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Глава МЗС Канади Жолі не виключає відправлення зброї Україні: "Найважливіше зараз – співпрацювати з українцями щодо протистояння загрозам їхній безпеці"

Глава МЗС Канади Жолі не виключає відправлення зброї Україні:

Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі не виключає ймовірності відправлення зброї Україні на тлі нарощування російських військ поблизу українського кордону.

Про це вона заявила в інтерв’ю, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Найважливіше зараз – співпрацювати з українцями щодо протистояння загрозам їхній безпеці. Саме це ми і робитимемо. Моя колега Аніта Ананд, міністр оборони, активно займається цим разом із союзниками. Безпека України – це безпека Європи, а отже, це безпека світу та Канади", - сказала Жолі.

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За її словами, нині найголовніше, щоб Москва зупинила нарощування військ біля українського кордону.

"Ми разом із союзниками по НАТО закликаємо Росію припинити нарощування військ поблизу України. З огляду на загрозу, яку зараз становить Росія, я мала у п’ятницю важливу зустріч з усіма міністрами закордонних справ НАТО, тому що Альянсу важливо продемонструвати силу, єдність і рішучість", - додала глава МЗС Канади.

Автор: 

Канада (2202) зброя (7472) Жолі Мелані (80)


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Топ коментарі
+4
Системы РЭБ Канада поставила в Украину одной из первых в Мире, летом-осенью 2014 года,системы связи тоже...,канадская диаспора тогда самостоятельно действовала,хотя тогдашняя министр МИДа Канады Христя Фриланд очень помогла Украине...,и с обмундированнием и прочими прибамбасами...Хреновая у вас память Чуваки...
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10.01.2022 13:32
+3
короче, помощи пока не предвидится. Рано ещё.
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10.01.2022 13:14
+2
дякуемо що не виключаєте постачання зброї - добре слово і кішці приємно Ось шкода що всі говорять, а бортів зі зброєю так і немає вже довгий час.
А Московія направляє ешелони з військами день і ніч, день і ніч.
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10.01.2022 13:19
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короче, помощи пока не предвидится. Рано ещё.
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10.01.2022 13:14 Відповісти
"Вот убъют, тогда и приходите" - старая милицейская шутка юмора почему-то актуальна и для канадчан, в том числе и наших бывших. Лишнее доказательство, что оружие надо иметь своё, а не надеяться на кого-то
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10.01.2022 13:39 Відповісти
ТАКИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ПРИКРЫВАЮТ 39Й БОРТ, РАЗГРУЖЕННЫЙ В УКРАИНЕ
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10.01.2022 16:41 Відповісти
дякуемо що не виключаєте постачання зброї - добре слово і кішці приємно Ось шкода що всі говорять, а бортів зі зброєю так і немає вже довгий час.
А Московія направляє ешелони з військами день і ніч, день і ніч.
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10.01.2022 13:19 Відповісти
Ось поки сутьтевого наращуваня військ на наших кордонах немає. З погляду на події у Казахстані, Путлеру зараз не до України.

Поки ще кацапська агресивна риторика, поки що риторика.

Що до Канади. Вони зараз домовляються по розміру допомоги, та по переліку необхідного Україні.
Якщо рішення буде принято, то у сховищах та ангарах поблізу авіабаз ця допомога буде зосереджуватися - як я розумію.

При такому розвітку подій канадійці не стануть чекати бойових дій, а як що РФ почне літаками перекидати особовий склад до місць збереження танків, то Канада та наши літаки зможуть швидко перевезти в Україну цю військову допомогу.
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10.01.2022 14:51 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1480521743651557376 https://twitter.com/i/status/1480521743651557376

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10.01.2022 15:45 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1480535899272355842 https://twitter.com/i/status/1480535899272355842

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10.01.2022 15:47 Відповісти
Це дуже мало. Звичайне поповнення відремонтованої та нової техники. В них же бардак був, бардак і залишився. Провели навчання, а багато бойової техники навіть не зрушило з місця що звичайна картина для СРСР та її правопріємниці.
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10.01.2022 17:35 Відповісти
Боже храни Королеву...
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10.01.2022 13:23 Відповісти
Я спочатку подумав про Анджеліну
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10.01.2022 13:25 Відповісти
рано еще..Киев же не бомбят...
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10.01.2022 13:26 Відповісти
Ладно Европа , от других не ожидал неопределённости .
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10.01.2022 13:26 Відповісти
Сдайте Путлеру еще пару Вагнергейтов и получите даже Стингеры...с Байрактарами...
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10.01.2022 13:26 Відповісти
Всі прекрасно розуміють, що у випадку повної (часткової) окупації більшої території України наступними будуть Латвія, Литва, Естонія, Польща. І там вже "глибоке занепокоєння" не пройде. А тому всім цим занепокоєним потрібно зараз робити все, щоб Мордор не пройшов далі Криму і ОРДЛО.
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10.01.2022 13:27 Відповісти
"не исключает" - это как "глубокая озабоченность"?
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10.01.2022 13:27 Відповісти
Системы РЭБ Канада поставила в Украину одной из первых в Мире, летом-осенью 2014 года,системы связи тоже...,канадская диаспора тогда самостоятельно действовала,хотя тогдашняя министр МИДа Канады Христя Фриланд очень помогла Украине...,и с обмундированнием и прочими прибамбасами...Хреновая у вас память Чуваки...
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10.01.2022 13:32 Відповісти
веру в западных партнеров я за последних 8 лет ка то утратил. вводят санкции для виду . пуйло их всех держит за яйца кого компроматом кого баблом. никто не поможет , расчитывать нужно только на себя как это делала УПА
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10.01.2022 13:35 Відповісти
А воні різні, ці западні.
Якщо Німетчина та Франція, то це спільники Кремля, а ВБ, Норвегія, Канада, Австралія ні.
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10.01.2022 14:53 Відповісти
К стати тем же воякам УПА помогали словаки. А чехи- не очень т.к. их науськали пропогандой.
Но в оправдание обоим нужно помнить что чехи и словаки - чуть ли не единственные кто помог ЗУНР в 1918-1919 годах продавая украинцам оружие и боеприпасы и покупая нефть из Стрыйских месторождений (да да, тех самых откуда потом Москва выкачала все до капли аж до 70-х годов когда на западные кредиты проложила трубу из Сибири).
P.s.:
И к стати в отличии от тех же поляков, Чехословакия за свою помощь не требовала уступок территорий. Не без того конечно что Чехословакия тогда вела пограничную войну с Польшей и с украинцами у них был общий враг.
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11.01.2022 00:15 Відповісти
Тактика ******** війни продемонстрована американцями у Іраку...Це подавлення військових складів,об"єктів,заводів,скупчення військ точковими ракетними ударами а потім переможна хода на бронетехніці з розстрілами мирного населення...Досить гарно це показано в американському серіалі "Покоління убивць"...Яка зброя допомогла б в цій ситуаціі Іраку?Тільки одна - ядерна...Хто нам її дасть?Ніхто...Подякуймо Кравчуку і Кучмі,а також "мудрому наріду"...вірніше народу...а ще вірніше наброду,недержавницькому егоцентричному наброду,який якимсь чудом живе на найкращій частині земної кулі...
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10.01.2022 13:35 Відповісти
США ввели санкции против Кучмистов Коломойских...с вас хватит...
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10.01.2022 13:39 Відповісти
Вы просто с неправильными людьми говорите - забейте на Зеленского - разговаривайте об оружии с Порошенко Яценюком Турчиновым Аваковым да с Кличко или Зеркаль наконец, независимо от того что Зелинский президент
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10.01.2022 16:21 Відповісти
"Не исключает". Как это греет!
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11.01.2022 12:22 Відповісти
 
 