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вакцина (3777) выплаты (622) Зеленский (19029) подростки (412) COVID-19 (18606) коронавирус (17040)

Несовершеннолетние, которые вакцинировались от COVID-19, также смогут получить COVID-тысячу: Зеленский поручил разработать программу выплаты

Несовершеннолетние, которые вакцинировались от COVID-19, также смогут получить COVID-тысячу: Зеленский поручил разработать программу выплаты

Президент Украины Владимир Зеленский во время селекторного совещания поставил Кабинету Министров задачу подготовить отдельную программу выплаты 1 тыс. грн в рамках программы "єПідтримка" для украинских граждан в возрасте 12-18 лет, прошедших полный курс вакцинации против COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Глава правительства Денис Шмыгаль сообщил, что в настоящее время помощь выплачивают восемь банков-партнеров, еще 15 финансовых учреждений должны присоединиться к программе.

На соответствующие счета украинцев уже перечислены 6 млрд грн. В рамках программы граждане воспользовались 1 млрд грн.

"Сейчас против COVID-19 в Украине вакцинированы 14,8 млн человек, из которых 13,98 млн получили две дозы. 9 января открылась возможность привиться бустерной дозой. И на сегодняшний день дополнительную дозу получили 20 тысяч человек", - сказал премьер.

Шмыгаль добавил, что правительство также намерено вакцинироваться бустерной дозой.

Читайте также: В Украине достаточно вакцин от коронавируса для получения бустерной дозы, - Минздрав

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Топ комментарии
+4
Как пенсам получать, у которых нет смартфона?
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10.01.2022 15:08
+4
главное в ДИЮ затянуть побольше ЛОХОВ за оставшееся время до выборов, что бы выборы были в телефоне, и наркоман с бабушкой могут не переживать за свою ОПу.
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10.01.2022 15:36
+2
Можно через интернет магазины тратить. А если нет смарта, предлагают ждать 3-й квартал 22 года, может что-то намутят придумают.
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10.01.2022 15:26
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Как пенсам получать, у которых нет смартфона?
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10.01.2022 15:08 Ответить
Купить смартфон
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10.01.2022 15:12 Ответить
у меня есть смартфонб но в нём нет NFC. И ДО ЗАДНИЦЫ ЭТА ТЫСЯЧА
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10.01.2022 15:20 Ответить
А по он-лайн разве заплатить нельзя?
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10.01.2022 15:25 Ответить
у меня в городе нельзя. только книги в интерне магазах
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10.01.2022 15:45 Ответить
Можно через интернет магазины тратить. А если нет смарта, предлагают ждать 3-й квартал 22 года, может что-то намутят придумают.
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10.01.2022 15:26 Ответить
и что там кроме книг можно купить?
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10.01.2022 15:44 Ответить
После 60 лекарства вроде можно.
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10.01.2022 15:56 Ответить
В ОП
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10.01.2022 15:46 Ответить
Да, дайте обколотым деткам 1000 гривен, чтобы пораньше вступили
во взрослую жизнь, чтоб было что вспомнить.
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10.01.2022 15:29 Ответить
зато парубкам та дивчинам класс - будут гроши на пивас
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10.01.2022 15:30 Ответить
главное в ДИЮ затянуть побольше ЛОХОВ за оставшееся время до выборов, что бы выборы были в телефоне, и наркоман с бабушкой могут не переживать за свою ОПу.
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10.01.2022 15:36 Ответить
А утром выступит Зе ублюдок и скажет что его избрали 86% лохов!
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10.01.2022 15:38 Ответить
Самый прикол ,что на зекрысина тысячу кое кто покупает билеты в Киев на 17тое,чтоб встретить достойно Пороха)
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10.01.2022 15:39 Ответить
смешно.....
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10.01.2022 15:40 Ответить
30 баксов... Они такие халявные...
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10.01.2022 15:46 Ответить
Это как серебренники...себя продать в ДИЮ с потрохами...А потом на выборах аукнется!
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10.01.2022 15:49 Ответить
Сильно увеличивается наплыв иностранцев, приезжающих в Баку к ЯнЭрДагу(Горящий муж гора).Они тоже уже знают ЧТО ОДИН ИЗ 3 СОКРАЛЬНЫХ ОГНЕЙ ИНДОПЭРИДЖАНА,а именно ЯнЭр ВЫЛЕЧИВАЕТ И ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ЛЮБОЙ КОВИД.Слава Древним Огням Страны Огней-ИндоПэриджана,огням =гербу Бахы(Баку) и Др.РИМа -3 ОГНЯ!
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10.01.2022 15:52 Ответить
пусть ее себе в жипу воткнет все равно е потратить ее сволоч
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10.01.2022 17:17 Ответить
Хоть 10тыс, мои дети ничем колоться не будут. В опу идите и на буй.
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10.01.2022 23:41 Ответить
 
 