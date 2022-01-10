Глава МЗС Канади Жолі не виключає відправлення зброї Україні: "Найважливіше зараз – співпрацювати з українцями щодо протистояння загрозам їхній безпеці"
Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі не виключає ймовірності відправлення зброї Україні на тлі нарощування російських військ поблизу українського кордону.
Про це вона заявила в інтерв’ю, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Найважливіше зараз – співпрацювати з українцями щодо протистояння загрозам їхній безпеці. Саме це ми і робитимемо. Моя колега Аніта Ананд, міністр оборони, активно займається цим разом із союзниками. Безпека України – це безпека Європи, а отже, це безпека світу та Канади", - сказала Жолі.
За її словами, нині найголовніше, щоб Москва зупинила нарощування військ біля українського кордону.
"Ми разом із союзниками по НАТО закликаємо Росію припинити нарощування військ поблизу України. З огляду на загрозу, яку зараз становить Росія, я мала у п’ятницю важливу зустріч з усіма міністрами закордонних справ НАТО, тому що Альянсу важливо продемонструвати силу, єдність і рішучість", - додала глава МЗС Канади.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А Московія направляє ешелони з військами день і ніч, день і ніч.
Поки ще кацапська агресивна риторика, поки що риторика.
Що до Канади. Вони зараз домовляються по розміру допомоги, та по переліку необхідного Україні.
Якщо рішення буде принято, то у сховищах та ангарах поблізу авіабаз ця допомога буде зосереджуватися - як я розумію.
При такому розвітку подій канадійці не стануть чекати бойових дій, а як що РФ почне літаками перекидати особовий склад до місць збереження танків, то Канада та наши літаки зможуть швидко перевезти в Україну цю військову допомогу.
Якщо Німетчина та Франція, то це спільники Кремля, а ВБ, Норвегія, Канада, Австралія ні.
Но в оправдание обоим нужно помнить что чехи и словаки - чуть ли не единственные кто помог ЗУНР в 1918-1919 годах продавая украинцам оружие и боеприпасы и покупая нефть из Стрыйских месторождений (да да, тех самых откуда потом Москва выкачала все до капли аж до 70-х годов когда на западные кредиты проложила трубу из Сибири).
P.s.:
И к стати в отличии от тех же поляков, Чехословакия за свою помощь не требовала уступок территорий. Не без того конечно что Чехословакия тогда вела пограничную войну с Польшей и с украинцами у них был общий враг.