных дел НАТО, потому что Альянсу важно продемонстрировать силу, единство и решительность", - добавила глава МИД Канады.
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А Московія направляє ешелони з військами день і ніч, день і ніч.
Поки ще кацапська агресивна риторика, поки що риторика.
Що до Канади. Вони зараз домовляються по розміру допомоги, та по переліку необхідного Україні.
Якщо рішення буде принято, то у сховищах та ангарах поблізу авіабаз ця допомога буде зосереджуватися - як я розумію.
При такому розвітку подій канадійці не стануть чекати бойових дій, а як що РФ почне літаками перекидати особовий склад до місць збереження танків, то Канада та наши літаки зможуть швидко перевезти в Україну цю військову допомогу.
Якщо Німетчина та Франція, то це спільники Кремля, а ВБ, Норвегія, Канада, Австралія ні.
Но в оправдание обоим нужно помнить что чехи и словаки - чуть ли не единственные кто помог ЗУНР в 1918-1919 годах продавая украинцам оружие и боеприпасы и покупая нефть из Стрыйских месторождений (да да, тех самых откуда потом Москва выкачала все до капли аж до 70-х годов когда на западные кредиты проложила трубу из Сибири).
P.s.:
И к стати в отличии от тех же поляков, Чехословакия за свою помощь не требовала уступок территорий. Не без того конечно что Чехословакия тогда вела пограничную войну с Польшей и с украинцами у них был общий враг.