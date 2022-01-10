Глава МЗС Канади Жолі не виключає відправлення зброї Україні: "Найважливіше зараз – співпрацювати з українцями щодо протистояння загрозам їхній безпеці"

Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі не виключає ймовірності відправлення зброї Україні на тлі нарощування російських військ поблизу українського кордону.

Про це вона заявила в інтерв’ю, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Найважливіше зараз – співпрацювати з українцями щодо протистояння загрозам їхній безпеці. Саме це ми і робитимемо. Моя колега Аніта Ананд, міністр оборони, активно займається цим разом із союзниками. Безпека України – це безпека Європи, а отже, це безпека світу та Канади", - сказала Жолі.

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За її словами, нині найголовніше, щоб Москва зупинила нарощування військ біля українського кордону.

"Ми разом із союзниками по НАТО закликаємо Росію припинити нарощування військ поблизу України. З огляду на загрозу, яку зараз становить Росія, я мала у п’ятницю важливу зустріч з усіма міністрами закордонних справ НАТО, тому що Альянсу важливо продемонструвати силу, єдність і рішучість", - додала глава МЗС Канади.